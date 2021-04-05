Как выиграть годовой запас макарон Granmulino? Рассказываем

В сети Инстаграм стартовал совместный розыгрыш @tv2tomsk и @mirgranmulino. На кону — годовой запас макарон Granmulino для всей семьи. Точнее, три годовых запаса. Ведь победителей будет трое.
Условия участия в розыгрыше просты:
* Надо подписаться на @tv2tomsk и @mirgranmulino;
* В комментариях отметить двух друзей (кроме коммерческих страниц и магазинов);
* Поставить «лайк» на два (или больше) последних поста в ленте профиля @mirgranmulino
* На день проведения розыгрыша оставить свой инста-профиль открытым.
Победитель будет выбран в пятницу, 9 апреля, с помощью генератора случайных чисел после 12-00. Результат будет опубликован в сторис профиля и закреплен в «Актуальном». Доставка и призовой фонд за счет @mirgranmulino. Участвовать в розыгрыше могут жители Томска и Томской области.