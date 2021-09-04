Как коты становятся хранителями, научными сотрудниками и блогерами

В московском музее-театре Булгакова живет кот Бегемот, в Симферопольском художественном музее работает кошка Муха, а в Эрмитаже, вообще, живет около 50-ти котов. Животные часто становятся не только любимцами сотрудников культурных заведений и гостей, но и их хранителями. Вспомните, к примеру, кота Василия, который жил много лет в научной библиотеке политехнического университета. Кота-библиотекаря знал почти каждый студент томского ВУЗа. Сегодня мы решили ближе познакомиться с нашими сибирскими питомцами-хранителями и вас с ними познакомим.

Люсьена – хранитель музея

В 9 часов завтрак, в 11 — обход территории, в 13 — обед, затем — послеобеденный сон, ужин, вечерний обход и ночной отдых. Таков распорядок дня Люсьены – хранительницы Музея истории Томска. Здесь кошка живет уже 10 лет. Директор музея Наталья Суркова принесла ее из приюта – сначала на передержку, потом оставили насовсем. Сейчас, говорят сотрудники музея, даже если кто-то и предложил бы забрать кошку, они бы ни за что не отдали. Люсьена – хозяйка Воскресенской горы и всеобщая любимица.

Характер у нее нордический с элементами доброты и ласки, — рассказывает о своей любимице экскурсовод музея Анастасия Каража. — Она довольно дружелюбная, но очень характерная: регулярно встречает посетителей на входе у кассы. К ребятишкам благосклонно относится, но мучить себя не даст. Маленькие посетители от нее в полном восторге. Недавно один мальчик побывал с мамой у нас в музее на экскурсии, Люсьена произвела на него впечатление. Через пару дней после они зашли и принесли пакетик разных кормов, а внутри записочка: «Любимой Люсе».

Люсьену воспитывали хранители музея, поэтому бережное отношение к экспонатам у нее в крови. Кошка постоянно совершает обходы экспозиций. Ее любимые места: в фондах, на кожаном кресле в офисе, между самоваров или на окошке, с клубками. Но сама Люся никогда клубочек не возьмет. Ждет, когда это сделает кто-то из сотрудников музея.

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— Она любит играть с клубками из «Русской избы». Еще с удовольствием гоняется за солнечными зайчиками. Часто приносит мышек, — рассказывает Анастасия. – Люсьена — прекрасный охотник. Всех мышей в музее она давно уже истребила. Теперь приносит с улицы. Показывает, что охотничий инстинкт у нее на высоте, и она не просто так живет здесь, а несет службу.

Люсьену не зря называют хранителем музея. Она ежедневно делает обход по музею, бывает в фондах, смотрит за экспонатами и патрулирует Воскресенскую гору. Если заметит кошку или собаку – будет защищать территорию.

Люся — не просто талисман, она — душа музея, — говорит экскурсовод. — Мы даже конкурс рисунков, посвященный ей, проводили. Наши маленькие посетители отозвались с радостью. Столько портретов кошки нарисовали!

А еще в этом году Люсьене присвоили звание почетного работника, подарили механическую мышь и вручили грамоту «За активное участие в жизни музея и многолетний добросовестный труд». Так что, если встретите в залах Музея истории Томска трехцветную красотку – знайте, что это – не просто питомец, а полноправный сотрудник.

Автор: группа Музея истории Томска Вконтакте

Иннокентий – научный сотрудник ботанического сада

Автор: Сибирский ботанический сад

Если вы бывали в Сибирском ботаническом саду, наверняка встречали шикарного рыжего красавца, который горделиво прогуливался вдоль пальм, орхидей и лимонных деревьев. Это – Иннокентий. Можно просто Кеша.

Автор: Сибирский ботанический сад

Мы шутим, что его зовут Иннокентий, а фамилия — Помпоша, — рассказывает научный сотрудник и замдиректора СибБС Алина Бутенкова. — Это прозвище дано за его нереальный хвост — короткий, пушистый как помпон. Кстати, с французского, это переводится как «великолепный», «торжественный». Это очень подходит Кеше. Он важный и солидный. Как говорит один из наших охранников, когда Кеша подходит к нему, у него возникает чувство, будто рядом представительный мужчина во фраке.

Иннокентий появился в Ботаническом саду неожиданно. Когда Алина пропалывала растения, высунулся из кустов и сказал свое «Мяу». Девушка угостила его своим обедом, и тот стал приходить чаще, ловить мышей в цветниках. Через некоторое время директор дал добро на то, чтобы кота прикормили.

Кот – это самый безопасный и естественный способ борьбы с грызунами. Он ловит мышей разных видов, луговых собачек, крыс, — говорит Алина. — Сначала Кеша стал ловить мышей в помещениях и делал это очень эффективно. А как-то, в одной из хозпостроек, у нас поселилось семейство крыс, которое покушалось на материальные ценности. Так Кеша быстро их всех выловил и принес. Он всегда приносит такие «отчеты» к нам в лабораторный корпус. Тут у него лежанка, тарелочки, — довольствие, зарплата. В общем, он – настоящий научный сотрудник. Ты смотришь ему в глаза и видишь в них ум.

