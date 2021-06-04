Добрые новости
04 июня,
2021
Куда поехать в отпуск?
Клуб автотуристов рассказывает об интересных туристических направлениях.
Лето — пора путешествий. Если вы еще не решили, куда отправиться в отпуск, Клуб автотуристов подскажет несколько интересных и живописных маршрутов. И зимой, и летом тысячи километров туристы преодолевают на автомобиле. А пока добираются из точки А в точку Б, бонусом видят много интересного. Вместе с автотуристами изучаем направления для путешествий по Сибири и южным республикам, читаем отзывы тех, кто там был,
и пакуем чемоданы.
Для кого-то отпуск — это прежде всего море, пляж и купание. Кто-то чувствует себя отдохнувшим только надышавшись свежего горного воздуха и гуляя по ущельям. Предпочитаете вы ленивый отдых или походы и экскурсии, — Клуб автотуристов слышит и тех, и других.

Евгений Пономарев
руководитель Клуба автотуристов
— Мы стараемся планировать туры так, чтобы люди могли и отдохнуть, и узнать что-то новое. Мы не гонимся за количеством просмотренных достопримечательностей. Нам важно качество. В любой поездке у человека должно быть время на то, чтобы он мог полюбоваться природой, рассмотреть место, в котором оказался и насладиться моментом «здесь и сейчас».
Члены Клуба автотуристов путешествуют на микроавтобусе Мерседес спринтер. В дороге на дальние расстояния всегда два водителя. Пассажиры и багаж застрахованы. Если вдруг вы не переносите дальнюю дорогу на автомобиле или не располагаете временем, можете добраться до места отдыха на самолете или поезде и там присоединиться к группе.

Мария Пономарева
администратор Клуба автотуристов
– Некоторые люди сначала переживают, как они будут путешествовать в незнакомой компании. И я их понимаю, сама с клубом познакомилась как туристка. Как и все, нашла объявление в соцсетях и поехала с сыном в Абхазию. Мне было интересно: каково это - отдыхать с людьми, которых не знаешь, под которых не надо подстраиваться и не нужно думать, что сказать. Четыре дня в пути все было дружно, все познакомились, ехали легко, во время остановок купались. Жили не в Гаграх, а подальше от всех, прямо у моря. Отдыхали, кушали в садах фрукты, пели песни у костра. Это настолько меня впечатлило, настолько сблизило с этими людьми. И так получилось, что мы с Женей потом вернулись домой и через месяц зарегистрировали брак. Тогда же и клуб официально зарегистрировали – в 2016 году.
Сначала Клуб автотуристов организовывал для всех желающих поездки на Алтай. Потом стало ясно, что люди хотят путешествовать по разным регионам, благо живописных и интересных мест в нашей стране множество. Так появились туры в Красноярск, Хакасию, на Байкал, в Абхазию и КавМинВоды. Кстати, если ваш отпуск выпадает на зиму, не отчаивайтесь. У Клуба автотуристов найдутся интересные маршруты в любое время года.
Куда поехать в отпуск?
Абхазия
Если вы до сих пор не можете определиться: проводить отпуск на море или в горах, вот выход — Абхазия. Там есть и то, и другое. А бонусом — горные реки и водопады, целебные грязи и термальные источники, национальные парки и памятники архитектуры.

