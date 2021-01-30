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30 января,
2021
Кукла как вид инвестиций
Томский художник-кукольник Алиса Мильденберг о создании авторских игрушек и о том, как они поставили ее на ноги.
Режет, запекает, шлифует — все это Алиса Мильденберг проделывает с куклами. Точнее, с материалами, чтобы создать авторскую куклу. Игрушки томского мастера покупают коллекционеры из разных стран мира. Чем авторская кукла отличается от обычной? Зачем наряжать ее во французское кружево? Как вдохнуть жизнь в пластик? Почему все больше людей считают авторские игрушки инвестициями? Об этом художник-кукольник рассказала ТВ2.
За выпечкой в аэрогриле и духовке Алиса Мильденберг может следить часами. Только запекает она не пироги или булочки, а ручки, ножки и головы. Кукольные. Запекание – один из важных этапов работы с пластиком. В нем – масса нюансов: где-то надо повторно положить в аэрогриль, где-то – не допечь. И обязательно следить, чтоб не подгорело. А иначе – все сначала.
– Я работаю с запекаемым профессиональным американским пластиком, – рассказывает мастер. – Он дорогой, но зато выгодно отличается от аналогов: у него есть фактура, память, если внутрь попал воздух, на нем не возникает «чешуя» при запекании. Он крепкий, красивого цвета, легко шлифуется. Но чтобы все это увидеть, с ним нужно разговаривать, умело обращаться – правильно разминать, знать технологию лепки каждой части тела. Например, чтобы пальцы не ломались и не отваливались, колбаски нужно раскатывать определенным способом. Но даже если все правильно скатал и запек, не факт, что деталь пойдет в дело. Я вот Кирюше руку три раза переделывала: вроде все правильно, а поставила на место когда – кажется, что как-то неестественно смотрится. Этого, может, никто и не заметит, но я все равно переделаю.
После того, как детали запеклись, их тонируют на несколько слоев. Томский мастер работает с сухими красящими пигментами, акрилом и акварелью. Сверху покрывает специальными лаками, которые совмещаются с полимером. Затем куклу собирают: каркас из фольги и проволоки, голова, руки и ноги, – все по авторской выкройке. Подвижной кукле делается «трепанация» – пластик вычищают из головы, чтобы посадить ее на крепления и сделать прическу.
– Волосы – из шерсти козы, – объясняет Алиса. – Она очень тонкая, мягкая. Мы их красим, питаем, стрижем, филируем, завиваем, – все как у людей, чтобы достичь нужного эффекта в прическе. А еще ресницы клеим профессиональные, маникюр и педикюр делаем.

Тут подходит время одеваться. Иногда, рассказывает мастер, кукла не согласна на тот наряд, который для нее приготовили. Тогда Алиса ходит вдоль коробок с тканями и примеряет лоскутки, которые ей «понравятся».



– Чтобы костюмчик сидел, я шью его вручную. Он должен быть полноценный, как для человека. У того же Деда Мороза шуба на подкладе, под ней – рубаха. Все вручную оверложено. Этого никто никогда не увидит, но это – качество работы.


– А вот эту юбочку я сшила по новой технологии, которую недавно освоила: каждая складочка пришивается отдельно. Долго, да. За один день работы я успела сделать юбку и ботинки этой красотке.
Иногда звонят организаторы мероприятий и просят показать мастер-класс: «Сделайте нам какую-нибудь куклу за три часа». Я говорю: «За это время я только каркас головы могу показать».
Безупречная работа и высокое качество – то, что в первую очередь отличает авторскую коллекционную куклу от обычной игрушки. Поэтому на материалах томский мастер не экономит. Гардероб для своих «ребятишек» создает из француского кружева, японского хлопка, натурального шелка и других благородных материалов.

