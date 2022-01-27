«Как легко потерять человечность»: подборка книг о Холокосте

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Мы публикуем подборку книг отечественных и зарубежных авторов, которые рассказывают о массовом уничтожении евреев.

Автор: KZ Auschwitz, Einfahrt Nazilager Auschwitz, Polen 1945 / wikimedia Автор: KZ Auschwitz, Einfahrt Nazilager Auschwitz, Polen 1945 / wikimedia

Роберт Мерль «Смерть – мое ремесло»

Роман «Смерть – мое ремесло» – это одна из самых известных книг популярного французского писателя Робера Мерля. Мерль, участник Второй мировой и узник концлагеря, главным героем своей книги делает нацистского палача Рудольфа Ланга, пытается разобраться в его психологии и мотивах поведения. Историческим прототипом Ланга является комендант Освенцима Рудольф Хёсс, приговоренный к повешению в 1947. Из показаний Хёсса на Нюрнбергском процессе: «Когда я оборудовал здание для истребления в Аушвице, то приспособил его для использования газа циклон Б, который представлял собой кристаллическую синильную кислоту. Другим усовершенствованием, сделанным нами, было строительство газовых камер с разовой пропускной способностью в 2 тысячи человек, в то время как в десяти газовых камерах Треблинки можно было истреблять за один раз только по 200 человек в каждой». Кажется, и стоя перед судом, он по инерции продолжает докладывать о достигнутых производственных успехах. Книга Мерля была написана в 1952 году. И эта одна из первых попыток подробного анализа психологии нациста.

Джонатан Литтелл «Благоволительницы»

Автор: esquire.ru Автор: esquire.ru

Исторический роман французского писателя американского происхождения написан от лица протагониста – офицера СС Максимилиана Ауэ, одного из рядовых исполнителей нацистской программы «окончательного решения еврейского вопроса». Действие книги разворачивается на Восточном фронте (Украина, Северный Кавказ, Сталинград), в Польше, Германии, Венгрии и Франции. В 2006 году «Благоволительницы» получили Гонкуровскую премию и Гран-при Французской академии, книга стала европейским бестселлером, переведенным на сегодняшний момент на 20 языков. Критики отмечали «абсолютную историческую точность» романа, назвав его «выдающимся литературным и историческим явлением» (Пьер Нора). Английская The Times написала о «Благоволительницах» как о «великом литературном событии, обращаться к которому читатели и исследователи будут в течение многих десятилетий», и поместила роман в число пяти самых значимых художественных произведений о Второй мировой войне. «Если вы родились в стране или в эпоху, когда никто не только не убивает вашу жену и детей, но и не требует от вас убивать чужих жен и детей, благословите Бога и ступайте с миром. Но уясните себе раз и навсегда: вам, вероятно, повезло больше, чем мне, но вы ничем не лучше».

Эдит Эва Эгер «Выбор»

Автор: zen.yandex.ru Автор: zen.yandex.ru

Эдит Ева Эгер в юном возрасте была отправлена вместе со своей семьей в Аушвиц. Там ее родители погибли в газовой камере, а Эдит и ее сестра испытали на себе все ужасы лагерей смерти. Через 35 лет после окончания войны, став известным психологом, Эдит вернулась в Аушвиц, чтобы избавиться от воспоминаний о прошлом и вины выжившего. Эта книга — не просто мемуары пережившего Холокост человека. Это размышления о выборе, травме памяти, человеческой природе. «В первые недели в Аушвице я познаю правила выживания. Если тебе удается украсть кусок хлеба у надзирателей, ты герой, но если крадешь у заключенных, ты опозорена и ты умрешь; конкуренция и доминирование — это путь в никуда, главное правило здесь — сотрудничать; выжить — это переступить через свои потребности и посвятить себя кому-то или чему-то за пределами себя».

