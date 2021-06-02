Кастинг в художественный фильм «Соц. сети» проведут в Томске

Томское продюсерское объединение CAST production объявило кастинг в художественный фильм «Соц. сети». В нем смогут участвовать не только томичи, но и жители ближайших городов.

Фильм-альманах «Соц. сети» — результат томского кинопроекта CAST, организованного для талантливых начинающих сценаристов, режиссеров и актеров из регионов, — сообщает директор продюсерской компании «CAST production» Евгений Жуков. — Альманах будет состоять из трех короткометражных фильмов в единой концепции: показать влияние социальных сетей и технологий на взаимоотношения между современными людьми.

Снимать фильм будут в Томске летом и осенью этого года. В главных ролях снимутся российские актеры Любовь Аксенова («Гуляй, Вася!», «Бывшие», «Майор Гром», «Чумной доктор»), Кирилл Кяро («Нюхач», «Эпидемия», «Измены») и Сергей Походаев («Левиафан», «Закрытая школа», «Кислота»).





Желающим участвовать в кастинге нужно заполнить анкету на сайте проекта до 13 июня. В заявке продюсеры просят указать свои данные: ФИО, город, возраст, место учебы или работы, рост/вес, приложить 3 фотографии, а также ссылки на аккаунты в соцсетях.



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