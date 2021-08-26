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Стиль жизни

Лето. Мороженое. Фотоконкурс. Присоединяйтесь!

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Наслаждаетесь теплыми летними деньками? Любите мороженое? Объедините эти два удовольствия — и получится атмосферное фото на конкурс Агентства новостей ТВ2 и фабрики мороженого «Ангария». Вот некоторые из присланных работ.

Условия конкурса

От вас — фото с мороженым в любом жанре: портрет, пейзаж, натюрморт, - главное, чтобы было видно, что вы любите лето и мороженое. Работы присылайте на почту portaltv2@mail.ru с пометкой «на конкурс» или приносите в редакцию ТВ2 по адресу: ул. Елизаровых, 53/2.

Если вы — активный пользователь Инстаграм, можете ничего никуда не присылать, а участвовать в номинации «по хештегу». Для этого нужно опубликовать фото у себя в аккаунте с хештегом #ЛетосМороженымАнгария, отметить Агентство новостей ТВ2 и аккаунты «Ангарии». Обязательное условие — подписка на инстаграм-аккаунты @fabrika_angaria и @fabrika_angaria_tomsk.

!!!От одного человека на конкурс принимается только одна фотография!!!

Сроки

27 августа начнется онлайн-голосование. Продлится оно до 17:00 31 августа. Фотографии на конкурс принимаются вплоть до 31 августа. Но чем раньше пришлете, тем больше у вас шансов на победу. Награждение - 1 сентября.

В конкурсе будет 3 победителя: по итогам голосования на сайте, по мнению жюри и по хештегу. Каждый из них получит большой торт-мороженое «Эладо», весовой пакет «Пломбира на сливках», три «Пломбира на йогурте»  с грушевым, клубничным и абрикосовым джемом, а также клубничный рожок «Пломбир на йогурте». Будут и утешительные призы — конечно же, мороженое.

Присоединяйтесь к конкурсу и показывайте, как вы проводите каникулы. Устройте своему ребенку маленькое приключение в конце лета.

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