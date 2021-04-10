Кому достался годовой запас макарон Granmulino? Итоги розыгрыша

Совместный розыгрыш годового запаса макарон Granmulino проходил в Инстаграм аккаунтах @tv2tomsk и @mirgranmulino. По условиям конкурса, нужно было подписаться, поставить лайки, а также отметить друзей.
В розыгрыше приняли участие больше тысячи томичей. Победителями стали:
- Анастасия Федорова;
- Сергей Кырмаков;
- Светлана Чернова.
Компания Granmulino —крупнейший федеральный произволитель муки и макарон. Продукция производится на Алтае, где, по словам производителей, идеальные условия для выращивания твёрдой пшеницы, из которой и производятся макароны.
Макароны под брендом «Granmulino» существуют на рынке вот уже более 120 лет. С каждым годом компания увеличивает мощности, разрабатывает новинки, отвечающие требованиям рынка и желаниям потребителей.