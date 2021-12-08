Как сервировать новогодний стол
Три оригинальных варианта праздничной вечерней сервировки + бонус.
Как сервировать новогодний стол
Три оригинальных варианта праздничной вечерней сервировки + бонус.
Новогоднее настроение создаем мы сами. Складывается оно из мелочей: варежки с рождественскими принтами, новогодние мелодии, аромат мандаринов. Еще один вариант – праздничная сервировка стола. Самое время об этом подумать. Сегодня мы предложим вам три варианта вечерней сервировки новогоднего стола и бонусом – идею для оформления завтрака.
Главная идея при оформлении новогоднего стола – можно все! Нет строгих правил и стилей, которые ограничивали бы вашу фантазию. И в первую очередь выбросьте из головы стереотип, что Новый год — это непременно красный с золотом или синий с серебром. Новый год – это не цвета, а настроение. Поэтому миксуем все: посуду, цвета, стили, материалы.
Ирина Саржанова, директор магазина стильной посуды «Si»:
– Красивая посуда помогает создавать в доме уют и в праздник, и в обычный день. Сегодня мы как никогда понимаем, что нужно наслаждаться каждым моментом рядом с близкими, использовать любую возможность подарить своей семье приятные эмоции. И теплый семейный ужин, тем более новогодний, – самое подходящее для этого время.
– Красивая посуда помогает создавать в доме уют и в праздник, и в обычный день. Сегодня мы как никогда понимаем, что нужно наслаждаться каждым моментом рядом с близкими, использовать любую возможность подарить своей семье приятные эмоции. И теплый семейный ужин, тем более новогодний, – самое подходящее для этого время.
Для сервировки стола мы будем использовать стильную посуду ручной работы из магазина «Si» и натуральный столовый текстиль бренда «Textile buffet». Составлять интересные ансамбли нам помогут интерьерные декораторы.
«Игра цвета»
«Игра цвета»
Первый вариант сервировки построен на игре цвета: черный, белый, серый, зеленый и бордо гармонично сочетаются в общей композиции. На столе собран микс из нескольких коллекций посуды.
Глубокие тарелки ручной работы из лимитированной коллекции соседствуют с классическим столовым фарфором необычной формы и оригинальными рифлеными тарелками серии «Black star». Завершают композицию французские бокалы из хрустального стекла серии «Маcaron». Кстати, для тех, кто ценит точность, они производятся в трех объемах. Мы выбрали средний.
– Для этого варианта сервировки мы подобрали приборы из серии «Dauphine silver gloss». Они очень прочные, изготовлены из высококачественной нержавеющей стали с термовакуумным глянцевым покрытием. Даже при самой высокой температуре в посудомоечной машине с ними ничего не станет, – рассказывает Ирина. – Однако, выбрали мы их не только за материал. Форма, повторяющая изящные изгибы женского силуэта, выглядит очень торжественно.
Алла Булатова, владелица бренда «Textile buffet»:
– Скатерти, салфетки и раннеры (прим. ред.: столовая дорожка) изготовлены из натурального хлопка и высококачественного стираного льна, умягченного по специальной энзимной технологии. Это делается для того, чтобы придать ткани интересную фактуру, а изделиям из нее прочность и износостойкость.
Столовый текстиль производим у нас в Томске.
– Скатерти, салфетки и раннеры (прим. ред.: столовая дорожка) изготовлены из натурального хлопка и высококачественного стираного льна, умягченного по специальной энзимной технологии. Это делается для того, чтобы придать ткани интересную фактуру, а изделиям из нее прочность и износостойкость.
Столовый текстиль производим у нас в Томске.
Мы за экологичность и осознанное потребление, поэтому стремимся к тому, чтобы человек, купивший такую вещь, знал, что берет ее не на один сезон. Наши скатерти и салфетки можно передавать по наследству. А в плане разнообразия, имея в арсенале несколько базовых скатертей, салфеток и дорожек из льна, можно обеспечить себе на каждый праздник новую сервировку.
Совет: используйте для сервировки стола декор, который станет еще и ароматным акцентом. К примеру, яблоки и еловые ветки подарят сказочный аромат леса, корица напомнит о детстве и бабушкином пироге, помандер из апельсина и гвоздики наполнит дом запахом цитрусов.
«Игра фактуры»
Задумали удивить близких и друзей в новогоднюю ночь? Оформите праздничный стол в черных тонах. Кажется мрачным? Это как посмотреть. Представьте, что вы – художник, а черный цвет для вас – чистое полотно.
– Черный – это не про траур, это про торжество. Черный – это маленькое черное платье Коко Шанель, вечная классика, – комментирует интерьерный дизайнер Екатерина Шинкевич. – Мы сделали такую сервировку, чтобы показать, что черное на черном может смотреться празднично, по-новогоднему, все зависит от фантазии людей. Здесь мы играем не с цветом, а с фактурами.
– Черный – это не про траур, это про торжество. Черный – это маленькое черное платье Коко Шанель, вечная классика, – комментирует интерьерный дизайнер Екатерина Шинкевич. – Мы сделали такую сервировку, чтобы показать, что черное на черном может смотреться празднично, по-новогоднему, все зависит от фантазии людей. Здесь мы играем не с цветом, а с фактурами.
На праздничном столе в черных тонах объединили посуду из нескольких серий: фактурные тарелки из каменной керамики серии «Black star», фарфоровые порционные блюда для запекания и подачи, блюдца из серии «Karbon» производства Арабских Эмиратов, а также эксклюзивные тарелки «Сицилия» из лимитированной коллекции ручной работы итальянских мастеров.
Тему с игрой фактур поддерживает натуральный текстиль. Если вы переживаете, что на черной скатерти будет видна пыль, не переживайте. В плане гигиеничности лен — очень удачный материал. Он не электризуется, поэтому загрязняется меньше других тканей, к нему пристает меньше пыли и других волокон.
