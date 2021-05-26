Добрые новости
26 мая,
2021
Куда поехать на выходные?
Хочется сбежать на пару дней из города? Знакомьтесь с Клубом автотуристов
Есть люди, которые спокойно живут в одном месте, а есть те, кто не мыслит своей жизни без путешествий. Для них это лучшая «перезагрузка». Если в вас горит жажда странствий, на дальние путешествия не хватает денег или времени, а для коротких нет своего авто или компании — присоединяйтесь к Клубу автотуристов. С ним легко сбежать из города на выходные. Но обо всем по порядку. Кто такие автотуристы? Куда и на чем они едут? Зачем в путешествии компания? Рассказывают руководитель клуба и сами автотуристы, которые не могут усидеть на месте.
Слева — скалы в розовом, справа — берега Катуни в цвету, впереди – заснеженные вершины. Начало мая — любимое время многих для поездок по Чуйскому тракту, дороге, входящей в ТОП-10 по версии National Geographic. Увидеть горы в цвету на Алтай съезжаются тысячи людей со всей России. Члены Клуба автотуристов всегда в их числе.
Путешествие Клуба в Республику Алтай
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– Я уже была на Алтае в прошлом году. Но в этот раз, когда услышала про цветение маральника, сразу решила ехать снова. Как можно пропустить такую красоту, – делится впечатлениями член Клуба автотуристов Инесса Крылова. – Горы вдохновляют, впечатляют и настраивают на определенный лад. Это круто.

За три дня компания автотуристов успела прикоснуться к старинным легендам в этнопарке, подняться на Малую Синюху в Манжероке, полюбоваться Камышлинским водопадом и знаменитым гейзерным озером, добраться до алтайского Марса, побывать на острове Патмос и Чемальской ГЭС, прогуляться по окрестностям Чемала. И это не весь список мест, где побывали автотуристы. Секрет – в грамотном планировании маршрута.

Евгений Пономарев
основатель Клуба автотуристов
— Мы ездим только проверенными маршрутами, по которым сами путешествовали из года в год. Если это новое направление, то сначала проверяем его на себе, ищем интересные точки на маршруте, рассчитываем время. В путешествии не должно быть спешки. Люди хотят наслаждаться шикарной природой и общением друг с другом.
В этом — главная фишка Клуба автотуристов. Он создавался не только с целью путешествий. Клуб — это место общения людей, – считает его основатель Евгений Пономарев. По Сибири и другим регионам России он колесит больше 16 лет и знает, что приносит радость туристу.

– В трудную минуту иметь плечо, на которое можно положиться, – это дорогого стоит, – считает член клуба Ирина Кураколова. – И компания веселая много значит. Мне есть, с чем сравнить. Я путешествовала одна. Знаю, что это совсем по-другому, страшнее.

Во время своих вояжей автотуристы поют песни, шутят шутки, рассказывают страшилки у костра и много смеются. Это мы знаем по отзывам самих туристов, а еще так говорят наши корреспонденты, которые этой весной проехались с клубом по нескольким маршрутам.
Путешествие Клуба в Республику Хакасия
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— Поездка с клубом напомнила мне путешествие компании друзей, возможно, потому, что многие в клубе уже знают друг друга, — рассказывает внештатный корреспондент ТВ2 Полина Диденко. — И это классно. Создается какая-то особенная атмосфера. Мне, как человеку, который в детстве много путешествовал с родителями, это напомнило те самые поездки с семьей. Все так размеренно, с теплом и уважением друг к другу.

По дорогам автотуристы перемещаются на комфортабельном микроавтобусе «Мерседес спринтер» на 21 место. Если народу больше, клуб арендует дополнительный автобус. На дальние расстояния в машине всегда два водителя. Обязательна страховка пассажиров и багажа.
Живут автотуристы, в основном, в коттеджах или домиках на базах. Там, где есть место всей большой компанией приготовить обед или ужин и собраться вместе за одним столом.
— Сходили в поход, а дальше каждый сам по себе — это история не про нас, — говорит Евгений. — Девиз нашего клуба: ничто так не объединяет людей, как совместное приготовление пищи. Точно вам скажу, что в поездке это не напрягает, как дома. Народу много: один почистил картошку, другой покрошил, третий закинул в кастрюлю. Быстро и весело. Мы стараемся все делать вместе. Поэтому, даже если человек едет с нами впервые, он быстро становится «своим».
— Людям важно, сколько мест они смогут посетить за поездку. Многие даже считают их, — говорит Евгений. — Но нужно понимать: чем больше в списке локаций, тем меньше вы там пробудете. Плюс надо учитывать расстояние между местами, время в пути и световой день. Главная цель наших туров — не забежать на минутку, «зачекиниться» и дальше идти, а отдохнуть: подняться на гору, присесть на вершине, осмотреться вокруг и насладиться моментом.