Мария Ялович-Симон «Нелегалка»

Мария Ялович (1922–1998), дочь адвоката-еврея, сумела уцелеть при национал-социализме, скрываясь от властей в Берлине. После освобождения в 1945 году осталась в городе, стала профессором античной литературы и культурологии в Университете им. Гумбольдта. Ее сын Херман Симон, основатель и многолетний руководитель фонда «Новая Синагога – Centrum Judaicum», упросил мать незадолго до смерти надиктовать на пленку историю ее спасения. На основе 77 кассет он вместе с писательницей Иреной Штратенверт подготовил эту книгу. Книга потрясает скрупулезным и безжалостным описанием деталей обыденной жизни молодой девочки из благополучной семьи, которая постепенно погружается в ад, пытается спастись, проявляя недюжинную волю к жизни. «Я тогда решила: если уцелею и останусь порядочным человеком, то постараюсь всю жизнь прислушиваться, не нужна ли кому моя помощь. Ведь порой достаточно лишь нескольких слов, самого незначительного отклика в нужную минуту, чтобы человек в беде воспрянул духом».





Джорджия Хантер «День, когда мы были счастливы»

Автор: ast.ru Автор: ast.ru

Весна 1939 года. Семья Курцей изо всех сил пытается жить нормальной жизнью, пока тень войны подбирается к порогу их дома. Но ход истории неумолим, и ужас, охвативший Европу, вскоре вынуждает Курцей искать пути спасения: кто-то отправляется в эмиграцию, кто-то идет работать на завод в еврейском гетто, а кто-то старается скрыть свое происхождение и остаться в родном городе. «Иногда ей хочется перенестись в будущее и увидеть конец войны. Но одновременно хочется остановить время. Потому что невозможно предсказать, что принесет будущее. Что, если в конце войны она вернется в Польшу и обнаружит, что ее семьи больше нет? Эта мысль невыносима. Это как смотреть на солнце. Невозможно. И она не будет этого делать».

Филипп Сэндс «Восточно-западная улица»

Автор: esquire.ru Автор: esquire.ru

Филипп Сэндс – известный британский публицист, юрист-международник, профессор права, принимавший участие во многих судебных процессах по военным преступлениям. Сэндс – президент британского ПЕН-клуба, популярный комментатор программ BBC и CNN, автор 16 книг и лауреат многих премий, пять из которых он получил именно за книгу «Восточно-западная улица». Филипп Сендс рассказывает историю своей семьи, которая происходит из небольшого городка на границе Польши и Украины. Параллельно повествуется о двух «столпах» послевоенного международного права - Герше Лаутерпахте и Рафале Лемкине. Именно эти два юриста, связанные с юрфаком Львовского университета, сформировали две юридические концепции - геноцида и преступлений против человечности. «В августе 1942 года майор СС Отто Вехтер остро ощущал раздражение и разочарование. Работаешь как вол, организуя концентрационные лагеря на территории оккупированной Украины – и при этом невозможно найти мастера, который бы сделал уже наконец ремонт в новой квартире майора в Лемберге (Львове). «Евреев приходится депортировать во всё возрастающих количествах, – жалуется майор в письме своей жене Шарлотте, – а я тем временем даже грунт для теннисного корта раздобыл с огромным трудом».

Данни Ваттин «Сокровище господина Исаковица»

Автор: corpus.ru Автор: corpus.ru

Представители трех поколений семьи Ваттинов, живущей в Швеции, отправляются в маленький польский городок, где до Второй мировой войны жили их предки. По семейному преданию, прадед автора, сгинувший в концлагере, закопал клад у себя во дворе, и потомки надеются его найти. Эта невыдуманная история написана так просто и доверительно, что читатель не замечает, как, путешествуя по Европе в компании симпатичных деда, отца и внука, погружается в самые страшные события истории ХХ века. Данни Ваттин не просто реконструирует семейную хронику. Он размышляет о том, как легко жестокость может стать обыденностью, а бюрократ — палачом; о том, что следы трагедий прошлого не стираются на протяжении многих поколений.





