«Любовь-Морковь-2021»: награждение финалистов и стихи всех участников

Стиль жизни

Народный поэтический конкурс ТВ2 подошел к концу. 12 февраля в редакции мы вручили заслуженные призы победительнице – Светлане Гориновой и финалисткам – Софье Павловской и Варваре Коломенской.

По условиям конкурса наши поэтессы сражались за главный приз – романтический ужин в трактире «Сибирская трапеза». Но спонсор конкурса решил сделать сюрприз и подарить сертификаты на ужин всем трем финалисткам. Также девушки получили букеты от цветочной мастерской roza_bar_tomsk.

Фото: Победитель конкурса - Светлана Горинова.

Фото: Финалистка конкурса - Софья Павловская.

Фото: Финалистка конкурса - Варвара Коломенская.

Поэтический конкурс «Любовь-Морковь» длился почти месяц. За это время мы получили около 70-ти стихотворений. Томичи и томички от 16-ти и до 89-ти лет писали о любви ко второй половинке, родителям и детям, братьям и сестрам, о теплых чувствах к коллегам и соседям, а также к родному городу. Редакция Агентства новостей ТВ2 и известный томский актер Илья Гваракидзе выбрали три работы, которые вышли в финал. По ним были сняты видеозарисовки.

Благодарим всех, кто принял участие в нашем конкурсе и не постеснялся признаться в любви на весь город. Как и обещали, публикуем стихотворения всех участников. Авторские орфография и пунктуация сохранены.

«Признание»



Ты знаешь? Я давно хотел тебе сказать,

Про то, что в сердце у меня хранится,

И больше нету сил в себе это держать,

Ведь я осмелился в тебя влюбиться.



В твои прекрасные черты,

И в карих глаз твоих сияние,

И лишь с тобою связаны мои мечты,

Жизнь без тебя - сплошное наказание.



Одна лишь ты, мне больше воздуха нужна,

И нежных рук твоих прикосновение,

Из-за любви к тебе я вмиг лишился сна,

Но в этой жизни ты, одна, мое спасение.



В меня вдохнула ты, жизни яркой краски,

Расправив крылья, начал я летать,

И лишь когда ты рядом живу я словно в сказке,

А без любви твоей, как узник, буду погибать.



К одной тебе душа моя стремится,

Тебя безумно хочется обнять,

И верю я в одно, что все это случится,

И на ухо: - Люблю. - смогу я прошептать.



Твое я имя безустанно повторяю,

Ведь к жизни возвратила ты меня,

Его в своем я сердце также сохраняю,

Анастасия, я люблю тебя!



Ну вот, теперь ты знаешь мою тайну,

Те чувства, что меня были сильней,

Да, ты для меня всегда была необычайна,

На этом все... За точкой подпись: твой Андрей.

Андрей Сичинский

***

Это кто там у порога тихо постучал? Это брат комне приехал! Видно заскучал. Но что ж стоишь ты у порога? Не проходишь в дом... Посидим с тобой немного, поговорим вдвоём. Я щас быстро, стол накрою, по стопочке налью, Но что случилось? Что с тобою? В толк я не возьму! -Постарела ты сестрёнка, сразу не признать, Мне на секунду показалась, что предо мною мать! Сколько лет мы не видались? Враз не подсчитать, Я совсем и не предвидел что станешь ты как мать. На висках твоих седины откуда-то взялись, Вокруг глаз твоих морщины ровно улеглись. Только голос и походка прежние, твои. Что с тобой сестрёнка стало? Давай уж говори. Быть может, кто тебя обидел? Так это мы поправим враз! Ты же знаешь, друг за друга все горой у нас. Иль болезнь тебя съедает? Аль кручинушка какая, мучает тебя? Ты скажи мне всё сестрёнка, я ведь для тебя Переверну любую гору, замок возведу. Ты поведай своё горе, уж я тебя пойму! - То не горе, милый братец, не обида, не напасть. Это просто, милый мой, старость подкралась... Ни какая не болезнь, то, бегут года. Время лечит, время рушит, и уходит навсегда. Мы долго с братом говорили, за руки взялись, А слова, лаская сердце, из души лились. Вот так мы ночь и просидели, наговорились всласть. Ах какой же милый братец, с ним мне не пропасть. Он уехал. Я осталась. Думаю о нём. Постарел он тоже малость, но всё же молодцом. Вспоминали мы о детстве, юности года, Как обидно, не воротишь дней тех никогда. Так вспоминайте сёстры братьев! Помни брат сестру! Чтоб не грызла потом совесть рано по утру. Брат один только способен, любя нам всё прощать, И он один, кто скажет вам, ты - вылитая мать.

Теодорида

*** «ГОРОД, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ»



Берег турецкий нас манит огнями,

А в Таиланде музеев не счесть...

Снегом прострелянный и с соболями

Город в Сибири Западной есть.



Мой любимый город, ты, как незабудка,

Мой любимый город - навсегда!

Я другие только на минутку

Посещаю города.



Тихая гавань, морского нет порта

Ты хоть куда посмотри...

Море безбрежное, море кедровое

Душам нашим сродни.



