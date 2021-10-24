«Киндер-сюрпризы» конца 19 века и обертки со стихами Маяковского. История России в конфетных фантиках

Знаете ли вы, что «Мишка косолапый», «Гусиные лапки» и «Раковые шейки», которые все любят и сегодня, появились еще до революции? В 19 веке их называли «конфекты». Рисунки к фантикам тогда делал Васнецов, а в 20 веке агитки к ним писал Маяковский. Эти интересные факты мы узнали, посетив выставку «История конфетного фантика», которая открылась недавно в арке Городского сада. Предлагаем и вам послушать «сладкие» истории о том, как крепостной создал самое крупное кондитерское производство в России, какие десерты были придуманы специально для императорского двора, и кто из томских фабрикантов за свои конфеты получал награды в Лондоне и Париже.

– С одной стороны коллекционирование фантиков кажется детской забавой. С другой – это летопись истории, по которой можно проследить, как развивались конфетная индустрия в России и история государства в целом. В разные времена фантик имел разные значения: просветительское, развлекательное, образовательное, идеологическое. Работая над этой выставкой, сотрудники нашего музея узнали столько интересной информации по кондитерскому производству в России и Томске. Среди фабрикантов-кондитеров было немало талантливых и интересных личностей. Светлана Митюрева, сотрудник Музея истории Томска

Первые фантики для конфет появились в 19 веке. Сначала они делались из простой бумаги с сургучовой печатью предприятия и названием конфеты. После того, как в 1872 году Томас Эдисон изобрел парафинированную бумагу, все изменилось. Ноу-хау американского изобретателя предназначалось для телеграфной ленты. Однако кондитеры быстро научились ее использовать как обертки для конфет. Тогда и начался расцвет конфетного фантика.

Специально для императорского дворца фантики разрабатывали такие известные художники как Васнецов и Билибин. На обертке изображали писателей и сказочных персонажей, русских красавиц и героев литературных произведений, сцены реальных исторических событий и их участников. К примеру, сразу после Первой мировой войны вышли конфеты, на фантиках которых был изображен герой этой войны Козьма Крючков. Говорят, что молодые девушки тогда бегали с этими фантиками к нему в лазарет за автографом.

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– Первые событийные фантики в России появились к 50-летию отмены крепостного права. А в 1913 году, к 300-летию царствующей династии, одна из крупнейших фабрик страны «Сиу и Ко» выпустила печенье «Юбилейное». В рецептуре впервые был использован кукурузный крахмал, благодаря которому печенье получилось легкое и воздушное. Оно так понравилось императору Николаю II, что он даже присвоил производителю титул «Поставщик Его Императорского Величества». Кстати, интересный факт: если фабрике присваивали это звание, а в течение полугода качество продукта падало, то титула производитель лишался и не мог передать его по наследству. Качество нужно было подтверждать постоянно. Светлана Митюрева, сотрудник Музея истории Томска

Концерн «Абрикосов и сыновья» возник еще при крепостном праве. Степан Абрикосов был первым известным в России мастером кондитерских дел. Его история довольно интересна.

– Жил в Пензенской губернии крепостной крестьянин Степан Николаев. Он славился тем, что делал очень вкусное абрикосовое варенье и мармелады для барыни и ее гостей. В 1804 году она отправила его на оброк в Москву, зарабатывать деньги. Там у Степана так хорошо пошли дела, что в скором времени он сумел выкупить вольную себе и всей своей семье, и открыл фабрику в Москве. А поскольку продукты у него были, в основном, из абрикосов, он назвался Абрикосовым. С тех пор весь его род носил эту фамилию. У его сына бизнес не пошел. А вот внуки Степана были хорошими маркетологами и подняли сладкое производство на новый уровень.

Концерн Абрикосовых первым в России создал технологию консервирования фруктов и овощей и освоил производство глазированных фруктов и зефира. Их открытки и бумажные игрушки стали прототипом «Киндер-сюрприза». Кстати, на этой же фабрике еще в начале 20 века научились делать шоколадных зайцев и Дедов Морозов.

– Со временем, когда у Абрикосовых уже был большой концерн и много торговых точек, распустили слух по Москве, что в одном магазине торгуют только блондинки, в другом – только брюнетки. Мужчины стали ходить за конфетами своим дамам в определенные магазины.

