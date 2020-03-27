Карантин с пользой: интернет-ресурсы, которые помогут интересно провести время дома

Стиль жизни

Знаете ли вы, что Александр Пушкин за время карантина написал больше произведений, чем за всю свою последующую карьеру? В 1830 году в России случилась эпидемия холеры. Пушкин уехал в семейное поместье в Болдино, где провел почти три месяца. Болдинская осень подарила русской литературе «Повести Белкина», «Евгения Онегина» и больше 30 стихов. Давайте брать пример с великого поэта: не будем тратить время впустую. Не выходя из дома, можно много чего успеть сделать и научиться тому, что давно откладывал. Наш гид вам в помощь.

Путешествуй по миру

Запрет на выезд из страны еще не повод отказываться от путешествий. С помощью современных технологий и интернета вы можете посмотреть даже самые отдаленные и загадочные уголки планеты. Увидеть северное сияние, ледники, водопады, вулканы, тропические острова и горные вершины любителям путешествий со всего мира помогает проект Air Pano. Сферические аэропанорамы — это детальные продуманные снимки в высоком разрешении. Они дают эффект полного погружения. Так что, сидя дома на диване, можно «вертеть головой» на 360 градусов и рассматривать место со всех сторон.

Если вам интересней наблюдать за животными, можете познакомиться с обитателями Московского зоопарка или прогуляться по десяткам других зоопарков мира.

Для тех, кто не представляет себе путешествия без культурной программы, виртуальные экскурсии по музеям и галереям мира, онлайн-концерты театров оперы и балета с разных континентов.

Прокачай свой английский/немецкий/испанский

Хотели подтянуть свой английский, но все никак не было времени? Оно у вас есть. Как и сотни бесплатных онлайн-сервисов по изучению иностранных языков.

Языковая платформа Busuu на время карантина сделала бесплатный доступ к курсам для детей и подростков. Здесь можно учить английский, испанский и китайский языки. Лингуст дает аудиоуроки, разбирает грамматику и предлагает вам опробовать на себе сверхбыстрое овладение английским по методу Пимслера. А на Puzzle English можно познакомиться с методом Тичера и изучить английский от Beginner до Intermediate.

Для тех, кто давно мечтал освоить французский самоучитель для начинающих, — le-francais.ru. Все уроки здесь проводятся онлайн и сопровождаются аудио- и видеоматериалом. Вescherelle.com — сайт с упражнениями и играми на французском языке для разных уровней.

Испанский с нуля можно начать изучать на Tuespanol.ru. Портал содержит диалоги в форме аудио- и видеоуроков. Большое количество учебных материалов по итальянскому можно найти на Italianoperstranieri. А на Book2 есть бесплатный качественно озвученный курс не только итальянского, но и других языков в разных сочетаниях.

Ресурс для самостоятельного изучения немецкого Deutsch-online дает доступ ко множеству онлайн-уроков, грамматическим и лексическим разделам, а также к видео- и аудиоматериалам, учебным текстам и упражнениями для самопроверки. На сайте также можно слушать немецкое радио и смотреть ТВ-трансляции. Еще один сайт для тех, кто хочет выучить язык Гете, — Deutsch.info. Это многоязычный универсальный портал.

Онлайн-уроки по китайскому проходят на StudyChinese.ru. Это самый активно развивающийся портал о языке Поднебесной с онлайн-уроками, тестами, упражнениями, словарями, грамматикой, разговорниками и статьями. Подтянуть свой китайский можно также на бесплатном курсе от Пекинского университета Coursera.org.

Если же вам захотелось чего-то поэкзотичней стандартного лингвистического набора, на loecsen.com есть начальный курс норвежского. А научиться общаться по-португальски можно здесь.

Чтобы «онлайн-учебник» был всегда под рукой, установите себе на телефон мобильное приложение Hellotalk, LinguaLeo или DuoLingo и изучайте языки в любом месте и в любое время.

Получи новую профессию онлайн

Для тех, кто хочет сменить профессию, получить полезные навыки или научиться работать удаленно, Сеть дает кучу таких возможностей.

Курсы по программированию для начинающих от Otus помогут понять, хотите ли вы связывать себя с IT-сферой. Погрузиться в тему можно на Bang Bang Education. Все 46 курсов портала от дизайна до разработки под Arduino доступны бесплатно до 17 апреля.

Основы SMM, разработка сайтов и подготовка к экзаменам Google Ads и Яндекс.Директ на Нетологии доступны бесплатно по коду STAYHOME.

Для тех, кто хочет освоить основы разработки сайтов на Tilda, курс открыли на время карантина.

Бесплатные вебинары по маркетингу, рекламе и SMM, а также курсы для новичков от Cybermarketing.

Сними свое кино

Хочешь, сидя дома на карантине, заработать 50 тысяч рублей и войти в историю томских короткометражек? Сними свое кино длиной 7, 29 или 60 секунд и отправь на фестиваль очень короткого кино «Томские шоты».

Специального образования не требуется. Тема свободная. От вас только оригинальная идея и ее исполнение. Оценивать работы будут эксперты в разных областях.Победители в каждой номинации получат ценные призы. Гран-при — 50 000 рублей.