Мой любимый город, ты, как незабудка,

Мой любимый город - навсегда!

Я другие только на минутку

Посещаю города.



Сам по проспектам в вечер признаний

Вместе с подругой пройдись -

Города ритмы, улиц дыхание

Будешь помнить всю жизнь.



Мой любимый город, ты, как незабудка,

Мой любимый город - навсегда!

Я другие только на минутку

Посещаю города.

Валерий Полушин

***

Что за любовь такое чувство, Приходит в души и сердца? И почему бывает грустно Без слов, что «Я люблю тебя»?

Зачем мы любим и страдаем Людей, чья чаша к нам пуста, И разум свой порой теряем От бабочек, что в животах!?

И отчего мы угасаем, Когда с любимым не в ладах, А только вновь жить начинаем - Наш бывший молится в ногах!?

Скажите, почему бывает, Влюбившись словно на века, Добившись встречных чувств -сбегаем, Чтобы не встретить никогда..?

Ответов нет на те вопросы, Ведь жизнь у каждого своя, Любовь плетёт из судеб косы, Стрелу Амура нам вонзя!

И этим этим нужно насладиться Влюбленность, страсть всегда сперва, Затем любовь к нам устремиться, Когда откроем ей сердца!

И если есть то счастье в жизни, Любить другого, не себя! То подкрепляй поступком сильным Слова, что «Я люблю тебя!»...

Дмитрий Лаптев

***

«Мои сыновья – близнецы»

Бегу я по лужайке, Платьице на мне, Бегу навстречу папе А мама в роддоме! Стрелой промчались годы, И вот уже сама Сижу я у окошка Глядя ́из роддома ́! Мне говорят в роддоме: «Держите близнецов! Отличных – симпатичных Парочка певцов!» Беру обоих в руки! Гляжу! Ну, надо ж! я? При весе в 48 Родила два богатыря!? Весна сменила зиму, Прошел десяток лет. Несут мои парняги Огромный мне букет! Я благодарна небесам, За это чудо в жизни! Что подарили мне тогда, Два моих крыла!

Евгения Луговская

***

Если б кто то мне сказал однажды

Что найдётся в целом мире человек

Тот кто станет в жизни самым важным

И затмит собою целый свет



Я бы сомневалась в предсказаньи

Ведь подобное бывает лишь в кино

Или в романтических рассказах

Оказалось, предсказаньям сбыться суждено



Я тебя случайно разглядела

Поселился в моём сердце навсегда

Я с тобой все неприятности забыла

Стала с тобой жизнь моя легка



Каждый день с тобой наполнен смыслом

Поселилась в сердце нежность и любовь

Я с тобою знаю что хочу от жизни

Я с тобою счастлива без слов



Лишь с тобою на душе моей улыбка

Лишь с тобою все преграды нипочём

Лишь с тобою в жизни все имеет смысл

Лишь с тобою сердце бьётся в унисон



Пусть твой каждый день будет волшебным

Все желанья пусть исполнятся, мечты!

Обещаю что я буду всегда рядом

Ведь любовь и моё счастье это ТЫ!

Валентина Шако

«Мамочке, которая родилась 14 февраля...»

Мама, как много эмоций

В праздничный день февраля.

Для меня никого нет дороже,

Роднее и ближе тебя



Ты словно солнышко светишь,

Оберегаешь везде и всегда.

Искренность в сердце заметишь

И поцелуешь любя.



Если бывают невзгоды

Ты всё простишь, всё поймёшь.

Проходят пусть мимо годы,

Ты всё также любишь и ждёшь.



Подходишь, тихонечко, ночью

К окну и при яркой Луне.

Молишься за свою дочку,

Счастья желаешь мне.



Благодарю за всё тебя, МАМА!

Желаю душою цвести!

Лишь губы шепчут упрямо:

«За грубость, Мама, прости...»

Кырмакова Анастасия

***

Шепотом на весь мир. В ожиданьи почти без сознания

День до вечера, будто сто лет,

Ты вошел, и глаза сквозь сияние

Ловят взгляда

привет. Друг за другом снуём коридорами,

Накрывая вечерний обед,

И смеемся над всякими вздорами,

Натрепав

полубред. Пересказано всё и досказано,

Словно старое крутим кино,

И несем чепуху распоясанно,

Нам вдвоем

все равно. А нахлынет волнение рокотом

Так, хоть струны в порыве порви,

Я скажу на весь мир тебе шёпотом

В тишине

о любви...

Мирина Финская

***

Я читаю тебя … Я читаю тебя между строк,

Узнаю я тебя по абзацам.

Погрузиться хочу в твой поток

И в тебе всей душой растворяться. Хочу слушать дыханье твоё,

Невзначай прикасаться рукою

И с тобою по жизни вдвоём

Смело вместе шагать за мечтою. Я хочу погружаться в твой мир.

День за днём, ночь за ночью, годами...

Ведь любовь наш земной ориентир,

Чувства наши сплошное цунами. Я читаю тебя по слогам...

Исправляя все наши ошибки.

Всё невзгоды деля пополам,

Ведь достаточно только улыбки.

