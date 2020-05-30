Добрые новости
30 мая,
2020
«Маленькая Россия» за границей
Зачем русские создали Ассоциацию соотечественников в Малайзии и как она работает
Они не скучают по березкам, матрешкам и балалайке. Но будут рады получить в подарок бородинский хлеб, селедку, семечки. Как живут русские в Малайзии? Зачем они создали свою Ассоциацию, как ее возглавила жительница Северска и чем занимается самое долгоживущее невиртуальное сообщество в стране – наши соотечественники, живущие в Куала-Лумпуре, рассказали ТВ2.
Куала-Лумпур, фото - pxhere.com
Куала-Лумпур, фото - pxhere.com
Представьте: вы переехали жить в другую страну. Не на неделю, не на месяц. Насовсем. Куда пойти за продуктами? Где найти хорошего стоматолога? Какую школу выбрать для ребенка? Вот бы был знакомый, который мог подсказать и помочь освоиться на новом месте. У русскоговорящих новоселов, которые переехали жить в Малайзию, такой человек есть. Точнее, их почти 250. Все они – члены Ассоциации российских соотечественников в Куала-Лумпуре. Но появилась она не сразу.

Много русских специалистов Малайзия привлекает с точки зрения бизнеса. Они переезжают сами и везут за собой семьи. Мужчины работают по контракту в нефте-газовом секторе, айти-сфере или медицине. Женщины часто становятся домохозяйками. А так как страна находится далеко от родины, переехавшие сюда из стран СНГ стремятся дружить с соотечественниками. Чтобы объединить русскоговорящих женщин Куала-Лумпура, в 2012 году был создан Женский клуб.

Марина Капитонова
основатель Ассоциации российских соотечественников в Малайзии
– За 20 лет, которые я здесь прожила, я видела много попыток людей организовать своих, все они быстро сходили на нет. Но однажды появилась замечательная женщина — белорусский врач Наталия Ивашнева. Она долго жила в Англии, была президентом женской ассоциации. И она предложила организовать женский клуб. Я усомнилась, что получится. А она сказала: «Я создам такой клуб, который не распадется. Только соблюдайте три правила: встречаться всегда в одном месте и в одно время, перед встречей не планировать других мероприятий с участниками клуба, каждый год праздновать день рождения клуба. И мы празднуем. 8 марта 2020 года отметили восьмилетие. Наш женский клуб — самое долгоживущее невиртуальное сообщество в Малайзии.
Встречи женского клуба все восемь лет проходят в одном месте и в одно время: каждый четверг в 11:00 в кафе «Chinoz on the park», что в знаменитых башнях Петронас. Место не меняют. Знают, что многие узнают о «кофемонингах» от бывших членов клуба, которые разъехались по миру и потеряли контакты. Но все помнят место и время. Любой может прийти и присоединиться. Главное условие - член клуба должен хоть раз прийти лично и рассказать свою историю.

На этих встречах нет специальной повестки. Девочки, женщины и бабушки пьют кофе, общаются, делятся друг с другом радостями и горестями, обмениваются полезной информацией. Часто вместе ходят в филармонию, соблюдая там традицию Большого театра – бокал шампанского за беседой в холле. Но это – только верхушка айсберга.

Елена Чернова
директор Женского клуба
– Все понимают, что едут в Азию. Но когда оказываются на месте, видят, что это настолько другой мир, что иногда без подсказки просто не обойдешься. И наша главная задача – помочь человеку адаптироваться, решить насущные вопросы: показать, где в его районе магазин, рассказать, где принимают хорошие врачи и объяснить, как бороться с местными муравьями. Ну и, разумеется, поддержать. Знаете, у всех бывают моменты, когда грустно. Хорошо, если в такую минуту есть, кому сказать: «Да не переживай, ты просто скучаешь! Скоро пройдет! Мы все это проходили». Это делает жизнь в чужой стране легче.

У нас даже был случай, когда с нами связался малазийский жених. Он планировала свадьбу с русской девушкой на одном из островов. Пригласил наших девочек, чтобы они прилетели и поддержали его невесту. И мы летали, там познакомились. Теперь она тоже – член нашего клуба.
С годами количество людей из СНГ, которые переехали в Малайзию, росло. Многие присоединялись к Женскому клубу, приходили на праздники, которые устраивались на площадках посольства России. В один прекрасный день перед руководством встал вопрос: как быть дальше? В Малайзии есть закон, запрещающий собираться большими группами и вести какую-то общественную деятельность. Решено было создать Ассоциацию российских соотечественников и зарегистрировать ее официально.

Оксана Стрелкова
президент Ассоциации российских соотечественников в Малайзии
– Самой трудной задачей оказалось получить официальный статус – зарегистрировать Ассоциацию. Минюст Малайзии серьезно проверяет все документы и членов совета. Может даже рекомендовать кого-то исключить из списка без указания причин. Мы работали над уставными документами почти два года, чтобы привести их в соответствие с местным законодательством. Переподавали больше 10 раз. И нам удалось.
Оксана Стрелкова – наша землячка, она из Северска. Несколько лет жила и работала в Китае, два года назад перебралась в Малайзию. Сейчас возглавляет Ассоциацию российских соотечественников.

