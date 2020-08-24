Добрые новости
24 августа,
2020
Ландшафтные волонтеры
возвращают природу в город
Развит ли в Томске садовый авантюризм, и можно ли заменить вытоптанную землю луговыми газонами?
Не только деревья полезны для городского воздуха. Луговина площадью в 4 сотки вырабатывает кислорода достаточно, чтобы удовлетворить ежедневную потребность более 60 человек. К прочим экосистемным достоинствам газонов и лужаек можно отнести поглощение углекислого газа, шума, пыли, очистку воды, улучшение качества почвы и, на что чаще обращают внимание, эстетический внешний вид дворов и улиц.

Вместо клумб и газонов значительная часть городского пространства покрыта случайными городскими травами: сорняками и синантропными (сопутствующими человеку) растениями. А многие участки в результате загрязнения почвы, вытаптывания и ежегодной уборки опавшей листвы и вовсе похожи на безжизненные проплешины земли. Можно ли что-то сделать с пустырями, и стоит ли заниматься садовым творчеством в городе? Этими вопросами задались активисты движения "Ландшафтные волонтеры". В августе они организовали несколько встреч на природе с целью сбора семян для создания луговых цветников в Томске.
Луг вместо клумбы: приживется ли в Сибири европейский тренд?
Томичи почувствовали вкус к идеальным газонам. Они стали визитной карточкой ухоженных общественных пространств. Густыми зелеными коврами выгодно отличаются некоторые томские скверы: около Драмтеатра, скверы Студенческих строительных отрядов и Театральный, на площади Новособорной. Это места, где при желании отдыхающие горожане могут расположиться на пикник или просто растянуться на травке. Мало кто знает, что есть в Томске и самый настоящий луговой цветник возле Музея истории Томска. Его авторы - ландшафтные дизайнеры Татьяна Мут и Марина Михайлик. Возле луговых цветов работники музея установили таблички с названиями растений, благодаря которым цветник выполняет не только декоративную, но и просветительскую функцию.
Луговой цветник возле
музея истории томска
Фото: татьяна мут
На него всегда поступает много жалоб. Мол, сорняки никому не интересны. Хотя мы с коллегой однажды туда пришли, сели в тенечке и стали считать, сколько народа останавливается, чтобы прочитать эти таблички. Интерес-то есть. Но вопрос в том, что культуры нет потребления таких сообществ [растительных - ред.]. Все, что выше колена, очень селфи-привлекательно. Когда он цветет, в него очень хочется зайти и пофотаться. После того, как туда зашел один, второй, третий, там уже некрасиво. И это проблема этого цветника, потому что ко Дню города там появляются проходы. Не знаю, зачем люди туда идут. В туалет или ради панорамы (хотя там нет никакой панорамы)? Мы веревочку потом натянули... Наверное, она сыграла какую-то роль, но было уже поздно.