— В Хакасии мы много ходили по горам, — рассказывает Полина Диденко. — На тропах часто встречали других туристов. В чем разница: большинство все делали в спешке, шли под команду «Быстрей!», наверху сфотографировались и скорей назад. А мы шли спокойном темпе, душевно, ждали каждого. И всем было комфортно: и ребенку, и пенсионерам.
Клуб автотуристов — не про экстрим. Учитывая разную физическую подготовку людей, организаторы выбирают экскурсионные, согласованные республиками маршруты. Программа тура всегда прописана заранее. Последовательность посещения мест может немного меняться в связи с погодными условиями.

— Всегда путешествую с сыном. Сейчас ему 10. С клубом ездит с 6 лет. И ни разу это не было проблемой. Женя всегда так строит маршрут, что он ощущается как прогулка, а не спортивная дистанция. И ребенку не скучно, и мне интересно, — рассказывает автотурист Анита Дубова. — Мне нравится путешествовать с клубом, потому что здесь можно по-настоящему отдохнуть. Во-первых, ты не за рулем, значит, можно расслабиться. Во-вторых, не нужно думать о том, где мы будем жить, что есть, на какие экскурсии пойдем. Все уже организовано, никаких забот. Знакомая спросила меня как-то: «А ты не боишься с незнакомым ехать далеко?». А я говорю: «Да какой незнакомый, Женя нам уже почти родственник». С ним я спокойна за себя и за ребенка. Отпуск всегда планирую под тур с клубом.
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Интересные факты о местах путешествий автотуристы узнают от гидов. Особенно любят местных. Помимо общей информации из общедоступных источников, они могут рассказать интересные детали о регионе или поведать истории, которые переходили из поколения в поколение.

— Мы с женой ездили с клубом много раз. Но со временем все равно забывается, что видел. Так что скоро, наверное, поедем по всем направлениям по второму кругу, — говорит автотурист Геннадий Васильев. – Нам нравится, что здесь всегда собирается приятная компания, есть с кем пообщаться и после экскурсий вечером посидеть, поделиться впечатлениями. Мы все уже сдружились.
На сегодняшний день в клубе автотуристов около 200 активных участников. Тех, кто почти не пропускает события, человек 60. Многие из них общаются и после путешествий, имеют общие интересы. И это несмотря на разницу в возрасте. Самому маленькому члену клуба — один годик, самому старшему — 70.

— После того как мы с мужем вышли на пенсию, у нас как вторая жизнь началась. До этого были дети, работа. А сейчас можно себе позволить поездить и посмотреть мир, — рассказывает автотурист Светлана Ведерникова. — Знаете, какие чувства испытываешь, когда на гору поднимаешься? Сердце бьется, страх, конечно, есть, но такой кайф! Такое удовольствие! Вот в Хакасии думала, что дойду до середины и на этом закончу, но так захотелось попасть на вершину. И я себя переборола. Дошла. Если бы не группа, которая меня подталкивала, поддерживала и тащила, точно развернулась бы. И я благодарна им за это.



Перед второй поездкой автотурист получает клубную карту. Она гарантирует владельцу специальные цены на все туры клуба, скидки в магазинах-партнерах и право на участие в розыгрыше призов, который проходит в День туризма. Условия пользования картой можно посмотреть здесь.

