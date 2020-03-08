Как приручить дракона. Томичи рассказали о содержании агамы в Сибири

Стиль жизни

Все чаще томичи предпочитают заводить необычных питомцев. Так зверек Тани и Саши не встречает хозяев у двери, не мурлычет и не просится гулять на улицу. Знакомьтесь, это Амиго — бородатая агама или как ласково его называют хозяева — Пупсик. Почему выбор остановился именно на агаме? Ребята говорят, что это была судьба.

Фото: Татьяна Ерохина

«Изначально мы хотели собаку. Я прочитала про мопсов и поняла, что за ними уход тщательнее, чем за собой. Потом остановились на шиншилле. В итоге, оказалось, что у меня аллергия на шерсть. Я считаю, животные должны быть дома, они создают уют. Сильно расстроилась,но Саша не сдавался», — рассказывает Таня.

Ее молодой человек Александр вспоминает, что с детства мечтал о необычном домашнем животном.

«Я хотел дракона или динозавра, чтобы на него сесть и улететь в страну чудес, — смеется он. — В итоге, мы с Таней сошлись на бородатой агаме. Они больше всех похожи на дракона, супер контактные и простые в содержании».

Фото: Татьяна Ерохина

В юном возрасте Пупсик помещался на ладошке. Таня говорит, что первое время боялась его брать: сильно маленький, вдруг что-то повредит. Сейчас Амиго уже девять месяцев, и он не влезает в коробочку, в которой приехал в Томск. Нет, не из Австралии, где обитают агамы, а из Челябинска. Птиц и рептилий нельзя перевозить самолётом, а найти агаму оранжевого цвета в России — задача непростая. Саша случайно увидел объявление челябинца на авито. Оказалось, мужчина разводит и продает рептилий, которых привез из Европы.

Фото: Татьяна Ерохина

Ребята признаются, что изначально было понятно: они идут на ответственный непростой шаг. Все-таки их питомец — нетипичное животное не только для Сибири, но и для России в целом. Пришлось столкнуться с рядом сложностей.

«Один раз у Амиго начались судороги, мы не знали, куда обратиться. Рептилиями занимается герпитолог, которого в Томске нет. Пока я обзванивала ветклиники, Саша написал в российскую группу вк по агамам, спросил , что делать. «Добрые люди» ответили, что наша агама умирает от инсульта, а нас, хозяев, надо казнить», — рассказывает Таня.

А Саша уточняет, что у агам в принципе не может быть инсульта

«Я считаю, проблема даже не в токсичных людях в группе. Это проблема российской террариумистики в целом. Люди не знают многого, не так давно у нас все начало развиваться», — говорит он.

В итоге, зверька удалось спасти: в одной из ветклиник ребятам рассказали об Андрее Кустовом. Андрей занимается 10 лет рептилиями, по образованию биолог. Амиго диагностировали недостаток кальция, проставили уколы и он встал на ноги, точнее, на лапы. Если не своевременно оказать помощь, то возможно развитие страшной болезни рахита. При рахите кости становятся хрупкими, искривляется скелет.

Фото: Татьяна Ерохина

Сейчас Амиго прекрасно себя чувствует и не скучает по родному климату, так как есть все необходимое для комфортного пребывания в квартире: большой террариум, лампа накаливания для тепла и много сверчков с зеленью, которых питомец обожает. За восемь месяцев жизни хозяева к Пупсику очень привыкли. Они даже находят определенные плюсы иметь рептилию нежели привычных кошек и/или собак.

«Нет проблемы с шерстью: одежду не нужно постоянно чистить и квартиру тоже. Собаки сами по себе классные, игручие. Зато Амиго не нужно выгуливать. Мы с Сашей все детство прожили с такими животными, а сейчас захотели чего-то другого», — признается Таня.

«Также подходит для тех, кого часто нет дома: он без нас не страдает. Если нужно уехать, без проблем с кем-нибудь оставляем, Ами не требует особого ухода», — добавляет Саша.

Фото: Татьяна Ерохина

Кажется, из-за экзотики быть хозяином агамы — дорогое удовольствие. Таня и Саша отрицают это: по их словам, содержать необычного питомца очень даже доступно, а в дальнейшем будет еще дешевле, так как Амиго перейдет полностью на растительную пищу.

«Думаю, в самом начале можно уложиться в 10 тысяч рублей: покупка и перевозка агамы, корм, террариум, лампа. В нашем случае я сделал террариум полностью сам, это гораздо дешевле. В магазине он стоит 5.000, нам обошелся 1,500. Самым дорогим оказалась лампа — одна стоит больше, чем все материалы. Сейчас на обеспечение Амиго у нас уходит каждый месяц по 2.000 рублей. Плюс, раз в полгода ставим комплекс витамин по 800 рублей. Это не обязательно делать, но в наших условиях, кажется, важным, — рассказывает Саша.

Фото: Татьяна Ерохина

Агамы ведут спокойный образ жизни, но они любят и играть, и ползать. Когда Амиго вне террариума, ребята не отводят глаз от питомца: слишком быстро бегает и прыгает с дивана на пол. С возрастом у Пупсика начинают проявляться генетические особенности: например, агамы машут лапкой или дергают головой, что выглядит очень забавно. Поиграть с Ами ребята предлагают всем гостям, но многие отказываются даже брать питомца. Да, и в принципе хозяева признаются, что окружение отреагировало на необычного питомца по-разному.

«Я вообще ожидал, что родственники будут в восторге, не поверят, что у нас агама. Помню, папа приехал, посмотрел: «А, ну понятно. Нет, мне на руки только не давай». Еще тетя с семьей приходила. Я вытащил Амиго и предложил подержать ее супругу. Потом оказалось, что он панически боится рептилий, но нас с Таней не предупредили», — делится Саша.

А Таня говорит, что ее маме Амиго очень нравится.

«Хотя все равно она боится его брать. Я тоже по началу очень боялась. Когда ты в жизни с таким животным не жил, необычно», — добавляет девушка.