Иннокентий, как и полагается научному сотруднику, часто посещает лекции во втором лабораторном корпусах ТГУ. До пандемии с удовольствием принимал участие в экоквестах, которые проводились в парке ботанического сада: изучал с детьми растения и открывал сундуки с сокровищами. По весне хвостатый сотрудник ботанического сада отслеживает, вовремя ли всходят растения и нюхает каждый цветок.

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Простые кошачьи радости Иннокентию тоже не чужды. Когда он в настроении, Кеша подставляет животик, чтобы его почесали, с удовольствием катается в пыли и громко мурлычет.

Когда он хочет, чтобы его погладили, падает на спинку и вытягивает лапки. Ты чешешь ему животик, а он мурлычет, как трактор. Прямо весь вибрирует. А если его просто в парке встретить, он сам тебя приветствует, разговаривает. Да с разными интонациями.

Летом Иннокентия сложно поймать на месте. После завтрака он отправляется на прогулку в парк. Там и проводит большую часть дня. Только в хмурую погоду приходит и спит в кресле. Зимовать пушистый научный сотрудник ботанического сада предпочитает в тропиках.

Больше всего в оранжереях он любит пальмовую аллею, что в отделе тропиков. Часто там прогуливается по дорожкам или просто отдыхает, — рассказывает научный сотрудник ботсада. — Иногда наблюдает за рыбками, но не покушается, потому что в бассейне есть еще и черепашки, которые брызгаются, а это ему не нравится. В холодное время года обожает греться у выходов системы отопления.

Еще одно любимое место Иннокентия — вход в оранжерею. В выходные, когда много посетителей, кот часто сидит на вахте в фойе рядом с охранником и встречает гостей. Как говорит Алина, он — сильная, независимая личность и ценит, когда к нему относятся уважительно, не кидаются с ласками. С посетителями работает на расстоянии – сидя на диванчике у входа. Так что, если встретите Иннокентия – держите дистанцию, любуйтесь рыжим научным сотрудником со стороны. Цените его как личность, и он непременно это оценит.

Петроглиф – кот-блогер из заповедника

Автор: Музей-заповедник "Томская писаница"

В его распоряжении 140 гектаров заповедника, однако Петр Михайлович предпочитает гулять у входа в парк «Томская писаница», если точнее — поближе к киоску кассира. «Сидит на фэйсконтроле» - шутят иногда сотрудники. Впрочем, контролировать все Петроглиф, так еще называют кота, не стремится. Он больше любит поспать и вкусно покушать, рассказывает кассир билетной кассы Надежда Жарова.

Петр Михайлович – мой помощник, – рассказывает Надежда. – Если вдруг мне приходится отлучиться по делам из кассы, кот тем временем развлекает посетителей. А еще он — мой антидепрессант, обожает обниматься и целоваться, как человек. И очень громко мурлычет. Знаете, у меня дома две кошки, но таких ласковых я еще не видела. Если есть настроение у него, всю обласкает.

Петр Михайлович появился в заповеднике четыре года назад. Его подбросили, как это часто случается в музее, рассказывает начальник отдела развития «Томской писаницы» Мария Баяндина.

У нас в музее часто появляются животные, которых подбрасывают: кто-то родился на улице, кого-то стал хозяевам не нужен. А мы не можем бросить, стараемся помогать, – говорит Мария. – Часто сотрудники домой забирают. Петроглиф тоже так появился. Сначала боялся всех и стеснялся, а сейчас с удовольствием фотографируется с посетителями, считай, стал лицом нашего заповедника. Когда поняли, что он контактный и, можно сказать, лицо заповедника, сделали страничку. Он не супер популярный, но все же есть свои подписчики.

Не так давно Петроглиф стал блогером. У него появился аккаунт в Инстаграм. Нескольким сотням подписчиков кот рассказывает про будни в заповеднике, птиц и животных, которые там обитают. Не забывает поздравлять своих подписчиков с праздниками и слать им через интернет лучи добра.

Петр Михайлович следит за порядком в заповеднике, постоянно ловит мышей. Всех приносит к кассе, – рассказывает Надежда. – Очень любит лазать по деревьям. Высоко забирается. Разгонится и прямо с разбегу — на ствол. Обожает лежать на солнышке: нежится, потягивается и катается в пыли в свое удовольствие. Когда я подхожу к работе, он бежит мне навстречу: хвостик как стрелочку поднимет и летит. Присяду на корточки, а он лапы на меня поставит и ласкается. Иногда мы вместе гуляем по территории.

В теплое время года большую часть времени Петр Михайлович проводит в заповеднике. С наступлением холодов ночует на кассе. По словам Надежды, кот очень умный, культурный и аккуратный: не гадит, не мусорит, не пакостит. Кассир принесла ему из дома специальную лежанку, но Петроглиф предпочитает спать в коробках. Причем, даже в тех, которые вполовину меньше него по размеру.

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По всей территории музея-заповедника Петр не ходит. Старается держаться поближе к кассе, - опасается встречи с другими усатыми-полосатыми соседями. При этом на питомцев посетителей смотрит свысока. С гостями любезен. Но если те слишком настойчивы в своих ласках, может и подраться. Однако, если ему принесли вкусняшки, скорее всего сменит гнев на милость. Постоянные гости приезжают в «Томскую писаницу» с угощением для Петра Михайловича. Он это ценит и нередко благодарит дарителей в своем блоге.