Марина Киселева

***

Не оглядывайся! Не стоит! Что ещё тебе в прошлом взять надобно? Тебе жизнь пора новую строить, Ждёт тебя в ней ещё одна радуга.

Ты забудь все обиды и горести, Посмотри на тропу разноцветную, Здесь начало твоей новой повести Наступает так незаметно.

Незаметно и ты превращаешься В древо мудрое с корневищами; Рядом те, кто в тебе нуждается, Остальные становятся лишними.

Не растрачивай время попусту, На себя потрать драгоценное, На другом конце радуги скажешь ты, Что оно в жизни - самое ценное!

Поделись улыбкой с любимыми, Лучезарной, искренней, преданной... Сохрани в их глазах искры радости, Не позволь бесследно исчезнуть им.

Не поддайся слепому в лечению, Искушением, вдруг, в тебе вызванным; На другом конце радуги скажешь ты, Что любовь была эта неискренней.

Подари любовь свою вечную Той...тому, без кого жизнь не мыслима, С кем ты будешь, сидя на радуге, Болтать ногами бессмысленно.

Не оглядывайся! Не надо! В прошлом взять тебе больше нечего. Ждёт тебя ещё одна радуга, Пусть взрослая, но всё же беспечная.

Ты о главном в жизни задумайся: Что пустое в ней? что реальное? На другом конце радуги скажешь ты: "Вот тогда поступил(а) я правильно!"

Попова Юлия

***

Безумно измотав нас, кончилась разлука.

В квартире-тишина и за окном-ни звука.

Хрустальные бокалы легкого вина,

При встрече прозвенев,уж выпиты до дна.

Рассеивая мрак,в ночи рисуют свечи

Как волосы твои нахлынули на плечи.

Ты в кресле тихо спишь,склонилась голова,

Божественная грудь вздымается едва,

Дыханьем легким ночь тревожит.

Цветной ты видишь сон,быть может.

А я с тобою рядом,я влюблен,

И,охраняя твой волшебный сон,

Сам сну не поддаюсь и,вскинув руки,

Отпугиваю прочь блуждающие звуки.

И даже мысли,чтоб тебя не разбудить,

Я приучил на цыпочках ходить.

Жизнь обернулась сказкой на исходе мая.

Мне комната с тобой,как уголочек рая,

Где муза,разливаясь нежною строкой,

В душе моей творит блаженство и покой.

И слушаю я в кресле,не смыкая очи,

Как вешнею порой в объятиях лунной ночи

Два сердца,невзначай нарушив тишину,

Звучанием слились в мелодию одну.

Федор Акулов



***

Что ты, мать, в окно глядишь, слёзы вытирая? Что ночами плохо спишь, тяжело вздыхая? Дети выросли уже! Пора тебе смериться, А свой камень на душе, попробуй снять, забыться. Ты о сыне не тужи, он вон какой детина! Воля голову кружит, такой поди не сгинет. В обиду он себя не даст, товарищу поможет, И не стоит каждый час звонком его тревожить. Отпусти ты сына мать! Пойми, теперь он взрослый! И не нужно докучать заботой и вопросами! Но мать не слышит никого, и тяжело вздыхает, Вновь глядит в своё окно и слёзы вытирает. И нетрудно мать понять, ведь дети смысл жизни! Сердце щемит, не унять, и голова кружится. Мать спокойна лишь тогда, когда с ней дети рядом, Желает счастья им всегда, окинув нежным взглядом. Вот только детям не понять маминой заботы, Им повзрослевшим в свою жизнь уйти уже охота.

Арина Стальмакова

***

Здравствуй милый мой мальчик, Здравствуй мой дорогой. Пишу от того, что мне больно, Мне больно не быть с тобой. Ты знаешь так трудно ночами, Когда тихо льются дожди, Когда в холодной постели Вновь снишься лишь только ты. Но ты мне не хочешь раскрыться, Не знаю, чего ты боишься... Наверное себя самого. Ты знаешь, а я не в обиде Я просто привыкла молчать, И эту большую потерю, В душе мне придется скрывать. А если увидеть захочешь, Ты просто мне позвони, Ты знаешь, я буду в парке Я буду ровно к пяти. А если вдруг что то случится Ты знай я могу подождать, Тебе лучше не торопиться Ведь ты не придешь опять. Я знаю, что я мечтаю, В мечтах и рождается стих, Мой милый мальчик Виталя Тебя никогда не забыть.

Ольга Гынгазова

***

«Я не была...»

Я не была. Не знала, как проникнуть.

Я не смогла песчинкой стать души.

Я поняла, что даже если крикнуть,

Звук растворится в холоде тиши. Имея дар любить и быть счастливым,

Мы выбираем чуждый сердцу путь,

Расчетливо давя души порывы,

Умом пытаясь чувства обмануть. Холодный космос, хоть такой великий...

Стремясь его все тайны охватить,

На звёздах уносясь в простор безликий,

Мы забываем на Земле пожить...

Татьяна Кузнецова

***

Мне б раздобыть тот аленький цветочек,​ А можно золотую рыбку из пруда!​ Одно желание, один лишь лепесточек,​ Чтоб милая моя сказала - да!

