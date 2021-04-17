Как стать коллекционером, не имея много денег

Стиль жизни

Чтобы стать коллекционером, не нужно много денег. Надо просто видеть необычное в обычных вещах. Это умеет делать Оксана Чайковская. Томичка коллекционирует ластики. Самые обычные, которые носит с собой в рюкзаке каждый школьник. Стоят ее экспонаты копейки, но эмоции, которые они дарят своей хозяйке, ни за какие деньги не купишь. С чего началось необычное увлечение, чем отличаются ластики друг от друга и сколько стоит самый дорогой экспонат коллекции Оксана Чайковская рассказала ТВ2.

Она заходит за стиральным порошком — выходит с ластиком. Идет за продуктами в супермаркет — заодно покупает ластик. И так уже 15 лет.

Многие люди удивляются: где ты их берешь? Говорю — везде! — рассказывает Оксана Чайковская. — В киоске Роспечати, в строительных магазинах, в супермаркетах и маленьких продуктовых, везде они есть. Просто вы не обращаете внимания, а я вижу.

Коллекция началась с помощи подруге. В детстве одноклассница по школе и художке Лена стала собирать ластики. Ее отец был военным, привозил много стирательных резинок из разных мест. Оксана ей тоже помогала. До перестройки эта коллекция не спешила пополняться, — особо не было выбора: в СССР производили, в основном, грязно-голубые и темно-розовые ластики по две-три копейки. И еще очень большой, назывался «Архитектор». Такого у Оксаны никогда не было, — тяжелый очень. В 90-х годах выбор ластиков стал заметно больше.

Когда Лена переехала в Москву, я отправляла ей ластики посылками. На почту приду, маленький сверток даю, а он тяжелый такой. Спрашивают: что там у вас? Говорю — ластики. Какие еще ластики? Люди не понимают, что в них может быть какая-то ценность, ведь по сути они ничего не стоят.

Однажды Оксана с дочкой съездили в гости в Москву. Девочка, увидев необычную коллекцию, тоже загорелась. И Оксана с дочерью тоже начали собирать ластики. Но не с нуля: покупая интересную стиралку подруге, Оксана часто брала второй экземпляр — себе. Так что уже в начале коллекция была внушительная.

Сегодня в ее коллекции больше двухсот штук. Дома они хранятся в коробках. На выставку в Дом искусств Оксана принесла в рюкзаке за три захода.

Я не покупаю все ластики, которые вижу. Денег не хватит. Вижу серию — беру одну штучку из нее. Отличительная черта моей коллекции в том, что она малобюджетная. Из дорогих — ластик «Пираты Карибского моря», сделанный по лицензии и, конечно, орех. Люблю реалистичные вещи, имитации. Его берешь в руки и чувствуешь вес, он цельный, внутри тоже заполнен материалом.

Дни недели, флаги, чудеса света, анатомия, дамские штучки, инструменты, кухонные предметы, — все это стоит на стеллажах шириной в пару сантиметров. Многие экспонаты разбираются по деталям, как конструктор. Есть даже ластики на шарнирах.

Ластики со временем твердеют. Поэтому коллекционные экземпляры в дело уже не пойдут. А вот точилки, которые тоже есть в коллекции, вполне рабочие. Среди экспонатов есть экземпляры-помощники художников: ластики объединенные с точилками.

Многие свои экспонаты Оксана покупает во время остановок поезда. Есть привезенные из Тайланда, Китая и Чехии. Кстати, чешские ластики, внешне самые простые, всегда славились своим качеством. Фабрика Koh-i-Noor с 19 века производит принадлежности для рисования и канцелярские товары. В коллекции Оксаны есть жидкий ластик этой фирмы.

Жидкие ластики мы называем клячики. Мой уже не жидкий сейчас, со временем засох. Но упаковка сохранилась. Он завернут в бумагу и уложен в футлярчик. С обратной стороны футляра есть дырочка, чтобы человек, покупающий его, мог потрогать товар на ощупь, оценить качество, не открывая упаковки.

Коллекция ластиков — не единственная страсть Оксаны Чайковской. Она также собирает советских кукол. Их уже больше тысячи. Мечта томички — объединить два своих увлечения и создать музей детства.

— Когда я была в Екатеринбурге, заходила в музей кукол и детской книги «Страна чудес». Он располагается в доме Мамина-Сибиряка. Это единственный в мире музей, где собраны и куклы, и книги за пару веков. Там прямо ощущается дух детства. Я бы хотела создать в Томске что-то подобное. Потому что там человек возвращается на много лет назад и испытывает эмоции, которые не купишь ни за какие деньги. Но нужен человек-энтузиаст, который бы взялся за это. С этим сейчас проблемы. Не только у нас, во всех маленьких музеях страны. Очень мало таких людей. Вот моя подруга Лена хочет передать свою коллекцию в какой-то музей, она у нее огромная, с моей не сравнить. Но никому это не надо. Мы даже думаем о том, чтобы я на поезде привезла ее в Томск. Светлана Федоровна из кисловского музея хочет забрать коллекцию. В Кисловке ведь у нас есть прекрасный музей образования. Туда можно дарить все, что с этим связано.