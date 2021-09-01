Кислотный вог, чечетка Джокера и трансгендерный балет. Самые необычные и запоминающиеся танцы из нового кино

Все мы помним знаменитый твист Умы Турман и Джона Траволты из «Криминального чтива» или румбу Джима Керри из «Маски» — эти сцены стали легендарными и обрели чуть ли ни большую славу, чем сами фильмы. Но индустрия не стоит на месте, и в кино появляются все более изобретательные и экспрессивные танцевальные номера, которые имеют все шансы стать культовыми. К премьере на ТНТ шоу «Новые танцы», мы решили рассказать о самых любопытных танцевальных сценах из нового кино. Может быть, они станут источниками вдохновения для тех, кто хочет заняться танцами или уже раздумывает над референсами для своих постановок.

«Экстаз». Молодые французские актеры

Авторский хоррор Гаспара Ноэ об одной вечеринке, на которой некто подмешал в пунш кислоту, начинается с импровизации танцоров и актеров в стилях вог и электро – близких направлениях, между которыми сложно провести чёткую грань. Кстати, в шоу «ТАНЦЫ», идейным наследником которых стали «Новые танцы», вогу и электро уделяли особенное внимание, а вог-дома, которые основали участники разных сезонов, стали популярными в России именно благодаря шоу. По сюжету «Экстаза», молодые гибкие ребята как раз готовятся к танцевальным соревнованиям и приезжают в зал на отшибе французского города, чтобы тренироваться, но всё, конечно же, пошло не по плану.

«Суспирия». Дакота Джонсон

В ремейке ретро-хоррора Дарио Ардженто, который сделал итальянец Лука Гуаданьино, танцев много, ведь действие происходит в берлинской танцевальной школе загадочной мадам Блан (Тильда Суинтон). Сюда приезжает американка Сьюзи, чтобы не только овладеть мастерством современной хореографии, но и приоткрыть завесу зловещей тайны, из-за которой из школы пропадают девушки. Главный танец «Суспирии» — чистое контемпорари, которое девушки танцуют в одних лишь красных завязочках. Их исполнение настолько академично, что по танцу с солирующей Дакотой Джонсон можно изучать основы стиля.

«Эма. Танец страсти». Мариана ди Джироламо и Гаэль Гарсиа Берналь

Если в мюзиклах герои выражают свои чувства пением, то здесь, в драме чилийца Пабло Ларраина – танцем, и, кажется, точного определения у этого жанра пока нет. Брак хореографа Гастона и танцовщицы Эмы разрушен, и для Эмы это событие означает хоть и травмирующее, но освобождение. Она меняет изящное контемпорари на мощный уличный реггетон – сцены, в которых актриса Мариана ди Джироламо танцует сшибающие с ног танцы, сняты на улицах города Вальпараизо под музыку электронщика Николаса Джаара.

«Девочка». Виктор Полстер

Драма, взбудоражившая Канны в 2018 году – «Девочка» фламандца Лукаса Донта – это история 15-летней Лары, которая мечтает стать балериной. Ее трудности в освоении пуантов и станка связаны не только с тем, что Лара не занималась растяжкой с детства, но и с тем, что она родилась мальчиком и сейчас готовится к трансгендерному переходу. Фильм показывает не только драму перехода, но и драму постижения самого тяжелого и жестокого направления танца – классического балета. Соответственно, в фильме множество танцевальных сцен, которые исполняет Виктор Полстер – выпускник Королевской школы балета в Антверпене – актер, кстати, не трансгендерный.

«Джокер». Хоакин Феникс

Разлетевшийся на миллионы мемов и косплеев танец Хоакина Феникса в образе Джокера на лестнице в Бронксе засветился и в шоу «ТАНЦЫ» - в предпоследнем сезоне его станцевало популярное трио Drama Kings и крамперша Диляра. Танец Джокера – это и чечетка, и дэнсхолл, и контемп – идеально отражающий тревожный, сумасшедший мир Артура Флека, который уже принял сущность Джокера.

«Ну разве не романтично?». Ребел Уилсон в окружении кордебалета

Фильм с комедианткой Ребел Уилсон в главной роли построен на штампах ромкомов, которыми мы засматривались в детстве. Натали давно не верит в любовь, но удар по голове перемещает ее в мир, существующий по всем законам жанра – тут у нее и друг-гей, и бесконечный гардероб, и мужчина мечты, и, конечно, финальный танец под нетленку Уитни Хьюстон I wanna dance with somebody, который задорная Ребел Уилсон исполняет в баре.

Добавим, что сейчас следить за поединками лучших танцовщиков страны можно каждую субботу, в 21.00, в шоу «Новые танцы» на ТНТ.