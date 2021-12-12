Как празднуют Рождество и Новый год за границей

– Лос-Анджелес практически весь одноэтажный. Такие районы называют Candy Cane Lane. Жители часто всей улицей украшают фасады домов и лужайки, а потом вместе с детьми и друзьями ходят, любуются. Жители Лос-Анджелеса очень общительны, они поддерживают дружеские отношения со своими соседями и эти прогулки по нарядным улицам очень важны для них. Впрочем, часто сюда приезжают и из других городов, чтобы почувствовать дух Рождества.



На то, чтобы украсить дом и территорию рядом к Рождеству у американцев уходит от 50 до 200 долларов. Все гирлянды с энергосберегающими лампами, поэтому, не смотря на то, что горят они всю ночь, расход электроэнергии небольшой. Мои друзья переплачивают за свет в рождественское время от 20 до 50 долларов. А те, кто установил у себя на крыше солнечные батареи, вообще не задумываются об этом.

