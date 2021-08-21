Школьная форма должна быть не только удобной и модной, но и качественной, потому что ребенок как минимум полдня будет проводить в ней. Как выбрать «правильную» школьную форму, на что обратить внимание, а от чего лучше отказаться нам рассказали специалисты томской компании «Классная форма».

Cостав ткани.

Для изготовления школьной формы обычно применяются смесовые ткани — с различным соотношением натурального и синтетического волокна. Натуральные волокна обеспечивают гигиенические качества ткани, синтетические — придают высокие эксплуатационные свойства, помогают изделию лучше «держать» цвет и форму. Одежда только из натуральных материалов недолговечна, сложна в уходе и быстро изнашивается. Учитывая, что выбираем мы школьную форму, в которой ребенок ходит ежедневно, ее не будет хватать даже на год.

Но форма не должна быть сшита полностью и из синтетической ткани. Свой выбор стоит останавливать на вещах с разумным сочетанием натуральных и синтетических волокон. Для одежды второго слоя (сорочек и рубашек) это может быть сочетание 70% натуральных + 30% синтетических или 80% + 20%, но не меньше 60% натуральных + 40% синтетических волокон.

Для одежды третьего слоя (жакет, пиджак, жилет) процент натуральных волокон может быть меньше. Главное — смотреть на качество ткани и пошива.

Внимание к деталям.

При выборе школьной формы важно обращать внимание на детали. Молнии, пуговицы и прочие элементы не должны быть травмоопасными для ребенка. Также присмотритесь к швам, - они должны быть аккуратными.

Примерка обязательна.

У каждого ребенка — свои особенности фигуры. А у фабрик — свои лекала даже на один и тот же элемент одежды. Поэтому, например, блузки того же 38-го размера разных производителей «сидят» по-разному. Вот почему примерка школьной формы обязательна. Во-первых, вы видите, что больше подходит ребенку, во-вторых, смотрите на удобство.

В форме школьнику придется не только стоять, но и сидеть. Поэтому опытные родители советуют обязательно усадить ребенка, чтобы оценить, насколько ему удобно.

Форма должна нравиться.

Покупая форму, обязательно советуйтесь с ребенком, потому что именно ему придется ходить в этом наряде. Сегодня множество моделей и расцветок, поэтому выбрать одежду для школы не составит особого труда. Главное, идти туда, где есть выбор.

В Томске большой выбор одежды для школы и офиса до 58 размера можно найти в магазине «Классная форма». Консультанты помогут полностью сформировать гардероб школьника. Для родителей это хорошая экономия времени и денег. Доказательство — семьи, которые приходят в магазин ежегодно.

В «Классной форме» также можно найти модную классическую и офисную одежду по демократичным ценам: сорочки, кардиганы, жилеты, брюки, пиджаки – для мальчиков и мужчин; юбки, брюки, рубашки, жилеты, пиджаки и платья – для девочек и деловых дам.

Эмблема школы или класса

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Совет от «бывалых» мам школьников: всегда нужно иметь в запасе комплект одежды, которым можно заменить форму в непредвиденных обстоятельствах. Он должен быть примерно тех же цветов и фасона, как основной школьный наряд. Его, кстати, тоже можно подобрать в «Классной форме».