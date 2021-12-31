Маленькие и взрослые актеры театра «2+ку» поздравляют томичей с Новым годом. Видео

Маленькие и взрослые актеры театра живых кукол «2+ку» поздравляют томичей с наступающим Новым годом. По просьбе ТВ2 звезды камерной сцены – Ежик и Кот – записали маленькие поздравления для жителей города, где поразмышляли о том, что нужно для счастья.

– Мы от всей души поздравляем томичей с наступающим Новым 2022 годом. Желаем радоваться каждому дню, наслаждаться общением с близкими и чаще бывать вместе. А мы с удовольствием будем встречать вас в нашем театре, рассказывать новые добрые сказки и угощать ароматным чаем на терраске.

– Мы обязательно будем радовать наших маленьких и взрослых гостей новыми спектаклями. Сейчас в театре готовится сразу несколько историй. Я завершаю работу над новой куклой – Листиком, он станет главным героем спектакля «Последний лист». У Ксюши Синегубовой будет история про Лисенка, а Оля Сигаль готовит новую постановку с Ежиком по сказке Сергея Козлова. Поздравляем всех с Новым годом и ждем в нашем театре.

В длинные праздничные выходные в театре «2+ку» можно будет посмотреть зимнюю премьеру – «Почти счастье». Это новогодняя сказка о путеводной звезде, настоящих друзьях и вере в чудеса. А расскажут ее томская сказочница Леся Лукиных и Оля Астанина вместе с двумя новыми обаятельными героями.

Новую сказку в «2+ку» можно посмотреть 2 января в 14:00, 5 января в 14:00, 7 января в 12:00 и 9 января в 12:00. Расписание других спектаклей — здесь.