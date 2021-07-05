Как пережить жару. Советы медиков

В Томске установилась тридцатиградусная жара, многие в такую погоду лишаются привычной бодрости, жалуются на самочувствие, тяжело больным людям. Рассказываем, что советуют медики, чтобы пережить жару без сильного стресса для организма и перегревов.

Автор: federationdesdiabetiques.org

Для кого опасна жара?

По словам заведующей центром здоровья Томской ОКБ Надежды Найденовой в жару следует проявлять осторожность всем, но прежде всего людям с хроническими гипертонией и болезнями сердца. «Высокая температура воздуха, влажность и сильное солнце вызывают обезвоживание организма, нарушается кровообращение, увеличивается опасность инсульта или инфаркта, не говоря о солнечных ожогах. Больше других подвержены этим опасностям дети, люди старше 65 лет и те, у кого избыточный вес», — говорит врач.

Как организовать жизнь в знойные дни?

В жару врачи рекомендуют не выходить на улицу днем с 12 до 16 часов, а прогулки отложить на утренние и вечерние часы с наибольшей прохладой. Также нужно соблюдать режим питья и питания. «В жаркую погоду взрослым рекомендуется пить не менее 30-35 миллилитров чистой воды на один килограмм веса. Для детей норма жидкости рассчитывается в зависимости от возраста, но желательно употреблять не менее одного литра воды в день», — сообщила главный внештатный специалист облздрава по медицинской профилактике, профессор СибГМУ Юлия Самойлова. В жаркую погоду стоит есть легкоусвояемую, нежирную пищу. Например, заменить мясо на рыбу, употреблять больше овощей, фруктов. Пить рекомендуют несладкие напитки без газа: воду, воду с лимоном, несладкий квас, морсы, прохладные некрепкие чаи. Отказаться советуют от газировки, кофе, молочных коктейлей. При этом ледяная вода и мороженое — не лучшие решения в зной.

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«Чаще всего люди покупают мороженое в жаркую погоду на улице, желая охладиться. И, как правило, стараются съесть его быстрее, пока не растаяло на солнце - вот здесь и подстерегает риск простудиться. Если быстро съесть ледяное мороженое, происходит резкое охлаждение верхних дыхательных путей. Усугубляет ситуацию резкий перепад температур: тело разогрето жарой, а пища, попадающая внутрь, холодная, что вызывает дополнительный стресс у организма. Это и провоцирует ОРЗ», — объясняет главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников. Тот же механизм применителен и к ледяным напиткам. Медики советуют пить прохладную воду, но маленькими глотками. Врачи рекомендуют ограничить физическую активность в жару, либо перенести ее в утренние и вечерние часы. В течение дня, если у вас есть такая возможность, рекомендуется принимать душ с прохладной водой. Также при возможности отложите поездки на личном и общественном транспорте в самые солнечные часы дня. В квартире или офисе нужно уменьшить попадание солнечного света и пользоваться вентиляторами или кондиционерами. Одежду лучше выбрать просторную, светлую и из натуральных тканей. Не забывайте о головных уборах, желательно светлых, они лучше отражают солнечный свет. Носите солнцезащитные очки.

Автор: www.optix.su

Летом всегда растет частота случаев энтеровирусной инфекции, так называемой «болезни грязных рук». Поэтому медики советуют следить за качеством употребляемой воды, тщательно мыть фрукты, ягоды и овощи, соблюдать правила личной гигиены, не покупать продукты в местах несанкционированной торговли и купаться только в разрешенных местах. Также медики напоминают о вреде чрезмерного ультрафиолетового излучения для кожи. «Злоупотреблять загаром нельзя: из-за интенсивного и продолжительного ультрафиолетового излучения могут развиваться опухолевые заболевания, в том числе меланома кожи, — пояснила главный внештатный специалист-онколог облздрава, замглавврача Томского онкодиспансера Лидия Пикалова. — Особенно опасно это для людей со светлым типом кожи и тех, кто предрасположен к развитию опухолевых заболеваний: ультрафиолет в таком случае может являть пусковым механизмом канцерогенеза». Перед выходом на солнце стоит нанести на кожу тело и лица защитное средство средство с SPF фильтрами разной степени защиты: 30, 50, 60. Женщинам медики рекомендуют в жаркие дни отказаться от использования тональных средств в плотной текстурой, так как кожа нуждается в кислороде, а тяжелые средства забивают поры. Лучше использовать легки средства, либо матовые салфетки. Полезно в это время охлаждать кожу: умываться или обрызгивать из пульверизатора. Вечером специалисты рекомендуют готовить кожу ко сну, используя тканевые маски, охлажденные в холодильнике, а утром протирать лицо кубиком льда.

Автор: Телеграм-канал "Область здоровья"

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Фото: Телеграм-канал "Область здоровья"

Фото: Телеграм-канал "Область здоровья"