Татьяна Мут
ландшафтный дизайнер
Мода на луговые цветники и газоны зародилась в Европе. Особенно популярны они в Германии, Польше, Латвии. Основная идея таких растительных сообществ - максимальная естественность, которая относится не только к мерам ухода, но и к их видовому составу. Луговые цветники обязательно включают в себя аборигенные виды растений и повышают биоразнообразие в черте города. Растения на лужайке привлекают насекомых, которые наряду с семенами становятся пищей для других животных, в особенности птиц.
Центр Варшавы. Фото: Татьяна Мут
Так природа возвращается в город, но здесь ей не все рады. Татьяна рассказала, что в Москве в Таганском детском парке был опыт использования донника. Это высокое красивое растение с ароматными цветами. Но по требованию мам, прогуливающихся рядом, эти посевы донника пришлось скосить. Как писала в фейсбуке Екатерина Самухина, участвовавшая в создании этого проекта, основным аргументом противников донника было то, что цветы привлекают шмелей, а шмель может ужалить ребенка! Это лишь один пример того, что общественное сознание большинства россиян не готово к соседству с другими обитателями зеленой планеты.
Так организованно полякам прививают вкус к луговым "газонам". Откос вдоль трассы на Краков засеян классическим газоном, который необходимо регулярно стричь, другая часть - луговая посадка. Во время засухи обычный газон без полива потерял декоративность и пожелтел, луг зеленый и цветущий. Фото: Татьяна Мут
Что нам нужно в городе, по сути? Нам нужен зеленый покров (не пыль, не земля), и нам нужен минимум ухода, чтобы минимум бюджетных денег туда тратить, чтобы можно было потратить эти деньги, перенаправить их, чтобы садить достойные деревья с хорошей сформированной корневой системой, отвечающие стандартам... А у нас ни на что нет денег, зато есть деньги на бесконечную стрижку, бесконечные "летники" [однолетние растения - ред.]... "Летники" кому-то нравятся, и в центре города на знаковых местах это привычно и где-то уместно. У нас очень большая территория страны, и очень много мест, где не ступала нога человека. То есть у нас еще есть природа, которая не требует ухода... И она не ценна поэтому. Потому что ее много, и она везде. У нас сады обычно люди полют до чистой земли, им кажется, что это ухоженно, что это культурно. А по сути, это же не красиво. По сути, голая земля в глазах человека должна казаться нарушенной экологией, потому что это не нормально. Если мы где-то в природе видим голую землю, нам надо бежать оттуда, потому что там была какая-то экологическая катастрофа... В Европе другая ситуация, территория меньше, больше развито сельское хозяйство. Для них природа более ценна, и сформировался определенный слой потребителей этой природы, который уже и к саду своему относится, как к месту отдыха и силы, а не к месту для возделывания и добычи пропитания. Нам до этого еще идти долго.

Татьяна Мут
ландшафтный дизайнер
Представители местной флоры в районе Лагерного сада: клоповник, дербенник, горошек.
Татьяна регулярно участвует во всероссийских и европейских конференциях по озеленению. Она рассказала ТВ2, что в США и странах Европы для возвращения природной флоры в города существуют специальные программы, финансируемые Евросоюзом и фондами по охране природы. Семена местных луговых растений выращиваются фермерами, организованно высеиваются на пустырях и вдоль дорог. Луговые газоны стали предметом исследований и темой цитируемых статей в экологических журналах.
Виды Варшавы. Видно, что работа по сохранению разнообразия как растительного, так и животного мира ведется централизованно. И выглядит это эстетично. Фото: Татьяна Мут
лугеОдно из условий создания лугового газона в городе - бедная по составу минеральных веществ и органических соединений почва. Перед высеванием семян городскую почву обычно нужно искусственно обеднять. Без этой подготовки на относительно богатой городской почве луговые травы вырастаю слишком крупными и формируют высокие мало приглядные заросли. К искусственному обеднению польские и немецкие, к примеру, ландшафтные дизайнеры тоже подходят с точки зрения философии eco-friendly: они высаживаются массивами подсолнечника, который за пару сезонов доводит почву до нужной кондиции.
Фото: Татьяна Мут. Информирование жителей о том, что будет высеваться на лугу.

