Как организовать детский день рождения: советы от «Студии Впечатлений»
Современный ребенок знает толк в веселье. Посещать мероприятия он начинает раньше, чем ходить. Поэтому удивить малыша в его день рождения с каждым годом все сложнее. На помощь мамам и папам приходят индустрия развлечений и люди, которые знают, как сделать так, чтобы все были довольны. О том, как подготовить большой праздник для маленьких именинников на любой вкус и кошелек, нам расскажут специалисты «Студии Впечатлений».
Место, где крутые фотографии получаются буквально на каждом углу, — так отзываются о новом лофте «Студии Впечатлений» те, кто здесь побывал. Но главное в детском пространстве, открытом всего пару месяцев назад, даже не это. Лофт — это 90 квадратных метров, где все продумано до мелочей. Гости дошкольного возраста обожают винтовую горку, качели, бассейн с шариками и море игрушек. Тех, кто постарше, ждут интерактивная стена, скалодром и интересные игры. Свое место в «Студии Впечатлений» есть даже у взрослых.
Если вы решили сами организовать детский день рождения:
— Определитесь с темой. Понаблюдайте за интересами своего малыша, поспрашивайте, чего бы ему хотелось. Если это сделать где-то за месяц, ребенок не заподозрит о готовящемся сюрпризе. Тема имеет значение и при выборе места. Поиски сокровищ, например, хорошо устраивать в лесу, а для спасательной операции щенков из знаменитого патруля требуется пространство с разнообразными активностями.
— Выберите место для праздника. Оптимальный срок, когда вы должны забронировать лофт, игровую или батутный центр, — за месяц до планируемой даты.
— Продумайте программу праздника. Лучше начать тоже за месяц. Решите, что будет нужно: аниматоры, научное шоу, фокусы, бумажная дискотека, а может быть, всё вместе. Исходя из этого, продумывайте оформление и стилизованный сладкий стол. И не забудьте про тайминг мероприятия. Четкие временные рамки помогут сделать праздник насыщенным и организованным.
— Чтобы гости могли скорректировать свои планы, их стоит предупреждать заранее. Можно и в устной форме, но интересней сделать приглашения в стиле вашего праздника.
— Позаботьтесь о подарке для именинника.
Каждый месяц в «Студии Впечатлений» новые акции. Например, в феврале приятная цена на аренду пространства: 1000 рублей за час с понедельника по четверг при условии, что гости отметят аккаунт лофта или «Студии Впечатлений» в своем Инстаграме. Еще одна акция февраля: при заказе любого супергероя именинники февраля получат подарок от персонажа. Подробнее об этих и других акциях можно прочитать на сайте «Студии Впечатлений», в группе ВКонтакте или узнать по телефону: 307-505.
Со «Студией Впечатлений» всегда есть повод для праздника!
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