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01 апреля,
2020
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Стиль жизни

Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера

ТВ2
ТВ2
8 часов назад

Весна. Совсем скоро теплые куртки переместятся в шкаф, им на смену придут ветровки, толстовки, фуфайки и худи. 

Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера

Сегодня мы предлагаем вам мастер-класс по пошиву детского худи с капюшоном. Даже если вы никогда не шили раньше, поверьте, это не сложно. В нашем примере изделие изготавливается  из трикотажафутера трехнитки с начесом. Трикотажные полотна удобнее шить с помощью оверлока. Если у вас дома его нет, а есть швейная машинка, вы можете сшить качественную вещь и на ней. 

Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера

Вам понадобятся:


—      швейная машинка ( или оверлок)

—      трикотаж (мы взяли футер трехнитку с начесом, так как это полотно идеально держит объемную форму худи)

—      кашкорсе для манжет в тон или контрастное

—      нитки (4 катушки, если шьете на оверлоке, и 1 катушка, если на швейной машинке). Можно использовать текстурированные нитки для петлителей. Мы использовали контрастные нити, чтобы показать швы наглядно

—      шнур (готовый или сшить самостоятельно из трикотажа)

—      люверсы (или можно сделать петли на машинке)

—      иглы для трикотажа (75-90 стрейч в зависимости от плотности материала)


ВАЖНО: Если вы шьете из трикотажа, то ткань перед раскройкой нужно продекатировать (подвергнуть влажно-тепловой обработке). Это можно сделать паром или постирать полотно в машинке при 30-40 градусах и отжать на 800 оборотах.

Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера

ДЕТАЛИ КРОЯ:


Спинка (1 деталь)

Полочка (1 деталь)

Рукав (2 детали)

Капюшон (2 детали)

Карман (1 деталь)

Манжеты (2 детали)

Пояс (1 деталь)

Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера
Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера
Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера
Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера
Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера
Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера
Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера

Порядок действий

1. Выкраиваем все детали худи.

Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера

Если не умеете строить выкройку сами, можно скачать ее на многих сайтах. Вот несколько примеров: вариант 1, вариант 2, вариант 3, вариант 4, вариант 5, вариант 6.

2. Сначала необходимо пришить карман на выкроенную деталь переда. Для этого укрепим вход в карман флизелином, чтобы вход в карман не растягивался в процессе носки.

Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера
Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера

3. Делаем разметку для притачивания входа в карман на машинке, сметываем карман и пришиваем.

Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера
Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера
Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера

4. Стачиваем плечевые швы на машинке или оверлоке.

Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера
Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера

Для стачивания на оверлоке мы использовали нитки в тон ДорТак, а для обметки — текстурированные нитки AURORA серого цвета.


Утюжим шов на перед для того, чтобы в готовом изделии за него «глаз не цеплялся».



5. Втачиваем рукав в пройму, утюжим шов на изделие. 

Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера
Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера

6. Сшиваем рукав и боковые швы одной строчкой на оверлоке.

Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера

7. Складываем две детали капюшона лицом к лицу и стачиваем их между собой.

Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера

8. Размечаем место под люверсы или петли.

Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера

9. Втачиваем капюшон в пройму горловины.

Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера

10. Стачиваем манжеты, заутюживаем их пополам.

Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера
Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера

11. Пришиваем рукава к худи.

Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера
Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера

12. Делаем финальную влажно-тепловую обработку.


13. Выбираем шнурок и наконечники.

Ваш худи готов! Можно примерять.

Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера

Качественные трикотажные полотна любой плотности и все, что нужно для работы с ними, можно найти в TRUE COLORS FABRIC.

Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера

TRUE COLORS FABRIC во время карантина будет работать онлайн. Вы можете оформить заказ на сайте или написать

в директ в Инстаграм.

Заказы от 2500 рублей по Томску через службу доставки СДЭК до квартиры — бесплатно.

За пределы города — бесплатная доставка через СДЭК или Почту России при покупке от 3500 рублей.⠀



Оставайтесь дома и будьте здоровы!

Партнерский материал

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