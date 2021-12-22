Кот и Новый год: ТОП-5 книг для новогоднего настроения, где главные герои – кошки

Предновогоднее время – это когда веришь в чудо и, кажется, что оно вот-вот произойдет. Сделать это чувство еще более реальным помогают книжки с волшебными историями, которые происходят часто под Новый год. Сегодня мы подготовили несколько книг, где главные герои – кошки, коты и котята. Питомцев ждут приключения и обязательно – новогоднее или рождественское чудо. Читайте вместе с детьми и верьте в чудеса.

«Кошки идут по снегу»

Автор: Ольга Лукас.

Автор: Татьяна Бемлер Автор: Татьяна Бемлер

Если ваш ребенок верит, что животные разговаривают на своем языке – эта книжка станет тому доказательством. Потому что кошки в ней не только разговаривают, но и занимаются расследованием самых запутанных дел. Муся, Плюшка и Элиза – главные героини, в которых маленький читатель влюбляется с первой страницы. Кошки-детективы живут по соседству в садоводстве и охраняют его от плохих людей, правда, их хозяева об этом не догадываются. Они собираются на совещания в теплице или в ванной, и, облизывая лапки, выстраивают логическую цепочку событий, применяя методы дедукции и индукции. В общем, все как у настоящих детективов, только гораздо милее. «Кошки идут по снегу» – одна из четырех книг о хвостатых детективах. Писательница Ольга Лукас написала по книжке на каждое время года. Так что, скорее всего, если вашему малышу понравятся новогодние истории в садоводстве «Чайное-1», то он продолжит читать о приключениях кошек весной.

Мнение мамы: – Сюжет захватывает не только ребенка, но и взрослого. Книжка очень добрая, часто – смешная. Учит добрососедству и доброму отношению друг к другу: кошки и собаки сплачиваются, когда нужно решить какие-то проблемы. Все главы книги учат заботиться о тех, кто рядом – не зависимо от того, знаешь ты его или нет. Книжка будет интересна и тем, кто любит приключения и детективные истории, а если ребенок неравнодушен к кошкам – радости не будет предела. Мнение Саши, 6 лет: – Мне нравятся смешные и умные коты. Любимые герои – внимательная Элиза и добрый Ван-Гог, а еще шустрый кот – вор Васька, который успевает всегда что-то стащить. Мне нравится слушать, как кошки расследуют дела. А еще они очень добрые, завели своего питомца-человека, у которого нет дома и заботились о нем.

«Похитители котов»

Автор: Аня Доброчасова.

Автор: Татьяна Бемлер Автор: Татьяна Бемлер

Дело происходит за неделю до Нового года, как раз, когда вокруг царит предпраздничная суета: все наряжают елки, бегают в поисках подарков. А у Лешки Тихомирова пропал кот. И, как выяснилось, не только у него. Оказывается, в городе кто-то ворует рыжих котов. Распутать это дело берется детективное агентство «Соседи»: Лешка, Динка и Макс не дадут в обиду своих питомцев и обязательно докопаются до истины. Результат расследования ребят оказывается совершенно непредсказуемым.

Мнение мамы: – Интересная книжка, захватывающий сюжет и неожиданная развязка. Учит ребенка заботиться о питомце и быть внимательным к деталям. Мнение Саши, 6 лет: – Книжка интересная, очень волновался за рыжих котов и не ожидал, что все так закончится. Понравилось, как ребята вели расследование и выслеживали злодеев.

«КотоФеи»

Автор: Ольга Фадеева.

Автор: Татьяна Бемлер Автор: Татьяна Бемлер

Волшебная новогодняя история про двух котов – Хвоста и Кокосика, которые, несмотря на разные судьбы, становятся друзьями и не только. Усатые герои находят обычные на первый взгляд шарф и шапку, с помощью которых становятся КотоФеями. И эту возможность Хвост и Кокосик используют, чтобы творить добрые дела и маленькие чудеса для тех, кто в них нуждается. Если ваш ребенок когда-нибудь мечтал уметь летать, то эта книжка ему понравится. А красочные иллюстрации автора и художницы Ольги Фадеевой позволяют еще ярче представить себе новогодние истории.

Мнение мамы: – Читатель видит мир глазами и маленького породистого котенка, у которого все есть, и взрослого кота, который долгое время был бездомным. Ребенок задумывается о том, насколько животные зависимы от человека и осознает ответственность. В то же время, книга очень добрая и наполнена волшебством, которого так ждут все дети под Новый год. Мнение Саши, 6 лет: – Мне понравилось, как коты летали над городом и делали добрые дела. Было смешно, когда они только учились это делать. После того, как я прочитал книжку про Хвоста и Кокосика, мне даже снилось, что моя кошка Бусинка тоже летала по комнате в моей шапке.

«Елка, кот и Новый год»

Авторы: К. Мартынова и О. Василиади.

Автор: Татьяна Бемлер Автор: Татьяна Бемлер

Небольшая история, которая доказывает, что в новогоднее время случаются чудеса. И иногда для этого не нужно чего-то сверхъестественного. Для кого-то теплый дом и блюдце молока – уже чудо. Главный герой – важный и ленивый кот Мандарин, у которого все есть и от этого ему скучно. Но однажды он знакомится с маленьким бездомным котенком, который попадет к нему в квартиру. И Мандарин проявляет заботу – он берет шефство над малышом и рассказывает, что к чему.

Мнение мамы: – Выбрали эту книжку в первую очередь из-за сказочных иллюстраций питерской художницы Марии Павловой – картины зимнего Питера, Нового года и, конечно, питомцев. Они на этих иллюстрациях словно живые. Книжка читается на одном дыхании. Учит заботиться о тех, кто слабее нас, и показывает, что стать счастливым можно, делая добро для других. Хороший вариант для предновогоднего чтения с ребенком. Мнение Саши, 6 лет: – Мне очень понравились красивые коты. Смешные имена – Мандарин и Серпантинчик. А еще Мандарин интересно рассказывал котику, что такое Новый год. Я думал, все знают про него. Я рад, что у бездомного котенка появился дом.

«Сэмми Клаус, рождественский кот»

Автор: Люси Роулэнд.

Если ваш ребенок любит котов, то кот, который спасает Рождество, точно ему понравится. На самом деле Сэмми – питомец Санта-Клауса. Все попытки котика помочь главному зимнему волшебнику заканчиваются не очень хорошо. И вот однажды Сэмми засыпает в коробке, его упаковывают как подарок и грузят в сани Санты. Даже в этом положении котику удается выполнить непростую, но важную миссию – спасти Рождество.