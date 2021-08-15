Подборка книг для детей, которые только учатся читать

Как поддержать интерес дошколенка или первоклассника к самостоятельному чтению? Дать ему правильную книгу. Она должна быть простой и понятной, иметь красивые качественные иллюстрации, крупный шрифт и интересный сюжет. Но что именно выбрать? Сотрудники библиотеки «Северная» подготовили подборку книг для тех, кто только учится читать.

«Котенок Шмяк», автор — Роб Скоттон

Это увлекательная серия книг о добром и дружелюбном котенке по имени Шмяк и его друзьях. Каждая книга — отдельная веселая история на жизненную и близкую ребенку тему. Например, как Шмяк идёт первый раз в школу, изучает зверей в зоопарке, отправляется в путешествие или участвует в школьных соревнованиях.

Серия книг про котенка Шмяка подходит для первого самостоятельного чтения. Она написана простым языком, все предложения — понятные и короткие, слова — знакомые, а объем рассказов предполагает, что ребенок сможет прочитать все сам.

«Лучший друг — Конни»: книги, которые помогают детям расти

Какой будет первая учительница? Станут ли друзьями одноклассники? Интересно ли в школе? Все эти вопросы очень волнительные для будущего первоклассника. Потому что школа — это совершенно новый и неизвестный этап жизни. Вот и девочка Конни тоже в первый раз отправляется в школу. И тоже испытывает все те эмоции, которые могут посетить вашего ребенка.

Серия про Конни охватывает все жизненные навыки, с которыми ребенок встречается во время взросления от трех до четырнадцати лет. Ассоциируя себя с главной героиней, маленькие читатели обдумывают и мысленно проживают её истории, а вместе с этим учатся и познают мир.

Серия «Сказки в помощь родителям»

Сказка — уникальная вещь. Она и развлекает, и развивает, и воспитывает, и даже лечит. В этой серии книг собраны сказки из золотого фонда мировой литературы, которые стали самым любимым первым чтением для многих поколений.

Яркие картинки, доступные увлекательные тексты и крупный шрифт — идеальное сочетание для развития маленького читателя. Книга отлично дополняется подсказками и вопросами опытного сказкотерапевта Ирины Терентьевой, благодаря которым появляется возможность обсудить прочитанное и тренировать память.

Серия книг «Давай познакомимся»

Книги серии — настоящий путеводитель в мир живой природы. Это хорошо иллюстрированные мини-энциклопедии, в которых не много текста, но очень много интересных фактов о самых разных животных. Каждая книга серии посвящена какому-то одному представителю фауны или их группе. Например, обитатели луга.

Иногда рассказчиком выступает сам герой книги, а иногда — он становится объектом исследования. Читая книгу, ребенок может пронаблюдать за животным целый год, обратить внимание на сезонные проблемы вида и узнать о его особенностях.

Мини-энциклопедии расширяют кругозор, развивают мышление, речь, воображение, увеличивают словарный запас. Ребенок научится распознавать зверей, птиц, насекомых и узнает много нового о них.

«Я чи-та-ю по сло-гам», автор — Юрий Гурин

Если вы хотите пробудить в ребенке интерес и любовь к чтению, то эта книга-тренажер научить его читать бегло. В начале идут рассказы, в которых слова разбиты на склады, потом на слога, в дальнейшем слоги выделены жирным шрифтом и картинками, а в конце идет обычный «взрослый» текст.

Крупный шрифт, картинки-подсказки, занимательный сюжет поддержат интерес ребенка и помогут в освоении навыка. Небольшие интересные и познавательные рассказы можно перечитывать и обсуждать многократно.

Серия «Читаем сами»

Книги серии «Читаем сами» необходимы каждому дошкольнику и школьнику начальных классов для совершенствования техники чтения. Плотная бумага, твёрдый переплёт, крупный шрифт, ударения в каждом слове. В этой серии собраны только лучшие произведения классиков детской литературы. Например, Корнея Чуковского, Николая Носова, Владимира Одоевского и других.