Еще один приятный бонус для автотуристов — бесплатные праздники в Томске и его окрестностях.
Масленица в Клубе автотуристов
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— Мое знакомство с клубом началось со звонка Евгению. Его спокойный уверенный тон сподвигнет на подвиги и не таких взбалмошных, неорганизованных особ, как я. После звонка не возникло вопросов: ехать — не ехать. Я выбрала ближайший тур на Алтай на Рождество, — вспоминает автотурист Маргарита Киселева. — В первый раз в жизни Рождество ждала с большим нетерпением, чем Новый год. Праздник удался! Были и Дед Мороз (Евгений), и Снегурочка (его супруга Маша). Компания незнакомых людей стала близкой и родной за несколько дней и ночей: вместе в автобусе, вместе готовим ужин, потом посиделки.
На данный момент с клубом я побывала на празднике Масленица, нырнула зимой в прорубь, побывала в Парабели и Нарыме, в Красноярске. Я люблю пешие прогулки, водные процедуры и воду, смотреть на горы и карабкаться на них, люблю вечерние
посиделки и песни в долгой дороге. Все это я получаю, путешествуя с Клубом автотуристов. Полностью согласна со слоганом, который нанесен на наши дипломы: «Путешествуйте! Деньги вернутся, а время — нет».
Куда махнуть на выходные?
Горный Алтай
Едем!
На три дня с клубом автотуристов этим летом можно отправиться на озеро Телецкое. За это время вы прогуляетесь по эко-тропам, совершите прогулку на катере, полюбуетесь водопадами, подниметесь на гору Кокуя и другие высокие точки, откуда открывается живописный вид на озеро и горы.
— Наверное, каждый из нас мечтает о путешествии, хочет узнавать что-то новое. Но у всех то дом/работа, то денег не хватает и времени, то боимся чего-то. Напрасно. Не нужно откладывать на завтра то, что подарит радость сейчас, — делится мыслями автотурист Любовь Маковская. — В свое первое путешествие с клубом я поехала одна, никого не знала. И попала в команду дружных позитивных людей, которые стали друзьями.
Все спланировано хорошо, быт прост по-домашнему, экскурсии проходят не бегом, а так, чтобы мы успели насладиться чарующей красотой Горного Алтая. После поездки происходит перезагрузка мыслей, ощущений и восприятия жизни. Те трудности, которые были, становятся уже не так страшны, как раньше.

— Я очень благодарна Евгению и Марии за организацию путешествия, — пишет Лариса Цветкова. — Алтай сразил меня сразу и наповал: горы, сосны и волшебная река Катунь с ее многообразием красок — самое удачное сочетание, какое только можно придумать. Особенный алтайский дух, пропитанной мистикой и романтикой, заряжает. А воздух! Воздух чище я не встречала. Отдых удался на все 1000 %.
Хакасия
Едем!
Если вы решите провести выходные в этом регионе, то окажетесь в неповторимых по своей красоте и энергетике местах: Сундуки, Каменный гриб, Туимский провал, Родник счастья. Обязательный пункт трехдневного путешествия в Хакасию — Тропа предков. Туристы проходят по вершинам гор и сквозь пещеры. Все эти «трудности» пути окупаются шикарной панорамой, которая открывается с вершины.
— Я человек спонтанный. Потому и случилась моя поездка с клубом в Хакасию в этом году, — рассказывает Варвара Гончарова. — Это удивительные люди, сплоченные целью, идеей, позитивом. Ощущение студенчества и беззаботной жизни, наполненной романтикой путешествий. Эта поездка — перезагрузка после серых будней. Удобно, что тур вмещается в выходные. Оказывается, за пару дней можно столько увидеть! По времени все грамотно укомплектовано, чтобы ни одной минуты не прошло зря. Сундуки, Туимский провал, гриб, пещера, грот, козьи тропки в горах, обрывы. Да, иногда мелькала мысль: нафига мне все это надо? Но когда трясло от адреналина, вопрос отпадал. Это такой кайф! Как же я все это люблю. Мечты всегда сбываются. Главное, не забывайте мечтать.
Термальные источники Томской области
Едем!
Только в зимний период на термальном источнике Чистый Яр близ села Парабель можно почувствовать весь контраст ощущений: когда при отрицательной температуре принимаешь горячую ванну под открытым небом. Да не простую, а сероводородную, которая оказывает благотворный эффект на кожу и костно-мышечную систему. Во время короткого путешествия в Парабельский район автотуристы успевают познакомиться и с историей северного края, заезжают в село Нарым, посещают местный музей политической ссылки.

