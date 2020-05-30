«Маленькая Россия» за границей

Не смотря на различие культур, уживаются русские и малазийцы легко, – говорят наши соотечественники. Народ здесь добрый, позитивный и отзывчивый. Главное, привыкнуть к некоторым культурным и природным особенностям.



– Мой кампус находился в Кубан Кириане – столице штата Келантан. Я практически все время находилась там, – рассказывает Марина Капитонова. – Первое, к чему мне пришлось привыкнуть, это животный мир: ящерицы, которые бегают по потолку и падают тебе на нос, змеи, которых находишь в шкафу с посудой или в комнате. Мой кампус находился посреди джунглей, на Змеином острове, они там везде. Сначала это пугает, потом привыкаешь и учишься жить с ними, громче топать – змеи боятся вибрации. Природа не враждебна к нам. За 20 лет ни одна змея меня не укусила. И я не видела ни одного человека, который бы уехал отсюда только из-за змей.



Еще удивляло, когда выходила в город: на меня все глазели как на неведому зверушку. Там очень мало белых женщин. В Куала-Лумпуре такого нет. Даже был смешной случай: я шла мимо кафе, официант выносил мороженое. И так засмотрелся на меня, что уронил эту баночку на клиента. А клиент сам настолько удивился, что даже не заметил.



Потом я к этому привыкла и поняла, что надо делать. Надеваешь платок и не важно, кто ты — европеец или азиат – ты будто растворяешься в толпе.

