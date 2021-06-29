Как привести мысли в порядок и расставить приоритеты. Героиня «Модного апгрейда» знакомится с элементами арт-терапии

Елена Теплых — томичка. Родилась, выросла и живет в одном из спальных районов города. Все жизненно важные для Елены локации — дом, работа, школа, в которой учится дочка, друзья — находятся по соседству. Поэтому часто выбираться в центр города у Елены А) нет необходимости Б) «нет времени» В) нет желания — желание напрочь отбивают панические атаки, которыми томичка страдает с 2014 года и из-за которых она боится ездить в общественном транспорте и бывать в незнакомых местах. На встрече с психологом, которую мы организовали в рамках бьюти-проекта «Модный апгрейд», Елене дали несколько рекомендаций, как избавиться от панических атак и тревожности. Очередным пунктом апгрейда стал мастер-класс по живописи с элементами арт-терапии — чтобы в арсенале молодой женщины был еще один инструмент, при помощи которого можно успокоиться и привести мысли в порядок.

Тема мастер-класса, на который мы пригласили Елену Теплых — «Внутренний космос». Его разработала и проводит ведущий методист ТОХМ Елена Бекмансурова. Так сложилось, что героиня «Модного апгрейда» в Томском областном художественном музее не была ни разу. Поэтому сначала для нее провели экскурсию по выставке «Утро космической эры».

«Звездное небо — такое красивое, — говорит Елена Теплых. — Когда я на него смотрю, всегда мечтаю. Думаю о том — что там, за звездами, происходит?».

Фото: Современная "гжель" с эффектом кракелюра, 1981 год, Нина Гущина

На выставке, которую оформили в музее к 60-летию полета Гагарина, представлены работы на космическую тему. Графические листы, картины маслом, полиптихи и предметы декоративно-прикладного искусства.

Внимание Елены привлекли абстракции, которые надо разгадывать, как ребусы. «Человек с Луной» Эльяра Алимирзоева, к примеру, может кое-что рассказать про мечты о далеких мирах первобытного человека, ежевечерне глядящего на луну-корабль. А «Воспоминания о далеком пути» Ольги Гречиной, напротив, помогают представить, какую тоску о доме может чувствовать человек, открывший окно в мир.

Создать собственную абстракцию на тему внутреннего космоса Елене Теплых предложили под музыку Мусоргского, Дебюсси, Бетховена. Это — любимые композиторы Василия Кандинского, основоположника абстракционизма.

«Василий Кандинский — одна из ключевых фигур в искусстве 20 века, — говорит ведущая мастер-класса Елена Бекмансурова. — По образованию был юристом. Имея перспективы блестящей карьеры, в 30 лет... занялся живописью. Сумел преобразовать в своем творчестве реальность в абстракцию. Видел связь живописи и музыки — наименее материальной из всех искусств. В 1938 году, размышляя о вечном, создал серию, посвященную космосу. Сегодня мы постараемся найти космос в себе».

Для работы с внутренним пространством нужна основа — лист бумаги или холст (в нашем случае с черным фоном), кисточки разной толщины и краски разных цветов (гуашь или акрил).

Первым делом Елена Бекмансурова просит Елену Теплых нарисовать абстрактную форму — как рука поведет. Можно представить, что полученный контур — это душа. Внутри контура рисуем круг — сердце. Теперь заполняем внутреннее и внешнее пространство «души» полугеометрическими фигурами, «звездами». Это, как объясняет ведущая мастер-класса — наши мечты и желания. Их можно нарисовать больше или меньше. Самое главное — в процессе прорисовывания овалов и кружочков сосредоточиться на том, чего хотите по-настоящему. Провести, так сказать, инвентаризацию целей. Самую большую надежду правильнее всего поместить в «сердце». Теперь можно приступать к работе с цветом.

«У Кандинского каждый цвет имел значение, — говорит Елена Бекмансурова. — Например, синий — успокаивающий. Желтый — самый яркий и острый. Кроме того, он видел связь формы и цвета. Форма могла как притуплять, так и усиливать цвет. Так, идеальной формой для синего у Кандинского являлся круг. Для желтого — треугольник. Если желтый заключить в круг, то его режущие, неприятные глазу, моменты сглаживались. А если синий поместить в треугольник, то он становился более динамичным. Кроме того, с каждым цветом Кандинский ассоциировал звучание определенного музыкального инструмента. Красный мог звучать как скрипка. А синий как фагот... Только черный и белый означали безмолвие. Но если белый — это вступительное ожидание перед музыкой, то черный — окончательная точка...».

Героиня «Модного апгрейда» решила, что ее внутреннему миру созвучен голубой. Его и взяла за основу. И очень удивилась, узнав, как ее подсознательный выбор трактовался бы с точки зрения постимпрессиониста Ван Гога.

«Ван Гог наделил цвета палитры собственными значениями, — говорит Елена Бекмансурова. — Если посмотреть на его работы, можно увидеть сопоставления синего и желтого. Синий у Ван Гога соотносился с болезнью, тревогой. Чем темнее цвет — тем тревожней. А желтый ассоциировался с солнцем, пшеничным полем, теплом. Ранние работы художника более яркие и светлые, а чем ближе к смерти, тем темнее они становятся и тем больше в них появляется синего».

На замечание Елены Теплых, что у нее в последнее время тревожность повышена, ведущая замечает, что тем и хорошо овладение элементами арт-терапии, что можно при помощи работы с цветом и линиями душевные состояния слегка корректировать. К примеру, эффективно снять нервное напряжение иной раз помогают нейрографика (проговаривание и прорисовывание своих страхов и тревог на листе бумаге в виде спонтанных линий с последующим «сглаживанием» в них острых углов) или дудлинг (то есть, каракули, бессознательные «рисунки на полях» во время какого-то занятия).

Что касается «космического» мастер-класса, то после придания цвета «душе», Елена Теплых обвела контур своих «мечтаний» и «желаний». Выбрала для этого зеленый — цвет успокоения и новой жизни. «Сердцу» и «душе» сделала «огранку» из золота — как символ осознания ценности своего «Я». И добавила в свой внутренний космос разноцветных ярких точек — «моментов радости».

Совпало или нет, но к окончанию 40-минутного урока рисования героиня «Модного апгрейда» светилась улыбкой.

«Я расслабилась и получила большое удовольствие, — комментирует итоги мастер-класса Елена Теплых. — Буду использовать эту технику регулярно. Получилось как будто заглянуть глубоко внутрь себя. Задуматься — а чего я действительно хочу? Самую заветную свою мечту сформулировать, наверное, пока не смогла. Но поняла, что есть большое желание — завести дачу! Я люблю природу, хочу приезжать туда, отдыхать. И это вполне реальное для исполнения желание!».

Собственноручную абстракцию на тему космоса Елена Теплых обещала повесить дома на стену в рамочке. В качестве напоминания о целях и мечтах и о том, что они ждут своего воплощения. Следующий этап «Модного апгрейда» Елена Теплых проведет в магазине «Модница». Стилист подберет героине бьюти-проекта образы на все случаи жизни — деловой, вечерний, прогулочный на каждый день.