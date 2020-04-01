Люди, шейте худи! Мастер-класс по пошиву детского свитера

Весна. Совсем скоро теплые куртки переместятся в шкаф, им на смену придут ветровки, толстовки, фуфайки и худи.

Сегодня мы предлагаем вам мастер-класс по пошиву детского худи с капюшоном. Даже если вы никогда не шили раньше, поверьте, это не сложно. В нашем примере изделие изготавливается из трикотажа — футера трехнитки с начесом . Трикотажные полотна удобнее шить с помощью оверлока. Если у вас дома его нет, а есть швейная машинка, вы можете сшить качественную вещь и на ней.

Вам понадобятся:





— швейная машинка ( или оверлок)

— трикотаж (мы взяли футер трехнитку с начесом, так как это полотно идеально держит объемную форму худи)

— кашкорсе для манжет в тон или контрастное

— нитки (4 катушки, если шьете на оверлоке, и 1 катушка, если на швейной машинке). Можно использовать текстурированные нитки для петлителей. Мы использовали контрастные нити, чтобы показать швы наглядно

— шнур (готовый или сшить самостоятельно из трикотажа)

— люверсы (или можно сделать петли на машинке)

— иглы для трикотажа (75-90 стрейч в зависимости от плотности материала)





ВАЖНО: Если вы шьете из трикотажа, то ткань перед раскройкой нужно продекатировать (подвергнуть влажно-тепловой обработке). Это можно сделать паром или постирать полотно в машинке при 30-40 градусах и отжать на 800 оборотах.