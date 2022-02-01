Как выбрать мужской костюм: 5 правил хорошего тона

У каждого мужчины должен быть хоть один хороший костюм. Чтобы он идеально «сидел», воспользуйтесь нашими советами.

Тип кроя

Американский – слегка округленный силуэт, легкая мешковатость. Этот вариант более актуален для стиля кэжуал, нежели делового.

Итальянский, говоря простыми словами, – это приталенная версия английского кроя. Имеет очень четкую линию плеч, отлично сидит по фигуре. На SimpleRule представлены лучшие модели мужских костюмов от именитых брендов.

Английский – классический, строгий вариант. Подчеркивает линию плеч, создает ощущение военной осанки. Такой крой подойдет всем мужчинам вне зависимости от возраста и комплекции.

Двойка или тройка

«Двойка» состоит из брюк и пиджака. «Тройка», помимо перечисленных, включает также жилет. Мужской двухэлементный костюм универсален – это наиболее распространенный вариант. Ограничений для его ношения нет. Подходит для людей любой комплекции и роста.

Костюм «тройка» придаст образу элегантность. Этот вариант больше подойдет для официальных, торжественных мероприятий. К примеру, станет идеальным свадебным решением.