Ханна Кралль «Портрет с пулей в челюсти»

Автор: corpus.ru Автор: corpus.ru

В сборник польской писательницы и журналистки Ханны Кралль «Портрет с пулей в челюсти» вошли двадцать рассказов-очерков, главные герои которых – мужчины и женщины, евреи и русские, поляки и немцы – обычные люди начала Второй мировой войны. Так, например, Блатт, который спустя столько лет всё снова и снова приезжает из далекой Калифорнии в Пшилесье в Восточной Польше, чтобы посмотреть, не вернулся ли на место преступления тот, кто выпустил пулю, уже пятьдесят лет сидящую у него в челюсти. Тереса, которая в свои 18 лет узнала от местного поэта, работавшего на молокозаводе, что ее настоящая мать, Гретхен, уехала со старшей дочерью в Германию, а ее, четырехмесячную, с воспалением легких, оставила бездетным переселенцам из-за Буга. Лев Соломонович, который провел в лагерях восемнадцать лет пять месяцев и одиннадцать дней, и за это время, как настоящий ученый физик, вывел семь аксиом, последняя из которых гласит: «Если уж ты уперся, что намерен выдержать, то ради того лишь, чтобы жить. Ни с какой иной целью».





Рута Ванагайте «Свои»

Автор: corpus.ru Автор: corpus.ru

Книга литовской писательницы и журналистки Руты Ванагайте, написанная при участии Эфраима Зуроффа, вышла в 2016 году, в год 75-летия трагических событий 1941 года, когда в Литве были уничтожены почти все евреи (с 1941 по 1944 — около 200 тысяч). В литовских лесах — 227 мест массовых убийств. В книге приведены документы того времени, показания людей, участвовавших в расстрелах. Ванагайте с известным охотником за нацистами Эфраимом Зуроффом отправляется в путь по местам, где убивали евреев, и общается с оставшимися в живых очевидцами тех событий. «Клеменсас Скабицкас: В батальон вступил из-за слабого здоровья, там работа была нетяжелая. […] Тех людей, которых расстреливал, я не знал, они мне ничего не сделали. Я верующий. Расстреливая людей, не знал, как будет. Потом ходил исповедоваться».

Ян Томаш Гросс «Соседи»

«Однажды на мосту им. Кербендзя немец заметил поляка, угощавшего голодного еврейского ребенка. Подскочил и приказал поляку бросить ребенка немедленно в воду, иначе сам застрелит и жиденка, и дававшего милостыню. — Ничем ему не поможешь, — кричал немец, — я так или иначе его убью. У него нет права быть здесь. А ты можешь или уйти, если его утопишь, или я тебя застрелю. Считаю до трех. Внимание, раз… два… Поляк не выдержал, в отчаянии бросил ребенка с моста в реку. Немец похлопал поляка по плечу. Браво. Они разошлись, а через два дня поляк повесился». Это цитата из книги польского политолога Яна Томаша Гросса «Соседи». Книга рассказывает об одном из тяжелейших эпизодов польской истории — уничтожении евреев в небольшом городке Едвабне в июле 1941 года, совершенном теми, кто жил с евреями по соседству, ходил по одним улицам. Долгое время об этом преступлении не вспоминали. Гросс напомнил о нем спустя шестьдесят лет. «Халинка Буковская с другими ребятишками бегала по улочкам Едвабне. Ей было восемь лет, но она запомнила многое: «Рядом с нашим домом проехал верхом пан Белецкий, гнал перед собой еврейку по фамилии Кивайко, имени не помню. Эта женщина, вся мокрая от пота, звала на помощь, но никто ей не помог. А все знали, что, когда Белецкий сидел в тюрьме, Кивайко заботилась о его детях».

Джон Бойн «Мальчик в полосатой пижаме»

Автор: natlibraryrm.ru Автор: natlibraryrm.ru

В этой книге автор показал трагедию Холокоста глазами 8-летнего немецкого мальчика Бруно. Он вместе с семьей переезжает жить из Берлина в другое странное место. Тут нет привычных ему домов и детей, с которыми можно было бы играть, что особенно расстраивает Бруно. А из окна виднеются какие-то непонятные одноэтажные постройки за забором, где все люди ходят в одинаковой полосатой пижаме. Отец Бруно – немецкий офицер, которого перевели на должность начальника концлагеря, поэтому он и переехал с семьей поближе к работе. Однажды во время прогулки Бруно знакомится с мальчиком Шмуелем по другую сторону забора. Между детьми завязывается настоящая дружба, которая в итоге приведет к трагедии.