И я б тогда, по щучьему велению,​ Стал Аладдином, вечным для тебя! Готов всегда желаний исполнению, Чтоб сказочно любила ты меня!

Чудовище ты превратила в принца, Красавицу я поцелуем разбудил! И мы с тобой, сумели зацепиться, За уходящий поезд, который уходил!

Теперь нам скатертью дорожка стелется, Мы вместе сели в голубой вагон! И Снежной Королевы, не страшна метелица, А Змей Горыныч, нам просто стал смешон!

Мы не боимся колдовства Кощея, Яга, для нас обычная старушка! Боимся чувства открывать, чуть-чуть робея, Ну, ничего, любовь ведь не игрушка!

Нам птица счастья, указала путь, Мы по тропинке, словно за клубком! Придём туда, где сможем мы уснуть, Где тишина и только мы вдвоём!​

А меч-кладенец, поможет разогнать, Всю эту нечисть от зависти проклятую!​ И все кто против, должны о нас узнать, Мы не пойдём с тобою на попятную!

Сергей Носков

«Часто в любви признавался»

Тебе часто в любви признавался Говорил теплых, ласковых слов Красотою твоей восхищался Понимая, что это любовь. Быть хочу я с тобою одной Быть хочу я с тобою всегда Очень сильно пленён красотой, Что кружится моя голова. Без тебя мои ночи без сна Без тебя моя жизнь очень мрачна Я люблю тебя день ото дня Ты находка моя, моё счастье. Жизнь кусала меня и ломала, Но с надеждою жил я всегда Для меня ты родною мне стала Для меня ты любовь и мечта. Не бывает всё пасмурно, хмуро Наступают и светлые дни Ведь бывало мне часто, так дурно От того, что не видел я сны. Для меня ты мой сон и награда Для меня ты надежда, любовь На меня ты смотреть всегда рада Без тебя в жилах стынет моя кровь.

Игорь Анисимов

***

Любовь пришла -душа запела

Ласково, нежно, пока не смело.

Теплом и радостью наполнила жизнь.

Дана не каждому - ты ей дорожи !



Любовь - это взрыв , это трепет тела,

Любовь - только ты , до других нет дела!

Стало всё по другому : светло и ярко,

С другими холодно , с тобою жарко !



На душе уверенно и отрадно ,

сладко , восторженно - шоколадно ,

лилейно - розово , чуть-чуть гвоздично,

весенне-солнечно , эйфорично!

Игорь Северчанин

***

Я так люблю, что не могу молчать,

И небо плачет проливным дождём,

Я так хочу, что не могу сказать,

И настоящее, вдруг стало полачем,

Я знаю, то чего не знаешь ты

Хранимая лишь, сердцем и душой,

Я знал тебя, но я не ждал тебя

Нельзя ровнять любовь с мечтой.

Артём Самохвал



***

-Ну как болит?

-Да нет ,не очень

Уже почти нет боли в голове,-

Сестра своей рубашкой тихо очень

Стирает кровь подраненной сестре

-Не плачь родная, мне уже не больно,-

Из глаз предательски бежит слеза

-Ты рядышком побудь со мною только,

А я на миг закрою лишь глаза…

-Проснись сестра, проснись, родная

Рыдает на груди сестра…

Но та молчит, а тишина немая

Жжёт сердце горячей костра…

Снаряд взорвался совсем близко

И стало тихо, и темно,

И показалось, что все снится,

И будто как-то всё равно…

Уже не холодно, не страшно,

Ведь сон пройдёт и заберёт

И боль, и страх, что всё напрасно,

Что милая сестра не оживёт…

Как хочется кричать, невыносимо…

Не надо люди! Хватит убивать!

Но пролетают пули мимо,

И люди продолжают воевать…

Сквозь грохот пуль под взрыв снаряда

Сестра теперь совсем одна

Всё шепчет: «Господи, не надо!

Пусть будет проклята война!»

Война - такое маленькое слово

А сколько боли в нем и слез!

Елена Юрченко

***

Как на рассвете входит солнце, И раскрывают лепестки цветы, Я беззаботно, вдоль просёлочной дороги, Бреду без капли неуёмной суеты, В тот час, в тот миг по-настоящему влюблённый, Вдыхаю запах утреней росы, И как дитя я вновь поверю в чудо, На расплескавшемся закате вдоль тропы. Насыщенный и в то же время тонкий, Как звон струны, в бескрайней тишине лощины, Он яркий очень, и воодушевлённый, Как сила многих в поступи войны, Грядёт тот час, когда в руках отважных, Наш мир по истине вздохнёт, И каждая ДУША свободой рьяной, На весь тот МИР надеждой запоёт.

Игорь Баланов

***

«Кто ты?»

Напиши мне, когда будешь дома. Напиши мне, что всё хорошо. Не хочу быть просто знакомым, Хочу быть больше, чем кто-то ещё.

Напиши мне, когда проснёшься. Напиши на завтрак, на ужин, в обед. Я знаю - в прошлое не вернёшься, Но от меня получишь ответ,

Что покорила меня лёгкостью, Ты как фея парила, Словно не в этой плоскости Дыхание затаила.

