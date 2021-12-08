Как сервировать новогодний стол

Выбор текстиля к этой сервировке остановили на трех оттенках — глубокий синий, бежевый и молочный. Если кто-то опасается, что скатерть и салфетки светлых тонов быстро испачкаются, не волнуйтесь: лен очень хорошо стирается. Ему не страшны даже сложные пятна от соусов, ягод или вина. А благодаря высокой гигроскопичности пролитые жидкости быстро впитываются в материал и не растекаются.



– Еще один плюс льняного текстиля – безопасность. Все, что соприкасается с нашей пищей и культурой застолья в целом, должно быть натуральным, – рассказывает Алла Булатова. – Лен не аллергичен и не выделяет вредных веществ в атмосферу, чего не скажешь об искусственных материалах.

