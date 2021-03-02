Как Международный день спички связан с Томском?

Стиль жизни

2 марта отмечается Международный день спички. Сейчас этот праздник воспринимается с улыбкой, но спички долгое время служили человеку в ежедневном обиходе как простой и надежный способ добывания огня, а значит, были большой отраслью промышленности и влияли на развитие городов. А в Томске находилась одна из самых старых и крупных спичечных фабрик России. В дореволюционное время — еще и одна из самых передовых в части оснащения и отношений с рабочими, а после — единственная за Уралом.

Фото: elib.tomsk.ru

Наверное, многим из детства знаком дизайн этих томских коробков спичек? Давайте вспомним с чего все начиналось. Краевед и библиотекарь Эдуард Майданюк написал обзор истории томской спичечной индустрии, мы кратко расскажем некоторые факты из него.

Осенью 1887 года (а это 133 года назад) недалеко села Иглакова в Томской области открылась спичечная фабрика местного купца Минского. Хотя две спичечные фабрики уже работали у нас, но их учредили — вятские купцы Овечкин и Ворожцовы. В том же 1887 году в Томске появился торговый дом «Е. Н. Кухтерин и сыновья», крупная торгово-промышленной фирмой.

«Отец Евграф Николаевич – потомственный ямщик, а люди этой профессии в Сибири отличались силой, характером и коммерческой смёткой. Подобные качества позволили основателю дела сколотить капитал, организовать крупную транспортную систему и бакалейную торговлю (чай, сахар). Его сыновья, сознавая, что со строительством железной дороги гужевой транспорт уже не понадобится, перенесли акцент в своей деятельности с коммерции на промышленное производство: мукомольное, винокуренное и спичечное», — пишет краевед.

Фото: elib.tomsk.ru

Фото: elib.tomsk.ru

Уже в 1893 году Кухтерины открыли первую паровую спичечную фабрику на берегу Ушайки и создали проблемы для своих конкурентов. Через несколько лет, например, закрылась спичечная фабрика купца Овечкина, выкупили Кухтерины и территорию спичфабрики у Киргизки, которой владели Ворожцовы. В марте 1900 года на фабрике случился большой пожар, постройки были не застрахованы, но уже в июне 1900 года фабрику вновь отстроили.

Краевед Эдуард Майданюк отмечает, что дела у купцов шли хорошо, на производстве Кухтериных была высокая зарплата, рабочих обеспечивали жильем и продовольствием, а еще, что редкость для тех времен, не было жесткого рабочего графика. Например, быстрый рабочий мог досрочно выполнить свою норму, сообщить об этом начальнику и уйти домой. Женщинам же разрешили отлучаться для кормления детей и работать по свободному графику при условии, что нормы будут выполнены. Кроме того, на производстве появился первый в Томске автоматический станок для расфасовки продукции.

“При таком отношении рабочие не сильно-то одобряли забастовки и прочие выпады против «эксплуататоров». Они, между прочим, добровольно согласились во время русско-японской войны отчислять один процент заработка на усиление военно-морского флота и на помощь семьям нижних чинов, участвующих в войне. В 1907 году в рабочем посёлке спичфабрики «Заря» (так она называлась во времена Кухтериных) началось строительство храма во имя перво-апостолов Петра и Павла по проекту архитектора К. К. Лыгина, и в том же году для детей рабочих открыли начальную школу”, — пишет краевед

С началом Первой мировой на фабрике наступил упадок: лучшие работники ушли на фронт, сырье и оборудование не поступали из-за границы, при это потребность в спичках росла. В России свергли самодержавие, началась Гражданская война, случилась советская власть. Все это никак не улучшило положение фабрики. Менялись только названия фабрики: была «Заря», стала «Коминтерном». А в 1925 получила название Первая Сибирская государственная спичечная фабрика «Сибирь». Она осталась первой и единственной за Уралом, остальные закрылись.

Снова оживать фабрика начала в 1926 году, когда директором назначили гражданина Германии Эриха Эршке. Он воспользовался своими связями и смог отремонтировать и обновить оборудование, а это повысило выпуск продукции. Поселок спичфабрики, как пишет Эдуард Майданюк, оживился 30-е годы. Тут появилась пионерская организация, курсы Осоавиахима, библиотека, клуб с танцевальными вечерами.

Фото: elib.tomsk.ru

В 1098 году коллектив фабрики даже перевыполнил годовой план производства и выпустил еще 24 тысячи ящиков спичек. Когда началась война, «Сибирь» получила статус оборонного предприятия, две трети спичечных предприятий тогда оказались в оккупации, а остальные, в том числе и томская, работали за всех. Тогда на фабрике делали не только обычные спички, а еще запалы к бутылкам с зажигательной смесью, сигнальные спички, спички подрывника.

Фото: скриншот из публикации "Где и как делали спички" в журнале "Нефтяной меридиан"

Кстати, вы знали, что существует «спичечный этикет»? Речь про этикетки. Дизайн коробков в разные годы отражал процессы в обществе и исторические события. Например, в годы войны на коробках печатали тексты с призывами верить в победу и быть стойкими.

«За сто лет существования спичфабрика «Сибирь» выпустила тысячи наклеенных на коробки картинок, всесторонне раскрывающих содержание прожитых нами лет. От скромных дореволюционных до ярких многокрасочных второй половины века, от политических лозунгов до мудрых мыслей, здесь же – достижения науки и техники, богатства природы, памятники культуры, искусства, события, свершения и много других сюжетов. Не удивительно, что этот пёстрый мир давно привлекал и по сей день привлекает коллекционеров спичечных этикеток (филуменистов). Вспоминается коллекционерский всплеск по поводу спичечных этикеток во время хрущёвской оттепели. После административного аскетизма стали появляться на спичках весьма разнообразные и яркие сюжеты по темам «Театр», «Кино», «Цирк», «Дымковская игрушка»… В те годы по платформам железнодорожных вокзалов бегали подростки и выпрашивали у проезжающих пассажиров спичечные коробки, предлагая взамен свою и собирая таким образом экземпляры, выпущенные в разных уголках страны», — говорится в статье.