Кому достался годовой запас макарон Granmulino? Итоги розыгрыша

Совместный розыгрыш годового запаса макарон Granmulino проходил в Инстаграм аккаунтах @tv2tomsk и @mirgranmulino. По условиям конкурса, нужно было подписаться, поставить лайки, а также отметить друзей.

Компания Granmulino —крупнейший федеральный произволитель муки и макарон. Продукция производится на Алтае, где, по словам производителей, идеальные условия для выращивания твёрдой пшеницы, из которой и производятся макароны.





Макароны под брендом «Granmulino» существуют на рынке вот уже более 120 лет. С каждым годом компания увеличивает мощности, разрабатывает новинки, отвечающие требованиям рынка и желаниям потребителей.