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Стиль жизни

Как провести Новый год с заботой об экологии?

ТВ2 Полина Диденко

Новый год — красочная елка, ярко упакованные подарки и шумные фейерверки. Но мало кто задумывается, как влияет на окружающий мир вся эта атмосфера праздника. Потому что на деле — остаются несъеденные продукты, неперерабатываемая упаковка, отслужившая пластиковая елка и ненужные подарки. Разбираемся, как быть более экологичным в Новый год и хотя бы немного сберечь природу.

Автор:  Асия Болтовская
Автор:  Асия Болтовская

Новогодняя ель и экологичный декор для нее

Какую новогоднюю елку выбрать? Живая — по мнению многих, является продуктом массовой вырубки деревьев, притом — не всегда законно. А ресурсы, которые нужно потратить, чтобы произвести, привезти и продать искусственное дерево, выше, чем у живой елки. К тому же пластик, из которого изготавливаются искусственные елки, не подлежит повторной переработке.

Поэтому, как считают экологи, разумнее всего пользоваться тем, что уже есть у вас дома — чтобы использованные ресурсы не были потрачены зря и отслужили полный срок. Если же вы стоите перед выбором  что покупать, учитывайте сразу несколько факторов. Например, как долго вы собираетесь пользоваться искусственной елкой, насколько качественной она будет, где и у кого вы купите настоящую, а также — как вы утилизируете живую елку после Нового года. Подробнее об этом читайте в нашем елочном материале.

«После того, как вы определились с елкой, встает вопрос о ее декоре. Чтобы быть экологичным, используйте те игрушки, которые у вас уже есть, а если и покупаете, то посчитайте, сколько точно шаров, гирлянд и мишуры вам нужно. Так как на их производство тратится огромное количество невозобновляемых ресурсов, они не подлежат переработке и — в лучшем случае — заканчивают жизнь на свалках, — объясняет руководитель клуба экоосознанности «Новая ЭРА» Асия Болтовская. — Конфетти же часто производится из пластика с разными напылителями, а оказывается потом в желудках птиц и рыб, потому что блестит и привлекает внимание».

Поэтому Асия советует выбирать игрушки из экологически чистых материалов — картон, вата, натуральные ткани, стекло и дерево. В моде уже несколько лет крафт, ручная работа и максимум природы. Декор можно даже сделать самим из природных материалов, ненужных вещей или того, что есть под рукой.

Как сделать экологичный и ароматный декор для дома из того, что обычно идет на выброс? Например, так:

Для украшения дома отличным вариантом будут свечи из пчелиного воска. Парафиновых — стоит избегать, так как при их нагревании в воздух выделяются бензол и толуол. Если в декоре интерьера вы применяете подсветку, гирлянды или другие приборы на батарейках, то замените одноразовые источники питания на аккумуляторные, которые можно заряжать и использовать много раз. А если все-таки пользуетесь обычными батарейками, отслужившие — сдавайте в специальные пункты приема.

Подарки и правильная упаковка

Асия Болтовская выделяет главные правила при выборе эко-подарка:

Дарите нужное

Чтобы не подарить бесполезную вещь, попросите друзей и родных составить wishlist, то есть список желаемых подарков. Любой подарок, даже экологичный, станет хламом, если он не нужен человеку.

Местное

«Выбирайте товары местного производства. Вы сможете купить их без упаковки и поддержите местного производителя. Более того, такие товары имеют наименьший транспортный след», — говорит Асия.

Без упаковки

Чтобы сократить экологический след новогодних подарков, лучше купить их в обычном магазине, а не через интернет. Старайтесь выбирать товары без упаковки или хотя бы в такой, которая перерабатывается.

Автор:  Асия Болтовская
Автор:  Асия Болтовская

Натуральное

Хорошим подарком станут товары из природных материалов, мыло и косметика ручной работы, так как при их создании используются только натуральные материалы. Например, варенье из ягод или натуральный мед в деревянном бочонке.

