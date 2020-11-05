Кто станет героиней проекта «Модный Upgrade-2020»? Открыто голосование

Стиль жизни

В течение месяца конкурсная комиссия собирала заявки от девушек и женщин, которые хотели стать участницами проекта «Модный Upgrade». Из четырех десятков историй выбрали четыре. Знакомьтесь с финалистками ближе, читайте их эссе и голосуйте.

1. Мария Киселева

— Еще в 18 лет я съехала от родителей и обеспечиваю себя сама. Работаю в кафе бариста, деньги стараюсь откладывать на предстоящую поездку – хочу поступать в магистратуру в другой город после окончания бакалавриата.

Я хотела бы изменить свой стиль, сделать его более деловым и женственным. Уже пыталась сделать это сама, но у меня не получилось, потому что, во-первых, не вижу себя со стороны, а во-вторых, мне это не по силам финансово. Также преображение для меня важно в связи с неуверенностью в себе из-за буллинга, которому я подверглась в школе до 11 класса. Это было связано с финансовым состоянием и ростом (я – 186 см). У меня боевой настрой, и я готова идти до конца».

2. Анна Распопина

— Мне 36 лет. Я – мама троих мальчиков. Воспитываю их одна, без мужа. Хотела бы с вашей помощью немного измениться, потому что совсем нет свободного времени на себя, некогда ходить по врачам и магазинам. Это фото сделано шесть лет назад. С тех пор вес набрала еще больше. Помогите, пожалуйста!..».

3. Анна Шевцова

— Я очень нуждаюсь сейчас в подобной встряске, так как спокойно смотреть в зеркало не могу, а для самостоятельных движений мне не хватает энергии. Моя история, коротко: мне 40 лет, 13 лет руковожу туристической компанией, мама двоих детей, замужем. В этом году прошла несколько кругов ада: рак, химиотерапия, операция, потеря возможности иметь детей, потеря волос. Плюс пандемия очень сильно разрушила наш бизнес, туризм чуть не умер…

Я себя всегда считала очень сильной, и для меня было открытием что я буду плакать из-за потери волос, а шевелюра у меня была богатая. Учусь жить с короткой стрижкой, но мечтаю все вернуть. До сих пор не чувствую себя сексуальной, женственной. А для женщины, оказывается, очень важно ощущать себя красивой.

Продолжительный стресс за полгода состарил меня лет на пять точно. Раньше это решалось поездкой на море. Но сейчас я не только не имею достаточно финансов для этого, но даже полноценный выходной могу себе позволить не чаще, чем раз в 1-2 недели. Возьмите меня на проект! Сама я в ближайшее время не найду энергии на самоспасение».

4. Елена Теплых

— Мне 33 года. Несколько лет назад у меня случился сильный стресс – муж попал в тюрьму, ему дали 10 лет. На этом фоне у меня случились панические атаки. Я скинула 13 кг, стала очень худенькой. Сначала не могла найти работу из-за панических атак. Со временем начала с ними справляться, но страх все равно остался. Сейчас работаю, но времени на себя не хватает. Дочке 9 лет.

Из-за всего этого я почти перестала за собой следить. Просто нет сил и настроения. Периодически случаются депрессии, которые убивают во мне всё. А иногда смотрю на себя в зеркало и понимаю, что еще молодая, хотелось бы выглядеть лучше перед своим ребенком и окружающими. А еще хочется забыть раз и навсегда, что такое депрессия и панические атаки.