– Когда я переехала жить в Китай, там были друзья из Томска, – рассказывает Оксана. – Когда приехала в Малайзию, сначала было одиноко: никого не знаешь, поговорить не с кем. Когда познакомилась с людьми из Ассоциации, страна заиграла новыми красками. Появились друзья и душевное общение. Я счастлива, что стала одной из них.
Волонтеры Ассоциации занимаются благотворительностью. Помогают детскому центру беженцев из Мьянмы и школе при католическом монастыре, где учатся ребятишки из бедных и многодетных семей.

– Мы когда клич кидаем, что хотим устроить для детей какое-то мероприятие — все наши волонтеры с удовольствием откликаются. Мы возим туда канцелярию, утраиваем праздники, приглашаем аниматоров, фокусников и шоу мыльных пузырей. Часто привозим что-то вкусненькое. Тот же Хэппи Мил из Макдональдса для этих ребятишек в диковинку. У родителей нет денег, чтобы его купить.

Самое приятное в этой работе – отдавать и видеть счастливые лица детей. Мы и сами от них заряжаемся радостью. А еще приятно беседовать с сестрами католического монастыря. Это очень светлые люди.
Еще один благотворительный проект инициировала Инна Чикурова. Она переехала с семьей в Малайзию три года назад и сразу включилась в работу – взяла шефство над христианским детским приютом Тадика Каносса.

Инна Чикурова
волонтер Ассоциации российских соотечественников в Малайзии
– Ассоциация для меня стала чем-то близким и родным. Мы вместе отмечаем праздники по всем традициям: если это Пасха, значит, обязательно куличи и крашеные яйца, если это 9 мая – военные песни, если масленица – блины и гуляния.
Это как большая семья, которая всегда поможет, протянет руку помощи в сложной ситуации и не оставит соотечественника в беде. Это маленькая Россия за границей. С ней чувствуешь себя здесь как дома.
После того, как зарегистрировали Ассоциацию, соотечественники открыли Русский клуб – место, куда в любое время мог бы прийти любой русскоговорящий человек и реализовать там свои таланты и возможности. Русский клуб стал домом студии красоты, фотостудии, танцевальным и музыкальным коллективам, а также кукольному и самодеятельному драматическому театрам.

С 2014 года там поставили больше 15 спектаклей по Чехову, Пушкину, Филатову, Арбузову и произведениям других российских и зарубежных авторов. Актерский состав – тоже из волонтеров – постоянно расширяется. Вновь прибывшие россияне с опытом и без хотят выйти на сцену.

– Играть в нашей первой сказке «О Федоте-стрельце» хотели многие, ролей не хватило! – вспоминает Марина Капитонова. – На премьеру пришла, наверное, половина Куала-Лумпура. С тех пор так постоянно. Чтобы попасть к нам на спектакль нужно записываться сразу, как только появилась афиша.
– Я – мечтатель. Одна из моих мечт – стать полиглотом, – говорит Ким Мохито. – Я учил несколько языков одновременно: русский, японский, немецкий. Друзья, которые говорят на японском, у меня есть. Но носителей русского языка, с которыми можно было бы общаться в Малайзии, искал долго. И нашёл.

Я со своей девушкой хожу на разные мероприятия Русского клуба. Даже сам успел стать организатором одного из них.

Эти русские действительно стараются и вкладываются в то, что делают. Организовать какое-то мероприятие не так просто, я знаю, сам как-то делал это. Всегда должен быть четкий план. Ребятам из Русского клуба это удается. Чувствуешь себя легко и на концерте, и на ужине, и на спектакле. С тех пор, как пришел сюда, я не пропустил ни одной встречи. Если кто-то хочет завести русскоговорящих друзей, я всем советую прийти сюда.

Ким Мохито - второй слева
Каждый спектакль сопровождается субтитрами на английском, потому что в зрительном зале – не только выходцы из стран СНГ. Местные жители проявляют большой интерес к русской культуре. Потому на базе Ассоциации организовали общество малазийско-российской дружбы. Здесь иностранцы участвуют в викторинах о России, изучают язык и ставят русские танцы с малазийским акцентом, – прикасаться к партнерше им запрещено.
Любовь к классическому искусству вылилась в еще один проект Ассоциации – Русский зимний бал, созданный по аналогии с Дягилевскими сезонами в Париже. Он уже пять лет проводится в Куала-Лумпуре. Гости смотрят отрывки из балетов и слушают русские арии. На последнем балу собралось 130 гостей из 34 стран мира. К событию часто присоединяются послы и представители дипломатических корпусов разных стран.
– Впервые я познакомилась с Ассоциацией российских соотечественников в Малайзии летом прошлого года на премьере театральной постановки. До этого вечера я и не подозревала о ней, – рассказывает волонтер Ассоциации Ксения Беловал. – Люди все такие замечательные, радушные. Встречают с отрытым сердцем. Затем я присоединилась к еженедельным кофепитиям, познакомилась со всеми ближе. Из этого выросла крепкая дружба. Я очень счастлива, что в моей жизни появились Оксана и Марина Юрьевна, которую мы считаем нашей мудрой малазийской мамой. Мы вместе веселимся и грустим. Для экспатов очень важно чувствовать поддержку соотечественников и связь с родиной.
Не смотря на различие культур, уживаются русские и малазийцы легко, – говорят наши соотечественники. Народ здесь добрый, позитивный и отзывчивый. Главное, привыкнуть к некоторым культурным и природным особенностям.

