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25 февраля,
2020
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Стиль жизни

Как бесплатно пожить во французском замке и сделать доброе дело

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Вам уже есть 18, но нет 30 лет? Давно мечтали побывать во Франции? У вас есть шанс сделать это бесплатно. Европейский молодежный портал принимает заявки со всего мира от желающих вступить в ряды волонтеров. Участники программы отправятся в Домен-де-ла-Фрайз, живописное место недалеко от Бордо, и будут реконструировать историческую пешеходную тропу. Волонтеры расчистят путь, установят знаки и указатели, чтобы пешеходам было интересно следовать по тропе. 

Основные расходы на дорогу, страховку, проживание и питание берут на себя организаторы. Волонтерам предлагают поселиться в замке. Тот, кто любит побыть один, может поставить себе палатку. С собой нужно будет привезти теплые вещи, спальный мешок, удобную обувь, фонарик и купальник. Музыкальные инструменты приветствуются.


Узнать подробнее о волонтерской программе и зарегистрироваться можно здесь. Заявки принимаются до 15 марта 2020 года.

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