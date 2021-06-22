Как избавиться от панических атак и тревожности?

Если такое состояние случится, скорее всего, оно вас напугает. Особенно, если вы заранее не знали, что это такое. Если самостоятельно с этим работать, то прежде всего надо освоить техники релаксации, которые в этот момент можно использовать. И — техники переключения внимания. Они простые, короткие — так называемые «упражнения-минутки».



Мне больше всего нравится упражнение, которое называется «4-3-2-1». В нем используются четыре модальности — визуальная, аудиальная, кинестетическая, обонятельная. «4» — найди четыре предмета определенного цвета. Например, синего. В этом помещении — джинсы, мой кардиган, кубик, ручка... «3» — услышь три звука: техничка шваброй шоркает, часики тикают, соседи переговариваются за стенкой... «2» — отследи два ощущения в теле. Например, тепло в ногах, напряжение в руке, когда держите диктофон. И «1» — почувствуй один запах. И пока так развлекаешься, естественно, фокус внимания переводится на внешний мир. Собственные ощущения немного успокаиваются.



Есть очень много дыхательных техник. При панических атаках часто возникает гипервентиляция, потому что человеку кажется, что он задыхается, он начинает активно дышать. Но дыхательные техники нужно подбирать, потому что, если их делать как-то неправильно, гипервентиляция усилится. Начнется гипероксигенация головного мозга — и головокружение усилится. Это не опасное головокружение — от него не умирают, в обморок не падают, но может стать страшно. Все эти страхи — от незнания ощущений своего тела... У нас есть в Центре библиотека, где мы можем подобрать и дать почитать человеку книги. Бесплатно, как в обычной библиотеке. Там все эти техники описаны. Я понимаю, что не все имеют возможность работать с психологом, но можно к нам приходить и самостоятельно образовываться.



И после того, как мы научились справляться с этой реакцией, дальше, конечно, потребуется помощь психолога. И, возможно, помощь врача-психиатра. И его назначения. У нас почему-то стигматизированы медицинские препараты, люди боятся их принимать — антидепрессанты, анксиолитики... На скорость реакции они не влияют, машину водить можно — это не те препараты, от которых нетрудоспособность наступает. Но с ними решать проблему будет быстрее и эффективнее. И еще люди боятся обращаться к психиатру, потому что думают — ну все, поставят на учет, права не дадут, лицензию на оружие не выпишут. На самом деле, нет. Невротические расстройства — это не психические заболевания, как шизофрения или деменция, при которых нельзя работать на каких-то ответственных должностях. Невротическое расстройство, как грипп — переболел и поправился.