Я увидел в тебе хищность. В глубине песчаных кратеров Затаилась невинная, дикая хитрость, Поющая звоном колкости слов.

Взгляды твои - марсианские бури, Ты смотришь, а я глотаю песок. Кто ты? - не можешь понять, в натуре? А ты читай между строк.

С.В. Стин

***

«Музе»

Ты придешь, посидишь рядом,

Читая, что я пишу,

Пригреешь особым взглядом,

И тут же: "Все, ухожу..."

А мне то, с чем оставаться?

Кто рифмы мне будет шептать?

Ты хитрая, Муза, цаца!

Нельзя так со мной поступать!

Не надо в дверях мне подмигивать!

Схвачу, удержу силком.

Постой, ну пожалуйста, милая!

Куда сорвалась бегом?!

Закончим нашими строчками,

Что где-то внутри, как сласть.

Давай запятыми, не точками!

Не дай мне опять упасть.



Андрей

***

«Мужу, с которым прожили вместе 46 лет...»

Давай не будем думать о плохом, Нам хорошо вдвоем, а это важно Мы жизнь в любви и счастье проживем Перенося все трудности отважно Живу тобой, дышу с тобой И с сердцем в такт твоим люблю.

Амалия Дельва

***

Ты как вдох оконный нараспах Раскрытыми ладонями в объятьях Как света вдруг на стены взмах И в мякоть мышцы, слаб, что страх

И не обжать тебя плечами, дефицит Как близко быть, и страсть, как любопытно А далеко - нутро без удержи болит И вот в руках - так почему не сытно?

Никита Ивонин

***

«Моя шоколадка»

Мои глаза лаская, Ты таяла в руках… Мой самый, самый вкусный Молочный шоколад. Я не останусь с тобой навеки, Ты в моих глазах идеал. Только пройдет хотя бы неделя И ты будешь как все «просто так». Я буду о тебе мечтать И видеть тебя в каждой прохожей даме. Горький чай – моя жизнь. А когда я с тобой – все слишком сладко. Пой и танцуй в этот день для меня, Моя молочная шоколадка!

Семён Учватов

«История любви»

Тебя увидел в сентябре, Ты словно в золото одета; В ещё оставшейся жаре Я ощущал дыханье лета. Смотрел я молча, не дыша, Боясь спугнуть свое виденье: Ты словно осень хороша- Вы с нею как одно Творенье. Тот год навеки повенчал Меня и образ твой воздушный: Я человека повстречал, К кому не смог быть равнодушным. Во мне ты пробудила страсть, Игру, любовь, тоску и нежность. Я насладиться жажду всласть, Мой океан, моя безбрежность. Хотя снаружи и проста, Ты подарила мне мгновенья, Где сила чувств и чистота, И волшебство, и вдохновенье. Открыла целый новый мир Одной смешной своей улыбкой, Где я и счастлив, и любим, И твердо встал на почве зыбкой. Твои глаза как изумруд, И, притворившись Алладином, Я их украл и спрятал тут- В моей душе, тобой хранимой. Пускай за все мои года, Сколько отмеряно судьбою, Я не узнаю никогда Как быть одним, а ты – одною.

Антон Мясоедов

***

«Первый снег»

И рождается сон

Средь зеленого моря лесов,

Где гуляет розовый слон

Между тонн ненаписанных слов.

А потом,

Все останется на потом.

Даже если и суп с котом,

Пусть останется на потом.

Только высь облаков, озаряет божественный свет,

И окрасит снег приближающийся рассвет.

Тихо, тихо шурша, наводя нереальный лоск,

Снег ложится, летит душа

И вздохнет обновленный Томск.

Игорь Москаленко

***

«Любимой подруге...»

Лидочка,родная,

Ты светлая такая!

Словно лучик золотой,

Так тепло всегда с тобой. Как приходишь,моя радость,

Я ликую,я жива,

Без тебя,тоскливо сразу,

Одиноко мне тогда. Мы с тобой вели беседы,

Симоронили вдвоем

И мелиссы запах прянный

Долго грел еще потом... Моя милая подружка,

Как тебя благодарить?

В честь твою могу лишь песню

Иль стихи я сочинить. Пусть эдорова будет мама

И сыночек будет рад

Помогать во всем мамуле все прблемы разрешать. Пусть тревоги все исчезнут,

Печали смоются дождем,

Хочу тебя счастливой видеть,

Смеющейся и озорной! И когда у нас с тобой

Будет новый отпускной,

Побываем за границей,

Что у северной столицы,

Только там мы не бывали,

А уж так,все повидали!

Елена Кованцева

***



«Ночь страсти»

Ах какая была эта страстная ночь, Сколько отдано сил, все сомнения прочь. Не хочу шевелиться - Истома одна. А по Небу Гуляет, Крадётся Луна. Я тихонько встаю, а она сладко так спит, Обнажённая Страсть пред глазами лежит. Не могу оторвать восторженный взгляд, При такой красоте не нужен наряд. А Любовь- это Дар, нам Подарок Небес. Без Неё не бывает, великих Чудес. Без Любви не прожить на Планете и дня. Как готовить еду, не имея огня? Ах, какая была эта страстная ночь, Но вот скоро вставать, все сомнения прочь. Я тихонько целуя, её разбужу, На подушку букет алых роз положу.