Во времена СССР Абхазия не случайно считалась лучшим бальнеологическим и пляжным курортом. Природные богатства региона влекут сюда туристов и сегодня. Сибиряки, которые уже успели побывать в этих местах с Клубом автотуристов до сих пор помнят чистое море, аромат цветущих деревьев и вкус свежих южных фруктов.
– В Абхазии с клубом я была в 2019 году, – рассказывает Наталья Бормотова. – Добирались туда на машине четыре дня. В первый день немного тяжело было, но потом привыкла, отвлекаешься, глядя в окно на пролетающие мимо города и красоты. Среди них был и Крым. Шикарные места. Это ведь был первый раз, когда я видела море. Представляете, никогда в жизни не видела, а тут оно в шаговой доступности, - дом наш прямо у моря стоял. Сначала мне хотелось все 20 дней отпуска там провести – сесть на пляже и дать волнам щекотать ноги. Мы купались везде, даже там, где плавала Гурченко во время съемок фильма «Любовь и голуби». Очень насыщенный отпуск получился: были на Красной поляне в Сочи и Гаграх, ездили на озеро Рица и на дачу Сталина, любовались водопадами Мужские слезы и Девичьи слезы. На некоторых экскурсиях я даже по два раза побывала, очень интересно.
Живут туристы в гостевом доме, расположенном в Монашеском ущелье (Пицундская бухта). В двух минутах ходьбы — песчаный пляж Черного моря, это единственный песчаный «оазис» на много километров. За почти три недели автотуристы успевают побывать в Гаграх, Сухуме, Новом Афоне, посещают замок принца Ольденбургского и Пицундскую крепость. И, пожалуй, никто не уезжает из Абхазии, пока не увидит главную достопримечательность страны — горное озеро Рица. Оно спрятано в ущельях рек Юпшара и Лашипсе на высоте 950 метров над уровнем моря. Цвет воды в озере меняется в зависимости от времени года и места, откуда вы на него смотрите.
Клуб автотуристов едет из Томска до Абхазии на микроавтобусе. Дорога туда и обратно занимает восемь дней. По дороге длиной в 10 тысяч километров туристы видят Уральские и Кавказские горы, любуются природой Поволжья и Дона, проезжают по сочинскому серпантину, заглядывают в Тольятти, Волгоград, Сочи и другие российские города.
КавМинВоды и Эльбрус
Кавказские минеральные воды — один из старейших курортных регионов России. Его главное богатство – уникальные по разнообразию и целебным свойствам минеральные источники, дополненные месторождениями лечебной грязи. Их на территории региона больше ста. А в придачу идут уникальные кавказские пейзажи: горные хребты, долины и водопады. Если вы выбираете отпуск с Клубом автотуристов в этих краях, вас ждет много пеших прогулок по живописным уголкам и местам с богатой историей, где путеводителями могут служить «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова , «Княжна Мэри» Лермонтова, «Кавказский пленник» Пушкина и другие произведения классической литературы.

Приключения автотуристов, выбравших это направление, начинается в Минеральных водах. До этого города туристы летят на самолете. В программе: природный музей минеральных вод, подземное озеро Провал, Эолова Арфа, грот Дианы и много других интересных мест. На гору Машук высотой почти тысячу метров автотуристы поднимаются по необычной канатной дороге без опор. Вагончики ходят просто по натянутому тросу. С вершины горы Машук открывается прекрасный вид на окрестности и главный Кавказский хребет во главе с Эльбрусом.
— Нельзя побывать в КавМинВодах и не дойти до Эльбруса — самой высокой горной вершины России, — говорит Евгений. — Дорога в Приэльбрусье идет по Баксанскому ущелью, к самому подножию высочайшей горы Европы. Чтобы почувствовать всю мощь Эльбруса, туристы поднимаются по маятниковой канатной дороге на высоту 3,5 тысячи метров. После наш путь лежит в Чегемское ущелье. От других ущелий Кабардино-Балкарии оно отличается тем, что дорога проходит почти по самому дну. Теснина там очень узкая, шириной около 20 метров. По бокам — 300-метровые скалистые стены. Ущелье полностью оправдывает свое название: «чегем» в переводе на русский означает «сломанная земля». А если бы вы видели, какие там водопады!
Туристы гуляют по Кисловодскому национальному парку, он — второй по величине в Европе. За 10 дней они успевают полюбоваться Долиной роз, пробовать разные виды кисловодского нарзана в Главной нарзанной галерее, посетить Лермонтовскую площадку и бросить монетку в Зеркальный пруд.

– В КавМинВоды мы ездили осенью. У нас тогда уже холодно было и мне показалось, что я снова попал в лето, – рассказывает Виктор Быков. – Мне очень понравился Пятигорск – это город для прогулок и неспешного отдыха. Там столько интересных мест. В Кисловодске я напробовался нарзанов разного вида. Был и у подножия Эльбруса. Он не похож ни на одну гору: могучий, величественный. Мы много гуляли по ущельям. Шикарные места. И водопадов множество. Но это не просто поток, который бьет с одного места, струи воды льются повсюду – по отвесным скалам и расщелинам. Меня очень впечатлил этот регион. Одно из самых красивых мест, которые я видел. А видел я много, – долго работал дальнобойщиком: был в Самарканде, Бухаре, Дагестане и не только.
Если ваш отпуск короче, чем хотелось бы и вы не можете себе позволить длинное путешествие, выбирайте тур покороче в места поближе. Сибирская альтернатива Абхазии и Эльбрусу — озеро Байкал и Горный Алтай.
Байкал
Те, кто направляется в самое сердце озера Байкал, живут в тихом и живописном поселке Сахюрта. Он располагается в проливе Ольхонские ворота. Оттуда удобно добираться до острова Ольхон. За время недельного путешествия туристы увидят теплые заливы Малого Моря, таежные склоны Сарминского ущелья, скальники, древние пещеры знаменитой Тажеранской степи, а также мыс Хобой и остров Огой с буддийской ступой. Согласно легендам, все загаданные там желания сбываются.

