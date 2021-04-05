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05 апреля,
2021
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Стиль жизни

Как выиграть годовой запас макарон Granmulino? Рассказываем

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В сети Инстаграм стартовал совместный розыгрыш @tv2tomsk и @mirgranmulino. На кону — годовой запас макарон Granmulino для всей семьи. Точнее, три годовых запаса. Ведь победителей будет трое.

Как выиграть годовой запас макарон Granmulino? Рассказываем

«Макароны Granmulino производятся на Алтае, исключительно из твердых сортов пшеницы, — подчеркивают производители. — В своем составе они содержат большое количество белка, витамины и незаменимые аминокислоты».

Условия участия в розыгрыше просты:

*  Надо подписаться на @tv2tomsk и @mirgranmulino;
*  В комментариях отметить двух друзей (кроме коммерческих страниц и магазинов);
*  Поставить «лайк» на два (или больше) последних поста в ленте профиля @mirgranmulino
*  На день проведения розыгрыша оставить свой инста-профиль открытым.


Победитель будет выбран в пятницу, 9 апреля, с помощью генератора случайных чисел после 12-00. Результат будет опубликован в сторис профиля и закреплен в «Актуальном». Доставка и призовой фонд за счет @mirgranmulino. Участвовать в розыгрыше могут жители Томска и Томской области.

ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ

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