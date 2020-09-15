Как выбирать демисезонную одежду ребенку

Стиль жизни

Настала пора одевать ребенка потеплее. Из какой ткани предпочесть демисезонную одежду? Каким должен быть утеплитель? На наличие каких дополнительных деталей стоит обратить внимание? И вообще, что сейчас модно в детской моде. Об этом мы поговорили со специалистами фабрики и одноименного магазина «Минидино». Да-да, производителем тех самых динозавровых костюмов, в которых щеголяют маленькие франты в Томске и других городах России.

Одежда должна быть легкой, не сковывать движений, практичной — легко стираться и быстро сохнуть, и, конечно, красивой — причем не только по мнению мамы. Малыш старше года уже вполне может выбрать сам цвет, который ему по вкусу.

Рассмотрим подробнее параметры:

Ткань для демисезонной одежды в первую очередь должна защищать от дождя, ветра и мокрого снега, а также сохранять тепло и не давать ребенку замерзнуть. Для этих целей изобретено множество современных материалов: таслан, дюспо, оксфорд и другие. У каждого из них есть свои сильные и слабые стороны. По исследованиям качеств водо- , грязе- и ветрозащиты среди разных современных материалов первые строчки занимает мембрана.

Особенность мембраны — наличие пор. Они во много раз меньше капли воды, поэтому не пропускают влагу внутрь, однако могут отводить лишнюю влагу от поверхности тела наружу в виде пара. Следовательно, ребенок не потеет и внутри сохраняется комфортный микроклимат.

Важно обращать внимание на вид утеплителя и его количество. На этикетках или в описании товара производители указывают это в граммах. К примеру, вы прочитали — «100 г»: это означает, что квадратный метр утеплителя весит 100 граммов. Можете не забивать этим голову. Проще запомнить или сохранить следующую информацию:

О чем еще нужно знать: если в демисезонной одежде присутствует подклад из флиса или подобных материалов, можете прибавить к написанной норме утеплителя еще примерно 50. Брюки обычно содержат меньше утеплителя почти в два раза.

Комбинезон или куртку из мембраны с утеплителем, скажем, 150 г можно носить при разных температурных условиях. Здесь действует тот самый принцип многослойности: при +5 надеваем ее на футболку, при -10 — на тонкую водолазку, при -20 — на специальную флисовую поддеву. Впрочем, все индивидуально. Отталкиваться надо не от норм, а от активности ребенка, его физических данных.

Здесь все зависит от предпочтений. Кому-то удобнее куртку с полукомбинезоном или брюками, кому-то комбинезон. В последнее время возрастает популярность детской парки — удлиненной куртки с большим капюшоном и завязками на талии.

Все популярней становится модель, пришедшая к нам из Европы, — водонепроницаемый комбинезон. Шьется из прорезиненной ткани, надевается на верхнюю одежду и обувь. В нем можно не опасаясь прыгать по лужам.

Выбирая верхнюю одежду, обратите внимание на небольшие, но важные детали.

Световозвращающие элементы. Очень важная деталь. Осенью и весной часто прогулки приходятся на темное время суток. Поэтому световозвращающие элементы — не роскошь, а необходимая вещь для безопасности ребенка на дорогах и придомовой территории.

Карманы. В демисезонной детской одежде обязательно должны быть карманы — удобные, глубокие, в которые можно положить перчатки, платочек или небольшую игрушку. Хорошо, если их можно застегнуть на кнопку.

Замок. Все водонепроницаемые свойства современных материалов могут быть перечеркнуты, если в куртку или комбинезон вшит обычный замок. Лучше, если для непогоды выбирать одежду со специальным водонепроницаемым замком.

Капюшон должен быть глубокий, чтобы его свободно можно было надеть на шапку. Большой плюс, если на капюшоне есть утяжка, в этом случае шея будет надежно защищена при любой погоде.

Штрипки — это полоска из ткани, резины или силикона, которая крепится к низу штанины брюк и не позволяет им задираться при движении. Благодаря этой детали можно не переживать, что в сапоги попадет вода или снег.

Наличие утяжки по талии сегодня тоже важно. Родители любят брать своим детям верхнюю одежду на вырост. В принципе, сейчас модно носить свободные вещи. Но с помощью утяжки одежда сидит более аккуратно и ребенку в ней удобнее. Вообще же, если вы хотите, чтобы ребенок отходил в демисезонной одежде два сезона, рекомендуют брать на один размер больше. Но это не точно. Ведь никто не знает, насколько быстро вырастет ваш ребенок. Возможно, к весне вы отправитесь за новым модным нарядом.