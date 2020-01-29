Как организовать детский день рождения: советы от «Студии Впечатлений»

Современный ребенок знает толк в веселье. Посещать мероприятия он начинает раньше, чем ходить. Поэтому удивить малыша в его день рождения с каждым годом все сложнее. На помощь мамам и папам приходят индустрия развлечений и люди, которые знают, как сделать так, чтобы все были довольны. О том, как подготовить большой праздник для маленьких именинников на любой вкус и кошелек, нам расскажут специалисты «Студии Впечатлений» .

Место, где крутые фотографии получаются буквально на каждом углу, — так отзываются о новом лофте «Студии Впечатлений» те, кто здесь побывал. Но главное в детском пространстве, открытом всего пару месяцев назад, даже не это. Лофт — это 90 квадратных метров, где все продумано до мелочей. Гости дошкольного возраста обожают винтовую горку, качели, бассейн с шариками и море игрушек. Тех, кто постарше, ждут интерактивная стена, скалодром и интересные игры. Свое место в «Студии Впечатлений» есть даже у взрослых.

— Определитесь с темой. Понаблюдайте за интересами своего малыша, поспрашивайте, чего бы ему хотелось. Если это сделать где-то за месяц, ребенок не заподозрит о готовящемся сюрпризе. Тема имеет значение и при выборе места. Поиски сокровищ, например, хорошо устраивать в лесу, а для спасательной операции щенков из знаменитого патруля требуется пространство с разнообразными активностями.





— Выберите место для праздника. Оптимальный срок, когда вы должны забронировать лофт, игровую или батутный центр, — за месяц до планируемой даты.





— Продумайте программу праздника. Лучше начать тоже за месяц. Решите, что будет нужно: аниматоры, научное шоу, фокусы, бумажная дискотека, а может быть, всё вместе. Исходя из этого, продумывайте оформление и стилизованный сладкий стол. И не забудьте про тайминг мероприятия. Четкие временные рамки помогут сделать праздник насыщенным и организованным.





— Чтобы гости могли скорректировать свои планы, их стоит предупреждать заранее. Можно и в устной форме, но интересней сделать приглашения в стиле вашего праздника.





— Позаботьтесь о подарке для именинника.