Из душа — на центральный канал. История томички, которая спела на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Стиль жизни

«Dolce voce!», «Слияние Европы и Азии», «Космос!», — слышалось среди членов жюри музыкального шоу на центральном канале после выступления Аннет Соммы. Итальянка, а с недавнего времени томичка, приняла участие в одном из выпусков программы «Ну-ка, все вместе!» в Москве. Она подняла 96 из 100 экспертов. Мы пообщались с Аннет об участии в популярном шоу, переезде из Италии в Россию и, конечно, о музыке.

— Я родилась в Виченце, это городок на Севере Италии, недалеко от Венеции. Папа — итальянец, мама и бабушка — русские, дедушка — афроиспанец. Много чего во мне намешано. С детства я учила языки — итальянский, французский, английский. Русский никогда не знала. Только когда в Томск приехала стала учить, три года назад.

— Почему приехала в Россию? И почему именно Томск?

— Сначала я решила учиться на специалиста в области туризма в Италии, потом бросила. Год пыталась стать врачом в медучилище. Были хорошие оценки, преподаватели хвалили, но я чувствовала, что это не мое. Как представишь, что всю жизнь этим заниматься придется — грустно. Хотела заняться тем, что мне, действительно, нравится — музыкой. Но в Италии у молодежи в этом направлении как-то не очень много перспектив. И тогда моя бабушка, которая живет в Томске, предложила приехать сюда. Сказала: «Здесь есть, где получить музыкальное образование, есть хорошие педагоги». Она знает толк в искусстве, преподает классический танец. И я приехала. Бросила семью, друзей и приехала. Поступила в Томский колледж культуры и искусства на специальность «Эстрадно-джазовый вокал».

— А в Италии занималась музыкой?

— «Пела в душе», как говорится. А на самом деле, сколько себя помню, пела всегда и везде: дома, на улице. Как пошла в школу, мама возила меня и по дороге в машине включала Бейонсе. Я подпевала. Причем, в ноты попадала. Мама тогда все удивлялась: в кого такой голос? Так и пошло. А вообще, в Италии же все поют. К тому же у меня брат старший — рок-музыкант. Дедушка — оперный певец.

— Как считаешь, можно сегодня хорошо зарабатывать музыкой?

— Думаю, да. Считаю, если человек делает то, что ему нравится и вкладывается в это — можно. Если ты будешь делать что-то идеально, то будешь и зарабатывать. А чтобы делать так, должно быть в первую очередь классно тебе самому. Мне петь в кайф. Я про все забываю и кайфую: от музыки, от людей, которые танцуют или поют со мной. И не важно, где это: большая сцена или маленький зал ресторана. В моей профессии главное — публика. Она тебя поднимает в небо и опускает на землю. Если тебе с ней в кайф, то и людям с тобой также.

— То есть, если что-то тебе в кайф, то нужно делать это своей профессией?

— Да. Если хочешь жить в свое удовольствие и постоянно расти. Настоящий профессионал должен расти всегда. Если человек считает, что он уже достиг максимума — это точка, от которой начинается его дорога вниз по карьерной лестнице. А как расти, когда ты делаешь то, что тебе не нравится?

Я люблю музыку. Стараюсь постоянно совершенствовать свою технику. Когда я слушаю какого-то исполнителя, например, Эми Уайнхаус, Арету Франклин, Кристину Агилеру, пытаюсь взять от нее что-то новое для себя. Именно в плане техники вокала. Артистизм, стиль, харизма — у каждого свое.

— Как пришла мысль поехать на музыкальное шоу «Ну-ка, все вместе!»?

— Бабушка увидела информацию про кастинги, предложила попробовать. Я вообще-то очень сомневалась. Посоветовалась с педагогом. Мы вместе посмотрели пару выпусков программы, уровень участников. Они шикарны. И мы решили подать заявку. Хотя я до последнего момента сомневалась и считала, что у меня не достаточно опыта. С тех пор, как стала учиться вокалу, я же не могу себя слушать! Слышу каждый косяк!

Подала заявку по интернету. Ответили, что я им понравилась и надо пройти следующий этап. Но так как я живу далеко, мне разрешили пройти кастинг по скайпу. Это был второй этап. Я спела перед монитором. Сказали: «понравилось, возьмем тебя». Я так обрадовалась… Визжала, кричала. Как ребенок. Но не верилось до того, пока не приехала в Москву.

Там было несколько репетиций. На следующий день — съемки. Все такие отзывчивые, доброжелательные. С ребятами-участниками сразу в соцсетях задружили, никакой конкуренции. Хотя, наверное, все же была. Для некоторых это был конкурс за приз. Победитель получает миллион.

— Получила кайф выступления?

— Еще бы! Столько эмоций в жизни не испытывала. Адреналин! Там 100 человек в жюри и каждый должен нажать на кнопку, если ты ему понравилась. В этот момент меняется цвет за его креслом. Так вот, пока пела, я даже не видела, как загорались эти места, как баллы менялись. Я им в глаза смотрела и пела. Вошла в тройку. Но на этапе должно быть только два победителя.

— Расстроилась?

— Нет. Честно. Я шла с этой целью — не заработать миллионы или занять первое место, а получить удовольствие и опыт: как общаться с конкурсантами, как стоять перед жюри и держать нервы в покое. Здесь нельзя переборщить, но и не дотянуть тоже нельзя. Баланс нужен.

А еще никогда не забуду тот звук — мечта любого музыканта. Такого идеального звука за мою маленькую карьеру я еще не слышала. Надеюсь, еще услышу.

— Какие у тебя планы на будущее?

— Лет через 20 я буду известной артисткой, которая усовершенствует свою вокальную технику процентов на 200. Я надеюсь. Так должно быть:-) Через пару месяцев закончу колледж, буду поступать в Институт культуры Санкт-Петербурга, продолжать обучение по моей специальности. Будем развивать свой коллектив в Томске. У нас кавер-группа «Gold & Dance». Мы начали выступать совсем недавно. Поем в Томске, иногда выезжаем в Кемерово. В общем, есть куда расти.