Как бесплатно пожить во французском замке и сделать доброе дело

Вам уже есть 18, но нет 30 лет? Давно мечтали побывать во Франции? У вас есть шанс сделать это бесплатно. Европейский молодежный портал принимает заявки со всего мира от желающих вступить в ряды волонтеров. Участники программы отправятся в Домен-де-ла-Фрайз , живописное место недалеко от Бордо, и будут реконструировать историческую пешеходную тропу. Волонтеры расчистят путь, установят знаки и указатели, чтобы пешеходам было интересно следовать по тропе.

Основные расходы на дорогу, страховку, проживание и питание берут на себя организаторы. Волонтерам предлагают поселиться в замке. Тот, кто любит побыть один, может поставить себе палатку. С собой нужно будет привезти теплые вещи, спальный мешок, удобную обувь, фонарик и купальник. Музыкальные инструменты приветствуются.





Узнать подробнее о волонтерской программе и зарегистрироваться можно здесь. Заявки принимаются до 15 марта 2020 года.