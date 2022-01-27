«Как легко потерять человечность»: подборка книг о Холокосте

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Мы публикуем подборку книг отечественных и зарубежных авторов, которые рассказывают о массовом уничтожении евреев.
Роберт Мерль «Смерть – мое ремесло»
Роман «Смерть – мое ремесло» – это одна из самых известных книг популярного французского писателя Робера Мерля. Мерль, участник Второй мировой и узник концлагеря, главным героем своей книги делает нацистского палача Рудольфа Ланга, пытается разобраться в его психологии и мотивах поведения. Историческим прототипом Ланга является комендант Освенцима Рудольф Хёсс, приговоренный к повешению в 1947.
Из показаний Хёсса на Нюрнбергском процессе:
«Когда я оборудовал здание для истребления в Аушвице, то приспособил его для использования газа циклон Б, который представлял собой кристаллическую синильную кислоту. Другим усовершенствованием, сделанным нами, было строительство газовых камер с разовой пропускной способностью в 2 тысячи человек, в то время как в десяти газовых камерах Треблинки можно было истреблять за один раз только по 200 человек в каждой».
Кажется, и стоя перед судом, он по инерции продолжает докладывать о достигнутых производственных успехах.
Книга Мерля была написана в 1952 году. И эта одна из первых попыток подробного анализа психологии нациста.
Джонатан Литтелл «Благоволительницы»
Исторический роман французского писателя американского происхождения написан от лица протагониста – офицера СС Максимилиана Ауэ, одного из рядовых исполнителей нацистской программы «окончательного решения еврейского вопроса». Действие книги разворачивается на Восточном фронте (Украина, Северный Кавказ, Сталинград), в Польше, Германии, Венгрии и Франции. В 2006 году «Благоволительницы» получили Гонкуровскую премию и Гран-при Французской академии, книга стала европейским бестселлером, переведенным на сегодняшний момент на 20 языков. Критики отмечали «абсолютную историческую точность» романа, назвав его «выдающимся литературным и историческим явлением» (Пьер Нора). Английская The Times написала о «Благоволительницах» как о «великом литературном событии, обращаться к которому читатели и исследователи будут в течение многих десятилетий», и поместила роман в число пяти самых значимых художественных произведений о Второй мировой войне.
«Если вы родились в стране или в эпоху, когда никто не только не убивает вашу жену и детей, но и не требует от вас убивать чужих жен и детей, благословите Бога и ступайте с миром. Но уясните себе раз и навсегда: вам, вероятно, повезло больше, чем мне, но вы ничем не лучше».
Эдит Эва Эгер «Выбор»
Эдит Ева Эгер в юном возрасте была отправлена вместе со своей семьей в Аушвиц. Там ее родители погибли в газовой камере, а Эдит и ее сестра испытали на себе все ужасы лагерей смерти. Через 35 лет после окончания войны, став известным психологом, Эдит вернулась в Аушвиц, чтобы избавиться от воспоминаний о прошлом и вины выжившего.
Эта книга — не просто мемуары пережившего Холокост человека. Это размышления о выборе, травме памяти, человеческой природе.
«В первые недели в Аушвице я познаю правила выживания. Если тебе удается украсть кусок хлеба у надзирателей, ты герой, но если крадешь у заключенных, ты опозорена и ты умрешь; конкуренция и доминирование — это путь в никуда, главное правило здесь — сотрудничать; выжить — это переступить через свои потребности и посвятить себя кому-то или чему-то за пределами себя».
Мария Ялович-Симон «Нелегалка»
Мария Ялович (1922–1998), дочь адвоката-еврея, сумела уцелеть при национал-социализме, скрываясь от властей в Берлине. После освобождения в 1945 году осталась в городе, стала профессором античной литературы и культурологии в Университете им. Гумбольдта. Ее сын Херман Симон, основатель и многолетний руководитель фонда «Новая Синагога – Centrum Judaicum», упросил мать незадолго до смерти надиктовать на пленку историю ее спасения. На основе 77 кассет он вместе с писательницей Иреной Штратенверт подготовил эту книгу. Книга потрясает скрупулезным и безжалостным описанием деталей обыденной жизни молодой девочки из благополучной семьи, которая постепенно погружается в ад, пытается спастись, проявляя недюжинную волю к жизни.
«Я тогда решила: если уцелею и останусь порядочным человеком, то постараюсь всю жизнь прислушиваться, не нужна ли кому моя помощь. Ведь порой достаточно лишь нескольких слов, самого незначительного отклика в нужную минуту, чтобы человек в беде воспрянул духом».
Джорджия Хантер «День, когда мы были счастливы»
Весна 1939 года. Семья Курцей изо всех сил пытается жить нормальной жизнью, пока тень войны подбирается к порогу их дома. Но ход истории неумолим, и ужас, охвативший Европу, вскоре вынуждает Курцей искать пути спасения: кто-то отправляется в эмиграцию, кто-то идет работать на завод в еврейском гетто, а кто-то старается скрыть свое происхождение и остаться в родном городе.