– Например, чесуча – дикий шелк. Метр стоит 3300 рублей. На эту юбку у меня ушел отрезок примерно в 30 см. Такая маленькая, а уже тысяча. А выше – французское натуральное кружево, антикварное. Оно у меня с 2009 года лежало, я его берегла. Этот маленький кусочек 50 см стоил тогда около тысячи. Смысл – в качестве ткани. Натуральные материалы отлично драпируются, с ними ничего «не топорщится», все красиво лежит. Достаточно «ляпнуть» какое-то толстое кружево и все, куколка теряется. Вы ведь уже делаете дорогое изделие! Экономя на такой мелочи, удешевляете всю работу.
Материалов для такого вида творчества, говорит Алиса, в Томске практически не найти. Почти все, с чем работает, она привозит с собой из Москвы, когда возвращается с выставки.

– Туда тащу 20 кг кукол, оттуда – чемодан материалов и столько же в голове. Меня уже знают в томском аэропорту. Как-то везла коллекцию «Золотой ключик». Маленьких кукол в чемодан упаковала, а Карабаса-Барабаса в руках в большой коробке несла. На контроле не хотели пускать, говорят: «Не габарит – в багаж». Я в шоке была. Открыла, говорю: «Девчонки, вы на него посмотрите! Он не переживет эту поездку в багаже!». Пошли к начальнику аэропорта, разрешили в салон взять. Теперь узнают меня, пропускают. Больших кукол всегда везу в обнимку. А домой после выставки возвращаешься такая измотанная и счастливая. Сразу жить хочется и делать. В постоянном движении. Не закисаешь.
Международный салон авторских кукол проводится в Москве больше 15 лет. На эту выставку съезжаются мастера со всего мира. Именно желание попасть туда в свое время подняло Алису на ноги – в прямом смысле слова. Пять лет назад она попала в серьезную аварию и была почти обездвижена.

– По первому образованию я – дирижер хора. По второму – пиар-менеджер. А вообще большую часть жизни отработала ипотечным брокером. Много лет совмещала это с увлечением. Ночами делала кукол, на жизнь зарабатывала в своем агентстве недвижимости. Но авария мне помогла все понять. После нее я не могла двигаться и ходить на работу. Пришлось как-то выживать. Я сползала с дивана, вставала, потому что сидеть в корсете было нельзя, по стенке доходила до «рабочего места»: мне на гладильную доску закрепили две лампы. Я опиралась на стену и так, стоя, делала кукол. Эта ситуация мне показала, что я могу на это жить. Куклы меня вытянули. На тот момент я уже семь лет их делала. Первое, почему я хотела встать на ноги, была выставка.
С тех пор Алиса занимается только любимым делом. Говорит, что когда совмещаешь его с чем-то, не можешь полностью погрузиться. Но когда оказываешься наедине со своими мыслями и кучей свободного времени, все проясняется.

– Я четко вижу, какие куклы сделаны до аварии, какие – после. Как бы парадоксально это ни звучало, авария сделала меня счастливой. Да, я не зарабатываю тех денег, которые раньше зарабатывала, имея свое агентство недвижимости. Но это мне доставляет столько удовольствия. А его за деньги не купишь.

10 лет подряд томская кукольница ездит на международную выставку в Москву. Говорит, среди сотен сказочных, фантазийных и исторических персонажей легко отличить работы мастериц из России и стран бывшего СССР – они самые лучшие.
– Если видишь красивую куклу от заграничного мастера, то, скорее всего, это будет наша эмигрантка. И таких много. Одна из самых известных шарнирщиц в мире, которая своими произведениями искусства буквально перевернула шарнирный мир, живет в Норвегии – Марина Бычкова. Родом она из Кемеровской области. А кукольницы-близнецы из Америки, которые производят фурор своими работами, Елена и Екатерина Поповы – из Перми. Фотографии их кукол печатают в модных журналах, ими восхищается сам Жан-Поль Готье. Мне кажется, весь секрет в том, что наши девочки трудолюбивые, пытливые, их не пугают трудности, они никогда не останавливаются на достигнутом.
Чтобы заработать репутацию в кукольном мире нужно потратить десятки тысяч часов и рублей. Результатом работы часто становится коллекция, которую мастер представляет на выставке. Признаком хорошего тона считается, когда все экспонаты связаны одной темой или идеей.

