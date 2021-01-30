Кукла как вид инвестиций

– У меня есть коллекционеры, которые дают этих кукол в руки своим детям, чтобы с ранних лет привить им чувство вкуса и любовь к авторским игрушкам. Хотят, чтобы ребенок рос с такой энергетикой. Они несут тепло. Потому что каждая кукла у меня зацелованная и залюбленная. Они все – как ребятишки. У них есть душа.
Энергетика кукле передается от мастера, – уверена Алиса. Потому она никогда не садится за работу уставшая или в плохом настроении. От своего создателя куклы должны взять только положительные эмоции, чтобы пронести их через время.
Текст, оформление, видео и монтаж - Татьяна Бемлер.
Фото - Алиса Мильденберг, Татьяна Бемлер.ПОДДЕРЖИ ТВ2!
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Январь 2021.