«Иногда ей хочется перенестись в будущее и увидеть конец войны. Но одновременно хочется остановить время. Потому что невозможно предсказать, что принесет будущее. Что, если в конце войны она вернется в Польшу и обнаружит, что ее семьи больше нет? Эта мысль невыносима. Это как смотреть на солнце. Невозможно. И она не будет этого делать».
Филипп Сэндс «Восточно-западная улица»
Филипп Сэндс – известный британский публицист, юрист-международник, профессор права, принимавший участие во многих судебных процессах по военным преступлениям. Сэндс – президент британского ПЕН-клуба, популярный комментатор программ BBC и CNN, автор 16 книг и лауреат многих премий, пять из которых он получил именно за книгу «Восточно-западная улица».
Филипп Сендс рассказывает историю своей семьи, которая происходит из небольшого городка на границе Польши и Украины. Параллельно повествуется о двух «столпах» послевоенного международного права - Герше Лаутерпахте и Рафале Лемкине. Именно эти два юриста, связанные с юрфаком Львовского университета, сформировали две юридические концепции - геноцида и преступлений против человечности.
«В августе 1942 года майор СС Отто Вехтер остро ощущал раздражение и разочарование. Работаешь как вол, организуя концентрационные лагеря на территории оккупированной Украины – и при этом невозможно найти мастера, который бы сделал уже наконец ремонт в новой квартире майора в Лемберге (Львове). «Евреев приходится депортировать во всё возрастающих количествах, – жалуется майор в письме своей жене Шарлотте, – а я тем временем даже грунт для теннисного корта раздобыл с огромным трудом».
Данни Ваттин «Сокровище господина Исаковица»
Представители трех поколений семьи Ваттинов, живущей в Швеции, отправляются в маленький польский городок, где до Второй мировой войны жили их предки. По семейному преданию, прадед автора, сгинувший в концлагере, закопал клад у себя во дворе, и потомки надеются его найти. Эта невыдуманная история написана так просто и доверительно, что читатель не замечает, как, путешествуя по Европе в компании симпатичных деда, отца и внука, погружается в самые страшные события истории ХХ века. Данни Ваттин не просто реконструирует семейную хронику. Он размышляет о том, как легко жестокость может стать обыденностью, а бюрократ — палачом; о том, что следы трагедий прошлого не стираются на протяжении многих поколений.
Ханна Кралль «Портрет с пулей в челюсти»
В сборник польской писательницы и журналистки Ханны Кралль «Портрет с пулей в челюсти» вошли двадцать рассказов-очерков, главные герои которых – мужчины и женщины, евреи и русские, поляки и немцы – обычные люди начала Второй мировой войны. Так, например, Блатт, который спустя столько лет всё снова и снова приезжает из далекой Калифорнии в Пшилесье в Восточной Польше, чтобы посмотреть, не вернулся ли на место преступления тот, кто выпустил пулю, уже пятьдесят лет сидящую у него в челюсти. Тереса, которая в свои 18 лет узнала от местного поэта, работавшего на молокозаводе, что ее настоящая мать, Гретхен, уехала со старшей дочерью в Германию, а ее, четырехмесячную, с воспалением легких, оставила бездетным переселенцам из-за Буга. Лев Соломонович, который провел в лагерях восемнадцать лет пять месяцев и одиннадцать дней, и за это время, как настоящий ученый физик, вывел семь аксиом, последняя из которых гласит: «Если уж ты уперся, что намерен выдержать, то ради того лишь, чтобы жить. Ни с какой иной целью».
Рута Ванагайте «Свои»
Книга литовской писательницы и журналистки Руты Ванагайте, написанная при участии Эфраима Зуроффа, вышла в 2016 году, в год 75-летия трагических событий 1941 года, когда в Литве были уничтожены почти все евреи (с 1941 по 1944 — около 200 тысяч). В литовских лесах — 227 мест массовых убийств. В книге приведены документы того времени, показания людей, участвовавших в расстрелах. Ванагайте с известным охотником за нацистами Эфраимом Зуроффом отправляется в путь по местам, где убивали евреев, и общается с оставшимися в живых очевидцами тех событий.
«Клеменсас Скабицкас: В батальон вступил из-за слабого здоровья, там работа была нетяжелая. […] Тех людей, которых расстреливал, я не знал, они мне ничего не сделали. Я верующий. Расстреливая людей, не знал, как будет. Потом ходил исповедоваться».
Ян Томаш Гросс «Соседи»
«Однажды на мосту им. Кербендзя немец заметил поляка, угощавшего голодного еврейского ребенка. Подскочил и приказал поляку бросить ребенка немедленно в воду, иначе сам застрелит и жиденка, и дававшего милостыню. — Ничем ему не поможешь, — кричал немец, — я так или иначе его убью. У него нет права быть здесь. А ты можешь или уйти, если его утопишь, или я тебя застрелю. Считаю до трех. Внимание, раз… два… Поляк не выдержал, в отчаянии бросил ребенка с моста в реку. Немец похлопал поляка по плечу. Браво. Они разошлись, а через два дня поляк повесился». Это цитата из книги польского политолога Яна Томаша Гросса «Соседи». Книга рассказывает об одном из тяжелейших эпизодов польской истории — уничтожении евреев в небольшом городке Едвабне в июле 1941 года, совершенном теми, кто жил с евреями по соседству, ходил по одним улицам. Долгое время об этом преступлении не вспоминали. Гросс напомнил о нем спустя шестьдесят лет.