Подготовка почвы под посев луга в Кракове. Фото: Татьяна Мут
Второе важное условие для лугового газона - регламентированный режим кошения, который прописан в нормативных документах и в обязательном порядке должен соблюдаться. Для сохранения видового разнообразия луговины косят весной после схода снега, чтобы убрать прошлогодний сухостой, и в следующий раз только после созревания и рассеивания семян.
Луга в польских городах. Фото: Татьяна Мут
Для сравнения, в Томске на береговых террасах в районе Лагерного сада практикуется совершенно иной подход. Апогей кошения здесь происходит в зените лета - в середине июля, когда цветут и начинают плодоносить наиболее декоративные луговые травы - бедренец, герани, васильки, подмаренники и другие не менее ценные с эстетической точки зрения растения. В результате фитоценозы постепенно деградируют. Из них "выпадают" виды, размножающиеся преимущественно семенным способом, остаются вегетативно подвижные, разрастающиеся с помощью корневищ и подземных столонов. С годами такие луга становятся однообразными и зарастают злаками.
Луговина на верхней террасе правого берега Томи. Через полчаса после запечатления на снимке ее скосили.
Другая крайность в томских практиках по уходу за газонами - выстригать и без того разреженный травянистый покров до голой земли. Ни красоты, ни пользы для городских биоценозов эти действия не приносят.
Так выглядит "газон" на территории рядом с магазином "Стройпарк". До состояния бесплодной пустыни осталось недолго. Также тщательно здесь подходят и к другой сомнительной процедуре - побелке стволов.
Давайте посмотрим на самые современные концепции озеленения городов - зеленый каркас и зеленые коридоры. Современный человек живет в очень напряженном темпе. Он очень много потребляет и очень много работает, чтобы потреблять еще больше. Мы с вами куда ходим в течение недели? Правильно - на работу. С утра встали, детей в сад, школу, секцию. Все это не на природе, а внутри города, в весьма урбанизированной среде. Потом мы сами идем на работу, сидим в каком-то помещении, после работы выходим и идем в магазин. покупаем еду, приходим домой. Когда нам идти на природу? А нельзя ли вот так: мимо природы идти в детский сад, потом мимо природы дойти до работы, выйти с работы и на обед пойти в сквер, покушать там и так далее? При этом "зеленый коридор" - это и поглощение шумов автотранспорта, и развитие велосипедных дорожек. Это ведь все связано с нашим здоровьем. Современному человеку некогда на природу-то ходить. В лучшем случае, он раз в 2 недели туда сходит. И злой он поэтому. Если бы он каждый день ходил по природе на работу, он был бы более здоров и весел.

Татьяна Мут
ландшафтный дизайнер
Польша: живые пространства и зеленые коридоры (справа). Фото: Татьяна Мут
Садовые партизаны: в мире и в Томске
Термин "партизаны" вызывает неоднозначную реакцию. Его чаще связывают с антиправительственной деятельностью, чем с экологическим движением. Но факт остается фактом: садовые партизаны - народ мирный. Они всего лишь стремятся к экологичному преобразованию города путем озеленения заброшенных территорий и общественных пространств. Об этом экзотическом на первый взгляд явлении прочитала открытую онлайн лекцию Лариса Куровская, кандидат биологических наук, координатор движения "Ландшафтные волонтеры" по направлению "Озеленение и благоустройство". Садовые партизаны воюют разве что с голой землей и бетоном. Все у них ладно, кроме прав на собственность. Участки земли, которые они по собственной инициативе и на свои же средства возделывают, им обычно не принадлежат.
Здесь такая тонкая грань между хулиганством и жизнью законопослушного гражданина... В этом есть что-то авантюрное, не совсем законное. Термин "зеленый партизанинг" (green guerrillas) появился и применяется в международном пространстве. У нас же чаще встречается термин "садовый партизанинг", потому что в истории нашей страны с "зелеными партизанами" связаны совсем другие события и деятельность. Мы, разумеется, не хотим призывать людей ни к чему противозаконному, а хотим взять все лучшее из этого движения - дух авантюризма и легкость в подходах к озеленению. Но все это в рамках закона.

Лариса Куровская
координатор направления "Озеленение и благоустройство" движения "Ландшафтные волонтеры"
Задумка Ларисы заключается в том, чтобы, используя озеленительные приемы садовых партизан, организовать на нескольких заброшенных территориях в Томске луговые цветники. На данный момент ландшафтные волонтеры принимают предложения по участкам для таких цветников от жителей, чтобы затем согласовать возможность их обустройства с администрацией. Сбором семян для этих цветников ландшафтные волонтеры уже активно занимаются.
У садового партизанинга есть определенные проблемы. Первое - это самовольные любительские посадки без участия специалистов, часто с нарушением нормативов, на чужой собственности без согласования с владельцами. Помимо того, что это незаконно, есть вторая проблема - низкое качество партизанского озеленения. Принцип зеленых партизан - "сеять красоту везде, где ее не хватает". Но действительно ли в результате получается красиво и функционально? Сколько времени проживет на пустыре живой островок из проросшей семенной "бомбы"? Не будет ли затенять окна соседей посаженное возле дома дерево? И третья проблема связана со стихийным характером действий садовых авантюристов. Как правило, уход за их посадками отсутствует. В нашем проекте мы будем этих проблем избегать.