– На мой первый подиум я приехала с коллекцией жителей таежных болот – Сибирскими козявками и кикиморками зелеными – по мотивам нашего региона. До этого их никто не делал. Меня запомнили.




– Новая коллекция всегда стоит немного дороже. Ее редко покупают целиком. Но однажды мне так повезло. Коллекцию «Золотой ключик» у меня полностью купил мужчина-москвич – для интерьера детской комнаты. Мы с ним потом разговорились, он оказался родом из Асиновского района.

Самая большая коллекция Алисы состояла из 16 кукол. Кто-то делает и больше, но у томского художника-кукольника времени не хватает, – она ведет мастер-классы. Чтобы сделать средних размеров куклу новичкам требуется шесть встреч по шесть часов плюс много домашней работы. А создание Деда Мороза заняло 10 занятий по шесть часов.

– Авторская кукла средних размеров в Томске стоит около 15 тысяч рублей. Люди, которые раньше с авторскими игрушками не сталкивались, приходят в шок от цены. Но когда показываешь им расклад, они видят, что 10 тысяч – это сумма только за материалы для одной куклы. А тот, кто сам прошел весь путь создания, говорит, что цена в 15 тысяч для нее – не деньги.
Мастер-классы по авторской кукле – не из тех, что сразу стоит проходить онлайн, – считает Алиса. Сначала, когда нет навыков и базы знаний, новичку нужно научиться правильно ставить руку, понимать, для чего он делает то или иное действие, с помощью чего его лучше совершить. У томской кукольницы, например, своя методика использования инструментов.

– Всегда объясняю, почему мы используем ту или иную технику. И говорю, что будет, если выбрать другую. Например, грудину я всегда пришиваю. Почему? Если резинка вдруг порвется или вдруг случится травма между шеей и головой, любой человек с руками может распороть и пришить заново. Так мы продлеваем кукле жизнь. А если «замуровать» грудину, потом придется просто надеть голову, и она не будет шевелиться. Это уже обесценивание куклы.
Сама Алиса постоянно берет мастер-классы, чаще инженерные и технические, чтобы быть в курсе новинок. После этого главная цель – не начать копировать технологию, которую увидел. Хороший художник-кукольник, считает томский мастер, должен пропустить новые знания через себя и создать на их основе что-то новое.

– Мы постоянно учимся, потому что каждый день появляются новые материалы, какие-то фишечки. Это вечный драйв! Это заставляет твои глаза блестеть, а сердце быстрее биться.

В плане ухода авторские куклы из пластика не прихотливы: с них нужно периодически смахивать пыль сухой кистью и беречь от солнечных лучей. Чтобы сохранить ценные экземпляры, коллекционеры помещают такие игрушки в специальные витрины. Потому что сегодня авторская кукла – это такое же вложение денег, как драгоценные камни, фарфор или что-то подобное. С каждым годом растут цены на материалы, дорожают и авторские игрушки.
– У меня есть коллекционеры, которые дают этих кукол в руки своим детям, чтобы с ранних лет привить им чувство вкуса и любовь к авторским игрушкам. Хотят, чтобы ребенок рос с такой энергетикой. Они несут тепло. Потому что каждая кукла у меня зацелованная и залюбленная. Они все – как ребятишки. У них есть душа.

Энергетика кукле передается от мастера, – уверена Алиса. Потому она никогда не садится за работу уставшая или в плохом настроении. От своего создателя куклы должны взять только положительные эмоции, чтобы пронести их через время.

Текст, оформление, видео и монтаж - Татьяна Бемлер.
Фото - Алиса Мильденберг, Татьяна Бемлер.

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