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24 декабря,
2020
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Стиль жизни

Как украсить дом к Новому году просто и экологично. DIY идеи

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Новый год уже совсем близко, его атмосферу и настроение хочется создать заранее. Конечно, праздничный декор сегодня проще всего купить в магазине, но можно создать свой, «домашний». Квартира будет не похожа ни на какую другую, а изготовление гирлянд, фонариков и прочих украшений — это еще один повод собраться вместе с родными и близкими. Мы подготовили несколько идей — как можно оригинально, просто и экологично внести в свой дом праздник.

Бумажные звезды

Фото взято из https://vk.com/printedfabric
Фото взято из https://vk.com/printedfabric
Фото: https://vk.com/printedfabric
Фото: https://vk.com/printedfabric
Как украсить дом к Новому году просто и экологично. DIY идеи
Как украсить дом к Новому году просто и экологично. DIY идеи

Такие звезды не сложно сделать из обычной и цветной бумаги или даже остатков старых обоев. Не нравится цвет? Покрасьте в такой, какой хочется. Размер звезды тоже можете выбрать на свой вкус. Большие звезды отлично смотрятся на окнах, стенах и в дверных проемах. Маленькие можно подвесить на елку. Подробная инструкция по изготовлению — в видео ниже.

Старые-добрые бумажные снежинки

Фото из интернета
Фото: из интернета

А что, если взглянуть на знакомые нам с детства снежинки из бумаги с непривычного ракурса и сделать из них воздушную гирлянду? Рецепт старый — результат неожиданный. Вырезаем самые обычные снежинки, нанизываем их на ниточку и растягиваем над окном или по комнате. Для объема можно склеить по центру сразу несколько тонких снежинок и «распушить» края. Когда будете вырезать, помните, что размер украшения зависит от размера исходного листа, поэтому если хотите получить мелкие снежинки, берите квадрат меньше, чем в видео ниже.

А если немного отойти от темы снежинок и вырезать что-то непривычное? Например, птиц. Вырезать их будет еще проще, поэтому к работе с удовольствием подключатся дети.

Фото by littlesmultron
Фото by littlesmultron
Фото by littlesmultron
Фото by littlesmultron

Если у вас не получается нарисовать птицу самостоятельно, скачайте картинку ниже на компьютер, подгоните так, чтобы на экране была птичка нужного размера (в исходном мастер-классе ее высота 13 сантиметров), а после наложите лист прямо на экран и переведите выкройку. Делается из согнутого пополам листа бумаги.

Фото: https://vk.com/printedfabric
Фото: https://vk.com/printedfabric
Фото: https://vk.com/printedfabric
Фото: https://vk.com/printedfabric

Рождественские шары

Фото: https://vk.com/printedfabric
Фото: https://vk.com/printedfabric
Как украсить дом к Новому году просто и экологично. DIY идеи

Для из изготовления вы также можете использовать любую бумагу или остатки обоев, регулируйте размер будущего украшения размером кружочков и будет счастье. Украшать можно как пространство комнаты, так и елку. Ниже — мастер-класс в картинках и видео.

Как украсить дом к Новому году просто и экологично. DIY идеи
Как украсить дом к Новому году просто и экологично. DIY идеи
Как украсить дом к Новому году просто и экологично. DIY идеи
Как украсить дом к Новому году просто и экологично. DIY идеи

И еще одна вариация фонариков для вдохновения. Вдруг у вас есть бумага с рисунком с двух сторон, тогда вы просто можете вырезать части , сложить стопку и прошить на швейной машинке или вручную середину, а затем просто расправить «крылышки». В мастер-классе на фото используются обои, тут рисунок только с одной стороны, поэтому нужно клеить фонарик.


Итак, вырезаем 8 заготовок (можно и больше, будет плотнее), а дальше все понятно по фото.  По-шведски такие украшения называются julgranskulor (рождественские шары). 

Фото: http://studioelwa.se/
Фото: http://studioelwa.se/
http://studioelwa.se/
http://studioelwa.se/
http://studioelwa.se/
http://studioelwa.se/
http://studioelwa.se/
http://studioelwa.se/
http://studioelwa.se/
http://studioelwa.se/

Звезды из бумажных «гармошек»

Здесь все также просто, как и в предыдущих вариантах, размеры и цвета подбираются на ваш вкус. Ниже — несколько вариантов исполнения в картинках.

Фото BY PHOTOWALL
Фото BY PHOTOWALL
Фото BY PHOTOWALL
Фото BY PHOTOWALL
Фото BY PHOTOWALL
Фото BY PHOTOWALL
Фото BY PHOTOWALL
Фото BY PHOTOWALL
Как украсить дом к Новому году просто и экологично. DIY идеи
Как украсить дом к Новому году просто и экологично. DIY идеи
Как украсить дом к Новому году просто и экологично. DIY идеи

И еще один вариант, а заодно — идея украшения пространства.

Фото: https://vk.com/printedfabric
Фото: https://vk.com/printedfabric
https://vk.com/printedfabric
https://vk.com/printedfabric
https://vk.com/printedfabric
https://vk.com/printedfabric
Как украсить дом к Новому году просто и экологично. DIY идеи
Как украсить дом к Новому году просто и экологично. DIY идеи

Такие звезды можно сделать и из крафтовых пакетов.

Бумажные ангелочки

Это, пожалуй, самая простая в исполнении идея из всех перечисленных. Бумага, ножницы, нитки, может быть, бусины — и буквально за час у вас готовы оригинальные и экологичные игрушки на елку или элементы гирлянды. 

Фото: https://vk.com/printedfabric
Фото: https://vk.com/printedfabric
Фото:https://vk.com/printedfabric
Фото:https://vk.com/printedfabric
Фото: https://vk.com/printedfabric
Фото: https://vk.com/printedfabric
Фото: https://vk.com/printedfabric
Фото: https://vk.com/printedfabric
Фото: https://vk.com/printedfabric
Фото: https://vk.com/printedfabric
https://vk.com/printedfabric
https://vk.com/printedfabric
Как украсить дом к Новому году просто и экологично. DIY идеи
Как украсить дом к Новому году просто и экологично. DIY идеи

Украшайте дом с нами, создавайте праздничное настроение. Будем рады, если поделитесь результатами своих творческих вечеров в соцсетях. Выкладывайте фотографии и отмечайте на них Агентство новостей ТВ2. Наш Instagram, ВКонтакте, Одноклассники и Facebook

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