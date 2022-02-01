Как выбрать мужской костюм: 5 правил хорошего тона

У каждого мужчины должен быть хоть один хороший костюм. Чтобы он идеально «сидел», воспользуйтесь нашими советами.
Тип кроя
Английский – классический, строгий вариант. Подчеркивает линию плеч, создает ощущение военной осанки. Такой крой подойдет всем мужчинам вне зависимости от возраста и комплекции.
Итальянский, говоря простыми словами, – это приталенная версия английского кроя. Имеет очень четкую линию плеч, отлично сидит по фигуре. На SimpleRule представлены лучшие модели мужских костюмов от именитых брендов.
Американский – слегка округленный силуэт, легкая мешковатость. Этот вариант более актуален для стиля кэжуал, нежели делового.
Двойка или тройка
«Двойка» состоит из брюк и пиджака. «Тройка», помимо перечисленных, включает также жилет. Мужской двухэлементный костюм универсален – это наиболее распространенный вариант. Ограничений для его ношения нет. Подходит для людей любой комплекции и роста.
Костюм «тройка» придаст образу элегантность. Этот вариант больше подойдет для официальных, торжественных мероприятий. К примеру, станет идеальным свадебным решением.
Посадка
Выбирая мужской костюм, важно учитывать особенности фигуры. Размер изделия состоит из 2 маркировок: полноты (0-8) и роста (от С до XL). Среднее обозначение (5-6) оптимально для мужчин средней комплекции, 8-ка – лучший вариант для мужчин спортивного телосложения, 0 – для полных людей.
Как понять, что костюм идеально сел по фигуре? Есть пара верных признаков:
- пиджак подходит, если при застегнутых пуговицах он не жмет в области грудной клетки;
- пройма рукавов достаточно глубока, чтобы они не врезались в подмышки;
- при поднятии рук вверх не ощущается дискомфорт;
- плечевые швы лежат четко на плечах;
- брюки слегка сужены, начиная от бедер;
- оптимальная длина брюк – до места, где туфли переходят в каблук.
Тип ткани
Для мужчин среднего роста подойдут изделия любых оттенков и кроя. Для высоких идеальны модели в клетку из ворсистых тканей. Излишнюю полноту скроет костюм из гладкой ткани. Главное условие при выборе ткани – качество.
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