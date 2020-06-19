Как собрать фитнес-зал на дому. Советы томичам

Стиль жизни

Пандемия не закончилась, спортзалы не открылись, лишние килограммы за время самоизоляции наросли. Можно ли бороться с недостатком физической активности на удаленке? Можно. При помощи компактного фитнес-центра, который легко собрать прямо в квартире. Четыре предмета помогут худеть и держать себя в форме, не выходя из дома. Какие именно, расскажет томский представитель компании «Yamaguchi» Кирилл Сердюк. Бонус в виде домашнего комплекса упражнений от фитнес-инструктора Николая Емельянова — прилагается.

Фото: предоставлены томским представительством "Yamaguchi"

На первое: Компактный велотренажер

Никогда не катались на велике без рук? А без колес? У вас получится. Велотренажер «Yamaguchi Crossway» представляет собой компактную конструкцию без руля, но с сиденьем и педалями. Так что, накручивая виртуальные километры где-нибудь на кухне, вы вполне можете приготовить себе за время тренировки легкий ужин или питательный завтрак. Чтобы компенсировать часть из потраченных за час 500 килокалорий.

Сидушка регулируется по высоте и рассчитана на рост до 190 см. Для велотренировки можно выбрать один из восьми режимов в зависимости от того, чего хочется — сбросить лишний вес или прокачать мышцы ног. Нагрузка меняется за счет магнитного воздействия на педали — от режима к режиму их становится тяжелее крутить. Агрегат легковесный — 15 кг. И малогабаритный — полметра в высоту и 10 см в ширину. Так что менять места его дислокации в квартире несложно.

На второе: Компактная беговая дорожка

Высота компактной беговой дорожки — 9,3 см. Длина — 1,5 м. Вес — 20 кг. Так что закатить ее под кровать или поставить к стенке труда не составит даже для девушки. Чем еще хорош тренажер, кроме экономии места? Функционалом. Можно выбрать один из двух режимов скорости: 6 или 8 км/ч. Выбирать можно... ногами: полотно дорожки само определяет интенсивность — если ноги находятся ближе к дисплею, то скорость увеличивается; если шагаете по центру — замедляется. Для тех, кто привык к ручному управлению, есть пульт — с его помощью можно выставить любую скорость от 1 до 8 км/ч, комфортную для ходьбы или легкого бега.

«После 30 минут интенсивной ходьбы пульс обычно учащается до 120-140 ударов в минуту, — говорит консультант томского представительства компании «Yamaguchi» Кирилл Сердюк. — Это та норма сердцебиения, которая запускает метаболизм и жиросжигающие процессы. На скорости 6 или 8 км/ч можно легко идти час-полтора, не перенапрягая сердечно-сосудистую систему. И худеть. Если час потратить в день на ходьбу, то результат будет видно уже через неделю. Лишний жирок исчезнет».

Еще один плюс домашней беговой дорожки — амортизация. Которая защищает коленный сустав от ударной нагрузки во время бега или ходьбы. Примерно так же, как хорошая и дорогая спортивная обувь для бега на улице. Только в отличие от улицы дома всегда хорошая погода.

На третье: Виброплатформа

Агрегат, который добавит тренировкам объема. Эффект от упражнений на вибрирующей платформе проявляется быстрее и заметнее. А неприятные ощущения после интенсива сводятся к минимуму. И вот почему.

«Во время интенсивных нагрузок мышцам не хватает кислорода, поэтому они начинают вырабатывать молочную кислоту, которая при распаде на 2-3 день дает болевые ощущения, — говорит Кирилл Сердюк. — Виброплатформа за счет вибрации заставляет мышцы сокращаться до 50-60 раз в секунду, позволяя им напитаться кислородом. Так что, выполняя даже базовые упражнения — приседания, отжимания, мы не даем мышцам окислиться и выработать молочную кислоту. Кроме того, 15-20 минут тренировок на виброплатформе заменяют два часа в спортивном зале — по силе нагрузки и интенсивности».

На десерт: Перкуссионный массажер

И все же жизни без боли не бывает — много ходили, долго стояли, слишком упорно занимались (а мышцы растут только когда надрываются). Снять усталость и болевые ощущения поможет перкуссионный массажер. Что-то вроде шуруповерта с насадкой, как у перфоратора. Способен производить ударно-волновое воздействие на глубину 10-15 мм (в отличие от обычных вибрационных, которые «бьют» на 2-5 мм). То есть, инструмент способен не только помассировать кожный покров и снять спазм с мышц, но и усилить кровоток. Инструкция, на какие болевые и триггерные точки при этом надо воздействовать, к массажеру прилагается.

И в качестве бонуса. Тренировка по жиросжиганию с Yamaguchi от фитнес-инструктора Николая Емельянова:

«Для того чтобы методично и правильно убрать лишний вес, не нужно зацикливаться на прокачке малых групп мышц, таких как бицепс и трицепс. Жир быстро сжигается, когда нагрузка идёт на большие группы: мышцы груди, спины и ног. Данная тренировка как раз построена по этому принципу:

1. Дорожка — 15 минут, скорость от 4 до 6 км/ч 2. Приседания на платформе — 12 раз, отжимания на платформе — 10-12 раз.

Отдых 40 секунд. И еще 4 серии таких же упражнений 3. Велосипед — 15 минут



Тренировки проводить через день. Чтобы восстановить мышцы и постепенно увеличивать нагрузку, используйте перкуссионный массаж. Также не забывайте про правильное и порционное питание. И лишние килограммы будут уходить прямо на глазах».

Адреса магазинов в Томске:

ТРЦ "Изумрудный город", пр. Комсомольский 13Б, 2 этаж; ТЦ "МебельПаркГипер", ул. Пушкина 59/1, 1 этаж Сайт: www.yamaguchi-tomsk.ru

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