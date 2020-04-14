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14 апреля,
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Люксовые отели мира посылают открытки тем, кто скучает по путешествиям

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Устали от заточения в собственном доме? Скучаете по путешествиям? Получите открытку с другого конца планеты. Необычный флешмоб придумала компания Bright Connection, которая занимается продвижением люксовых отелей по всему миру. Цель — поднять настроение туристам, когда путешествия недоступны. 

Люксовые отели мира посылают открытки тем, кто скучает по путешествиям
Фото: из официальной группы отельного представительства в Фейсбуке

Bright Connection представляет люксовые отели во Франции, Швейцарии, на Крите, частный остров у побережья Танзании и частный сафари-парк в Африке. От любого отеля можно получить открытку. Каждая из них уникальна. Например, открытка из первого безуглеродного отеля в Швейцарии Valsana Hotel & Appartments сделана из биобумаги с семенами цветов, которые можно прорастить. Открытки из Бюргенштока — копия винтажных плакатов начала XX века с изображением Хамметшванда — 152-метрового лифта. Это самый высокий открытый лифт в Европе. Расположен он на территории альпийского курорта.

Люксовые отели мира посылают открытки тем, кто скучает по путешествиям
Фото: flickr.com

Чтобы принять участие в акции #futureisbright и получить открытку, нужно быть подписчиком Bright Connection в соцсетях, оставить комментарий под постом отельного представительства в Фейсбуке или Инстаграме и отправить свой почтовый адрес в личные сообщения. Сделайте это и получите привет от отеля из дальних стран. 

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