Как томские котики по миру пошли

— Мне иногда наши томские девочки-посткроссеры пишут или пересылают сообщения типа: «Мы знаем, что Еременко живет в вашем городе, видели ее открытки, хотим именно этих котиков». Приятно, — рассказывает Настя. — Встречала свои работы в wish-листах посткроссеров из Китая, Германии, Испании, других стран. Вроде больше 10 лет уже открытки печатаю с котосюжетами, а до сих пор удивительно.
Мне вообще нравится сам продукт — открытка, это и иллюстрация, и практическое значение есть. Можно их коллекционировать, а можно просто дарить или отправлять по почте, — одним словом, дарить людям приятные эмоции и хорошее настроение. Этого сегодня не хватает.