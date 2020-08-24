Что нам нужно в городе, по сути? Нам нужен зеленый покров (не пыль, не земля), и нам нужен минимум ухода, чтобы минимум бюджетных денег туда тратить, чтобы можно было потратить эти деньги, перенаправить их, чтобы садить достойные деревья с хорошей сформированной корневой системой, отвечающие стандартам... А у нас ни на что нет денег, зато есть деньги на бесконечную стрижку, бесконечные "летники" [однолетние растения - ред.]... "Летники" кому-то нравятся, и в центре города на знаковых местах это привычно и где-то уместно. У нас очень большая территория страны, и очень много мест, где не ступала нога человека. То есть у нас еще есть природа, которая не требует ухода... И она не ценна поэтому. Потому что ее много, и она везде. У нас сады обычно люди полют до чистой земли, им кажется, что это ухоженно, что это культурно. А по сути, это же не красиво. По сути, голая земля в глазах человека должна казаться нарушенной экологией, потому что это не нормально. Если мы где-то в природе видим голую землю, нам надо бежать оттуда, потому что там была какая-то экологическая катастрофа... В Европе другая ситуация, территория меньше, больше развито сельское хозяйство. Для них природа более ценна, и сформировался определенный слой потребителей этой природы, который уже и к саду своему относится, как к месту отдыха и силы, а не к месту для возделывания и добычи пропитания. Нам до этого еще идти долго.