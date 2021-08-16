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Главная Стиль жизни В томской «Школе кукольника» научат делать кукол на запястье
Стиль жизни

В томской «Школе кукольника» научат делать кукол на запястье

Татьяна Бемлер
ТВ2 Татьяна Бемлер
час назад

Уникальными куклами на запястье, созданными Владимиром Захаровым, восхищаются далеко за пределами России. Благодаря новому проекту театра «2+ку» актеры, конструкторы и просто интересующиеся смогут больше узнать о технологии создания «живых» кукол томского мастера.

Автор:  Театр "2+ку"

«Школа кукольника» пройдет в Томске с 16 по 30 августа. В ней примут участие актеры, режиссеры и художники-конструкторы из Нижнего Новгорода, Ставрополя, Новосибирска и Томска. Обучающие видео-уроки по созданию куклы на запястье записал ученик Владимира Захарова Иван Панин, который живет и работает в Оренбурге.

Автор:  Театр "2+ку"

– В нашем театре сейчас царит сказочная атмосфера, в воздухе витает дух творчества, – поделилась впечатлениями после первого дня работы «Школы кукольника» директор по развитию театра «2+ку» Светлана Пантелеева. – Все что-то режут, выдумывают, тут же мы смотрим видеоматериалы о том, как делать куклу, которые снимал сам Владимир Захаров. Время летит незаметно.

В рамках школы также пройдут открытые мастер-классы для взрослых и детей, лекции по истории развития куклы на запястье, творческие встречи, показы спектаклей актеров театра и приглашенных гостей. Подробное расписание можно посмотреть в группах театра в соцсетях.

Автор:  Театр "2+ку"

Если вам интересно, как создаются «живые» куклы, присоединяйтесь к прямым эфирам в группе театра в Инстаграм. Во вторник 17 августа в 13:00 технический директор «2+ку» расскажет о том, как развивалась технология создания куклы Владимира Захарова и покажет всех его маленьких друзей. А 18 августа в 12:00 актеры Театра Владимира Захарова: Ольга Горелова, Ольга Сигаль и Ксения Синегубова откроют секреты общения со своими куклами.

После завершения «Школы кукольника» видеоуроки по созданию куклы на запястье будут выложены на сайте театра «2+ку» и доступны всем желающим.

 

Проект реализуется при поддержке программы «Родные города» компании «Газпром нефть».

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