Как выиграть годовой запас макарон Granmulino? Рассказываем

В сети Инстаграм стартовал совместный розыгрыш @tv2tomsk и @mirgranmulino. На кону — годовой запас макарон Granmulino для всей семьи. Точнее, три годовых запаса. Ведь победителей будет трое.

«Макароны Granmulino производятся на Алтае, исключительно из твердых сортов пшеницы, — подчеркивают производители. — В своем составе они содержат большое количество белка, витамины и незаменимые аминокислоты».

Условия участия в розыгрыше просты:

* Надо подписаться на @tv2tomsk и @mirgranmulino;

* В комментариях отметить двух друзей (кроме коммерческих страниц и магазинов);

* Поставить «лайк» на два (или больше) последних поста в ленте профиля @mirgranmulino

* На день проведения розыгрыша оставить свой инста-профиль открытым.





Победитель будет выбран в пятницу, 9 апреля, с помощью генератора случайных чисел после 12-00. Результат будет опубликован в сторис профиля и закреплен в «Актуальном». Доставка и призовой фонд за счет @mirgranmulino. Участвовать в розыгрыше могут жители Томска и Томской области.