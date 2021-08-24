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Главная Стиль жизни Красноярский блогер вырастила двухкилограммовый помидор и выиграла авто
Стиль жизни

Красноярский блогер вырастила двухкилограммовый помидор и выиграла авто

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час назад

Садовый блогер из Минусинска Красноярского края Наталья Щербинина вырастила помидор весом в 2, 27 кг. Плод побил рекорд местного садоводческого конкурса «Минусинский помидор-2021», пишет Тайга.инфо.

Этот плод оказался самым крупным в истории города, а Наталья Щербинина выиграла главный приз — новый автомобиль марки «Лада Гранта».

с личной страницы Натальи Щербининой

«На асфальте пшеница не растет, и с фонарного столба помидор не снимешь, только каждодневный и упорный труд, покажет плоды за которые можно с гордостью сказать: „Мы сделали это!“. В 2011 году в нашем городе был зафиксирован самый крупный вес томата 2 кг 146 граммов, и вырастил его Мамаев Юрий… И тогда я давала интервью нашей газете и говорила, что этот вес просто фантастика и побить этот рекорд нереально! И вот прошло 10 лет и мы с мужем стали рекордсменами, мы побили рекорд 2011 года… Ура!», — написала блогер на своей странице в одноклассниках.

Второе место в номинации «Минусинский чемпион» взял Виктор Стародумов, он вырастил томат весом 1870 грамм. Третье место осталось за Анатолием Гжибиком с томатом в полтора килограмма.

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