Василий Гроссман и Илья Эренбург «Черная книга»

Автор: oz.by Автор: oz.by

«Чер­ная кни­га» — это уни­каль­ный сбор­ник до­ку­мен­тов и сви­де­тельств оче­вид­цев о пре­ступ­ле­ни­ях про­тив ев­ре­ев на ок­ку­пи­ро­ван­ной на­ци­ста­ми тер­ри­то­рии СССР и Поль­ши в годы Хо­ло­ко­ста, а так­же об уча­стии ев­ре­ев в со­про­тив­ле­нии про­тив на­ци­стов во вре­мя Вто­рой ми­ро­вой вой­ны. Сбор­ник под­го­то­ви­ли из­вест­ней­шие со­вет­ские ли­те­ра­то­ры и жур­на­ли­сты — Мар­га­ри­та Али­гер, Ве­ни­а­мин Ка­ве­рин, Ру­вим Фра­ер­ман, Вик­тор Шклов­ский и дру­гие — под ру­ко­вод­ством Ва­си­лия Гросс­ма­на и Ильи Эрен­бур­га. Все на­ча­лось с того, что мно­гие из со­ста­ви­те­лей слу­жи­ли ре­пор­те­ра­ми в во­ен­ное вре­мя. Сви­де­тель­ства Гросс­ма­на из ла­ге­рей Треб­лин­ка и Май­да­нек — одни из пер­вых до­ку­мен­тов, рас­ска­зы­ва­ю­щих о де­я­ни­ях на­ци­стов (1943). Ста­тья «Треб­лин­ский ад» (1944) была пред­став­ле­на во вре­мя Нюрн­берг­ско­го про­цес­са как до­ку­мент для су­деб­но­го пре­сле­до­ва­ния. Кни­га долж­на была вый­ти в 1947 году, од­на­ко пуб­ли­ка­цию за­пре­ти­ли по по­ли­ти­че­ским мо­ти­вам. Мно­гие из со­став­ляв­ших «Чер­ную кни­гу» были ре­прес­си­ро­ва­ны. Под­го­то­ви­тель­ные ма­те­ри­а­лы ока­за­лись в ар­хи­ве ми­ни­стер­ства го­су­дар­ствен­ной без­опас­но­сти. Ис­сле­до­ва­те­ли по­лу­чи­ли к ним до­ступ лишь в на­ча­ле 90-х.

Анна Франк «Убежище»

Автор: litres.ru Автор: litres.ru

Этот список был бы неполным без дневника Анны Франк, ев­рей­ской де­воч­ки, ко­то­рая вела за­пи­си на ни­дер­ланд­ском с 1942 по 1944 год в на­деж­де, что их опуб­ли­ку­ют по­сле вой­ны. Днев­ник был впер­вые из­дан в 1947 году при со­дей­ствии отца Анны, Отто. Ко­гда она на­ча­ла ве­сти днев­ник, ей было 13 лет. За­пи­си пред­став­ля­ют со­бой пись­ма вы­мыш­лен­ной по­дру­ге. Свой днев­ник Анна на­зва­ла «Het Achter­huis» (В зад­нем доме). В рус­ской вер­сии — «Убе­жи­ще». Эта ра­бо­та не была за­вер­ше­на. По­след­няя за­пись в днев­ни­ке сде­ла­на 1 ав­гу­ста 1944 года, че­рез три дня ге­ста­по аре­сто­ва­ло всех, кто пря­тал­ся в доме. Сама Анна Франк умер­ла в конц­ла­ге­ре от сып­но­го тифа.

Лев Гинзбург «Бездна»

Автор: www.ozon.ru Автор: www.ozon.ru

Книга Льва Гинзбурга рассказывает о страшных событиях времен фашистской оккупации. Она основана на фактах и документах, в ней действуют невымышленные персонажи — гитлеровцы и их пособники, — такие, какими они были в войну, и такие, какими они стали после войны. Создавая их психологические и социальные портреты, Лев Гинзбург выбирает особый ракурс изображения. Массовое производство смерти — заурядная часть быта зондеркоманд. Как происходит постепенное погружение в эту бездну зла — об этом идет речь в книге. «Стоя перед судом, они возводили свою слабость и шкурничество в абсолютный закон, то есть намекали на то, что при известных обстоятельствах такое может произойти с каждым человеком и никто не застрахован от того, чтобы стать убийцей»

«Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме»

Автор: market.yandex.ru Автор: market.yandex.ru