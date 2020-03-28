Как повысить иммунитет? Новые технологии

Стиль жизни

ОРЗ и ОРВИ с давних времен не считают серьезным заболеванием. Вот только на смену безобидным бабушкиным рецептам выздоровления пришли медикаментозные методы.

Мало кто вчитывается в химический состав применяемых «легких» лекарств и перечень тех «мелких» осложнений, которые они вызывают, уверены врачи. Между тем, организм, который природой запрограммирован на самовосстановление, собственноручно выводится из строя, и оказывается не в силах противостоять простейшим вирусам и бактериям без «помощи» со стороны, говорят специалисты.

«Очень важно побеждать простейшие болезни силами своего организма, и тем самым укреплять иммунитет. Не спешите «сбивать» температуру. Температура — это наиболее частый и значимый симптом почти всех инфекционных и многих неинфекционных заболеваний, защитно-приспособительная реакция на воздействие повреждающих факторов (вирусов, бактерий, иммунных комплексов и др.), стимулирующих защитные силы организма. Это активация иммунной системы для интенсивной выработки интерферона. Повышенная температура тела сама по себе подавляет размножение многих микроорганизмов и способствует их гибели. Слом иммунитета инициирует развитие раковых клеток, аутоиммунных заболеваний».

Чтобы помочь организму нужно научиться доверять ему, понять его язык и поддерживать диалог с ним. Важно предоставить организму самому решать, когда и каким именно образом скорректировать работу систем и органов. И это возможно, уверяют врачи.

Это именно то, что делает СКЭНАР. Это принципиально отличает его от всех остальных медицинских приборов. Обладая способностью читать информацию о состоянии тела, отраженную на кожной поверхности, прибор находит ваши индивидуальные «триггерные» (пусковые) зоны, информационно связанные с вашей болезнью, и начинает диалог с организмом в наиболее подходящем месте.

Поскольку СКЭНАР-сигнал является близким подобием естественного нейро-импульса, прибор и организм «разговаривают на одном языке». Наличие биологической «обратной связи» определяет изменение каждого последующего импульса прибора в соответствии с изменениями состояния и потребностей организма. Таким образом, организм получает именно ту помощь, которая нужна ему в каждый конкретный момент времени.

К СКЭНАР-терапии стоит обращаться уже при первых симптомах — недомогании, разбитости, усталости, заложенности носа или покраснении горла, советуют врачи. Главная заслуга СКЭНАРа не в скорости вылечивания, а в преодолении болезни силами организма. Кому-то будет достаточно 1-3 процедур, а другому, к примеру, на стадии начавшегося ринита, предстоит пройти 5-8, а может и более сеансов.

Иммунитет формируется длительно, не за один курс успешного излечения, — иллюзий на этот счет не должно быть. Вопрос только в том, как вы будете переносить заболевание — в тяжелой форме с приёмом лекарств (а зачастую и с подключением антибиотиков) или в легкой форме, без осложнений и без антибиотикотерапии.

«Наши СКЭНАР-терапевты на протяжении часа работают с одним пациентом (будь то взрослый или ребенок). Деликатно ведут диалог с организмом в зависимости от симптоматики, с которой пациент приходит на сеанс. Улучшается кровоток, более эффективно начинают вырабатываться особые клетки, которые борются с вирусами», — говорит Сергей Смирнов.

СКЭНАР-терапия нормализует работу всех адаптационных систем организма — в комплексе, восстанавливает работу нервной, иммунной, эндокринной систем, а также тех систем, которые были привлечены в процессе патологической адаптации (дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной, опорно-двигательной), а не лечит исключительно насморк или больное горло.

«Мы заинтересованы в том, чтобы, встречаясь с рядовыми простудами, опасными вирусами вы или ваши дети не нарушили работу печени, почек, сердца и других органов, чтобы более тяжёлые и хронические заболевания просто не имели почвы для своего развития», — резюмирует Сергей Смирнов.

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Центр интеллектуальных медицинских технологий «СКЭНАР ПРАЙД»

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