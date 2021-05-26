Куда поехать на выходные?

— Наверное, каждый из нас мечтает о путешествии, хочет узнавать что-то новое. Но у всех то дом/работа, то денег не хватает и времени, то боимся чего-то. Напрасно. Не нужно откладывать на завтра то, что подарит радость сейчас, — делится мыслями автотурист Любовь Маковская. — В свое первое путешествие с клубом я поехала одна, никого не знала. И попала в команду дружных позитивных людей, которые стали друзьями.
Все спланировано хорошо, быт прост по-домашнему, экскурсии проходят не бегом, а так, чтобы мы успели насладиться чарующей красотой Горного Алтая. После поездки происходит перезагрузка мыслей, ощущений и восприятия жизни. Те трудности, которые были, становятся уже не так страшны, как раньше.
— Я очень благодарна Евгению и Марии за организацию путешествия, — пишет Лариса Цветкова. — Алтай сразил меня сразу и наповал: горы, сосны и волшебная река Катунь с ее многообразием красок — самое удачное сочетание, какое только можно придумать. Особенный алтайский дух, пропитанной мистикой и романтикой, заряжает. А воздух! Воздух чище я не встречала. Отдых удался на все 1000 %.