Лариса Куровская
координатор направления "Озеленение и благоустройство" движения "Ландшафтные волонтеры"
Движение "Зеленые партизаны" появилось в Нью-Йорке в начале 1970-х годов. Его основательница Лиз Кристи - дальняя родственница Фредерика Лоу Олмстеда, ландшафтного архитектора, спроектировавшего Центральный парк и Проспект-парк. По рассказам ее соратницы Джоан Маршалл, Лиз вставала в 6 утра и до 9 вечера разъезжала по Ист-Виллидж на своем автомобиле, наполненном лопатами и землей. Она основала "Зеленых партизан", чтобы сплотить соседей и вдохновить их идеей создания общественных садов. Лиз и инициативная группа ее соратников решили что-то противостоять городскому упадку, который они видели вокруг себя. Они забрасывали семенные «гранаты» через заборы пустырей, сеяли семена подсолнечника вдоль оживленных улиц Нью-Йорка. На подоконники заброшенных построек они устанавливали ящики с цветами.
Лиз Кристи и ее творческое наследие - первый Общественный парк Нью-Йорка, который теперь носит ее имя
Вторым знаковым для зеленых партизан человеком стал Адам Пёрпл (настоящее имя - Дэвид Уилки). Он совершил своего рода подвиг, в одиночку спроектировав и разбив экстравагантный сад на заброшенной промышленной территории в центре Манхэттона. В 1975 году он начал облагораживать пустырь без использования двигателей внутреннего сгорания, вручную перекапывая землю и доставляя необходимые материалы на велосипеде или ручной тележке, и стремился воссоздать рай на Земле. Как будто в доказательство того, что это невозможно, в 1986 году по указу властей Райский Сад сравняли землей за 75 минут. Площадь сквера тогда достигала 1400 квадратных метров, в нем росло 45 видов деревьев и множество других растений.
Адам Пёрпл и его разрушенный ныне Эдем
Ныне здравствующий английский активист Ричард Рейнольдс - один из лидеров садового партизанинга в Европе. Он создал сайт с рассылкой, на которую сегодня подписано почти 100 тысяч человек. Группы партизан в разных городах с разными мотивами - от простой любви копошиться в земле до выращивания продовольствия - высаживают растения возле своих многоквартирных домов и потом ухаживают за ними. Сам Ричард начал в 2004 году с заброшенной клумбы возле дома. Он не стал писать жалоб властям, к которым инстинктивно не испытывал доверия, и решил, что все сделает сам. Оказалось, что его действия материализуют глобальный общественный запрос на осознание ответственности каждого за свой город и создание сообщества, объединенного не политическим слоганом, а желанием жить в чуть более красивом и уютном мире. Впрочем, Рейнольдс не отрицает и того, что зеленое садоводство стало ко всему прочему и мощным политическим инструментом по защите общественных пространств от застройки.
Ричард Рейнольдс и примеры его акций. Фото: Русская планета
Политическую силу садоводства доказали, как ни странно, и в России. Здесь у фанатичного идеалиста Адама Пёрпла нашлись куда более успешные последователи. Владимир Верховых - ныне директор питерской ландшафтной фирмы - стал организатором кампании по защите придомовой территории от уплотнительной застройки.
Фото: Газета СПБ

Совместно с жителями соседних домов по адресу Санкт-Петербург, Приморский проспект, 151 и 155 Владимир обустроил во внутреннем дворе сад, которому дали название - "охранную грамоту": "Сад Владимира Путина № 1". Затея возымела успех и является редким примером того, как идеологическая система попала в свою же ловушку. Сад, названный в честь Президента, застройщики снести так и не решились, а сквер включен в перечень зеленых насаждений Санкт-Петербурга и охраняется законом. Это прецедент, достойный внимания и огласки. Сам же автор именует его экспериментальным зелёным PR-проектом прямого народовластия.
В России авантюрным садоводством часто занимаются пожилые люди. Когда нет возможности выехать за город, но есть удовольствие от работы с растениями, дамы охотно делают цветники во дворах и напротив остановок общественного транспорта. Часто за это берутся молодые мамочки, которые много времени проводят с детьми во дворах своих многоквартирных домов. Помимо красивых клумб, такая деятельность имеет еще и такие приятные последствия, как общение с соседями, единение вокруг общего дела, благодарность остальных жителей.

