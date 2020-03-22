Как томские котики по миру пошли



Сейчас в копилке Насти больше 200 иллюстраций с усатыми героями. Не все есть в открытках. Художник постоянно в поиске сюжетов, любит, когда люди подкидывают идеи. Случается, что рисует то, о чем мечтает, и все сбывается.



— Когда-то я мечтала побывать в Италии. Очень хотелось. Я даже стала котов своих туда отправлять: они плавали на гондолах в Венеции, гуляли на фоне домиков Тосканы. И совсем скоро я туда поехала. Все было как на открытках. Сработало! И не только у меня. Люди часто берут у меня открытки с теми сюжетами, которые иллюстрируют их мечту. И все сбывается. Я, конечно, понимаю, что человек сам стремится исполнить свою мечту, но верю в визуализацию. И мне приятно, что я хоть немного приложила к этому руку.