«Халинка Буковская с другими ребятишками бегала по улочкам Едвабне. Ей было восемь лет, но она запомнила многое: «Рядом с нашим домом проехал верхом пан Белецкий, гнал перед собой еврейку по фамилии Кивайко, имени не помню. Эта женщина, вся мокрая от пота, звала на помощь, но никто ей не помог. А все знали, что, когда Белецкий сидел в тюрьме, Кивайко заботилась о его детях».
Джон Бойн «Мальчик в полосатой пижаме»
В этой книге автор показал трагедию Холокоста глазами 8-летнего немецкого мальчика Бруно. Он вместе с семьей переезжает жить из Берлина в другое странное место. Тут нет привычных ему домов и детей, с которыми можно было бы играть, что особенно расстраивает Бруно. А из окна виднеются какие-то непонятные одноэтажные постройки за забором, где все люди ходят в одинаковой полосатой пижаме. Отец Бруно – немецкий офицер, которого перевели на должность начальника концлагеря, поэтому он и переехал с семьей поближе к работе. Однажды во время прогулки Бруно знакомится с мальчиком Шмуелем по другую сторону забора. Между детьми завязывается настоящая дружба, которая в итоге приведет к трагедии.
Василий Гроссман и Илья Эренбург «Черная книга»
«Черная книга» — это уникальный сборник документов и свидетельств очевидцев о преступлениях против евреев на оккупированной нацистами территории СССР и Польши в годы Холокоста, а также об участии евреев в сопротивлении против нацистов во время Второй мировой войны. Сборник подготовили известнейшие советские литераторы и журналисты — Маргарита Алигер, Вениамин Каверин, Рувим Фраерман, Виктор Шкловский и другие — под руководством Василия Гроссмана и Ильи Эренбурга. Все началось с того, что многие из составителей служили репортерами в военное время. Свидетельства Гроссмана из лагерей Треблинка и Майданек — одни из первых документов, рассказывающих о деяниях нацистов (1943). Статья «Треблинский ад» (1944) была представлена во время Нюрнбергского процесса как документ для судебного преследования. Книга должна была выйти в 1947 году, однако публикацию запретили по политическим мотивам. Многие из составлявших «Черную книгу» были репрессированы. Подготовительные материалы оказались в архиве министерства государственной безопасности. Исследователи получили к ним доступ лишь в начале 90-х.
Анна Франк «Убежище»
Этот список был бы неполным без дневника Анны Франк, еврейской девочки, которая вела записи на нидерландском с 1942 по 1944 год в надежде, что их опубликуют после войны. Дневник был впервые издан в 1947 году при содействии отца Анны, Отто. Когда она начала вести дневник, ей было 13 лет. Записи представляют собой письма вымышленной подруге. Свой дневник Анна назвала «Het Achterhuis» (В заднем доме). В русской версии — «Убежище». Эта работа не была завершена. Последняя запись в дневнике сделана 1 августа 1944 года, через три дня гестапо арестовало всех, кто прятался в доме. Сама Анна Франк умерла в концлагере от сыпного тифа.
Лев Гинзбург «Бездна»
Книга Льва Гинзбурга рассказывает о страшных событиях времен фашистской оккупации. Она основана на фактах и документах, в ней действуют невымышленные персонажи — гитлеровцы и их пособники, — такие, какими они были в войну, и такие, какими они стали после войны. Создавая их психологические и социальные портреты, Лев Гинзбург выбирает особый ракурс изображения. Массовое производство смерти — заурядная часть быта зондеркоманд. Как происходит постепенное погружение в эту бездну зла — об этом идет речь в книге.
«Стоя перед судом, они возводили свою слабость и шкурничество в абсолютный закон, то есть намекали на то, что при известных обстоятельствах такое может произойти с каждым человеком и никто не застрахован от того, чтобы стать убийцей»
«Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме»
Книга Ханны Арендт «Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме» о процессе 1961 года над «архитектором Холокоста» давно стала классикой политической мысли ХХ века. Это вовсе не «чрезвычайно дотошное исследование» Холокоста (как заявляет издательская аннотация). Созданная на основе цикла репортажей с судебного процесса над главным организатором логистики Холокоста Адольфом Эйхманом книга Арендт, конечно, может рассматриваться как историческое исследование. Однако сама Арендт аттестовала свою область интересов как «политическую философию». Прежде всего ее книга — это попытка понять как обычный, ничем не примечательный человек, становится убийцей или соучастником убийства, просто подчиняясь господствующим правилам и практикам поведения, просто стремясь преуспеть в карьере. И да. Эта книга не только про Эйхмана. И, пожалуй, не только про Холокост. Ее жесткий саркастический, несентиментальный тон, задел многих. Она до сих пор вызывает споры.