– Мой кампус находился в Кубан Кириане – столице штата Келантан. Я практически все время находилась там, – рассказывает Марина Капитонова. – Первое, к чему мне пришлось привыкнуть, это животный мир: ящерицы, которые бегают по потолку и падают тебе на нос, змеи, которых находишь в шкафу с посудой или в комнате. Мой кампус находился посреди джунглей, на Змеином острове, они там везде. Сначала это пугает, потом привыкаешь и учишься жить с ними, громче топать – змеи боятся вибрации. Природа не враждебна к нам. За 20 лет ни одна змея меня не укусила. И я не видела ни одного человека, который бы уехал отсюда только из-за змей.

Еще удивляло, когда выходила в город: на меня все глазели как на неведому зверушку. Там очень мало белых женщин. В Куала-Лумпуре такого нет. Даже был смешной случай: я шла мимо кафе, официант выносил мороженое. И так засмотрелся на меня, что уронил эту баночку на клиента. А клиент сам настолько удивился, что даже не заметил.

Потом я к этому привыкла и поняла, что надо делать. Надеваешь платок и не важно, кто ты — европеец или азиат – ты будто растворяешься в толпе.
– Малазийцы строго соблюдают свои традиции, – рассказывает Оксана Стрелкова. – Одна из них – уважение к старшим. Такого, что пожилой человек в метро стоит, а парень сидит – не увидишь. Они очень неторопливы, никогда не придут на встречу вовремя. Но и тебя не осудят за то, что опоздал. Может, это еще потому, что страна находится почти на экваторе. Вся жизнь – лето. Кстати, малазийцы не различают времен года. Если ты им скажешь: «Это было прошлой весной» – не поймут. Надо говорить: «Это было в мае».

Потерявшегося человека здесь никогда не оставят на улице, всегда доведут до места и все объяснят. В целом, у местных жителей те же ценности – семья, дом, дети.

Важный момент в Малайзии– выбор школы. С ним сталкиваются и вновь прибывшие иностранцы.

– Чтобы выбрать школу, нужно их все обойти, потому что картинки на сайте и учреждение в реальности – это разные вещи, – объясняет Елена Чернова. – А так как находимся мы в огромном мегаполисе, надо провести целое исследование, чтобы выбрать место учебы для ребенка: здесь есть школы международные, полумеждународные, местные. Если местная, то какую выбрать: китайскую или малазийскую? Они ведь очень отличаются друг от друга. В одной – жесткая дисциплина, в другой – более свободное поведение. В чем отличия учителей-индусов от европейских педагогов? Откуда все это может узнать мать, которая переехала сюда месяц назад? Здесь требуется помощь тех, кто уже прошел по тому же пути. Это важно.
Однако, на выборе школы устройство ребенка часто заканчивается. Традиции водить сына на волейбол и каратэ, а дочь – в музыкальную школу и на танцы у малазийцев нет. Они считают так: «Не нужно искать никаких дополнительных заведений. Всесторонним развитием ребенка занимается школа. Если в нем есть какой-то талант – он разовьется, если нет – не стоит и мучить». По наблюдениям наших соотечественниц, у русских матерей стандарты к образованию детей выше.

– Почему еще мы регистрировали Ассоциацию? Чтобы уроки, которых нам не хватает, мы могли вести сами. Если этого нет в стране, зачем жаловаться или расстраиваться? Надо просто сделать это самим. Тем более, что среди русскоговорящих приезжих из стран СНГ есть много талантов: и балерины, и художники, и музыканты, и спортсмены. У нас есть своя студия танцев, музыкальные занятия, программа "Чайковский с пеленок", где малышей знакомят с классикой. Конечно, в Малайзии тоже есть разные клубы. Но если выбирать, куда идти, мне, например, проще пойти к нашему преподавателю, чтобы все досконально разобрать, а, заодно, поболтать и посмеяться.
В Русском клубе в Куала-Лумпуре с недавнего времени есть даже собственная кулинария. Пекари и кондитеры из России и стран СНГ выпекают торты, пироги и русский хлеб. Впрочем, если кто-то из соотечественников возвращается из родных мест, он все равно везет с собой два чемодана гостинцев – селедка, семечки и бородинский хлеб. Все остальное в Малайзии есть.
Фотографии взяты из официальных групп Ассоциации российских соотечественников в Малайзии в соцсетях.

Текст и оформление - Татьяна Бемлер.

Май 2020

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