Нематериальное

«Подарите своим близким время, внимание, любовь. Дарите впечатления — билеты в театр, кино, сертификаты на обучение, абонементы на фитнес, йогу, спортивный зал, поход на каток, в конный клуб, подписки на любимое издание или сервисы, аудиокниги, мастер-классы, экскурсии или прогулку», — предлагает Асия.

То, что поможет вести экологичный образ жизни

Отличным вариантом станут подарки, которые помогут сократить отходы и помочь природе. Например, шопперы, многоразовые бутылки и термокружки. Такие товары без проблем можно найти в томских магазинах.

Автор:  lookbio.ru
Автор:  lookbio.ru

При упаковке подарков действует тот же принцип, что и с декором елок, — по максимуму использовать то, что есть дома. Можно сделать стильную упаковку из обычных газет и бечевки. Для украшения подойдут веточки ели, шишки, палочки корицы, сушеные фрукты и ягоды. Хорошая идея — купить красивую и функциональную коробку, которую получатель сможет использовать повторно. 

«Можно упаковать подарок в японском стиле фурошики, завернув его в ткань. Для этой цели подойдет красивый платок или шарф — он тоже станет частью подарка, — объясняет Асия. — Или же используйте экологичный подарок, как упаковку для основного. Например, упакуйте натуральный твердый шампунь в тканевые мешочки. Или положите подарок в шоппер».

Непривычно, но подарки можно вообще не упаковывать. Это максимально экологично, а если вам все-таки хочется купить какую-то упаковку, выбирайте ту, которая перерабатывается или может быть использована повторно.

Сокращение отходов

В Новый год традиционно образуется большое количество отходов, большинство из которых — неперерабатываемые. Например, тетрапак, вспененная упаковка от мяса и яиц, пакетики от специй и чая, вакуумные пачки и дойпаки. 

«Планируйте покупки и подарки заранее, чтобы не пришлось покупать в последний момент то, что попалось под руку. Отдавайте предпочтение продуктам в перерабатываемой упаковке. Вместо сока в тетрапаке выбирайте стеклянную бутылку. Мясо берите на развес в пакете, яйца в картонной упаковке, полистироле или без упаковки вообще, майонез — в пластиковом ведерке», — советует Асия Болтовская.

Автор:  imorganic.ru
Автор:  imorganic.ru

Чтобы сделать стол более эко-френдли, можно отказаться от красного мяса, так как, по статистике, именно его производство влияет на изменение климата. Перерабатываемые (тщательно вымытые!) отходы после праздника не забудьте сдать в оранжевые сетки или в компанию «Чистый мир» (Лесной переулок 4).

А как быть с фейерверками?

Для многих людей салюты и бенгальские огни — обязательный атрибут праздника. Но с экологической стороны их использование крайне нежелательно. Во-первых, как и любой процесс горения, фейерверки способствуют производству углекислого или парникового газа, а также других неэкологичных компонентов. Особенно это вредно зимой, когда главные потребители CO2 – растения – находятся в спящем состоянии.

Во-вторых, яркие цвета фейерверка получаются благодаря токсичным веществам. Алюминий придает салюту бриллиантово-белый цвет, но в то же время скапливается в организме и нарушает работу нервной системы. За зелёный цвет отвечает нитрат бария, который раздражает дыхательные пути. Соединения меди — это голубая окраска — провоцируют онкологические заболевания.

В-третьих, некачественные изделия могут взорваться в руках, так как далеко не все соблюдают технику безопасности при запуске салютов, а магазины зачастую неправильно хранят пиротехнику. В-четвертых, громкие залпы вызывают страх и панику у птиц и животных, а после запусков от фейерверков на улицах остается много мусора.

От фейерверков на Новый год уже отказались многие страны Европы. Вместо этого там используют лазеры или голографию — абсолютно безопасные для экологии методы создания праздничной атмосферы. По возможности — берите на заметку. Ну, или отправляйтесь смотреть общегородской салют.

Помните, что жить совсем без отходов невозможно. Поэтому если у вас получится сократить свои отходы хотя бы на немного по сравнению с предыдущими годами, — это уже будет хорошо. Для начала можно купить мандарины в свой мешочек, экологично упаковать подарки и разделить отходы после застолья.

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