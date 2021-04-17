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17 апреля,
2021
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Стиль жизни

Как стать коллекционером, не имея много денег

Татьяна Бемлер
Татьяна Бемлер
4 часа назад

Чтобы стать коллекционером, не нужно много денег. Надо просто видеть необычное в обычных вещах. Это умеет делать Оксана Чайковская. Томичка коллекционирует ластики. Самые обычные, которые носит с собой в рюкзаке каждый школьник. Стоят ее экспонаты копейки, но эмоции, которые они дарят своей хозяйке, ни за какие деньги не купишь. С чего началось необычное увлечение, чем отличаются ластики друг от друга и сколько стоит самый дорогой экспонат коллекции Оксана Чайковская рассказала ТВ2.

Как стать коллекционером, не имея много денег

Она заходит за стиральным порошком — выходит с ластиком. Идет за продуктами в супермаркет — заодно покупает ластик. И так уже 15 лет. 

Многие люди удивляются: где ты их берешь? Говорю — везде! — рассказывает Оксана Чайковская. — В киоске Роспечати, в строительных магазинах, в супермаркетах и маленьких продуктовых, везде они есть. Просто вы не обращаете внимания, а я вижу. 

Как стать коллекционером, не имея много денег

Коллекция началась с помощи подруге. В детстве одноклассница по школе и художке Лена стала собирать ластики. Ее отец был военным, привозил много стирательных резинок из разных мест. Оксана ей тоже помогала. До перестройки эта коллекция не спешила пополняться, — особо не было выбора: в СССР производили, в основном, грязно-голубые и темно-розовые ластики по две-три копейки. И еще очень большой, назывался «Архитектор». Такого у Оксаны никогда не было, — тяжелый очень. В 90-х годах выбор ластиков стал заметно больше. 

Когда Лена переехала в Москву, я отправляла ей ластики посылками. На почту приду, маленький сверток даю, а он тяжелый такой. Спрашивают: что там у вас? Говорю — ластики. Какие еще ластики? Люди не понимают, что в них может быть какая-то ценность, ведь по сути они ничего не стоят.

Как стать коллекционером, не имея много денег

Однажды Оксана с дочкой съездили в гости в Москву. Девочка, увидев необычную коллекцию, тоже загорелась. И Оксана с дочерью тоже начали собирать ластики. Но не с нуля: покупая интересную стиралку подруге, Оксана часто брала второй экземпляр — себе. Так что уже в начале коллекция была внушительная.

Как стать коллекционером, не имея много денег
Как стать коллекционером, не имея много денег
Как стать коллекционером, не имея много денег
Как стать коллекционером, не имея много денег
Как стать коллекционером, не имея много денег
Как стать коллекционером, не имея много денег
Как стать коллекционером, не имея много денег
Как стать коллекционером, не имея много денег

Сегодня в ее коллекции больше двухсот штук. Дома они хранятся в коробках. На выставку в Дом искусств Оксана принесла в рюкзаке за три захода.

Как стать коллекционером, не имея много денег

Я не покупаю все ластики, которые вижу. Денег не хватит. Вижу серию — беру одну штучку из нее. Отличительная черта моей коллекции в том, что она малобюджетная. Из дорогих — ластик «Пираты Карибского моря», сделанный по лицензии и, конечно, орех. Люблю реалистичные вещи, имитации. Его берешь в руки и чувствуешь вес, он цельный, внутри тоже заполнен материалом.

Как стать коллекционером, не имея много денег

Дни недели, флаги, чудеса света, анатомия, дамские штучки, инструменты, кухонные предметы, — все это стоит на стеллажах шириной в пару сантиметров. Многие экспонаты разбираются по деталям, как конструктор. Есть даже ластики на шарнирах.

Как стать коллекционером, не имея много денег

Ластики со временем твердеют. Поэтому коллекционные экземпляры в дело уже не пойдут. А вот точилки, которые тоже есть в коллекции, вполне рабочие. Среди экспонатов есть экземпляры-помощники художников: ластики объединенные с точилками. 

Как стать коллекционером, не имея много денег
Как стать коллекционером, не имея много денег
Как стать коллекционером, не имея много денег
Как стать коллекционером, не имея много денег

Многие свои экспонаты Оксана покупает во время остановок поезда. Есть привезенные из Тайланда, Китая и Чехии. Кстати, чешские ластики, внешне самые простые, всегда славились своим качеством. Фабрика Koh-i-Noor с 19 века производит принадлежности для рисования и канцелярские товары. В коллекции Оксаны есть жидкий ластик этой фирмы. 

Как стать коллекционером, не имея много денег

Жидкие ластики мы называем клячики. Мой уже не жидкий сейчас, со временем засох. Но упаковка сохранилась. Он завернут в бумагу и уложен в футлярчик. С обратной стороны футляра есть дырочка, чтобы человек, покупающий его, мог потрогать товар на ощупь, оценить качество, не открывая упаковки. 

Коллекция ластиков — не единственная страсть Оксаны Чайковской. Она также собирает советских кукол. Их уже больше тысячи. Мечта томички — объединить два своих увлечения и создать музей детства. 


— Когда я была в Екатеринбурге, заходила в музей кукол и детской книги «Страна чудес». Он располагается в доме Мамина-Сибиряка. Это единственный в мире музей, где собраны и куклы, и книги за пару веков. Там прямо ощущается дух детства. Я бы хотела создать в Томске что-то подобное. Потому что там человек возвращается на много лет назад и испытывает эмоции, которые не купишь ни за какие деньги. Но нужен человек-энтузиаст, который бы взялся за это. С этим сейчас проблемы. Не только у нас, во всех маленьких музеях страны. Очень мало таких людей. Вот моя подруга Лена хочет передать свою коллекцию в какой-то музей, она у нее огромная, с моей не сравнить. Но никому это не надо. Мы даже думаем о том, чтобы я на поезде привезла ее в Томск. Светлана Федоровна из кисловского музея хочет забрать коллекцию. В Кисловке ведь у нас есть прекрасный музей образования. Туда можно дарить все, что с этим связано.

Как стать коллекционером, не имея много денег
Как стать коллекционером, не имея много денег
Как стать коллекционером, не имея много денег
Как стать коллекционером, не имея много денег
Как стать коллекционером, не имея много денег
Как стать коллекционером, не имея много денег
Как стать коллекционером, не имея много денег
Как стать коллекционером, не имея много денег

Выставка ластиков Оксаны Чайковской будет открыта в Доме искусств до 6 мая. Вход для всех желающих свободный.

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