Александр Ларионов

***

«Вне времени»

Я чувствую, что мы друг друга знаем. Но где соприкасались наши судьбы? Мне чудится в какой-то прошлой жизни, Да так, что видно долго не забудем.

Сквозит во взгляде теплая улыбка, И нежность обволакивает тело. Все как-то робко и немного зыбко. А было так и уверенно и смело.

Похоже все на сон, но мне не спится. И в прошлое тех жизней не вернуться. Так почему мне так необходимо С тобой побыть и сердцем прикоснуться?

Понять зачем и что мы не сказали Когда то так любившие друг друга. И вот уже глаза полны печали. А за окном январь и снова вьюга.

И в сердце занесло колючих льдинок Их растопить бы тем теплом, столь мягким. Нам в этой жизни не сойти с тропинок. Мы в следующей встретимся пораньше.

Татьяна Поздеева

***

Если случается в жизни любовь, Все остальное как будто неважно. Даже становится чуточку страшно, Как уж морально себя не готовь. Страшно за то, что там ждет впереди – Горькая боль или липкое счастье, Томная нега безудержной страсти Или разбитое сердце в груди? Ждешь от любви небывалых чудес? – Лучше не жди, вдруг их просто не будет. Просто тебя кто-то очень полюбит, Радость свою расплескав до небес. Счастья не бойся. Пускай вновь и вновь Мысли о ком-то покоя лишают… Это ж какая удача большая, Если случается в жизни любовь!

Ольга Пугачева

***

«Любимой»

Бывает, укатишь куда-нибудь, Но дом то, поди, забудь!.. В нем подле окошечка Сидит в сарафане домашнем, С орнаментом в красное солнышко, Моему сердцу милая Кошечка. Что делает там, Скучает ли?.. …За душу возьмет плоскогубцами, …Как затылком лягу на ежика, А самого раскатает скалочкой, …и ждешь момента того, Когда же я буду с Оксаночкой?!

Игорь Чернов

***

Если бы я знала наперёд Что всё у нас пойдёт наоборот Оставила бы сразу я ключи И послала бы к чёрту все мечты.

Но вот сейчас увижу я тебя А ты посмотришь так, из-за угла Глаза в глаза и я уже не та Ещё чуть-чуть и я уже твоя

И вот слова манят меня опять С тобою взять и в чувства поиграть Но здесь заведомо уже я проиграла Люблю тебя и как мне быть не знаю

И ты, конечно, правила все знаешь Ты раскусил меня, и смело так играешь Ты начал поддаваться мне так ловко Не раскусила блефа я в твоей концовке

И если бы я знала наперёд Что всё у нас пойдёт наоборот Меня бы не сманила твоя речь Я б знала, что игра не стоит свеч.

Ирина Ковалева

***

«Любовь»

Смотрю в глаза твои, не вижу дна.

Смотрю я в сердце — там бескрайность.

Смотрю, и понимаю не одна

Вокруг тебя безбрежная реальность.



Ты то, - мне без чего нельзя,

Мы то, - что не могло быть по-другому.

И рядом, и отдельно, навсегда

Стремимся к бесконечному, большому.

Ты можешь все — и ранить, и любить,

И огорчить, и радовать, и, снова ранить,

Но без тебя я не смогу прожить...

Я не смогу дышать, я потеряю память...



Люблю тебя! Сказать об этом не боюсь!

О вечных чувствах только я молюсь,

Чтоб сохранить их, и любить тебя,

Как любим мы друг друга, ты меня.



В любви всегда рождается добро,

Что открывает счастья нам окно.

И помогает зло не замечать,

И помогает нам бежать, дышать, мечтать!

И жизнь становится и легкой, и цветной,

Есть счастье и под солнцем, под луной.

Нам нужно сохранить все чувства эти,

И будет мир тогда на всем огромном свете!



И в нас во всех, и в каждом на земле

Зажжется по одной звезде,

Что будет согревать сердца людей,

И станет всё добрей, нежней, светлей!

Евгения Погудина

***

Бывает жизнь скучна,

Когда уйдет отрада к жизни.

И ни к чему тебя ни тянет, ни зовет,

А жизнь всё потихонечку идет.

И кажется, что счастье ты нашел

И что до степеней известных сам дошёл.

Но вдруг..... И на душе темно....

И кажется, что все уже прошло.

А я хочу, чтоб жизнь открылась вновь.

Опять открылась нежность и любовь.

Но о любви мне надоело говорить

И у меня вопрос: зачем на свете жить?

Быть может страны новые открыть?

Иль души мира покорить?

А я хочу людей объединить,

Чтобы на свете легче было жить!

Тогда не будет войн и драк

И навсегда рассеится и мрак!

Я доказала, что живёт на свете человек!

Что жизнь и смерть всегда заходит в новый век!

Живи и радуйся навек родной, любимый человек!

Ольга Михайлова

***

"ЛЮБОВЬ У КАЖДОГО СВОЯ"

Душа болит, а сердце плачет В груди огонь сжигает кровь. Твои слова ничто не значат - Нам не вернуть нашу любовь!

