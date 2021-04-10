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10 апреля,
2021
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Кому достался годовой запас макарон Granmulino? Итоги розыгрыша

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Совместный розыгрыш годового запаса макарон Granmulino проходил в Инстаграм аккаунтах @tv2tomsk и @mirgranmulino. По условиям конкурса, нужно было подписаться, поставить лайки, а также отметить друзей.

В розыгрыше приняли участие больше тысячи томичей. Победителями стали: 


  • Анастасия Федорова;
  • Сергей Кырмаков;
  • Светлана Чернова.
Кому достался годовой запас макарон Granmulino? Итоги розыгрыша

Компания Granmulino —крупнейший федеральный произволитель муки и макарон. Продукция производится на Алтае, где, по словам производителей, идеальные условия для выращивания твёрдой пшеницы, из которой и производятся макароны.


Макароны под брендом «Granmulino» существуют на рынке вот уже более 120 лет. С каждым годом компания увеличивает мощности, разрабатывает новинки, отвечающие требованиям рынка и желаниям потребителей.


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