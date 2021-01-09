Коты и кошки ищут дом

Стиль жизни

Если вы давно мечтали о верном пушистом друге, этот материал для вас. В нем мы собрали несколько историй котиков и кошек, которые остались без дома. Их временно приютили добрые люди, но все они ждут своего хозяина. Пока у усатых-полосатых нет имен. Люди, которые их приютили, верят, что имена им дадут любящие хозяева.

Бело-рыжий котик

Воспитанный котик от домашней кошки. Ему три месяца – самое время начинать самостоятельную жизнь в новом доме с любящим хозяином. Активно познает мир, все кушает, знает лоток. Котенок очень ласковый, любит, когда его гладят. В ответ благодарно мурлычет. Если вдруг у человека, который рядом с ним, что-то болит, с удовольствием ложится на больное место и «лечит». Ждёт заботливых хозяев. Номер для связи –89138592747 Ольга.

Черная кошечка

Этой кошечке чуть меньше года. Она очень умная, аккуратная и ласковая. Стерилизована. Сейчас находится у добрых людей, но вынуждена покинуть этот дом, потому что у ребенка аллергия на кошек.

Кошечка очень деликатная, громко не кричит, если хочет кушать, ласково трется об ноги хозяина. Не шкодит, не прыгает по шкафам и столам. Черная красотка очень стеснительна. Поэтому предпочтительнее, если бы ее взяли в дом, где больше нет животных. Номер для связи – 89528939175 Екатерина.

Полосатый котик

Этому малышу четыре месяца. Он умный, знает лоток и кушает все. На передержке не один, с братом похожего окраса, но тот пока слишком неуловим, чтобы сделать фото.

Люди нашли трех маленьких котят в районе дач. Осенью все уехали оттуда, а кошка осталась и окотилась. Первое время котята жили на улице. Сейчас медленно, но верно привыкают к дому. Одного из троих полосатых братьев отдали, двое сейчас на передержке: один большую часть времени прячется за диваном, выходит только поесть и в туалет. Другой (тот, что на фото) перенес операцию на грыже, временно находится в клетке и уже разрешает себя гладить. Этим ребятам нужен заботливый и терпеливый хозяин. Со временем они отплатят ему верностью и теплотой. Номер для связи – 89138265015 Ирина.

Пара полосатых друзей

Пара – не потому, что их отдают обязательно в один дом. Просто этих усатых-полосатых нашли вместе. Они бродили в окрестностях Мирного. Неравнодушные люди приняли их за беременных кошек и привезли на передержку. На деле оказалось, что это кот и кошка. И никто не ждет потомства. Животы были вздуты от проблем с пищеварением. Питомцы сразу попали в руки ветеринаров, прошли все необходимые процедуры по очищению от паразитов.

Кошечка очень ласковая, с удовольствием и без страха подходит к человеку. Видно, что была домашняя. У ее хвостатого друга были проблемы с печенью. Он прошел курс лечения и сейчас с нетерпением ждет встречи со своим хозяином. Телефон для связи – 89138265015 Ирина.

Белая кошечка

Этой красотке полтора года, но из-за своей миниатюрности она выглядит моложе, как и полагается настоящим леди. Глядя на нее сейчас даже не скажешь, что она родилась на улице.

Как-то весной томичка Лариса шла с работы и увидела возле мусорки толпу детей. Они окружили коробку с кошкой и новорожденными котятами. Женщина не смогла оставить их на улице и забрала всю коробку домой. Ветеринар осмотрел – здоровые котята. Со временем Лариса всех раздала, даже кошку-мать. Из семейства осталась только одна кошечка. Она очень умная, неназойливая. Любит лежать на подоконнике и ждать хозяина. Надеемся, она его обязательно дождется. Номер для связи — 89138616797 Лариса. Стерилизовать кошку можно по акции. В случае, если ее возьмет человек, у которого не будет на это средств, ему помогут.

Пушистая черная кошечка