В 1860-х годах в деревне Ландры в окрестностях Петербурга жил скромный кондитер Федор, который делал цветные леденцы монпасье. Он решил не оборачивать каждую конфетку фантиком, а продавал леденцы в жестяных коробочках. Идея настолько зашла, что из маленького дела выросло большое предприятие «Георг Ландрин», продукция которого удостаивалась множества наград, в том числе носила почетный титул «Поставщик Двора Его Императорского Величества».

По упаковке кондитерских изделий тогда можно было понять, где изготовлена конфета: фабрики купеческой Москвы делали яркие и красочные фантики и коробочки, петербургская интеллигенция предпочитала упаковку в более сдержанных тонах. Томские фабриканты заказывали фантики в Москве.

В нашем городе свои кондитерские изделия появились в конце 19 века. До революции в Томске было два крупных производства.

– В 1880 году свой конфетно-кондитерский завод основал Иван Тихонов. Его фабрика с карамельными и пряничными цехами располагалась на Обрубе, где сейчас здание суда. Это было очень успешное производство. Здесь делали шоколад, карамель, пастилу, халву, варенье, мороженые трубочки. Конфеты Тихонова были удостоены высшей награды Гран-при на международных выставках в Лондоне и Париже в 1903-1904 году, а также брали золотые медали в Брюсселе и Петербурге в 1908-ом. Но в 1915 году случился большой пожар. Собственник потом восстановил производство, но тут же продал его. А у нового владельца не было таких связей, и завод быстро закрылся.

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Еще одно вкусное производство открыл в Томске польский эмигрант Бронислав Бороздич. «Бронислав» стала первой в Сибири паровой конфетно-шоколадной фабрикой, оснащенной самым современным по тем временам оборудованием. Свои продукты «Бронислав» продавал через собственную сеть магазинов и булочных. Высокое качество кондитерских изделий фирмы Бороздича было отмечено большой золотой медалью в 1911 году на выставке в Омске. После национализации фабрику переименовали в «Профинтерн», а ее владельца приговорили к заключению в лагере, но позже освободили.

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После революции все кондитерские фабрики были национализированы и переименованы. Концерн Абрикосова стал фабрикой революционера Бабаева, «Эйнем» переименовали в «Красный октябрь», «С. Сиу и Ко» назвали «Большевик». В конфетной индустрии, как и во всей стране, настал упадок.

Снова возвращаться к жизни сладкие производства начали во времена нэпа. Но теперь фантики должны были нести идеологизированный характер. Названия конфет поменялись: вместо «Царских» на прилавках лежали «Красный цветок», «Крестьянские» и «Пионер». На обертках 1920-1930-х годов печатались лозунги, агитки и стихи Маяковского: например, «Крестьянскому характеру пора привыкнуть к трактору. Не провернуть земли сухой доисторической сохой» или «Пароход хорош, идет к берегу. Покорит наша рожь всю Америку».

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– От некоторых названий отказались. Некоторые – переделывали под новую идеологию. Яркий пример – упаковка знаменитой шоколадки и конфет фабрики «Эйнем» «Ну-ка отними!». В дореволюционное время на ней был изображен сердитый мальчик с битой в руках. Прилагался и стишок: «Добыл я плитку шоколада, но мне товарищей не надо. Пред всеми говорю людьми – съем сам, а ну-ка отними!». Но в 1920-х решили, что наши советские дети не могут быть хмурыми и жадными. И этикетку переделали: теперь на ней была изображена улыбающаяся девочка, которая играла с собачкой.

Рецептуры конфет и мармеладов старались сохранить, но усложнялось это тем, что рецепты самых популярных десертов стали печатать в газетах и журналах. Теперь любая хозяйка могла приготовить помадку или «Развеселую карамель», которую поставляли к императорскому двору.

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К 70-80 годам, когда пропаганда ушла в прошлое, вновь настал расцвет конфетного фантика. Тогда на обертке вновь появилось разнообразие жанров. Часто печатали на упаковке сюжеты об освоении неба и космоса, достижениях советских людей в спорте, знакомстве с разными народами и странами и многие другие темы.

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