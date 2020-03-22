Добрые новости
22 марта,
2020
Как томские котики по миру пошли
«Истории с хвостиком» от томского иллюстратора Насти Еременко
Даже если вы не котоман, мимо этих картинок с усатыми-полосатыми вряд ли пройдете cпокойно. Как минимум улыбнетесь. На это и рассчитывает их автор Настя Еременко. Свои «Истории с хвостиком» она придумала для того, чтобы положительных эмоций в нашем мире было больше.
Настя Еременко — томский иллюстратор и фотограф. Она может много чего нарисовать. Но больше всего любит котиков. Ее авторскому проекту «Истории с хвостиком» больше 10 лет. Он включает в себя акварели, открытки и предметы с изображениями двух пушистых героев. Проект знают в России и за рубежом. За открытками с этими котиками охотятся посткроссеры со всего мира.
— Мне иногда наши томские девочки-посткроссеры пишут или пересылают сообщения типа: «Мы знаем, что Еременко живет в вашем городе, видели ее открытки, хотим именно этих котиков». Приятно, — рассказывает Настя. — Встречала свои работы в wish-листах посткроссеров из Китая, Германии, Испании, других стран. Вроде больше 10 лет уже открытки печатаю с котосюжетами, а до сих пор удивительно.

Мне вообще нравится сам продукт — открытка, это и иллюстрация, и практическое значение есть. Можно их коллекционировать, а можно просто дарить или отправлять по почте, — одним словом, дарить людям приятные эмоции и хорошее настроение. Этого сегодня не хватает.
Почему котики? Как они появились?

— Котиков любят все. А если серьезно, образ появился случайно. Я тогда работала в журнале «Серебряный кофе», готовила задания для теста. Это нужно было делать регулярно, и захотелось придумать какого-то персонажа, который бы появлялся из номера в номер. Сразу подумалось — черный кот. Я всегда очень хотела черного кота. Мне нравились большеголовые, смешные, черные котята. Так и сформировался образ персонажа. Сначала он был корявенький. Сейчас совсем другой, спустя годы образ трансформировался. Мне захотелось с ним продолжать истории. Так у него появилась подружка. С котиками и жить веселей. Сядешь, погрузишься и забыл про все неурядицы.

А имена есть у героев?

— С именами как-то не складывалось. В народе придумали — Черныш, кошечку назвали Василисой. Но я зову их просто хвостиками. Вообще, их двое. Хотя иногда проскальзывают в моих сюжетах котята. Это когда нужно создать какую-то семейную иллюстрацию.

Откуда ты берешь идеи сюжетов для «Историй с хвостиками»?

— Это самые обычные моменты жизни нашей: котики готовят еду, создают в доме уют, читают книжки, парятся в бане, пекут пирожные, путешествуют, признаются в любви. Они могут резко сорваться, собрать чемодан и поехать куда-то далеко. Я часто подсматриваю ситуации из жизни друзей, в фильмах. Иногда просто случайно замеченная ситуация на улице может развернуться в интересный сюжет.



Из самых смешных историй: котики попали на необитаемый остров и не знали, как там выжить, потому что было жарко и нечего есть, так что им пришлось пробовать еду, которую они совершенно не любят.


Сейчас в копилке Насти больше 200 иллюстраций с усатыми героями. Не все есть в открытках. Художник постоянно в поиске сюжетов, любит, когда люди подкидывают идеи. Случается, что рисует то, о чем мечтает, и все сбывается.

— Когда-то я мечтала побывать в Италии. Очень хотелось. Я даже стала котов своих туда отправлять: они плавали на гондолах в Венеции, гуляли на фоне домиков Тосканы. И совсем скоро я туда поехала. Все было как на открытках. Сработало! И не только у меня. Люди часто берут у меня открытки с теми сюжетами, которые иллюстрируют их мечту. И все сбывается. Я, конечно, понимаю, что человек сам стремится исполнить свою мечту, но верю в визуализацию. И мне приятно, что я хоть немного приложила к этому руку.
А у тебя сейчас какая мечта? Или, может, котомечта?

— Хочется продолжить серию открыток с Томском. Я почему начала открытки печатать. Лет 10 назад я обратила внимание, что в нашем городе сложно было найти симпатичные открытки, рисованные, отражающие настроение города и с юмором. Попадались какие-то цветочки или Томск советских времен. Начала искать, подбирать печать, тестировать бумагу в разных городах. Потом стала издавать их. Пока у меня не очень много сюжетов с Томском: есть Богоявленский собор, набережная с Чеховым, деревянная архитектура. Но это все в немного фантазийных сюжетах: например, котики катаются на карусели, а на фоне видно собор и немного города. Вообще, хотелось бы целую серию открыток с Томском сделать.

Есть большая мечта — издать книгу с иллюстрациями «Истории с хвостиком». Там будут собраны все картинки и к ним написаны истории. Сама я буду писать текст или встречу «того самого» автора — пока не знаю. Но о книге думаю давно.
— Так кота черного в итоге завела?

— Завела. Черного, как и хотела. Точнее, черную. Финка появилась у меня вскоре после того, как появились мои герои. Ее хвостик меня тоже вдохновляет на новые сюжеты. Но если у кого-то есть интересная история, которую он хочет рассказать в котиках, я открыта к общению.
Если у вас есть какая-то интересная история, которая может стать сюжетом для открыток Насти Еременко, пишите ее в комментариях под постами с материалом в группах Агентства новостей ТВ2. Художница выберет самую интересную на ее взгляд и сделает к ней иллюстрации. Автору - в подарок открытка на его тему. Идеи принимаются до конца марта.
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