Куда поехать на выходные?

Клуб автотуристов — не про экстрим. Учитывая разную физическую подготовку людей, организаторы выбирают экскурсионные, согласованные республиками маршруты. Программа тура всегда прописана заранее. Последовательность посещения мест может немного меняться в связи с погодными условиями.



— Всегда путешествую с сыном. Сейчас ему 10. С клубом ездит с 6 лет. И ни разу это не было проблемой. Женя всегда так строит маршрут, что он ощущается как прогулка, а не спортивная дистанция. И ребенку не скучно, и мне интересно, — рассказывает автотурист Анита Дубова. — Мне нравится путешествовать с клубом, потому что здесь можно по-настоящему отдохнуть. Во-первых, ты не за рулем, значит, можно расслабиться. Во-вторых, не нужно думать о том, где мы будем жить, что есть, на какие экскурсии пойдем. Все уже организовано, никаких забот. Знакомая спросила меня как-то: «А ты не боишься с незнакомым ехать далеко?». А я говорю: «Да какой незнакомый, Женя нам уже почти родственник». С ним я спокойна за себя и за ребенка. Отпуск всегда планирую под тур с клубом.