– Благодаря Клубу автотуристов сбылась моя мечта – я впервые побывала на Байкале, – признается Евгения Краморенко. – И это путешествие прошло так, как я хотела: все было продумано за меня – экскурсии, остановки, место проживания, питание. Я ездила с ребенком, это было важно. К тому же, это – замечательный вариант, когда не хочешь отвлекаться от главного. Сам Байкал впечатлил и покорил. Масштаб и величие. Голубая вода в изумрудном окружении берегов. Смотришь на эти просторы, и душа сразу чем-то наполняется и поет. Озеро красивейшее, чистейшее. Вода настолько прозрачная, что когда на катере уплываешь далеко от берега, на много метров видно вниз. Встречали там нерп, бакланов и много других животных в первозданной природе. Почти каждый день был с экскурсионной программой. Такие хорошие люди подобрались – по-туристически мыслящие, не боящиеся трудностей, добрые и позитивные. Мы были на одной волне. Повезло с компанией. Это и дорогу скрасило.
Байкальский тур включает в себя и знакомство с Иркутском. Туристы прогуляются по 130-му кварталу, построенному к 350-летию города и посетят музей полигона твердых бытовых отходов — единственный в мире музей, который находится на настоящей свалке.

Зимний Байкал — отдельная история. Если вы видели красивый байкальский лед на фотографиях — считайте, ничего не видели. Потому что вживую это зрелище в тысячу раз мощнее, — так говорят автотуристы, которые побывали на самом глубоком озере в мире в феврале.

– Зимний Байкал – это сказка, – с восторгом говорит автотурист Татьяна Павлова. – Я давно о нем мечтала и вот собралась. На работе говорят: «Холодно же! Что там зимой смотреть?». А я им: «Вы просто не романтики». То, что мы увидели, словами не передать: когда приходят морозы, волны бьются о скалы и замерзают капельками. И с каждым днем этих капель все больше. В итоге получаются небывалых размеров наросты, пенистые льдины, заледеневшие пещеры. Ты будто в замке Снежной Королевы оказываешься. А лед Байкала – это нечто. Он потрескивает и дышит будто живой. Мы ложились на этот лед и смотрели вниз. Катались по нему, конечно. С коньками приехали. Местные проводили для нас ритуал «Поцелуй Байкала»: во льду выбуривают маленькие луночки по несколько сантиметров в диаметре и туда напитки наливают, через трубочку надо выпить. А еще «бурханили»: разбрызгивали напитки – для хорошей погоды. С удовольствием повторила бы.
За время зимней поездки на Байкал вы успеете походить, полежать и покататься на коньках по льду одного из крупнейших озер мира. Также в программе тура: прогулки по ледяным пещерам и гротам, поездки на острова Ольхон, Ольтрек, Огой и Хубын, посещение мысов Кобылья Голова, Хобой, Уюга, Сагаан-Хушун и Бурхан, где находится одна из девяти главных святынь Азии — скала Шаманка.

– Когда говорят, что Байкал сказочный, это точно не преувеличение, – считает автотурист Наталья Балабанова. – Каждое место здесь не повторяемо и наполнено. Удивительно, насколько трепетно местные жители относятся к родным местам, к их истории. Байкал для них живой. Когда понимаешь это, проникаешься их энергетикой и начинаешь чувствовать эту землю. Я так ждала зимнего Байкала, как ребенок ждет подарка. Во мне был такой трепет. Приехали. И вроде устали с дороги, но тут же бросили сумки и побежали смотреть на лед. А он оказался запорошен снегом. Так мы расчищали его ползком как дети, лежали и слушали его. Правда, это настолько захватывающе. Мы просто радовались как дети, проговаривали все моменты: а ты вот эти звездочки видишь? А пузыречки эти видел? Как же это может быть? Целый день на ногах, а вечером на базе ребята со всей страны собирались: Москва, Питер, Нижний Новгород. Мы все обсуждали, делились впечатлениями. Ночью вместе собирались и ходили слушать, как говорит ночной Байкал, а говорит он по-разному: утром –весело, а ночью – строго, хмуро. Ведь холодно очень было, там мороз по-другому ощущается: мороз –23 ощущается больше, чем у нас –46. Но люди там такие теплые. Когда они раскрываются, ты ощущаешь себя как дома. Говорят, чтобы изменить жизнь, нужно три раза съездить на Байкал. Мне осталось еще два.
Горный Алтай
Самое близкое нам направление. Однако, не смотря на это многие до сих пор ни разу не бывали на Алтае. Впрочем, сколько раз туда не едь, много не бывает, - делятся туристы, которые уже сбились со счета своих поездок в Горный.

