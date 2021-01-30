Кукла как вид инвестиций

Международный салон авторских кукол проводится в Москве больше 15 лет. На эту выставку съезжаются мастера со всего мира. Именно желание попасть туда в свое время подняло Алису на ноги – в прямом смысле слова. Пять лет назад она попала в серьезную аварию и была почти обездвижена.



– По первому образованию я – дирижер хора. По второму – пиар-менеджер. А вообще большую часть жизни отработала ипотечным брокером. Много лет совмещала это с увлечением. Ночами делала кукол, на жизнь зарабатывала в своем агентстве недвижимости. Но авария мне помогла все понять. После нее я не могла двигаться и ходить на работу. Пришлось как-то выживать. Я сползала с дивана, вставала, потому что сидеть в корсете было нельзя, по стенке доходила до «рабочего места»: мне на гладильную доску закрепили две лампы. Я опиралась на стену и так, стоя, делала кукол. Эта ситуация мне показала, что я могу на это жить. Куклы меня вытянули. На тот момент я уже семь лет их делала. Первое, почему я хотела встать на ноги, была выставка.

