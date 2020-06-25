Как заготовить ягоду на зиму: 5 рецептов из жимолости
Если вы — любитель заготовок на зиму, а, может, впервые решили запасти полезных сибирских ягод, этот материал может быть вам полезен. Мы собрали небольшую подборку рецептов из жимолости, которые помогут сохранить полезные свойства и вкус сибирской ягоды.
Проще всего жимолость заморозить или засушить. Из мороженой ягоды получаются прекрасные компоты, также можно добавлять ее в йогурты и творог или делать начинку для пирогов. Сушеную жимолость пускают на отвары в сезон простуд, — кроме множества витаминов в ней содержатся природные антибиотики.
Если же вы решили заняться заготовкой ягоды по-серьезному, вот несколько вариантов — что можно сделать из жимолости.
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Доброго утра!☀️ А мы витаминимся! Спасибо Оксане @oksana_32_80 💞 . . . #живувлюбви #лето #июнь2020 #летопривет #природаманитнас #настроение #букетнастоле #летоввазе #природа #красотаприроды #цветы #моясемья #чудесногодня #жимолость #доммилыйдом #красота #люблюжизнь #жизнькаконаесть #любимоевремягода #солнечныйдень #радуйтесьжизни #беларусь #всемдобра #beautiful #mood #nature #flowers
Публикация от Елена Волкова 🌸 (@e.l.e.n.a_v.o.l.k.o.v.a)
Жимолость в сахаре
Первый вариант — с заготовкой цельных ягод. Берете 1 кг жимолости и засыпаете 1,5 кг сахара, аккуратно перемешиваете. Разложить по стеклянным банкам, герметично закрыть и убрать на холод.
Второй способ — протертая ягода. Ягоды и сахар брать в тех же пропорциях. Можно пропустить жимолость через мясорубку, а можно просто перемешать ягоды и сахар в блендере. Главное — дождаться, когда сахар растворится. Допускается смесь подогреть, но не доводя до кипения. Разлить по банкам и отправить на хранение.
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Публикация от TatjanaAndrianova (@9501.tatiana)
Варенье
Свежие ягоды засыпать сахаром в пропорции 1:1 и оставить на несколько часов. Когда жимолость даст сок, поставить на плиту и варить 5-7 минут. Как только ягоды перестанут всплывать — варенье готово.
Чтобы за зиму варенье не засахарилось, опытные хозяйки добавляют в него лимонную кислоту, примерно по одному грамму на литр варенья.
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Первые заготовки. Жимолость в трёх вариантах: компот с добавлением листа мяты, варенье оргинального вкуса и, конечно, заморозка. Баночек закрыто гораздо больше чем на фото😀 #жимолостьсъедобная #жимолость #вареньеизжимолости #компотизжимолости #заготовкиназиму😋 #заготовки #заготовкиназиму
Публикация от Галина (@galina495_62)
Компот
Ягоды перебрать, хорошо помыть и подсушить. Подготовить банки для компота, простерилизовать. Разложить ягоды по банкам. Умелые хозяйки считают так: чем больше ягод в компоте, тем насыщеннее будет вкус.
Аккуратно залить ягоды кипящей водой и прикрыть стерилизованными крышками. Через 15 минут воду слить в кастрюлю, добавить сахар (примерно 150-200 г сахара на литр воды) и варить сироп. Долго держать на огне его не нужно, главное, чтобы сахар растворился. Затем залить готовый сироп в банки с ягодами и закатать стерилизованными крышками.
Перевернуть закатанные банки вверх дном, укутать потеплее и держать так до полного остывания. Хранить в сухом прохладном месте.
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Летнее отражение июньского неба и берёзовой листвы в стакане сока жимолости в пасмурную погоду. Название готово, теперь можно и книгу написать. 📕😊 #королёв #королев #korolev #korolyov #деньрождения #пикник #названиекниги #сокжимолости #отражение #стакан #стакансока #небовстакане #глаз #летоиюнь #летовстакане #июнь #июнь2018 #летнеенастроение #summer #june #aglassofjuice #honeysucklejuice #reflection #picnic #theskyinaglass #eye
Публикация от Полина Туманова (@sulamif.file)
Сок
Сделать сок из жимолости очень просто с помощью соковыжималки. Предварительно ягоды надо бланшировать (прим. ред.: обрабатывать кипятком или паром) в течение трех-пяти минут.
В полученный сок можно добавить сахар по вкусу, чаще всего на литр добавляют 100-200 г . Готовый сок разлить в стерилизованные бутылки или банки и плотно закрыть крышкой. Хранить в прохладном месте.
Если вы за безотходное производство, из остатков ягоды после отжима сока можете сделать домашнюю пастилу.
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Пастила
Собрать в чашку все остатки ягоды и перемешать их с сахаром. На норму ягод — норму сахара. Затем ягоды должны дать еще немного сока, а сахар — раствориться. Можете просто оставить смесь на время или разогреть ее на огне.
Массу немного остудить и раскатать скалкой. Должна получиться лепешка не толще одного сантиметра. Посыпать ее сахаром и подсушить в духовке. Еще способ — высушить естественным способом: разложить на противень, накрыть марлей и оставить на 1-7 суток, — в зависимости от погоды.
Приятного аппетита!
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