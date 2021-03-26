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26 марта,
2021
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Стиль жизни

Как томский математик зимой клубнику выращивает

Татьяна Бемлер
Татьяна Бемлер
2 часа назад

Снаружи — обычный жилой дом. В подвале — клубничный рай. Его создатель Кирилл Орлов — не агроном. По профессии — математик-экономист. «Умную» теплицу в подвале жилого дома выпускник факультета прикладной математики и кибернетики создал с помощью своего изобретения. О том, как оно работает и просто ли круглый год выращивать клубнику в Сибири, Кирилл Орлов рассказал ТВ2.

Как томский математик зимой клубнику выращивает

Вход — строго в бахилах, халате и маске. Почти стерильные условия в теплице нужны для того, чтобы защитить здоровые растения от грибков, болезнетворных микроорганизмов и яиц насекомых-вредителей, которые могут попасть на обувь при контакте с зараженной почвой и растительными остатками.

Срезаем ягоды ножницами и только в перчатках. Клубника не любит, когда ее трогают руками. Она из-за этого быстрее портится, — объясняет Кирилл Орлов. — Мы стараемся стерильные условия здесь держать. Фильтр очистки стоит с приточно-вытяжной системой. Держим внутри оптимальную для роста постоянную температуру 22-24 градуса без всякого отопления. 

Как томский математик зимой клубнику выращивает

Одно из главных преимуществ технологии Кирилла Орлова — теплицу не нужно отапливать. Помещение теплоизолировано, воздух в нем обогревается за счет светильников, которые изобрел томский математик.


— Мы используем электроэнергию со 100%-ным КПД, то есть получаем от светодиода не только свет, но и тепло. И это мы используем для обогрева. В помещении нет ни одного элемента нагревания. Почти все агрокомплексы у нас в России работают на газоразрядных лампах. Они потребляют очень много электроэнергии, к тому же опасные. Я проводил исследование: при одних и тех же условиях сравнивал газоразрядную лампу и мою светодиодную. Моя по результатам урожайности и по затратам на электроэнергию выигрывает.

Как томский математик зимой клубнику выращивает
Как томский математик зимой клубнику выращивает

Благодаря энергосберегающему изобретению, которое потребляет вдвое меньше энергии, чем обычный светильник, коммунальные услуги за «умную» теплицу не так высоки. За электричество в двух небольших помещениях предприниматель платит примерно 15-18 тысяч рублей в месяц. Это основная статья расходов. Вентиляторы потребляют не много энергии, как и насосы, которые работают не постоянно. Расход воды, по словам Кирилла, выходит, как в обычной квартире, около трех кубов в месяц. Экономия воды происходит за счет того, что она не утекает, а зациклена в системе. Так работают гидропонная и аэропонная установки.

Как томский математик зимой клубнику выращивает

В одной теплице — гидропонная установка, в другой — аэропонная. В чем разница: в гидропонике вода пробегает по трубам и стекает обратно в бак. В аэропонике — распыляется. Корни висят в воздухе. Под каждым внутри трубы стоит форсунка, которая впрыскивает питательные минеральные вещества. Таким образом, корень лучше дышит. А для клубники важный момент, чтобы корень мог дышать. У аэропоники есть еще преимущества: рост идет быстрее, урожайность больше, требуется меньше питательного раствора на то же количество растений по сравнению с гидропоникой.

К клубничному хозяйству Кирилл Орлов пришел опытным путем. Первую гидропонную установку он собрал еще в 2005 году в домашних условиях. Пробовал выращивать на ней лесную землянику.

Как томский математик зимой клубнику выращивает

— Я все детство провел в дачном поселке в Тимирязево, любил в лесу собирать землянику и всех угощать. Вырос, переехал в город и стал задаваться вопросом: почему у нас нигде нельзя купить вкусные ягоды? Почему в магазинах все только привозное? И попробовал выращивать дома ту самую лесную маленькую ягодку, сорт Али-Баба. На ней я экспериментировал с источниками освещения. У растений есть определенные предпочтения по излучаемому спектру, я почти два года подбирал нужный. В итоге запатентовал светильник, который полностью заменяет солнечный свет. Моя технология рассчитана в первую очередь на суровый климат, преимущественно Сибири и Севера. Там, где, казалось бы, нельзя ничего вырастить, эта технология дает возможность выращивать экологически чистые продукты. Причем без отопления. Можно даже на балконе. 

Как томский математик зимой клубнику выращивает

Поначалу с помощью своих светодиодов Кирилл пробовал выращивать огурцы, помидоры и салат — в палатке, которую поставил дома у родителей. Кстати, и они поначалу сомневались в успехе этого предприятия, но урожай пошел.

Как томский математик зимой клубнику выращивает

Здесь выращиваются классические ремонтантные сорта клубники: Сан Андреас, Альбион, Кабрилла и Мэри Гет. Все сорта отличаются по урожайности и по вкусу. Одного светильника с тремя светодиодами достаточно, чтобы содержать огород в 50 кустиков. С одного, рассказывает Кирилл, в год собирается от шестисот граммов до килограмма ягоды. Но можно и больше. 

Как томский математик зимой клубнику выращивает

— Я слышал, корейцы вывели сорта, которые позволяют и до двух килограммов ягод собирать с одного куста, — рассказывает томский фермер. — У наших ученых тоже были хорошие результаты, но большинство советских селекций были утеряны во время распада СССР. Сейчас приходится закупать посадочный материал в Италии и Голландии. Мы берем фриго — это особая технология хранения саженцев при определенной температуре и влажности. Основная сложность возникает с транспортировкой. Нужно соблюсти все условия. А в прошлом году, в связи с пандемией, материал удалось завезти только в сентябре. 


От посадки фриго до первого урожая на аэропонной установке проходит 33 дня. Плодоносит клубника почти восемь месяцев. Потом растению нужен отдых. 


Пестициды и гербициды в этих теплицах не используют. Только вода, воздух и минеральный раствор из элементов, которые содержатся в земле, только в доступной хелатной форме (прим. ред.: самая легкодоступная форма, которую растение быстро усваивает).

Как томский математик зимой клубнику выращивает

С уходом за растениями и реализацией ягод помогают родители. Сбор урожая в «умных» теплицах происходит через день. В месяц здесь собирают от 75 до 150 килограммов. Спрос всегда превышает предложение, говорит Кирилл. Мечта томского предпринимателя — построить большой клубничный сад, в котором 365 дней в году в Сибири можно было бы собирать ягоды.

Как томский математик зимой клубнику выращивает

— Мы хотим построить круглогодичный комплекс по выращиванию земляники садовой на 46 тысяч посадочных мест. На прилегающих территориях для межсезонного выращивания посадить ягоду в туннелях — прозрачных теплицах. А летом выращивать на полях, — делится Кирилл Орлов. — Рядом хотелось бы построить исследовательский корпус, где будут заниматься выведением новых сортов и развитием технологий выращивания агрокультур. Ведь таким способом можно выращивать не только клубнику, но и землянику, ежевику, малину весь год, эффективно и рентабельно.


Круглогодичный клубничный комплекс Кирилл хотел бы построить в Томске. Но своими силами с таким масштабным проектом не справиться. Предприниматель надеется на сотрудничество с администрацией Томского района и области. Но если вдруг финансовую поддержку предложат в другом регионе — не откажется. Потому что спрос на органические продукты во всем мире сегодня превышает предложение. 

Как томский математик зимой клубнику выращивает

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