Если ваш отпуск выпал на летние месяцы, можете смело отправляться в Республику Алтай с Клубом автотуристов. За время недельного тура успеете посмотреть и музеи, и памятники, и природные красоты региона.
– Два года назад мы с мужем захотели куда-то поехать. Выбрали клуб и отправились на Телецкое. Съездила на три дня на Телецкое и моя жизнь перевернулась: я вспомнила, каково это – быть в путешествии, в дружной веселой компании, когда мы вместе готовим еду, вечером жарим шашлыки и поем песни у костра под гитару, – рассказывает Елена Бажина. – Для меня горы – это безусловная любовь. Горы дают свободу, ощущение, что жизнь прекрасна. Поэтому Алтай стал для меня отдушиной. Я туда еду как домой. Только подъехали к Чемалу – и сразу счастлива, мне хорошо, легко дышать. Город давит человека, который любит путешествовать. Поэтому обязательно стоит выезжать оттуда. Красивые виды за окном, дорога, веселая компания, - если все это вместе как в поездках с клубом – отдых не забываемый. Любой отдых делают люди и ты сам, когда настроен на позитивный лад. Либо когда мы все вместе это делаем: есть Женя и Маша, которые продумывают все до мелочей, есть компания, с некоторыми людьми из которой я иногда только заочно знакома. У меня есть подруга, которую я обрела в путешествии с клубом. За неделю сдружились, она для меня стала дорогим человеком.
В итоге за два года я уже четыре раза побывала с клубом на Алтае. И еще поеду. Нет, не надоедает. Каждая поездка не похожа на предыдущую, потому что Алтай – он всегда разный.
В программе летнего тура: туристический комплекс «Манжерок» с подъемом на Малую Синюху, Ширлак, Емурлинский и Камышлинский водопады, «Зубы дракона», Чемальская ГЭС, остров Патмос, Баатыр-таш, Форелевые озера, Чике-Таман и Семинский перевалы, Долина духов, гейзерное озеро, алтайский Марс и много других интересных мест.

А еще в Горном туристов ждет знакомство с настоящим шаманом и дегустация национальных алтайских блюд и напитков. Любители острых ощущений могут попробовать себя в роли рафтера и сплавиться по бурной Катуни.
Если вы бывали на Алтае только летом или весной, много потеряли. Панорамы гор и Катуни поздней осенью и зимой напоминают картинку из сказки про волшебную Нарнию. В это время туристы клуба кормят лебедей-кликунов на Лебедином озере, которое не замерзает даже в 40-градусный мороз, смотрят в «Глаза Катуни», любуются на заснеженные горы и встречают Рождество на природе.
— На Алтае с клубом я бывала пару раз. Один из них пришелся на Рождество, — вспоминает Марина Шатская. — Зимой в Алтае особая красота. В это время здесь можно встретить то, чего летом не увидишь. Например, Лебединое озеро: на берегах лежит снег, а шикарные птицы плавают по глади. А еще Катунь зимой нереального цвета. Летом она мутная, коричневого оттенка, а поздней осенью становится бирюзовая. На фоне заснеженных гор зрелище непередаваемое. В поездках с клубом мне нравится то, что ты вроде бы и встаешь рано, и двигаешься много, и ложишься поздно, потому что хочется обсудить все, что увидел за день, а утром снова просыпаешься бодрый и полный сил. Поэтому домой возвращаешься довольный, полный впечатлений и с подтянутой фигурой.
Все туры клуба подходят для людей с любой физической подготовкой. Возрастных ограничений нет. В числе автотуристов были и годовалые дети, и 70-летние путешественники. Проживание — в благоустроенных домиках на базах. Ужины туристы готовят самостоятельно. Все перемещения по региону — на комфортабельном транспорте.

Хотите набраться сил на весь год? Езжайте в отпуск за впечатлениями. Путешествие — единственная вещь, купив которую вы становитесь только богаче.
Северск, ул. Ленина, 130Б, офис 35.
Телефоны: 8 (903) 955 35 85
8 (3822) 22 35 85
8 953 922 88 03
klub-avtoturistov.ru
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