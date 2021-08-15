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Главная Стиль жизни Подборка книг для детей, которые только учатся читать
Стиль жизни

Подборка книг для детей, которые только учатся читать

ТВ2
ТВ2 ТВ2
32 минуты назад

Как поддержать интерес дошколенка или первоклассника к самостоятельному чтению? Дать ему правильную книгу. Она должна быть простой и понятной, иметь красивые качественные иллюстрации, крупный шрифт и интересный сюжет. Но что именно выбрать? Сотрудники библиотеки «Северная» подготовили подборку книг для тех, кто только учится читать. 

«Котенок Шмяк», автор — Роб Скоттон

Это увлекательная серия книг о добром и дружелюбном котенке по имени Шмяк и его друзьях. Каждая книга — отдельная веселая история на жизненную и близкую ребенку тему. Например, как Шмяк идёт первый раз в школу, изучает зверей в зоопарке, отправляется в путешествие или участвует в школьных соревнованиях. 

Серия книг про котенка Шмяка подходит для первого самостоятельного чтения. Она написана простым языком, все предложения — понятные и короткие, слова — знакомые, а объем рассказов предполагает, что ребенок сможет прочитать все сам. 

«Лучший друг — Конни»: книги, которые помогают детям расти

Какой будет первая учительница? Станут ли друзьями одноклассники? Интересно ли в школе? Все эти вопросы очень волнительные для будущего первоклассника. Потому что школа — это совершенно новый и неизвестный этап жизни. Вот и девочка Конни тоже в первый раз отправляется в школу. И тоже испытывает все те эмоции, которые могут посетить вашего ребенка.

Серия про Конни охватывает все жизненные навыки, с которыми ребенок встречается во время взросления от трех до четырнадцати лет. Ассоциируя себя с главной героиней, маленькие читатели обдумывают и мысленно проживают её истории, а вместе с этим учатся и познают мир.

Серия «Сказки в помощь родителям»

Сказка — уникальная вещь. Она и развлекает, и развивает, и воспитывает, и даже лечит. В этой серии книг собраны сказки из золотого фонда мировой литературы, которые стали самым любимым первым чтением для многих поколений.

Яркие картинки, доступные увлекательные тексты и крупный шрифт — идеальное сочетание для развития маленького читателя. Книга отлично дополняется подсказками и вопросами опытного сказкотерапевта Ирины Терентьевой, благодаря которым появляется возможность обсудить прочитанное и тренировать память.

Серия книг «Давай познакомимся»

Книги серии — настоящий путеводитель в мир живой природы. Это хорошо иллюстрированные мини-энциклопедии, в которых не много текста, но очень много интересных фактов о самых разных животных. Каждая книга серии посвящена какому-то одному представителю фауны или их группе. Например, обитатели луга.

Иногда рассказчиком выступает сам герой книги, а иногда — он становится объектом исследования. Читая книгу, ребенок может пронаблюдать за животным целый год, обратить внимание на сезонные проблемы вида и узнать о его особенностях.

Мини-энциклопедии расширяют кругозор, развивают мышление, речь, воображение, увеличивают словарный запас. Ребенок научится распознавать зверей, птиц, насекомых и узнает много нового о них.

«Я чи-та-ю по сло-гам», автор — Юрий Гурин

Если вы хотите пробудить в ребенке интерес и любовь к чтению, то эта книга-тренажер научить его читать бегло. В начале идут рассказы, в которых слова разбиты на склады, потом на слога, в дальнейшем слоги выделены жирным шрифтом и картинками, а в конце идет обычный «взрослый» текст.

Крупный шрифт, картинки-подсказки, занимательный сюжет поддержат интерес ребенка и помогут в освоении навыка. Небольшие интересные и познавательные рассказы можно перечитывать и обсуждать многократно.

Серия «Читаем сами»

Книги серии «Читаем сами» необходимы каждому дошкольнику и школьнику начальных классов для совершенствования техники чтения. Плотная бумага, твёрдый переплёт, крупный шрифт, ударения в каждом слове. В этой серии собраны только лучшие произведения классиков детской литературы. Например, Корнея Чуковского, Николая Носова, Владимира Одоевского и других.

Все эти и другие книги можно взять в библиотеке «Северная» по адресу Иркутский тракт, 80/1.

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