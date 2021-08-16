В томской «Школе кукольника» научат делать кукол на запястье

Уникальными куклами на запястье, созданными Владимиром Захаровым, восхищаются далеко за пределами России. Благодаря новому проекту театра «2+ку» актеры, конструкторы и просто интересующиеся смогут больше узнать о технологии создания «живых» кукол томского мастера.

«Школа кукольника» пройдет в Томске с 16 по 30 августа. В ней примут участие актеры, режиссеры и художники-конструкторы из Нижнего Новгорода, Ставрополя, Новосибирска и Томска. Обучающие видео-уроки по созданию куклы на запястье записал ученик Владимира Захарова Иван Панин, который живет и работает в Оренбурге.

– В нашем театре сейчас царит сказочная атмосфера, в воздухе витает дух творчества, – поделилась впечатлениями после первого дня работы «Школы кукольника» директор по развитию театра «2+ку» Светлана Пантелеева. – Все что-то режут, выдумывают, тут же мы смотрим видеоматериалы о том, как делать куклу, которые снимал сам Владимир Захаров. Время летит незаметно.

В рамках школы также пройдут открытые мастер-классы для взрослых и детей, лекции по истории развития куклы на запястье, творческие встречи, показы спектаклей актеров театра и приглашенных гостей. Подробное расписание можно посмотреть в группах театра в соцсетях .

Если вам интересно, как создаются «живые» куклы, присоединяйтесь к прямым эфирам в группе театра в Инстаграм. Во вторник 17 августа в 13:00 технический директор «2+ку» расскажет о том, как развивалась технология создания куклы Владимира Захарова и покажет всех его маленьких друзей. А 18 августа в 12:00 актеры Театра Владимира Захарова: Ольга Горелова, Ольга Сигаль и Ксения Синегубова откроют секреты общения со своими куклами.

После завершения «Школы кукольника» видеоуроки по созданию куклы на запястье будут выложены на сайте театра «2+ку» и доступны всем желающим.

Проект реализуется при поддержке программы «Родные города» компании «Газпром нефть».