– С Клубом автотуристов я провела выходные в Парабели. Поездка была отлично спланирована, – пишет автотурист Юлия Юрьевна. – Помимо отдыха на базе и горячих ванн, мы посетили музей в Нарыме. Очень понравилось. Евгений очень ответственно относится к безопасности туристов и быстро реагирует на просьбы. В маленьком путешествии царила атмосфера спокойствия. Никакой спешки.
На целебные воды сибирские автотуристы едут и в Белый Яр. Здесь они посещают сауну с сероводородным бассейном. Вода в нем насыщена микроэлементами, полезна при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, кожных, гинекологических, сердечно-сосудистых заболеваниях, а также при лечении дыхательных путей. Кроме этого, во время поездки туристы посещают Краеведческий музей и заезжают на святой источник благоверных князей Петра и Февронии. Желающие могут в нем окунуться.
— Шестого и седьмого марта я ездила на горячий источник в Белый Яр. С уверенностью могу сказать, что сделала себе любимой отличный подарок к празднику: накаталась на плюшке с горы прямо в реку Кеть, наплавалась в бассейне, надышалась свежим воздухом, а сероводородные горячие ванны сотворили чудо с моей кожей: она стала мягче, чем после любого скраба, — делится впечатлениями после поездки Виктория Свистова. — Даже на работе после поездки ощущала в себе энергетический подъем и прилив свежих сил. Поэтому сразу записалась на следующий тур в Белый Яр. Если вы еще не были там — присоединяйтесь!
Таловские чаши
Едем!
Если вы до сих пор не видели одно из семи чудес природы Томской области, можете доехать до него с Клубом автотуристов. Тем более что находятся Таловские чаши в 45 км от города, недалеко от поселка Басандайка. Изнутри они покрыты редким минералом – бернесситом. Вода в чашах имеет постоянную температуру пять-шесть градусов и не замерзает даже в самые крепкие морозы. Поэтому поехать на Таловские чаши можно в любое время года.
Красноярск
Едем!
За три дня туристы успевают посетить Слизневский утес, свысока посмотреть на Енисей, побывать на Роевом ручье и в известном национальном парке «Красноярские столбы». На кресельном подъемнике автотуристы поднимаются в фанпарк Бобровый лог, где их ждут уникальные аттракционы, трассы для терренкура и сказочные панорамы. И, конечно, знакомятся с городскими достопримечательностями и их историей.
— Если вы хотите освежить ум и набраться сил, получить чистую энергию от природы и узнать что-то новое — путешествуйте! И лучше всего с Клубом автотуристов, — делится впечатлениями после тура Наталья Сугак. — Впервые я ездила с клубом в Красноярск. Хорошая организация и доброжелательное отношение к людям. Тур выходного дня очень насыщенный: великолепная природа, мощь Енисея, достопримечательности города, — если обо всем писать, то страницы не хватит. Скажу одно: путешествия делают нас счастливыми.
Шерегеш
Едем!
С осени 2021 года с клубом автотуристов можно будет съездить в выходные покататься на лыжах в Шерегеш. Для любителей горнолыжного отдыха в клубе подготовили специальные предложения, которые сэкономят бюджет. Если вы до этого не катались на сноуборде или горных лыжах – инструкторы научат.
Туры на выходные бывают по два дня, когда даже с работы отпрашиваться не надо. Если дорога занимает больше времени, поездки получаются по три дня. Да, немного, но иногда и этого достаточно, чтобы сменить обстановку и отдохнуть.

— Общение с людьми в этих коротких путешествиях все равно что разговор в поезде, — говорит руководитель Клуба автотуристов Евгений Пономарев. — Бывает, человека что-то беспокоит, а с незнакомыми людьми легче поговорить. Теоретически ведь можно больше не встречаться. Но большинство наших туристов становятся членами клуба, продолжают знакомство. Иногда и романы заводят. Я сам с супругой в автотуре познакомился. Однажды с нами в Абхазию ездила томская девочка. Вернулись потом домой, а через год она уехала туда жить, замуж вышла. Всякое бывает.
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– Я за рубежом бывала, а по России раньше никогда не ездила. И всегда была мысль о том, что хочется поездить по своей стране, – рассказывает член клуба Алена Ризаева. – Считаю, нужно ловить момент и набираться красоты, не уезжая далеко от дома. У нас так много шикарных мест: Алтай, Байкал, Красноярск, Хакасия. Я уже везде была. Устаешь от восхождения на гору, ноги гудят, а дух захватывает. Такой восторг. Гордость берет за красоту нашей страны.

Впереди лето. Кто-то может грустить о том, что заграница закрыта, а кто-то использует это время для знакомства со страной, в которой живет. Не откладывайте путешествие. Ведь, как говорил французский писатель Анатоль Франс, иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома.
Северск, ул. Ленина, 130Б, офис 35.
Телефоны: 8 (903) 955 35 85
8 (3822) 22 35 85
8 953 922 88 03
klub-avtoturistov.ru
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