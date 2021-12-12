Часть 1
Как празднуют Рождество и Новый год за границей
Виртуальное путешествие по рождественским ярмаркам разных стран мира.
Новый год и Рождество – это, прежде всего, настроение. Пока Томск и другие российские города только украшают, жители Европы и Америки уже понемногу начинают праздновать. Предлагаем вам совершить небольшое виртуальное путешествие по рождественским ярмаркам мира. Какие традиции чтут жители в разных странах, как украшают свои города и дома, что принято готовить к праздникам и какие сейчас есть ограничения по случаю эпидемии ТВ2 рассказали и показали наши соотечественники, которые сейчас живут за границей.
США
В самом крупном городе США Нью-Йорке подготовку к Рождеству, как и во всей стране, начинают сразу после Дня благодарения (прим. ред.: отмечается в США в четвертый четверг ноября), рассказывает бывшая томичка Яна Кадырова, которая много лет живет в Нью-Йорке. Украшают улицы, офисные здания и торговые центры. Современные придерживаются модных тенденциий, старые супермаркеты украшены в традиционном стиле. Там обязательно есть уголок, где сидит Санта-Клаус. К нему выстраиваются очереди из ребятишек, желающих лично пообщаться и передать просьбу о подарке.
– Новый год в Америке празднует, в основном, молодежь: устраивают шумные вечеринки или собираются на главных площадях города. А вот Рождество – это главный праздник года для всех. Дух Рождества витает в воздухе весь декабрь: повсюду зажигаются елки, люди гуляют, общаются, пьют сидр и горячий шоколад, катаются на коньках. На работе сотрудники обмениваются рождественскими подарками в формате игры «Тайный Санта». Соседи и знакомые тоже обмениваются небольшими подарочками: это может быть бутылка вина, конфеты, елочные игрушки или разные смешные сюрпризы.
Для американцев важны традиции – и в праздновании, и в украшении города, – рассказывает Яна. К примеру, из года в год на Шестой Авеню напротив Радио Сити Мюзик-Холла появляются огромные красные шары. Здесь же, на Манхэттене, у Рокфеллеровского центра уже почти 100 лет ставят главную елку страны.
– Главную елку выбирают в нескольких штатах. Обычно ее дарит городу какой-то питомник. Вырастить эту елку считается очень почетным делом. Владельцы питомников посылают фото своих деревьев главному садовнику Рокфеллеровского центра задолго до Рождества. Есть много критериев, которым она должна соответствовать: иметь хорошую «фигуру», быть больше 20, но меньше 30 метров. Украшают ее несколько километров гирлянд и огромная звезда весом почти в полтонны, покрытая миллионами маленьких кристаллов. Церемония зажжения огней на этой елке – всегда большой праздник. Туда часто приглашают знаменитостей.
В десяти минутах от Рокфеллеровского центра – каток в Брайант-парке. Здесь любят покататься на коньках и местные жители, и многочисленные туристы, которые пришли на ярмарку. И этот год, кстати, не стал исключением. По словам бывшей томички, туристов в Нью-Йорке сейчас даже больше, чем в доковидные времена.
С большим воодушевлением готовятся к праздникам и в Калифорнии. От души украшают дома и плазы – это практически отдельные микрорайоны с расположенными в них магазинами, кафе, ресторанами, развлекательными центрами. Только если до пандемии это было большим праздником, рассказывает Валентина Чураева, то сейчас все проходит более спокойно.
– Лос-Анджелес практически весь одноэтажный. Такие районы называют Candy Cane Lane. Жители часто всей улицей украшают фасады домов и лужайки, а потом вместе с детьми и друзьями ходят, любуются. Жители Лос-Анджелеса очень общительны, они поддерживают дружеские отношения со своими соседями и эти прогулки по нарядным улицам очень важны для них. Впрочем, часто сюда приезжают и из других городов, чтобы почувствовать дух Рождества.
На то, чтобы украсить дом и территорию рядом к Рождеству у американцев уходит от 50 до 200 долларов. Все гирлянды с энергосберегающими лампами, поэтому, не смотря на то, что горят они всю ночь, расход электроэнергии небольшой. Мои друзья переплачивают за свет в рождественское время от 20 до 50 долларов. А те, кто установил у себя на крыше солнечные батареи, вообще не задумываются об этом.
