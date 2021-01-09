Коты и кошки ищут дом
Если вы давно мечтали о верном пушистом друге, этот материал для вас. В нем мы собрали несколько историй котиков и кошек, которые остались без дома. Их временно приютили добрые люди, но все они ждут своего хозяина. Пока у усатых-полосатых нет имен. Люди, которые их приютили, верят, что имена им дадут любящие хозяева.
Бело-рыжий котик
Воспитанный котик от домашней кошки. Ему три месяца – самое время начинать самостоятельную жизнь в новом доме с любящим хозяином. Активно познает мир, все кушает, знает лоток. Котенок очень ласковый, любит, когда его гладят. В ответ благодарно мурлычет. Если вдруг у человека, который рядом с ним, что-то болит, с удовольствием ложится на больное место и «лечит». Ждёт заботливых хозяев. Номер для связи –89138592747 Ольга.
Черная кошечка
Этой кошечке чуть меньше года. Она очень умная, аккуратная и ласковая. Стерилизована. Сейчас находится у добрых людей, но вынуждена покинуть этот дом, потому что у ребенка аллергия на кошек.
Кошечка очень деликатная, громко не кричит, если хочет кушать, ласково трется об ноги хозяина. Не шкодит, не прыгает по шкафам и столам. Черная красотка очень стеснительна. Поэтому предпочтительнее, если бы ее взяли в дом, где больше нет животных. Номер для связи – 89528939175 Екатерина.
Полосатый котик
Этому малышу четыре месяца. Он умный, знает лоток и кушает все. На передержке не один, с братом похожего окраса, но тот пока слишком неуловим, чтобы сделать фото.
Люди нашли трех маленьких котят в районе дач. Осенью все уехали оттуда, а кошка осталась и окотилась. Первое время котята жили на улице. Сейчас медленно, но верно привыкают к дому. Одного из троих полосатых братьев отдали, двое сейчас на передержке: один большую часть времени прячется за диваном, выходит только поесть и в туалет. Другой (тот, что на фото) перенес операцию на грыже, временно находится в клетке и уже разрешает себя гладить. Этим ребятам нужен заботливый и терпеливый хозяин. Со временем они отплатят ему верностью и теплотой. Номер для связи – 89138265015 Ирина.
Пара полосатых друзей
Пара – не потому, что их отдают обязательно в один дом. Просто этих усатых-полосатых нашли вместе. Они бродили в окрестностях Мирного. Неравнодушные люди приняли их за беременных кошек и привезли на передержку. На деле оказалось, что это кот и кошка. И никто не ждет потомства. Животы были вздуты от проблем с пищеварением. Питомцы сразу попали в руки ветеринаров, прошли все необходимые процедуры по очищению от паразитов.
Кошечка очень ласковая, с удовольствием и без страха подходит к человеку. Видно, что была домашняя. У ее хвостатого друга были проблемы с печенью. Он прошел курс лечения и сейчас с нетерпением ждет встречи со своим хозяином. Телефон для связи – 89138265015 Ирина.
Белая кошечка
Этой красотке полтора года, но из-за своей миниатюрности она выглядит моложе, как и полагается настоящим леди. Глядя на нее сейчас даже не скажешь, что она родилась на улице.
Как-то весной томичка Лариса шла с работы и увидела возле мусорки толпу детей. Они окружили коробку с кошкой и новорожденными котятами. Женщина не смогла оставить их на улице и забрала всю коробку домой. Ветеринар осмотрел – здоровые котята. Со временем Лариса всех раздала, даже кошку-мать. Из семейства осталась только одна кошечка. Она очень умная, неназойливая. Любит лежать на подоконнике и ждать хозяина. Надеемся, она его обязательно дождется. Номер для связи — 89138616797 Лариса. Стерилизовать кошку можно по акции. В случае, если ее возьмет человек, у которого не будет на это средств, ему помогут.
Пушистая черная кошечка
Эта пушистая кошечка осталась одна из всей своей большой семьи. Полтора года назад томичка Юлия забрала никому не нужных новорожденных котят, всех выкормила. Спали они, кутаясь в шерсть лохматой собаки, которая тоже жила у женщины. Всех котят разобрали. Как говорит Юлия, хозяева даже звонили и благодарили за такого ласкового и преданного друга. Эта черная красотка еще ласковей, чем ее братья и сестры. Она растопит сердце самого равнодушного человека. Очень игривая и ловкая, скорее всего может легко управляться с мышами. Кошка неконфликтная, хорошо ладит с другими животными. Ест все, знает лоток. Стерилизована. Телефон для связи — 89138505902 Юлия.
Таких историй в нашем городе десятки. В ближайшее время на сайте Агентства новостей ТВ2 выйдет материал о людях, которые заботятся о бездомных животных.
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