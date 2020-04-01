Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера
Весна. Совсем скоро теплые куртки переместятся в шкаф, им на смену придут ветровки, толстовки, фуфайки и худи.
Сегодня мы предлагаем вам мастер-класс по пошиву детского худи с капюшоном. Даже если вы никогда не шили раньше, поверьте, это не сложно. В нашем примере изделие изготавливается из трикотажа — футера трехнитки с начесом. Трикотажные полотна удобнее шить с помощью оверлока. Если у вас дома его нет, а есть швейная машинка, вы можете сшить качественную вещь и на ней.
Вам понадобятся:
— швейная машинка ( или оверлок)
— трикотаж (мы взяли футер трехнитку с начесом, так как это полотно идеально держит объемную форму худи)
— кашкорсе для манжет в тон или контрастное
— нитки (4 катушки, если шьете на оверлоке, и 1 катушка, если на швейной машинке). Можно использовать текстурированные нитки для петлителей. Мы использовали контрастные нити, чтобы показать швы наглядно
— шнур (готовый или сшить самостоятельно из трикотажа)
— люверсы (или можно сделать петли на машинке)
— иглы для трикотажа (75-90 стрейч в зависимости от плотности материала)
ВАЖНО: Если вы шьете из трикотажа, то ткань перед раскройкой нужно продекатировать (подвергнуть влажно-тепловой обработке). Это можно сделать паром или постирать полотно в машинке при 30-40 градусах и отжать на 800 оборотах.
ДЕТАЛИ КРОЯ:
Спинка (1 деталь)
Полочка (1 деталь)
Рукав (2 детали)
Капюшон (2 детали)
Карман (1 деталь)
Манжеты (2 детали)
Пояс (1 деталь)
Порядок действий
1. Выкраиваем все детали худи.
Если не умеете строить выкройку сами, можно скачать ее на многих сайтах. Вот несколько примеров: вариант 1, вариант 2, вариант 3, вариант 4, вариант 5, вариант 6.
2. Сначала необходимо пришить карман на выкроенную деталь переда. Для этого укрепим вход в карман флизелином, чтобы вход в карман не растягивался в процессе носки.
3. Делаем разметку для притачивания входа в карман на машинке, сметываем карман и пришиваем.
4. Стачиваем плечевые швы на машинке или оверлоке.
Для стачивания на оверлоке мы использовали нитки в тон ДорТак, а для обметки — текстурированные нитки AURORA серого цвета.
Утюжим шов на перед для того, чтобы в готовом изделии за него «глаз не цеплялся».
5. Втачиваем рукав в пройму, утюжим шов на изделие.
6. Сшиваем рукав и боковые швы одной строчкой на оверлоке.
7. Складываем две детали капюшона лицом к лицу и стачиваем их между собой.
8. Размечаем место под люверсы или петли.
9. Втачиваем капюшон в пройму горловины.
10. Стачиваем манжеты, заутюживаем их пополам.
11. Пришиваем рукава к худи.
12. Делаем финальную влажно-тепловую обработку.
13. Выбираем шнурок и наконечники.
Ваш худи готов! Можно примерять.
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