Тему с игрой фактур поддерживает натуральный текстиль. Если вы переживаете, что на черной скатерти будет видна пыль, не переживайте. В плане гигиеничности лен — очень удачный материал. Он не электризуется, поэтому загрязняется меньше других тканей, к нему пристает меньше пыли и других волокон.
Черный цвет композиции слегка разбавляют детали из дерева и живое пламя свечей. К слову о смешении, металлические подсвечники в стиле лофт мирно соседствуют здесь с классической формой.
Совет: черный цвет посуды можно также обыграть ярким цветом блюд или проявить фантазию и предложить гостям прийти в одежде контрастного оттенка. Такую новогоднюю трапезу все точно запомнят надолго.
«Теплое торжество»
Если вы до сих пор считали, что синий цвет можно сочетать только с серебром, вы измените свое мнение. Наша третья новогодняя сервировка выполнена в сине-золотой гамме. По словам дизайнеров, синий хорошо смотрится и с другими теплыми оттенками: горчица, охра, коричневые тона.
Третий вариант новогоднего стола объединил в себе много эксклюзивных экземпляров: сервировочные блюда «Livadуa» из лимитированной коллекции, фарфоровые тарелки ручной работы серий «Iris» и «Hawaii», известные качеством глазирования турецкие тарелки с мозаикой. У них же, кстати, есть еще одно стилистическое назначение: рисунок мозаики объединил в общей композиции теплые цвета с холодными: синяя льняная скатерть и бежевые салфетки, синяя посуда и стеклянные бокалы с рельефной фактурой и золотой каймой.
Выбор текстиля к этой сервировке остановили на трех оттенках — глубокий синий, бежевый и молочный. Если кто-то опасается, что скатерть и салфетки светлых тонов быстро испачкаются, не волнуйтесь: лен очень хорошо стирается. Ему не страшны даже сложные пятна от соусов, ягод или вина. А благодаря высокой гигроскопичности пролитые жидкости быстро впитываются в материал и не растекаются.
– Еще один плюс льняного текстиля – безопасность. Все, что соприкасается с нашей пищей и культурой застолья в целом, должно быть натуральным, – рассказывает Алла Булатова. – Лен не аллергичен и не выделяет вредных веществ в атмосферу, чего не скажешь об искусственных материалах.
– Еще один плюс льняного текстиля – безопасность. Все, что соприкасается с нашей пищей и культурой застолья в целом, должно быть натуральным, – рассказывает Алла Булатова. – Лен не аллергичен и не выделяет вредных веществ в атмосферу, чего не скажешь об искусственных материалах.
– Свечи придают любому празднику более камерную атмосферу, – считает Ирина Саржанова. – Если вы хотите подчеркнуть торжественность момента, подберите элегантные подсвечники. На наш стол мы поставили классические, из латуни, это ручная работа индийских мастеров. В ассортименте магазина найдутся подсвечники под любой стиль: стеклянные и металлические, с хрусталем и эффектом кракелюра, коваными деталями и стразами.
Совет: праздничного духа декору добавят шишки и ветки, не обязательно еловые. Для третьего варианта сервировки мы выбрали ветки березы. Любые природные материалы смотрятся гармонично в украшении дома.
«Утро Нового года»
Когда главная новогодняя ночь пройдет, настанет утро Нового года – время строить планы на будущее и мечтать. Приятнее это делать в уютной домашней обстановке за чашкой чая с чем-то вкусненьким. Сервировку для такого случая декораторы подобрали в спокойных прохладных оттенках.
– Утром 1 января уже совсем другое настроение. Хочется уюта и спокойствия. Поэтому мы сервировали стол в холодной гамме: зеленый, голубой, бирюзовый хорошо сочетаются с натуральными оттенками, – поясняет интерьерный декоратор Екатерина Шинкевич. – Главный компонент здесь – натуральность – все, что связано с природой: фарфоровая посуда с естественными неровностями, которые поддерживает натуральный льняной текстиль, соломенные подставки. Это в тренде и в новогоднее утро, и всегда.
– Утром 1 января уже совсем другое настроение. Хочется уюта и спокойствия. Поэтому мы сервировали стол в холодной гамме: зеленый, голубой, бирюзовый хорошо сочетаются с натуральными оттенками, – поясняет интерьерный декоратор Екатерина Шинкевич. – Главный компонент здесь – натуральность – все, что связано с природой: фарфоровая посуда с естественными неровностями, которые поддерживает натуральный льняной текстиль, соломенные подставки. Это в тренде и в новогоднее утро, и всегда.
Утренняя сервировка также собрана из нескольких коллекций посуды: фарфор пастельных оттенков «Fusion» и «Пастораль» соседствует с цветным из серии «Bluе lake», а теплоты сервировке придают предметы брендированной коллекции из Великобритании «Steelite» оттенка охра.
– Сюрпризом для ваших гостей могут стать салфетки с их именами или какой-то стилизованной картинкой. На льняную ткань надписи, эмблемы и рисунки мы наносим с помощью вышивки, – подсказывает Алла Булатова. – А можно сделать приятный и полезный подарок — подарить салфетки с высказыванием из любимой книги. Недавно, например, мы готовили сюрприз для женщины, которая обожает «Ешь. Молись. Люби». Увидев салфетки с этими словами, ее радости не было предела. Если включить фантазию, можно все, что угодно, чтобы порадовать родных и близких.
Ожидание праздника часто приятнее самого праздника. Дарите радость и приятные эмоции своим близким уже сейчас. Пусть новогоднее настроение придет в ваш дом задолго до 31 декабря.
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Декабрь 2021.