«Из Сибири с любовью»: как парень из Индии стал моржом

Стиль жизни

Висах Маниян родом из Индии. Он любит жарить бананы и танцевать вальс, в свободное время рисует и играет на пианино, а еще каждое воскресенье плавает в ледяной воде на озере Боярском. Висах рассказал, как очутился в России, привыкал к морозам и за что полюбил моржевание.

«Представить не мог, что полюблю моржевание»

Висах родился в городе Кочин, в штате Керала Индии. Это, по словам Висаха, небольшой город на юге страны, недалеко от Гоа. Небольшой по индийским меркам, разумеется. Но примерно в полтора раза больше Томска. А если взять всю агломерацию, центром которой он является, то людей там вдвое больше, чем во всей нашей области. Среднегодовая температура в Кочине, что важно для нашей истории + 27 градусов (в Томске, напомним - около нуля).

В Кочине Висах закончил университет, получив степень магистра химии. Начал работать над докторской степенью. Висах выиграл грант, который предусматривал двухмесячную работу в 11-ти странах Европы: Италии, Франции, Бельгии, Швеции, Словении, Португалии, Чехии, Аргентине, Австралии, Бельгии и Швейцарии.

Однако докторскую в Европе Висах так и не завершил. Возникли проблемы с визой и работой, так как университеты приглашали его всего на два месяца. Тогда Висах закончил докторантуру в Индии, стал думать, что делать дальше. А тут как раз пришло приглашение от профессора ТПУ Ольги Назаренко. С Ольгой Висах познакомился давно на Фейсбуке, она увидела, что у него есть много научных публикаций по близкой ей тематике. Стали общаться. Сейчас Ольга Назаренко — руководитель научной работы Висаха.

«Меня предупреждали, что в Томске холоднее, чем, например, в Москве или в Питере. Когда я читал в интернете о Томске, там было написано, что здесь температура зимой опускается до минус 40°. Но я был зимой в Швеции, там температура воздуха достигала минус 30°, дул сильный ветер, поэтому мне было не так страшно ехать в Россию, и я решил попробовать. В Томске мне сразу очень понравилось: маленький город, хорошее место, добрые люди», — рассказывает Висах.

Это было в октябре 2014 года. Первые три года Висах работал в ТПУ, писал научную работу по полимерной химии. Сейчас параллельно работает в ТУСУРе по своей специальности, преподает там химию.

Продолжает Висах заниматься и наукой. За свою карьеру он написал 20 статей по химии, был редактором 35 книг на тему «полимерная химия и нанотехнологии». Также Висах преподает английский язык в школе и в детском саду.

«В Томск я впервые приехал осенью, тогда еще было не так холодно. Но потом температура начала опускаться до –30 °, – 35°. В –40° мне было очень тяжело. Но я и представить не мог, что через какое-то время буду нырять в прорубь в каждое воскресенье», — говорит Висах.

«В первый раз пробыл в воде 20 секунд»

О моржевании Висах узнал два года назад. Увидел на странице знаковой в Фейсбуке фото, на котором она зимой плавает в Боярском озере.

«Я спросил у нее: «Как ты делаешь это?». Мне казалось тогда, что это очень тяжело и экстремально. Она ответили, что каждое воскресенье купается вместе с командой «Томские моржи». Я подумал: «Как каждое воскресенье купаться в холодной воде?!». Они сказали, что легко, нужно просто привыкнуть. Она пригласила меня попробовать искупаться с ними. Конечно, прыгнуть в холодную воду сразу было бы для меня настоящим шоком. Поэтому, мое знакомство с моржеванием началось постепенно, сначала я просто смотрел, что делают люди», — вспоминает Висах.

Так, Висах вместе с командой «Томские моржи» начал ходить каждое воскресенье на озеро Боярское. Обычно компания делает прорубь 20 метров шириной и пять метров глубиной, затем разводит костер прямо на льду, чтобы согреться сразу после купания. Здесь же пьют чай, общаются.

«В первый раз я искупался два года назад зимой 19 февраля, когда было – 10°. В воде я пробыл ровно 20 секунд и проплыл всего 10 метров. Это было впервые в моей жизни, поэтому перенести это было очень тяжело: из-за холодной воды болело все тело, била дрожь. Помню, как я трясся и грелся у костра, пил чай. Сейчас я уже привык и могу пробыть в воде две минуты. За все время моржевания моей самой низкой температурой было – 22°», — говорит Висах.

С начала 2020 года Висах принимает участие в региональных соревнованиях, у него есть призовые места по Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской области, Алтайскому краю и республике Алтай. На соревнованиях Висах должен проплыть брасом, баттерфляем и вольным. По словам Висаха, за прошлый год он получил 10 медалей.

«Когда соревнования заканчиваются, мы всегда идем в баню. Я баню очень люблю», — рассказывает Висах.

После купания друзья разводят костер. Висах частенько приносит традиционную индийскую еду, например, жареный банан. Купаться ходит большая компания – почти 60 человек. Самому маленькому шесть лет, а старшему — 65. Средний возраст «Томских моржей» 30-40 лет, в основном купаются мужчины 50-60 лет.

«У него горят глаза, когда он рассказывает о своих победах, показывает медали. Он может долго рассказывать о поездках, показывать фото и видео. Мне кажется, он нашёл тех, с кем ему действительно интересно», — говорит знакомая Висаха Татьяна Стаканова.

​Длится сезон у «Томских моржей» обычно с октября по апрель, но летом тренировки не прерываются.

«Заболеть из-за моржевания я не боюсь, у меня всегда был хороший иммунитет, я никогда не болел. Более того, для меня моржевание – это ни с чем не сравнимое удовольствие. Мне это нравится. В клубе у меня появилось много друзей, я познакомился с замечательными людьми. Семья моего увлечения, конечно, не совсем понимает, так как не знает, что такое холод, но они все равно поддерживают меня. Однако по дому я не скучаю. В Томске я каждый год продлеваю визу, за шесть лет появилось много друзей, мне здесь очень нравится».