Она ушла рассветом ранним, Когда в садах бушует май, Она тебя считает крайним, А ты как хочешь понимай!

Понять не просто, как поверить Простить нельзя нам этот грех, И чувства испытать, проверить, Немыслимо сразу у всех.

С годами всё тускнеет что-ли? Не греет кровь и не кипит! И даже там, в КРАЮ МАГНОЛИЙ, Душа болит, душа болит!

Так берегите свои чувства, Любовь храните, чтите дом, Уймите злость и дикость буйства - Спасибо! Скажете потом.

Я не хочу давать советы, Не ангел я, не адвокат. И тут хоть сетуй, хоть не сетуй! Любовь не сахар — шоколад!

Она дает ползущим — крылья! Она зовет мечту в полёт! Она не признаёт бессилья! Любовь лишь силу — признаёт!

Калеки с кресел инвалидных Встают и пляшут — «Гопака»! «Клиенту» смерть у врат старинных, Пожмёт плечо: « Живи пока!»

И, сгорбившаяся, старуха, Вдруг, встрепенётся — как-никак! И «шебутному» деду в ухо: «Уймись дурак! Отстань дурак!»

И встрепенётся наша старость, Нам наплевать на наш покой! И сколько там кому осталось? Не предлагайте нам другой!..

Владимир Кротов

***

Когда однажды вы взгрустнёте

Когда не станет рядом никого

И только лишь тогда поймёте

Как не хватает рядышком Его.

А вы в в себе его не замечали

Не думали, что может опустеть

Им , занятое в сердце место,

Кто мог бы так ладошки на морозе греть.

Татьяна Шевченко

Фото: pixnio.com

Спасла меня. Ты хоть об этом знаешь?

Спасла от бури гнева и тоски,

Спасла мне жизнь, но всё же, вопреки...

Себя обузой для меня считаешь.



"Тебя я недостойна, для чего

Подле себя меня ты держишь дальше", -

Сказала ты без шутки и без фальши,

Меня введя лишь в ступор самого.



Я, кто в себе один лишь видел ужас,

Кто никогда досель любви не знал,

Кто лицемерил, ненавидел, лгал...

Лишь пред тобой остался безоружен.



Я лишь в тебе увидел дальше смысл жить,

Я лишь тебе открыл всего себя,

Я каждый новый день встречал, любя,

Хоть не надеялся взаимность заслужить.



С тобой я был на небе, без тебя - в аду,

Но видно, ты считала -притворяюсь.

Быть может, я уже и повторяюсь,

Но без тебя, родная, точно пропаду.



В мороз кошмарный ты моё тепло,

Ты в тёмном доме для меня светило,

Всех идеалов ты моих мерило,

Во всём злом мире ты моё добро.



И сам я на себя смотрю с опаской,

Боясь тебе когда-то надоесть,

И радуюсь, что мне досталась честь

Любимым быть такой, как ты, прекрасной...



Так что прошу мир за нос не водить,

Что ты какая-то плохая, не такая!

Ты для меня одна навек родная,

Тебя я буду весь свой век любить!

Алексей Кузнецов



***

Сынок, родной мой, слышишь это?

Тот самый трепет-сердца стук.

Душа наружу рвётся где-то,

Почуя нежность твоих рук. Январский наш подарок милый,

Три года вместе мы с тобой.

Не по годам смышлёный сильный,

Будь счастлив, мальчик дорогой. А я глаза закрою крепко

И сердца стук поймаю вновь.

Пусть бьётся часто, а не редко.

Ведь здесь, со мной, моя любовь.

Евгения Суркова

***

Поэты всё-таки правы - Бродяга, вспомни про дороги И уноси отсюда ноги Чтоб не лишиться головы

Неверного не делай шага, Ты понимаешь, все равно Тебе с ней быть не суждено: Она - принцесса, ты - бродяга.

И пусть зовет тебя дорога Ты будешь помнить эти дни Лишь в сердце музыку храни И с ней оставь любви немного.

В.В.П.

***

Помнишь? Как говорил я о любви,

Большой и страстной - вроде!

О той которая вдали,

Тааам, Где-то впереди на воле!

Тааам, где ясные лучи

Солнца нашеего с тобою!

Там где стенА - не кирпичи,

А плечо, спина родного...

Там где не скажут - помолчи!

А лишь улыбкой раззадОрят! Вспомни, как тебе писал в стихах о счастье

Которое нас ждет, таится впереди!

О том самом что в непогоду и ненастье,

Незримым кровом нас с тобою защитит!

Виктор Парфенов

***

«Прощание с раем»

В ночь, когда с неба упала звезда, Появилась любовь на свете. Ночь прозрачна была, как вода, Улыбнулись провидцы, как дети.

И зажглась другая звезда И другою сияла улыбкой В ночь, когда в небе светила луна, Когда Ева свершила ошибку.

Сладкий плод соблазнял и манил, И сложились в улыбку уста - Искуситель свой дар применил, А потом исчез без следа.

"Был ли то враг или друг?" - Размышлял Адам. Вслед за Евой Он ушёл, не зная дорог, Он не понял, была ли измена.

