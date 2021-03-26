Как томский математик зимой клубнику выращивает

Стиль жизни

Снаружи — обычный жилой дом. В подвале — клубничный рай. Его создатель Кирилл Орлов — не агроном. По профессии — математик-экономист. «Умную» теплицу в подвале жилого дома выпускник факультета прикладной математики и кибернетики создал с помощью своего изобретения. О том, как оно работает и просто ли круглый год выращивать клубнику в Сибири, Кирилл Орлов рассказал ТВ2.

Вход — строго в бахилах, халате и маске. Почти стерильные условия в теплице нужны для того, чтобы защитить здоровые растения от грибков, болезнетворных микроорганизмов и яиц насекомых-вредителей, которые могут попасть на обувь при контакте с зараженной почвой и растительными остатками.

Срезаем ягоды ножницами и только в перчатках. Клубника не любит, когда ее трогают руками. Она из-за этого быстрее портится, — объясняет Кирилл Орлов. — Мы стараемся стерильные условия здесь держать. Фильтр очистки стоит с приточно-вытяжной системой. Держим внутри оптимальную для роста постоянную температуру 22-24 градуса без всякого отопления.

Одно из главных преимуществ технологии Кирилла Орлова — теплицу не нужно отапливать. Помещение теплоизолировано, воздух в нем обогревается за счет светильников, которые изобрел томский математик.

— Мы используем электроэнергию со 100%-ным КПД, то есть получаем от светодиода не только свет, но и тепло. И это мы используем для обогрева. В помещении нет ни одного элемента нагревания. Почти все агрокомплексы у нас в России работают на газоразрядных лампах. Они потребляют очень много электроэнергии, к тому же опасные. Я проводил исследование: при одних и тех же условиях сравнивал газоразрядную лампу и мою светодиодную. Моя по результатам урожайности и по затратам на электроэнергию выигрывает.

Благодаря энергосберегающему изобретению, которое потребляет вдвое меньше энергии, чем обычный светильник, коммунальные услуги за «умную» теплицу не так высоки. За электричество в двух небольших помещениях предприниматель платит примерно 15-18 тысяч рублей в месяц. Это основная статья расходов. Вентиляторы потребляют не много энергии, как и насосы, которые работают не постоянно. Расход воды, по словам Кирилла, выходит, как в обычной квартире, около трех кубов в месяц. Экономия воды происходит за счет того, что она не утекает, а зациклена в системе. Так работают гидропонная и аэропонная установки.

В одной теплице — гидропонная установка, в другой — аэропонная. В чем разница: в гидропонике вода пробегает по трубам и стекает обратно в бак. В аэропонике — распыляется. Корни висят в воздухе. Под каждым внутри трубы стоит форсунка, которая впрыскивает питательные минеральные вещества. Таким образом, корень лучше дышит. А для клубники важный момент, чтобы корень мог дышать. У аэропоники есть еще преимущества: рост идет быстрее, урожайность больше, требуется меньше питательного раствора на то же количество растений по сравнению с гидропоникой.

К клубничному хозяйству Кирилл Орлов пришел опытным путем. Первую гидропонную установку он собрал еще в 2005 году в домашних условиях. Пробовал выращивать на ней лесную землянику.

— Я все детство провел в дачном поселке в Тимирязево, любил в лесу собирать землянику и всех угощать. Вырос, переехал в город и стал задаваться вопросом: почему у нас нигде нельзя купить вкусные ягоды? Почему в магазинах все только привозное? И попробовал выращивать дома ту самую лесную маленькую ягодку, сорт Али-Баба. На ней я экспериментировал с источниками освещения. У растений есть определенные предпочтения по излучаемому спектру, я почти два года подбирал нужный. В итоге запатентовал светильник, который полностью заменяет солнечный свет. Моя технология рассчитана в первую очередь на суровый климат, преимущественно Сибири и Севера. Там, где, казалось бы, нельзя ничего вырастить, эта технология дает возможность выращивать экологически чистые продукты. Причем без отопления. Можно даже на балконе.

Поначалу с помощью своих светодиодов Кирилл пробовал выращивать огурцы, помидоры и салат — в палатке, которую поставил дома у родителей. Кстати, и они поначалу сомневались в успехе этого предприятия, но урожай пошел.

Здесь выращиваются классические ремонтантные сорта клубники: Сан Андреас, Альбион, Кабрилла и Мэри Гет. Все сорта отличаются по урожайности и по вкусу. Одного светильника с тремя светодиодами достаточно, чтобы содержать огород в 50 кустиков. С одного, рассказывает Кирилл, в год собирается от шестисот граммов до килограмма ягоды. Но можно и больше.

— Я слышал, корейцы вывели сорта, которые позволяют и до двух килограммов ягод собирать с одного куста, — рассказывает томский фермер. — У наших ученых тоже были хорошие результаты, но большинство советских селекций были утеряны во время распада СССР. Сейчас приходится закупать посадочный материал в Италии и Голландии. Мы берем фриго — это особая технология хранения саженцев при определенной температуре и влажности. Основная сложность возникает с транспортировкой. Нужно соблюсти все условия. А в прошлом году, в связи с пандемией, материал удалось завезти только в сентябре.

От посадки фриго до первого урожая на аэропонной установке проходит 33 дня. Плодоносит клубника почти восемь месяцев. Потом растению нужен отдых.

Пестициды и гербициды в этих теплицах не используют. Только вода, воздух и минеральный раствор из элементов, которые содержатся в земле, только в доступной хелатной форме (прим. ред.: самая легкодоступная форма, которую растение быстро усваивает).

С уходом за растениями и реализацией ягод помогают родители. Сбор урожая в «умных» теплицах происходит через день. В месяц здесь собирают от 75 до 150 килограммов. Спрос всегда превышает предложение, говорит Кирилл. Мечта томского предпринимателя — построить большой клубничный сад, в котором 365 дней в году в Сибири можно было бы собирать ягоды.