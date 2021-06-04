Куда поехать в отпуск?

За время зимней поездки на Байкал вы успеете походить, полежать и покататься на коньках по льду одного из крупнейших озер мира. Также в программе тура: прогулки по ледяным пещерам и гротам, поездки на острова Ольхон, Ольтрек, Огой и Хубын, посещение мысов Кобылья Голова, Хобой, Уюга, Сагаан-Хушун и Бурхан, где находится одна из девяти главных святынь Азии — скала Шаманка.



– Когда говорят, что Байкал сказочный, это точно не преувеличение, – считает автотурист Наталья Балабанова. – Каждое место здесь не повторяемо и наполнено. Удивительно, насколько трепетно местные жители относятся к родным местам, к их истории. Байкал для них живой. Когда понимаешь это, проникаешься их энергетикой и начинаешь чувствовать эту землю. Я так ждала зимнего Байкала, как ребенок ждет подарка. Во мне был такой трепет. Приехали. И вроде устали с дороги, но тут же бросили сумки и побежали смотреть на лед. А он оказался запорошен снегом. Так мы расчищали его ползком как дети, лежали и слушали его. Правда, это настолько захватывающе. Мы просто радовались как дети, проговаривали все моменты: а ты вот эти звездочки видишь? А пузыречки эти видел? Как же это может быть? Целый день на ногах, а вечером на базе ребята со всей страны собирались: Москва, Питер, Нижний Новгород. Мы все обсуждали, делились впечатлениями. Ночью вместе собирались и ходили слушать, как говорит ночной Байкал, а говорит он по-разному: утром –весело, а ночью – строго, хмуро. Ведь холодно очень было, там мороз по-другому ощущается: мороз –23 ощущается больше, чем у нас –46. Но люди там такие теплые. Когда они раскрываются, ты ощущаешь себя как дома. Говорят, чтобы изменить жизнь, нужно три раза съездить на Байкал. Мне осталось еще два.