Он нашел ее на краю, И провидцы вздохнули счастливо. Через сотни лет нам споют, Как прощаются с раем красиво.

Посмотрел на Еву Адам: А было ли всё ошибкой? В ночь, когда с неба упала звезда, И любовь сверкнула улыбкой.

Анастасия Бойко

***

«Вселенная пахнет звездами»

В полночь вселенная пахнет звездами, ты береги себя там... далеко.

Мы ведь увидимся? Рано ли, познодно ли

с небом ворвется она в окно.

И на секунду, мой миг отчаянный, будет парить вместе с ней во мгле.

Ты прилетай, напои меня чаем ли, когда нет сил больше на земле.

Я как всегда... жизнь в одно мгновение всю рассказав, промолчу меж строк.

Кажется снова, моя вселенная ждет, что случится в свой нужный срок.

Ночью за светом далеким, звездным мы,

сердце свое, отпустив в полет...

Думаем - Поздно или не поздно нам? Полночь, окно... к утру все пройдет.

Евгения

***

«Начало...»

Предновогодье, белый снег

И голубое звёзд сиянье.

И время замедляет бег

И назначается свиданье.

Беспечный ресторанный зал.

Игривый смех нарядных дам.

Мужской никчемный разговор

Работа, анекдот, футбол.

А у окна стол на двоих.

Здесь ресторанный гул затих.

Глаза в глаза, бокал в бокал.

"Тебя ждала!", " Я тоже ждал!"

Случилось это в новогодье.

Пусть все смывает половодье.

Но в памяти хранится встреча,

Её не смоет в русло речек.

Прошли иль пронеслись года

Она осталась навсегда.

Декабрь, тридцатое и зал

И Мендельсона вальс звучал....

Первые встречи-черемух дурман.

Первые встречи- июльские грозы.

Первые встречи- осенний туман.

Первые встречи- крещенья морозы.

Все это было, все это будет.

Все в этом мире должно повторяться.

Будничный быт сердец не остудит.

Будет Ромео с Джульеттой встречаться.

Сергей Симаков

***

Ты, кукушка, накукуй мне счастья. Хоть немного, я тебя молю. Чтобы кто-нибудь так преданно и нежно Прошептал мне: «Я тебя люблю!».

Чтоб в объятиях сердце замирало И чтоб было радостно всегда. Чтоб любовь моя не умирала, А жила она, всегда со мной жила.

Чтоб взлететь над грешною землёю, В каждый уголочек заглянуть. И понять, что без тебя, мой милый, Больше никогда мне не уснуть.

Накукуй любви большой и верной, Чтоб взаимной радостью была. И тогда одна на всей вселенной Буду счастлива твоей любовью я.

Что, кукушка, замолчала? Слышишь? Или счастья недостойна я? Да, любила, но не была любимой, И разбилась так любовь моя.

Сердце до сих пор болит и стонет. До сих пор незнаю я покой. Только ветка на реке не тонет, А прибьется к пристани другой.

А меня как веточку болтает, Только берегов не видно мне. И никто на свете не узнает, Что давно я умерла уже.

Что ж, кукушка, ты лети родная. Я не плачу, слезы высохли давно. Это просто капли от березы Тихо мне скатились на лицо.

Лариса Семочкина

***

Вдыхая запах - выдыхаю боль, Твой аромат меня не отрезвляет. Мне так хотелось знать, что всё всерьёз, И наплевать, что это не надолго. Полгода, год, десяток лет Прошли.. Как будто я моргнула. Со мной ты рядом, а потом.. Опять дорога, и леса, и степи. Моя любовь не гаснет ни на миг, Она как феникс раз за разом светит. Погаснут звезды, зародятся вновь, Вода уйдёт, засохнут океаны, И только я и вновь, и вновь, и вновь Искать и ждать тебя не перестану.

Лидия Кузнецова

***

Что такое любовь? Это свежий весенний ветер. Это шелест зелёной листвы на берёзах. Это радость от каждой случайной встречи, Это чистые, горькие, сладкие слёзы..

Что такое любовь? Это боль невозможная в сердце. Это белые розы в руках у невесты... Это грозы и радуги. Счастье быть вместе. Это данная Богом награда нам — дети.

Что такое любовь? Это алые гроздья рябины, Это жёлтые клёны... И первая белая прядь.... И желание быть, как и прежде, любимой, И любимому, детям себя всю, до капли, отдать.

Что такое любовь? Это ровное снежное поле... Это солнце сквозь тучи, как прожитой жизни привет... Это то, что, увы, не бывает без боли, Это память о тех, кого рядом уж нет…

Светлана Cгибнев, 83 года

***

"Любовь с первого взгляда"

В кафе "Danezzi", в Северск граде,

Амур сердца стрелой пробил.

Семь лет, как миг, - одно мгновенье...

Я помню всё. Ты не забыл. По жизни вовсе не кокетка,

Я написала от руки

Всего три слова на салфетке:

"Если свободен, позвони". Прошло семь лет. Мы расписались

Под звуки марша "Мендельсон"

Немного оба волновались,

Сердца стучали в унисон.

Наталья Зарецкая

Фото: Pixabay.com