Лариса Куровская
координатор направления "Озеленение и благоустройство" движения "Ландшафтные волонтеры"
Цветник на ул. Усова. К сожалению, благодарность не единственная реакция окружающих на попытку украсить общественное пространство. Вандализм - обычное явление как для городских клумб, так и для "партизанских" цветников.
Часто видно, что томским садовым авантюристам не занимать трудолюбия, но порой не хватает знаний.
Цветник во дворе дома на ул. Беленца
Иногда же озеленительная самодеятельность принимает откровенно уродливые формы. Ряд "изобразительных средств" такого озеленения давно следовало бы запретить на законодательном уровне.
Цветники: во дворе на ул. Усова (слева), на ул. Киевской (посередине) в Томске, во дворе на ул. Советской в Бийске (справа)
В Томске также орудуют представители самого андерграундного направления
зеленых партизан - группа молодых людей, которые по ночам рассеивают семена растений на пустырях. Некоторые ландшафтные волонтеры лично с ними знакомы, но давать интервью ТВ2 эти альтернативные садовники наотрез отказались. Зато результатами их работы может полюбоваться каждый.
Несанкционированные посадки подсолнечника на углу ул. Усова и Белинского
Томские ландшафтные волонтеры планируют действовать исключительно в рамках закона и с соблюдением нормативов. Основные документы, на которые мы опираемся - это СНиП 2.07.01-89* - "Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений", Приказ Госстроя России № 153 от 15 декабря 1999 года "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации". В этом приказе очень подробно дается информация о том, как озеленять города. Кстати, в нем в пункте 3.1.4.19 указано, что побелка стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах и улицах запрещается. Она может проводиться только известью (а у нас часто красят непонятно чем, какими-то сильно пахнущими красками) и только на участках, к которым предъявляются повышенные санитарные требования. Это общественные туалеты, около мест сбора мусора и бытовых отходов, в местах производства с особой спецификой работ, но никак не бульвары, не скверы. У нас белят все подряд. Интересно, что на уровне администраций многих городов (Челябинска, Екатеринбурга, Красногорска, в Московской области) запрещено белить деревья для соблюдения этого указа и ради здравого смысла. За это штрафуют, потому что никакой целесообразности в этом нет, а только трата бюджетных средств. Есть еще 2 документа: СП 42.13330.2011 - "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и СП 82.13330.2016 - "Благоустройство территорий". Согласно последнему документу, например, посадка женских экземпляров тополей, которые являются источниками пуха, не допускается. Это не значит, что нужно прямо сейчас сразу все женские особи тополя бальзамического вырубить. Должна быть плановая замена и изменение ассортиментной политики.


Лариса Куровская
координатор направления "Озеленение и благоустройство" движения "Ландшафтные волонтеры"
Сбор семян для луговых цветников
По словам Ларисы, организаторы движения "Ландшафтные волонтеры" на своих страницах в соцсетях: В Контакте, Facebook и Instagram принимают предложения от жителей города по участкам, в озеленении которых те хотели бы принять участие. Дальше планируется взаимодействие с органами власти для получения разрешения на проведение озеленительных работ, экспертное сопровождение волонтеров, совместная заготовка и раздача семян для луговых цветников, черенкование посадочного материала и высадка растений на пустующих территориях. В планах на ближайшие дни очередной поход на природу за семенами. Встреча с желающими принять в нем участие состоится в среду 26 августа в 18.00 возле магазина "Стройпарк".
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