На то, чтобы украсить дом и территорию рядом к Рождеству у американцев уходит от 50 до 200 долларов. Все гирлянды с энергосберегающими лампами, поэтому, не смотря на то, что горят они всю ночь, расход электроэнергии небольшой. Мои друзья переплачивают за свет в рождественское время от 20 до 50 долларов. А те, кто установил у себя на крыше солнечные батареи, вообще не задумываются об этом.
Американское Рождество яркое и вкусное. Местные жители в декабре пекут много рождественского печенья: с имбирем и корицей, ягодами и шоколадом. Им угощают друзей и соседей, ребятню, которая приходит посмотреть на празднично украшенные дома.
– Лос-Анджелес, как и многие другие города в Америке, город иммигрантов, поэтому в каждой семье готовят по-разному. В семье моих друзей американцев, например, обычно готовят простые и очень вкусные блюда по рецептам Северной Дакоты, оттуда родом бабушка главы семейства. Они запекают индейку: из сладкой сдобы с овощным бульоном готовят для нее начинку. Делают калифорнийский салат с крабами, апельсинами и грейпфрутами. А еще пекут вкуснейший луковый пирог и яблочный крамбл с амаретто на десерт. В семье других друзей, где муж американец, а жена украинка, и дети, и их американские бабушка с дедушкой любят «русский салат» – так они называют «Оливье».
Для многих американцев ни одно Рождество не обходится без праздничной службы. Люди, живущие из поколения в поколение в одном районе города, приводят в церковь своих детей и внуков. После службы – праздничный ужин и все отправляются спать, оставив у камина для Санты кружку с молоком и рождественское печенье. С утра под елкой или в носках у камина всех ждут подарки. А на следующий день, чаще всего американцы отправляются в гости к друзьям или родственникам, прихватив с собой оставшееся угощение.
Германия
Тот, кто хоть раз прогуливался мимо пряничных домиков рождественской ярмарки в Германии, навсегда запомнит эту атмосферу. У праздничных прилавков угощают десятками видов глювайна (прим. ред.: горячего вина), в воздухе ощущается аромат корицы, шкворчат в масле традиционные колбаски. Все это происходит и сейчас, правда, не во всех городах Германии.
– Вообще, каждая земля в этом году сама решала: делать ярмарки или нет. В Германии сейчас действует правило светофора: земли, где много заболевших коронавирусом – «красные», там закрывают все рождественские базары, «желтые» – в зоне риска и «зеленые» – все нормально с показателями, ярмарки работают, – объясняет Юлия Барантаева из Швайнфурта. – Но границы между регионами открыты и те, у кого в городе все закрыто, часто выбираются в соседние земли, чтобы прогуляться и почувствовать дух Рождества. Вайнахтсмаркты – рождественские рынки – под открытым небом, но ты должен быть в маске. Захочешь что-то купить – надо будет еще показать документ 2G – привит\ переболел или 3G – привит\переболел\ есть тест. Но если вдруг цифры в регионе начинают расти, то ярмарку закрывают.
Настроение у людей на Вайнахтсмаркте праздничное, рассказывает Юлия. Видно, что жители Германии устали сидеть дома, поэтому неспешно прогуливаются рядом с украшенными елками, катаются на коньках и желают друг другу FroheWeihnachten – счастливого Рождества. Хотя немало и тех, кто боится заразиться, и даже в Рождество готов не видеть детей и внуков, чтобы обезопасить себя.
Дом немцы украшают рождественскими венками, звездами и ангелами, ставят елки и вертепы, приносят пуансеттию. Считается, что этот цветок – к счастью, в любом виде – и на рисунке, и в композициях, и в горшке. В декабре жители Германии пекут штоллены и обязательно рождественское печенье по старым семейным рецептам. Ими одаривают всех родных и друзей. А в сочельник по традиции готовят колбаски и картофельный салат.
– Один из главных символов Рождества у католиков – Adventskranz – рождественский венок с четырьмя свечами. Первую зажигают за 4 недели до Рождества и так каждое воскресенье до сочельника, – говорит жительница Билефельда Надежда Малоку. – Считается, что этот венок впервые появился именно в Германии, хотя сейчас он – атрибут праздника и в других странах Европы. Период с зажигания первой свечи и до Рождества называют временем Адвента – временем духовных размышлений, заботы о семье и дорогих людях. У детей Адвент ассоциируется, конечно, в первую очередь с календарем. Они с удовольствием открывают окошки с сюрпризами и ведут обратный отсчет до сочельника.
