Как превратить хобби в многомиллионный бизнес. Бренду DAISYKNIT пять лет

Стиль жизни

Более 110 тысяч подписчиков в соцсетях, пожалуй, самый крупный в Томске швейный цех площадью более 700 квадратных метров, 25 тысяч произведенных и проданных изделий в год и штат из 100 человек. Все это о молодом сибирском бренде – DAISYKNIT. За пять лет Диане и Максиму Рябыкиным удалось превратить идею, рожденную на кухне в собственной квартире, в большой проект всероссийского уровня, с ежегодным оборотом более чем в 120 миллионов рублей.

Из кухни – в большой ритейл

– Идея изначально была Дианина, 5 лет назад она конструировала и придумывала первые изделия на нашей кухне после работы, – рассказывает Максим Рябыкин. – Со временем подключился я, и хобби жены превратилось в наш совместный бизнес-проект. Мы начинали с небольших инвестиций. На первый закуп тканей в Италии мы заняли 1 миллион рублей, это и был наш стартовый капитал. Первая выручка была около 100 тысяч рублей в месяц, через полгода – 700-800 тысяч ежемесячно, сейчас в высокий сезон она достигает 16-17 миллионов рублей.

— Каждый год компания увеличивалась вдвое, — говорит Максим Рябыкин. — Вообще, мы идем по пути классического стартапа: в первый год коэффициент роста был 3, в следующий год — 2,2, потом чуть ниже, но в рамках двух. 2019-й для нас тоже был довольно успешным: продажи и производственные мощности, штат выросли вдвое. Мы открыли два новых магазина, один из которых в Москве. Я считаю это хорошими показателями, особенно при нынешних тенденциях рынка.

— В 2019 году в ритейле наблюдается спад: посещение торговых центров по стране снизилось, по сравнению с 2018 годом, на 16 %. Это сейчас общемировой тренд, — поясняет Максим. — Связан он и с падением доходов, и с насыщением рынка, и с уходом рынка в сторону онлайн, и с модой на осознанное потребление. В будущем эти тенденции будут только нарастать, и мы это понимаем. Наше спасение – в философии DAISYKNIT, которой мы следуем с первых дней: наши вещи – база, которую каждый сезон можно лишь дополнять небольшими акцентами, благодаря чему не нужно покупать много одежды. При этом вещи очень высокого качества и каждая последующая коллекция сочетается с предыдущей. За 5 лет в этом плане мало что поменялось. В DAISYKNIT, как и раньше, приходят за базовыми минималистичными моделями, качественными вещами, которые можно носить не один сезон.

Обновления - 2020

— В будущем сезоне мы планируем немного выйти за привычные рамки, – говорит Диана Рябыкина. – В свои коллекции мы решили добавить яркие акценты, новые экологичные материалы и расширить в целом ассортимент. Хотя от общей концепции уходить мы не планируем, и наши клиентки также смогут порадовать себя качественными моделями в минималистичном стиле из натуральных материалов. Например, впервые в нашем ассортименте появятся джинсы. Мы долго искали качественную фабрику, и вот, наконец, карты сложились. Многие ждали этого, ведь найти качественные базовые джинсы в регионах не просто, несмотря на большой выбор в масс-маркете.

Кстати, еще одна новость для поклонников бренда: в марте 2020 года в DAISYKNIT планируют запустить интернет-магазин. Теперь клиент самостоятельно может совершить заказ, без участия сотрудников компании, в любое удобное для него время – хоть днем, хоть ночью.

— Мы видим большой потенциал в развитии интернет-магазина и сокращении сроков доставки заказов клиентам, — говорит Максим Рябыкин. — Сейчас большая часть заявок поступает из европейской части России. На доставку товаров туда мы пока тратим намного больше времени, чем большинство наших конкурентов из Москвы, это наш минус. В 2020 году наша главная задача – перемещение основного склада в Москву. Только после этого можно будет говорить об открытии второго магазина в столице. Сейчас мы изучаем еще и Санкт-Петербург. Возможно, через некоторое время появимся и там.

За пять лет DAISYKNIT прошла путь от идеи до производства в промышленных объемах, сохраняя качество изделий на уровне индивидуального пошива. Отказ от синтетических тканей, экологичное производство, подход к каждому клиенту – вот основы философии бренда. DAISYKNIT – редкий пример компании в России, которая, масштабируясь, год от года становится только лучше с точки зрения продукта. Компания продолжает расти, развиваться, регулярно запуская новые продукты и совершенствуя классические модели.

31 января DAISYKNIT празднует свое пятилетие. И ждет всех в гости в своем магазине по адресу: ул. Беленца, 9/1. Задуваем свечи на торте, отмечаем бокалом шампанского и не отпускаем без подарков.