Как покрасить яйца к Пасхе. Простой и очень необычный мастер-класс для всей семьи

Стиль жизни

Вы на самоизоляции и не знаете, чем занять детей, чтобы поработать? Или просто ждете Пасху, чтобы побиться с родными цветными яичками? Даже если вы абсолютно нерелигиозный человек, предлагаем вам провести время за творческим и интересным делом. Мы расскажем два несложных способа, как сделать цветные и космические яйца. А результат получится у каждого свой, совсем не похожий на соседский — это делает процесс еще более занятным.

Радуга или цветная абстракция

Вам понадобятся:

белые яйца

пищевые красители

обычные белые салфетки

ложки

подставка для яиц, можно использовать магазинную упаковку

что-то, что защитит рабочую поверхность (например, пакет)

перчатки

Акриловые краски (белые, золотые). Но это не обязательная часть.



Итак, аккуратно варим яйца вкрутую. После оставляем их в горячей воде. В стаканчиках (стекло или пластик) разводим красители, следуя инструкции на своей упаковке. Оставляем до полного растворения, воду пока не доливаем.

Вынимаем из кастрюли белые яйца, протираем. Берем развернутую салфетку (можно сложить сразу две салфетки для прочности), в центр салфетки ставим яичко и плотно оборачиваем его салфеткой, сверху скручиваем и завязываем ниткой. Повторяем со всем нужным количеством яиц.

Теперь вооружаемся пипеткой или кистью, макаем их в краситель и, как нравится, наносим цвет на яйцо в салфетке. Не бойтесь миксовать цвета, не навредите. Цвета чередуем, как захочется. Ставим яйца в салфетке на подставку и оставляем на пять минут. Должно получиться примерно так.

Совет: В процессе держите яйцо крепко, чтобы оно не выпало из размокшей от красителей салфетки

Разворачиваем и любуемся! По желанию кистью вы можете добавить еще цветов.

Просто космос

Вам понадобятся:

коричневые яйца фиолетовый краситель

пищевые перламутровые красители (продаются в супермаркете)

обычные белые салфетки или ткань

ложки

что-то, что защитит рабочую поверхность

перчатки

акриловые краски (белые, золотые)

Варим коричневые яйца. Параллельно разводим фиолетовый краситель, можно добавить краски побольше, чтобы раствор получился более концентрированным. Готовое яйцо достаем из воды и горячим опускаем в емкость с краской. Если хочется очень насыщенный цвет, оставляем дольше. Мы все яйца выдерживали в краске разное время, чтобы получить разные оттенки фиолета.

Теперь достаем яичко, берем салфетку или кусочек ткани и трем яйцо. Это нужно, чтобы придать фактуру поверхности, сделать ее где-то светлее, потертее. Смотрите по ситуации и собственному вкусу, они подскажут, где потереть больше.

Дальше нам понадобятся пищевые составы с перламутром и блестками, они продаются в супермаркетах там же, где и остальные красители. Берем сухое окрашенное яйцо и кистью покрываем его перламутровым составом. Можно покрыть полностью, а можно подчеркнуть какие-то места, так будет интереснее.