У немецких ребятишек елок и утренников в костюмах нет, рассказывает Надежда. В садах и школах зажигают свечи на рождественском венке и поют песни. Учатся до 23 декабря, в этот день может быть поменьше уроков. Дети заранее пишут письма Вайнахтсману – Рождественскому деду – и скидывают их в почтовый ящик. Однако, это не единственный зимний волшебник в Германии. 6 декабря в стране отмечается День Святого Николауса. Чтобы получить от него подарки, ребятишки чистят сапоги и выставляют их за дверь, а утром находят в них сладости.
Польша
Рождество для поляков, как и остальных европейцев, праздник в первую очередь семейный. Но настроение в декабре создается и благодаря всеобщей радостной суете на улицах городов.
– Когда я сюда переехала и первый раз встречала Рождество в Польше, меня покорило абсолютное ощущение сказки, – рассказывает бывшая северчанка Яна Карпенко. – Эта сказка – за каждым уголком, потому что здесь очень красиво оформляют дома, улицы, витрины, кафе. И есть ощущение, что вот-вот наступят праздники и все мы, наконец-то, отдохнем. Поляки очень много работают, поэтому Рождества ждут, чтобы побыть в тишине и спокойствии рядом с близкими, и подзарядить батарейки.
– Когда я сюда переехала и первый раз встречала Рождество в Польше, меня покорило абсолютное ощущение сказки, – рассказывает бывшая северчанка Яна Карпенко. – Эта сказка – за каждым уголком, потому что здесь очень красиво оформляют дома, улицы, витрины, кафе. И есть ощущение, что вот-вот наступят праздники и все мы, наконец-то, отдохнем. Поляки очень много работают, поэтому Рождества ждут, чтобы побыть в тишине и спокойствии рядом с близкими, и подзарядить батарейки.
Рождественская ярмарка Вроцлава располагается всегда рядом с ратушей на Рыночной площади. Здесь можно найти рождественские украшения, сувениры ручной работы, авторские товары. Но, рассказывает Яна, обычно там все дорого. Поэтому местные жители ходят туда чаще за настроением и угоститься традиционными польскими блюдами.
– В сочельник, по-польски Wigilia, на рождественский стол принято ставить 12 блюд. Они должны быть из всего, что можно найти в поле, в лесу и на лугу, без мяса: грибной суп, капуста с грибами или горохом, крокеты, вареники, «ушки» – маленькие пельмени с грибами и капустой, которые заливают борщом. Кстати, борщ в Польше – это насыщенный свекольный отвар без других ингредиентов. Обязательно на праздничном столе должен быть карп – рождественская рыба и селедка. Отдельным блюдом считается компот. Его здесь очень любят.
Среди других рождественских традиций в Польше – ставить на стол одну пустую тарелку для нежданного гостя, класть под скатерть немного соломы и обязательно делиться облаткой. Это тонкая вафля, которую люди отламывают друг у друга по кусочку и произносят пожелания.
– Поздравления с Рождеством поляки шлют уже в начале декабря. Люди желают веселого и счастливого рождества, спокойных праздников – у них время в кругу семьи очень ценится. Но не могу сказать, что в праздники они сидят дома. Мне кажется, люди поняли за время пандемии, что один раз живем и надо ловить момент. В прошлом году ведь не было никаких ярмарок из-за ковида. Сейчас и статистика в стране не очень хорошая, и есть коды, и ограничения по количеству людей в общественных местах, но люди все равно выходят и гуляют на рождественских ярмарках, наслаждаются каждым днем, заряжаются хорошим настроением на весь год.
Италия
Череду зимних праздников Милан начинает 7 декабря – в День покровителя города Святого Амвросия. 8 числа по всей Италии День непорочного зачатия Девы Марии, рассказывает бывшая томичка Полина Родыгина, которая теперь живет в Милане. Так, украшая города елками и рождественскими ярмарками, итальянцы плавно переходят к Рождеству – Natale.
Трудно представить Рождество в Италии, как и других европейских странах, без богатого стола. Вся семья с бабушками и дедушками, кузенами и тетями собирается в сочельник, 24 декабря. Празднование продолжается за обедом и ужином 25 декабря, и заканчивается в День святого Стефана, 26 декабря.
Трудно представить Рождество в Италии, как и других европейских странах, без богатого стола. Вся семья с бабушками и дедушками, кузенами и тетями собирается в сочельник, 24 декабря. Празднование продолжается за обедом и ужином 25 декабря, и заканчивается в День святого Стефана, 26 декабря.
