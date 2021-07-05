Как пережить жару. Советы медиков
В Томске установилась тридцатиградусная жара, многие в такую погоду лишаются привычной бодрости, жалуются на самочувствие, тяжело больным людям. Рассказываем, что советуют медики, чтобы пережить жару без сильного стресса для организма и перегревов.
Для кого опасна жара?
По словам заведующей центром здоровья Томской ОКБ Надежды Найденовой в жару следует проявлять осторожность всем, но прежде всего людям с хроническими гипертонией и болезнями сердца. «Высокая температура воздуха, влажность и сильное солнце вызывают обезвоживание организма, нарушается кровообращение, увеличивается опасность инсульта или инфаркта, не говоря о солнечных ожогах. Больше других подвержены этим опасностям дети, люди старше 65 лет и те, у кого избыточный вес», — говорит врач.
Как организовать жизнь в знойные дни?
В жару врачи рекомендуют не выходить на улицу днем с 12 до 16 часов, а прогулки отложить на утренние и вечерние часы с наибольшей прохладой. Также нужно соблюдать режим питья и питания.
«В жаркую погоду взрослым рекомендуется пить не менее 30-35 миллилитров чистой воды на один килограмм веса. Для детей норма жидкости рассчитывается в зависимости от возраста, но желательно употреблять не менее одного литра воды в день», — сообщила главный внештатный специалист облздрава по медицинской профилактике, профессор СибГМУ Юлия Самойлова.
В жаркую погоду стоит есть легкоусвояемую, нежирную пищу. Например, заменить мясо на рыбу, употреблять больше овощей, фруктов. Пить рекомендуют несладкие напитки без газа: воду, воду с лимоном, несладкий квас, морсы, прохладные некрепкие чаи. Отказаться советуют от газировки, кофе, молочных коктейлей. При этом ледяная вода и мороженое — не лучшие решения в зной.
«Чаще всего люди покупают мороженое в жаркую погоду на улице, желая охладиться. И, как правило, стараются съесть его быстрее, пока не растаяло на солнце - вот здесь и подстерегает риск простудиться. Если быстро съесть ледяное мороженое, происходит резкое охлаждение верхних дыхательных путей. Усугубляет ситуацию резкий перепад температур: тело разогрето жарой, а пища, попадающая внутрь, холодная, что вызывает дополнительный стресс у организма. Это и провоцирует ОРЗ», — объясняет главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
Тот же механизм применителен и к ледяным напиткам. Медики советуют пить прохладную воду, но маленькими глотками.
Врачи рекомендуют ограничить физическую активность в жару, либо перенести ее в утренние и вечерние часы. В течение дня, если у вас есть такая возможность, рекомендуется принимать душ с прохладной водой. Также при возможности отложите поездки на личном и общественном транспорте в самые солнечные часы дня. В квартире или офисе нужно уменьшить попадание солнечного света и пользоваться вентиляторами или кондиционерами.
Одежду лучше выбрать просторную, светлую и из натуральных тканей. Не забывайте о головных уборах, желательно светлых, они лучше отражают солнечный свет. Носите солнцезащитные очки.
Летом всегда растет частота случаев энтеровирусной инфекции, так называемой «болезни грязных рук». Поэтому медики советуют следить за качеством употребляемой воды, тщательно мыть фрукты, ягоды и овощи, соблюдать правила личной гигиены, не покупать продукты в местах несанкционированной торговли и купаться только в разрешенных местах.
Также медики напоминают о вреде чрезмерного ультрафиолетового излучения для кожи.
«Злоупотреблять загаром нельзя: из-за интенсивного и продолжительного ультрафиолетового излучения могут развиваться опухолевые заболевания, в том числе меланома кожи, — пояснила главный внештатный специалист-онколог облздрава, замглавврача Томского онкодиспансера Лидия Пикалова. — Особенно опасно это для людей со светлым типом кожи и тех, кто предрасположен к развитию опухолевых заболеваний: ультрафиолет в таком случае может являть пусковым механизмом канцерогенеза».
Перед выходом на солнце стоит нанести на кожу тело и лица защитное средство средство с SPF фильтрами разной степени защиты: 30, 50, 60.
Женщинам медики рекомендуют в жаркие дни отказаться от использования тональных средств в плотной текстурой, так как кожа нуждается в кислороде, а тяжелые средства забивают поры. Лучше использовать легки средства, либо матовые салфетки. Полезно в это время охлаждать кожу: умываться или обрызгивать из пульверизатора. Вечером специалисты рекомендуют готовить кожу ко сну, используя тканевые маски, охлажденные в холодильнике, а утром протирать лицо кубиком льда.
Как понять, что у вас тепловой удар
Есть симптомы, указывающие на тепловой удар. Среди них быстрая утомляемость, головная боль, рассеянность, замедленная спутанная речь, тошнота, нарушение ориентации в пространстве, учащение сердцебиения, повышение давления, судороги, нарушение дыхания. При их появлении нужно обратиться в ближайшую больницу за медицинской помощью.
В материале использована информация телеграм-канала областного департамента здравоохранения «Область здоровья»