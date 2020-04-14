Люксовые отели мира посылают открытки тем, кто скучает по путешествиям

Стиль жизни

Устали от заточения в собственном доме? Скучаете по путешествиям? Получите открытку с другого конца планеты. Необычный флешмоб придумала компания Bright Connection, которая занимается продвижением люксовых отелей по всему миру. Цель — поднять настроение туристам, когда путешествия недоступны.

Фото: из официальной группы отельного представительства в Фейсбуке

Bright Connection представляет люксовые отели во Франции, Швейцарии, на Крите, частный остров у побережья Танзании и частный сафари-парк в Африке. От любого отеля можно получить открытку. Каждая из них уникальна. Например, открытка из первого безуглеродного отеля в Швейцарии Valsana Hotel & Appartments сделана из биобумаги с семенами цветов, которые можно прорастить. Открытки из Бюргенштока — копия винтажных плакатов начала XX века с изображением Хамметшванда — 152-метрового лифта. Это самый высокий открытый лифт в Европе. Расположен он на территории альпийского курорта.

Фото: flickr.com