– Итальянцы очень любят поесть, и рождественская неделя – это, наверное, кульминация. Тем более, что заканчивается рождественский пост, – рассказывает Полина Родыгина. – Итальянцы вряд ли оставят семейную трапезу ради салюта, как это часто бывает в России в новогоднюю ночь. Для них важнее разделить вкус торжества с близкими. Поэтому все магазины и общественные заведения закрываются на Рождество.
На праздничном столе, рассказывает Полина, вы обязательно попробуете antipasti – закуски по-итальянски: сыры, оливки, прошутто. На первое обычно подают равиоли или пасту, на второе – рыбу или мясо. Завершать рождественскую трапезу принято десертом.
– Традиционный рождественский десерт в Италии – Panettone – воздушный кулич с изюмом и засахаренными апельсинами. Самые знаменитые шеф-повара и кондитерские страны соревнуются в его выпечке, а пресса потом рассказывает про лучших. Еще один праздничный десерт – Pandoro – большой кекс без начинки, который перед употреблением посыпают сахарной пудрой. Очень популярен ореховый шоколад Gianduia одного из самых известных итальянских домов-производителей.
– Традиционный рождественский десерт в Италии – Panettone – воздушный кулич с изюмом и засахаренными апельсинами. Самые знаменитые шеф-повара и кондитерские страны соревнуются в его выпечке, а пресса потом рассказывает про лучших. Еще один праздничный десерт – Pandoro – большой кекс без начинки, который перед употреблением посыпают сахарной пудрой. Очень популярен ореховый шоколад Gianduia одного из самых известных итальянских домов-производителей.
Новый год в Италии тоже отмечают, но уже в дружеской компании. Часто отправляются в Альпы покататься на лыжах.
– Сейчас, после вакцинации, люди немного расслабились. С «грин пассом» можно посещать рестораны, кино, относительно свободно путешествовать по Европе. Постепенно возрождается шоппинг. Торговые центры делают все, чтобы привлечь покупателей, дни скидок и акций устраивают чаще, чем обычно. Итальянцы очень легкие на подъем, им трудно усидеть дома всю неделю праздников, поэтому они отправляются путешествовать по стране.
Литва
Литовцы ждут рождественских выходных, чтобы побыть в кругу семьи и вместе прогуляться по украшенным улицам города. Вильнюсская елка на Кафедральной площади уже не раз признавалась самой красивой в Европе.
– Каждый год – это что-то оригинальное и концептуальное, – рассказывает жительница Вильнюса Алена Тютрина. – Многие запомнили елку в сверкающем саване, который окутывал весь рождественский базарчик. В этом году подобного делать не стали, чтобы не было большого скопления людей в одном месте и пряничные домики с рождественскими товарами рассредоточили по старому городу. А елка представляет из себя огромную инсталляцию, которую украшают около 100 огромных светящихся снежинок. Дизайнер, который занимался украшением, говорил, что черпал вдохновение в геометрии настоящих снежинок.
В этом году попасть в Вильнюс жители других литовских городов могут на специальном рождественском поезде, рассказывает Алена. Люди, которые прокатились на нем, с восторгом описывают праздничное убранство вагона: там и елка, и украшения, и даже пахнет зимним праздником. Продолжают рождественский тур литовцев прогулки по столичным улицам, украшенным в стиле разных сказок. Здесь можно ходить свободно, без «паспортов возможности», так в Литве называется система пропусков с QR-кодами. А вот если решили поесть в местном ресторанчике нужно будет обязательно предъявить документ.
Гуляния продолжаются до 23 декабря. В Kūčios – сочельник – все дома. С появлением первой звезды садятся за стол, кушают красный борщ с литовскими пельменями, слижиками и кучукасами. А дети ждут подарков от Каледу Сенелиса – Рождественского дедушки.
В следующие выходные мы опубликуем вторую часть материала про рождественские традиции за рубежом. Вас ждет виртуальное путешествие в Чехию, Великобританию, Испанию и Францию. Если вы сейчас живете за границей и вам есть, что рассказать о традициях страны и показать ваш город - пишите!
Фотографии предоставлены спикерами.
Декабрь 2021.
В следующие выходные мы опубликуем вторую часть материала про рождественские традиции за рубежом. Вас ждет виртуальное путешествие в Чехию, Великобританию, Испанию и Францию. Если вы сейчас живете за границей и вам есть, что рассказать о традициях страны и показать ваш город - пишите!
Фотографии предоставлены спикерами.
Декабрь 2021.