Как заготовить ягоду на зиму: 5 рецептов из жимолости

Стиль жизни

Если вы — любитель заготовок на зиму, а, может, впервые решили запасти полезных сибирских ягод, этот материал может быть вам полезен. Мы собрали небольшую подборку рецептов из жимолости, которые помогут сохранить полезные свойства и вкус сибирской ягоды.

Проще всего жимолость заморозить или засушить. Из мороженой ягоды получаются прекрасные компоты, также можно добавлять ее в йогурты и творог или делать начинку для пирогов. Сушеную жимолость пускают на отвары в сезон простуд, — кроме множества витаминов в ней содержатся природные антибиотики.

Если же вы решили заняться заготовкой ягоды по-серьезному, вот несколько вариантов — что можно сделать из жимолости.

Жимолость в сахаре

Первый вариант — с заготовкой цельных ягод. Берете 1 кг жимолости и засыпаете 1,5 кг сахара, аккуратно перемешиваете. Разложить по стеклянным банкам, герметично закрыть и убрать на холод.

Второй способ — протертая ягода. Ягоды и сахар брать в тех же пропорциях. Можно пропустить жимолость через мясорубку, а можно просто перемешать ягоды и сахар в блендере. Главное — дождаться, когда сахар растворится. Допускается смесь подогреть, но не доводя до кипения. Разлить по банкам и отправить на хранение.

Варенье

Свежие ягоды засыпать сахаром в пропорции 1:1 и оставить на несколько часов. Когда жимолость даст сок, поставить на плиту и варить 5-7 минут. Как только ягоды перестанут всплывать — варенье готово.

Чтобы за зиму варенье не засахарилось, опытные хозяйки добавляют в него лимонную кислоту, примерно по одному грамму на литр варенья.

Компот

Ягоды перебрать, хорошо помыть и подсушить. Подготовить банки для компота, простерилизовать. Разложить ягоды по банкам. Умелые хозяйки считают так: чем больше ягод в компоте, тем насыщеннее будет вкус.

Аккуратно залить ягоды кипящей водой и прикрыть стерилизованными крышками. Через 15 минут воду слить в кастрюлю, добавить сахар (примерно 150-200 г сахара на литр воды) и варить сироп. Долго держать на огне его не нужно, главное, чтобы сахар растворился. Затем залить готовый сироп в банки с ягодами и закатать стерилизованными крышками.

Перевернуть закатанные банки вверх дном, укутать потеплее и держать так до полного остывания. Хранить в сухом прохладном месте.

Сок

Сделать сок из жимолости очень просто с помощью соковыжималки. Предварительно ягоды надо бланшировать (прим. ред.: обрабатывать кипятком или паром) в течение трех-пяти минут.

В полученный сок можно добавить сахар по вкусу, чаще всего на литр добавляют 100-200 г . Готовый сок разлить в стерилизованные бутылки или банки и плотно закрыть крышкой. Хранить в прохладном месте.

Если вы за безотходное производство, из остатков ягоды после отжима сока можете сделать домашнюю пастилу.

Пастила