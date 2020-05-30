«Маленькая Россия» за границей

Встречи женского клуба все восемь лет проходят в одном месте и в одно время: каждый четверг в 11:00 в кафе «Chinoz on the park», что в знаменитых башнях Петронас
. Место не меняют. Знают, что многие узнают о «кофемонингах» от бывших членов клуба, которые разъехались по миру и потеряли контакты. Но все помнят место и время. Любой может прийти и присоединиться. Главное условие - член клуба должен хоть раз прийти лично и рассказать свою историю.
На этих встречах нет специальной повестки. Девочки, женщины и бабушки пьют кофе, общаются, делятся друг с другом радостями и горестями, обмениваются полезной информацией. Часто вместе ходят в филармонию, соблюдая там традицию Большого театра – бокал шампанского за беседой в холле. Но это – только верхушка айсберга.