Работы принимаются до 1 мая. Подробнее о фестивале ТВ2 можно прочитать здесь.

Учись готовить

От посещения баров, ресторанов и кафе сейчас рекомендуют воздержаться. Значит, самое время творить кулинарные шедевры своими руками дома. Вам в помощь — многочисленные мастер-классы в Сети.

Novikov School, например, открыла бесплатный доступ до 16 апреля к своим видеоурокам. Теперь всем желающим доступно более 300 мастер-классов по различным направлениям от известных российских и зарубежных шеф-поваров. Чтобы получить доступ к видео, нужно войти на сайт, выбрав любую из предложенных соцсетей, перейти во вкладку «Онлайн-школа» в разделе «Кулинарная школа», выбрать видеоурок и подписку на один месяц, ввести промокод «КАРАНТИН», нажать кнопку «Ввести», согласиться с условиями оферты и нажать «Оплатить». Срок действия промокода — до 16 апреля 2020 года.

Сладкоежкам стоит посетить бесплатные онлайн-курсы по кондитерскому искусству. Здесь можно узнать много секретов о приготовлении муссов, тортов, пирожных, кексов и прочих вкусностей. Проект включает в себя возможность дистанционного обучения при помощи полных курсов автора.

«Едим дома» — проект знаменитой телеведущей и актрисы Юлии Высоцкой. Он давно превратился из простого кулинарного портала в целую социальную сеть, где люди делятся мнениями, рецептами, создают свои кулинарные книги и обсуждают разные темы. На сайте есть кулинарный курс для новичков.

Вкуснейшие блюда у себя дома может приготовить любой, если он следует инструкциям британского шеф-повара Джейми Оливера. Его рецепты любят во всем мире за то, что ингредиенты для них можно найти в любом магазине. Каждый рецепт сопровождается фотографиями, указанием калорийности и энергетической ценности.

Рецепты от бабушки Эммы также пользуются большой популярностью в Сети. И новичкам, и опытным поварам есть чему поучиться на домашней кухне ведущей. Процесс приготовления каждого блюда бабушка Эмма дает пошагово, что делает процесс совсем не сложным.

Если вы не привыкли закупать ингредиенты для определенного рецепта, а напротив, руководствуетесь набором продуктов, который есть в вашем холодильнике, вам стоит добавить в закладки sam-sebe-povar.com. Особенность этого сайта состоит в том, что на главной странице можно отметить продукты, имеющиеся в наличии, и узнать, что из них можно приготовить.

Займись спортом

Для тех, кто привык к активному образу жизни, карантин может показаться испытанием. Однако если походы в спортзал заменить на разнообразные тренировки, дни пройдут быстрее и, главное, с пользой для тела. Несколько сотен комплексов физических упражнений бесплатно можно найти здесь. Найти то, что нужно, поможет удобная система фильтров. С их помощью легко отобрать комплексы, направленные на определенную группу мышц.

Если хочется добиться результатов за минимальное время, вам сюда. Семиминутные тренировки сейчас необычайно популярны: проверенные упражнения, знакомая схема выполнения и отличная нагрузка на мышцы всего тела. Только вести их будет вместо тренера мрачный толстый кот. Такого вы еще не встречали.

Если вы мечтаете стать Бэтменом или хотите тренироваться, как Спайдермен, вам на darebee.com. На сайте есть специальные программы для супергероев. И больше сотни тренировок для обычных людей, которые хотят похудеть, укрепить сердечно-сосудистую систему, развить мышечную силу и гибкость.

Не прерывать свои тренировки во время карантина советует Adidas и предлагает всем присоединиться к бесплатным онлайн-урокам в официальном аккаунте бренда в Инстаграм. Йога, растяжка, силовая подготовка — занятия будут проходить в прямом эфире, а через 24 часа все записи появятся на странице.

Расслабиться после занятий можно с помощью медитаций. Три месяца бесплатного доступа к сервису Headspace сейчас доступны всем желающим.

Вспомни про хобби или приобрети его

Неделя на карантине — это повод достать давно заброшенное вязание, доделать картину из бисера или закончить начатую месяц назад акварель. Если же вы забыли, что такое хобби или хотите научиться чему-то новому, дерзайте.

Если вы любите развитие во всех сферах жизни, заходите на 4Brain. На портале вы найдете подборку курсов для развития мозга и тела: от скорочтения до самообороны. Бонус — бесплатные тексты, книги и статьи.

Для тех, кто хочет заняться дизайном интерьеров, открыт доступ к курсам на SkillShare. Бесплатно обучиться можно в течение двух месяцев.

Создавать картины с помощью кофе и акварели можно на курсах Oli Vince. Если же вы любите работать с необычными материалами и технологиями, познакомьтесь с нескучным рисованием на DrawWithJazza. Мастер-классы на английском языке.

Создать уникальные альбомы, открытки и предметы интерьера своими руками вам поможет портал www.scraboo.ru. Десятки пошаговых инструкций по скрапбукингу понравятся и взрослым, и маленьким мастерам.