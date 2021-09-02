«Люблю лето и мороженое»: ТВ2 и «Ангария» наградили победителей фотоконкурса

Любители лета и мороженого собрались в магазине фабрики «Ангария» на Каштаке. 1 сентября здесь двойной праздник – церемония награждения конкурса «Лето с мороженым «Ангария» и ровно год, как на Мюнниха, 8 открылась торговая точка. Здесь представлено более 100 наименований мороженого. И таких магазинов в Томске уже пять.

На конкурс «Ангарии» и ТВ2 мы получили около 50 работ: одни участники позировали перед камерой, другие – снимали. На фотографиях участников мы увидели, как весело они проводят лето, общаются с друзьями и, конечно, как мальчишки, девчонки, их родители, а также домашние питомцы любят мороженое.

В первый день осени маленькие и взрослые победители, а также просто участники конкурса собрались, чтобы получить заслуженные подарки. А мы заодно поспрашивали их, почему они любят лето и что интересного могут вспомнить о каникулах.

Я люблю лето, потому что у меня летом день рождения, – говорит Леня Гончаров. – Можно куда-то ездить и сколько угодно есть мороженого.

Мне нравится лето, потому что можно загорать и играть во всякие водные игры, – продолжила Варя Русакова.

А я лето люблю за то, что не нужно тепло одеваться, – призналась Эмилия Полякова. – Надела шорты, футболку и – готова. Мне очень нравится, погода хорошая. Приятно идти по улице и есть мороженое. Особенно люблю со вкусом дыни и клубники.

А я вообще люблю зиму, – признался Арсений Поляков. – Но летом прикольно быть на пляже, купаться на море и есть мороженое. За лето я, наверное, 100 тысяч мороженок съел.

Летом хорошо, потому что не надо учиться, – отмечает Павел Фомченко с ранцем за спиной. – Ничего не нужно делать, только есть мороженое и все такое.

На церемонию награждения смогли прийти не все участники конкурса. Если вы тоже из их списка, можете прийти в фирменный магазин фабрики «Ангария», который располагается по адресу: ул. Мюнниха, 8. Там вас ждет диплом и мороженое. Забрать подарки можно в течение 5 дней.

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Напомним, что все мороженое фабрики «Ангария» сделано из натуральных продуктов: молока, сливок, йогурта и сливочного масла. Если вы следите за здоровьем и предпочитаете полезные сладости, приходите и пробуйте.