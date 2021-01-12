Как сочетать принты в образе. Советы стилиста

Стиль жизни

Человек в одежде с принтом чаще привлекает внимание, чем тот, кто выбрал однотонный лук. При этом неправильно подобранная вещь с рисунком может испортить мнение о вкусе ее обладателя, грамотно подобранная — добавить к образу нотки оригинальности. А что, если объединить в одном луке сразу несколько принтов? Как это правильно сделать нам рассказала стилист Наталья Терехова.

Самые часто встречающиеся принты — это горох и клетка. Обычно в образе они фигурируют в гордом одиночестве: платье в горох, костюм в клетку. Сочетание этих рисунков можно встретить редко. А зря, — считает томский стилист. Наталья поделилась своим лайфхаком по сочетанию принтов.

Разделить все принты на группы:

Фото: сайт Vogue: TommyNow, PRABAL GURUNG, CHRISTIAN DIOR

Геометрические. Сюда относятся все принты с геометрическими фигурами: круг, квадрат, клетка, ромб, полоска.



Фото: сайт Vogue, Miu Miu, Pinterest

Анималистичные. Любой рисунок, глядя на который вы вспомните картинки из Animal Planets: зебра, леопард, питон, крокодил, тигр и другие.

Фото: сайт Vogue: Alexander McQueen, Michael Kors Collection, Christopher Kane

Цветочные. Любое изображение цветов, букетов или тропической листвы.

Фото: Vogue

Абстрактные. Все остальные принты, которые не попали в первые три группы.

Определить характеристики, которые могут описать принт:

Цвет. Имеется ввиду преобладание какого-то оттенка. Например, если это клетка или цветочный рисунок, то глядя на него, можно выделить цвет, который более активно проявляется.

Фото: Vogue

К примеру, в фантазийном принте на фото слева преобладает синий оттенок, справа — красный.



Размер принта или узора. Крупный, мелкий или средний. Но все относительно, конечно.

Фото: сайт Vogue

Геометрический принт этого образа включает в себя изображения разного размера: крупный горох, средняя и мелкая клетки.

Частота рисунка. То есть на сколько часто тот или иной рисунок повторяется на поверхности ткани. Если принт достаточно «плотный», то визуально мы будем видеть мало основного цвета ткани. Если рисунок повторяется редко, то мы будем замечать больше фона. Он будто воздух окутывает рисунки. Такой вариант принта стилист называет «воздушным». ​

Фото: Etro, Tory Burch

В образе Etro используется плотный принт. На модели Tory Burch принт средней частоты, там отчетливо видно большое количество фона молочного цвета.

Пробуем сочетать принты

— Чтобы образ был гармоничным, сочетаемые принты должны совпадать по характеристикам и группе. Если совпадут все четыре пункта, то со стороны будет казаться, что на вас надето одно готовое изделие, — говорит стилист. — Гармоничными будут смотреться сочетания, когда будут совпадать и три показателя. При сочетании двух у вас уже может закрасться сомнение в уместности соединения рисунков. Образы, которые совпали лишь по одному пункту, будут понятны вам, ещё какого-нибудь фантазеру и Доменико Дольче с его коллегой Стефано Габбана.

Сочетание четырех показателей. Самым беспроигрышным сочетанием можно считать случай, когда рисунок совпадает по всем четырём пунктам: одна группа принтов, одинаковый цвет, размер и частота рисунка. В этом случае будет создаваться впечатление, что у вас оригинальный костюм, — говорит Наталья Терехова.

В этих примерах представлено сочетание принтов, которые имеют совпадение по четырем пунктам: они относятся к одной группе принтов, имеют одинаковые оттенки, размер и плотность рисунка. Согласитесь, складывается впечатление как-будто это костюмы с такой дизайнерской задумкой.

Совпадение принтов по трем показателям. Как считает Наталья, это самый оригинальный и подходящий для жизни вариант, при котором можно привлечь внимание окружающих, не вызывая при этом никаких противоречий. Такие образы хочется разглядывать, они выглядят сложнымии и нтересными.

Фото: Vogue

В данных образах принты относятся к одной группе (геометрические), имеют одинаковую плотность и размер рисунка, но общий оттенок разный.

В этих образах используются одинаковые принты, цветовая гамма и плотность, но разный размер рисунка.

В образах принт имеет одинаковую цветовую гамму, плотность и размер рисунка, но относится к разным группам.



Сочетание принтов по двум характеристикам.

В этих образах принты разных групп и цветов, но имеют одинаковую плотность и размер рисунка.



Совпадение принтов по одному признаку. Пожалуй, самые известные мастера в сочетаниях такого плана — Dolce&Gabbana. Показы коллекций итальянских дизайнеров — это всегда праздник цвета. Он же, цвет, как правило, является и единственной объединяющей характеристикой в их образах.

Здесь принты принадлежат разным группам, имеют не одинаковый размер и плотность рисунка. Их объединяет общее сочетание темного и светлого цветов.

Фото: Vogue

В данном случае принты относятся к разным группам, цветам, размеру рисунка, но имеют одинаковую плотность.



В этих образах принты относятся к разным группам, имеют не одинаковую плотность рисунка и его размер. Их объединяет цвет: в одном случае черный, в другом – белый, в последнем – светло-коричневый.



А сейчас несколько луков с сочетанием принтов от Натальи Тереховой, собранные из вещей, которые легко найти в томских магазинах.

— К шортам в мелкую клетку я предлагаю подобрать блузу с анималистичным принтом. В данном образе три характеристики принтов совпадают: цвет, размер принта и его плотность. Группы принтов при этом разные – геометрический и анималистичный.

В этих коллажах совпадают три характеристики: одна группа принтов, размер рисунка и его плотность. Разные цветовые оттенки.